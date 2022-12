Canapa: gli Stati Uniti puntano tutto su ricerca e sviluppo

I ricercatori del Texas hanno avviato un ambizioso progetto per sviluppare varietà di canapa per la doppia coltivazione di fibre e cereali che possano prosperare nelle condizioni climatiche dello Stato. Si prevede di sviluppare da dieci a venti varietà entro l’inizio del 2024, con l’obiettivo di rilasciarne altre 20-50 un anno dopo, nell’ambito di un programma della Texas A&M University. Alle aziende che testano la canapa per il contenuto di THC negli USA è stato concesso un altro anno per registrarsi presso la U.S. Drug Enforcement Administration a causa della carenza di laboratori autorizzati. L’USDA ha detto che il feedback dei governi statali e tribali e delle strutture di analisi della cannabis di terze parti ha indicato che la capacità per la stagione di coltivazione 2023 è insufficiente, e quindi i laboratori non registrati possono continuare a offrire servizi di analisi.Secondo un team di ricercatori di due università statali, alcuni prodotti CBD del mercato grigio disponibili online in North Carolina sono venduti a un prezzo superiore a quello del CBD medicinale approvato e prescritto dai medici, dando luogo a una “disconnessione paradossale” nel mercato che minaccia la sicurezza dei consumatori

I ricercatori del Texas hanno avviato un ambizioso progetto per sviluppare varietà di canapa per la doppia coltivazione di fibre e cereali che possano prosperare nelle condizioni climatiche dello Stato. Si prevede di sviluppare da dieci a venti varietà entro l’inizio del 2024, con l’obiettivo di rilasciarne altre 20-50 un anno dopo, nell’ambito di un programma della Texas A&M University.

La sfida è sviluppare cultivar che tollerino il caldo e la siccità e che esprimano meno dello 0,3% di THC, il limite federale che definisce la canapa industriale dalla marijuana, secondo Russ Jessup, specialista di riproduzione della canapa presso il Dipartimento di Scienze del Suolo e delle Colture della Texas A&M AgriLife Research, una parte del Dipartimento di Scienze del Suolo e delle Colture dell’Università.

Colmare una lacuna

«Stiamo cercando di colmare una lacuna che non è stata ancora colmata dai programmi di riproduzione negli Stati Uniti meridionali», ha detto Jessup a proposito dell’iniziativa di ricerca biennale che sta sviluppando la collezione di germoplasma nell’ambito di una sovvenzione biennale dell’Istituto Nazionale per l’Alimentazione e l’Agricoltura, una parte del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

«In Texas non c’è stato alcun lavoro di riproduzione sulla cannabis per più di 60 anni perché era vietata», ha detto Jessup, aggiungendo che la collezione del National Plant GermplasmSystem, di recente costituzione, comprende attualmente solo una manciata di varietà di canapa industriale, nessuna delle quali è un tipo di fibra o di grano.

Fuori zona

Gli Stati Uniti meridionali e i Paesi che si trovano più a sud della zona dell’equatore hanno faticato a trovare varietà di canapa in grado di prosperare in condizioni di caldo e umidità e di rispettare le norme che regolano le quantità massime di THC. Le varietà di canapa da fibra e da granella più comunemente piantate in Nord America provengono dall’Europa e si adattano meglio alle regioni degli Stati Uniti del Midwest e dell’Ovest e a nord del Canada. Una “zona di canapa” simile attraversa le latitudini globali meridionali oltre l’equatore.

Le varietà di cannabinoidi, fibre e cereali che sono state piantate in Texas sono fiorite troppo presto o hanno superato il limite federale dello 0,3% di THC nelle piante di canapa, ha detto Jessup.

Alla ricerca dell’uniformità

Oltre a superare la sfida della fioritura precoce, Jessup ha detto che i ricercatori cercano di sviluppare nuove varietà che producano raccolti uniformi, il che si è rivelato un problema con la canapa sperimentata finora in Texas. Jessup ha detto che nello Stato sono stati piantati semi provenienti da Europa, Australia, Cina, Colorado e Oregon, la maggior parte dei quali per i fiori di CBD.

«Se si riesce a superare l’adattamento e l’uniformità, credo che i coltivatori e i mercati seguiranno la strada», ha detto Jessup.

La scienza

I ricercatori della Texas A&M hanno già sviluppato varietà di canapa resistenti al calore e alla siccità. Jessup ha detto che il progetto di sovvenzione metterà il polline di varietà di canapa collaudate su queste varietà, che sono sempre conformi al THC, “e prenderà la progenie e la costringerà a ibridarsi con se stessa”. Le varietà comprovate potrebbero provenire da qualsiasi parte del mondo, ha detto Jessup.

Tutti i potenziali rilasci genetici saranno studiati in località del Texas settentrionale, centrale e meridionale, fino a Weslaco, che confina a ovest con il Messico settentrionale.

Un gioco che cambia le carte in tavola

«In questi tre siti copriremo la maggior parte della latitudine del Texas, valutando le linee in base alle loro prestazioni. Una volta fatto questo, dovremmo essere in grado di raccomandare dove dovrebbero o non dovrebbero essere coltivate in base a quella latitudine», ha detto Jessup.

Secondo Jessup, lo sviluppo di varietà di canapa che producono solo fibre e cereali, senza alcun contenuto di cannabinoidi, può essere una “svolta” in Texas. «Se si sa dove coltivarla, quanta acqua è necessaria, quando è opportuno piantare e quando non si deve esagerare con l’irrigazione a pioggia o con il tentativo di coltivarla a secco, e se si apprezza l’agronomia, penso che sarà una grande coltura», ha detto.

I laboratori non registrati negli Stati Uniti possono continuare a testare la canapa per un altro anno

Alle aziende che testano la canapa per il contenuto di THC negli USA è stato concesso un altro anno per registrarsi presso la U.S. Drug Enforcement Administration a causa della carenza di laboratori autorizzati.

L’USDA ha detto che il feedback dei governi statali e tribali e delle strutture di analisi della cannabis di terze parti ha indicato che la capacità per la stagione di coltivazione 2023 è insufficiente, e quindi i laboratori non registrati possono continuare a offrire servizi di analisi.

Adeguamento della norma finale

L’estensione è prevista dalla norma finale che regola la produzione di canapa in tutto il Paese.

L’USDA ha dichiarato che limitare il mercato ai soli laboratori approvati dalla DEA «ostacolerebbe la crescita di un mercato nazionale della canapa in questa fase nascente».

«A causa dell’inadeguata capacità di analisi dei laboratori registrati dalla DEA, i test possono essere condotti da laboratori non registrati presso la DEA fino al 31 dicembre 2023», ha dichiarato l’USDA in un recente annuncio. I laboratori non registrati che effettuano test sulla canapa devono rispettare tutti gli altri regolamenti del Programma di Produzione Nazionale di Canapa dell’USDA, ha dichiarato l’agenzia.

87 laboratori registrati

L’Agricultural Marketing Services dell’USDA elenca 87 laboratori attualmente registrati presso la DEA. I laboratori testano la canapa per verificarne la conformità al limite federale dello 0,3% di THC. Le parti interessate e alcuni legislatori hanno nel frattempo proposto di innalzare tale limite all’1,0%.

Sempre secondo la norma finale dell’USDA, le piante che esprimono più dello 0,3% di THC devono essere distrutte o corrette con mezzi approvati, ma il livello per una “violazione negligente” che potrebbe comportare un’accusa penale per droga è dell’1,0%. La finestra di raccolta è di 30 giorni di calendario dopo il campionamento, per tenere conto di variabili come i test, il tempo, le pratiche agricole e i ritardi delle attrezzature, secondo i regolamenti.

Mentre la guerra distrugge le case, un costruttore edile ucraino della canapa continua a costruire

Prima che la Russia lanciasse la sua insensata e brutale guerra contro l’Ucraina, il costruttore Sergiy Kovalenkov era già impegnato nella missione di portare ai cittadini ucraini spazi abitativi in canapa sani ed ecologici.

Con la guerra che sta distruggendo le case in molte parti del Paese, Kovalenkov si trova ora a svolgere questa missione con un numero sempre maggiore di ucraini sfollati.

Canapa. Ucraina. Recupero

Le bombe non hanno fermato Kovalenkov, che ha lanciato “Canapa. Ucraina. Recover.”, un fondo no-profit che mira a fornire soluzioni abitative sostenibili in canapa e aiuto psicologico ai cittadini e ai veterani colpiti dalla guerra. Il fulcro dell’iniziativa è un complesso di appartamenti da 30 unità che sta sorgendo vicino a Morshyn, una piccola città nella parte occidentale del Paese, specificamente per le famiglie di rifugiati e gli orfani. Il complesso è il primo di un progetto in tre fasi che comprende il restauro di un ex edificio per la produzione di latte e nuove costruzioni.

«Molti dei progetti che avevamo pianificato sono stati fermati e i clienti sono fuggiti dal Paese», ha dichiarato Kovalenkov, fondatore e amministratore delegato della società di costruzioni Hempire UA, di Kiev, che ha iniziato a costruire case in canapa in Ucraina nel 2015. «C’è un enorme colpo per l’economia, dato che milioni di cittadini se ne vanno con i loro risparmi».

“Canapa. Ucraina. Recover.” si è rivolta al crowdfunding per sostenere lo sviluppo di Morshyn, dove il cemento di canapa sta sorgendo intorno a una struttura in legno per una struttura progettata dall’architetto Roman Pomazan, che ha donato i suoi servizi. La canapa proveniente dalle fattorie ucraine viene mescolata con un legante sviluppato localmente per essere utilizzata nelle pareti del complesso. I materiali iniziali sono stati donati da Hempire.

Competenze per il futuro

Alcuni rifugiati che hanno “perso tutto” stanno costruendo le loro case come “Canapa. Ucraina. Recover.” li istruisce sulla costruzione del cemento di canapa in loco, acquisendo competenze che saranno preziose in uno scenario di ricostruzione post-bellica – basata sulla canapa, nella visione di Kovalenkov.

Kovalenkov ha detto che mentre la costruzione continua anche durante i mesi invernali, “Hemp. Ucraina. Recover.” si sta concentrando sulla ricerca di fonti di approvvigionamento per accelerare la costruzione in primavera, espandendo al contempo la raccolta di fondi e le attività mediatiche.

«È difficile costruire molto in inverno, soprattutto perché le temperature si abbassano e le interruzioni di corrente durano molte ore a causa degli attacchi missilistici», ha detto Kovalenkov. «Ma stiamo facendo in modo che gli edifici siano chiusi».

Materiali locali

Finora le materie prime sono state reperite in un raggio di 1.000 chilometri dal cantiere di Morshyn. Ma Kovalenkov ha detto che le turbolenze causate dalla guerra hanno fatto sì che la scorsa primavera un numero minore di agricoltori abbia coltivato la canapa, per cui l’anno prossimo potrebbe essere difficile reperire i materiali di base per la canapa. Sebbene sia possibile importare la canapa in Ucraina, con i costi di trasporto quadruplicati dall’inizio della guerra e le tasse di importazione, i costi sono quasi proibitivi. L’inflazione generale, l’aumento dei prezzi delle materie prime, le interruzioni di corrente e la carenza di carburante causata dalla guerra contribuiscono alle sfide, ha detto Kovalenkov.

Dopo aver avviato il crowdfunding all’inizio del mese, “Canapa. Ucraina. Recover.” ha raccolto 51.000 dollari su un totale di 362.000 dollari necessari per completare le 30 unità abitative, prima fase di un progetto in tre fasi che prevede anche ulteriori alloggi e un centro di riabilitazione per i veterani di guerra in un progetto che si stima costerà altri 1.000.000 di dollari.

Da veterano a veterano

«Inviteremo veterani di altri Paesi ad assisterci nella costruzione del suo progetto e a condividere l’esperienza di recupero dalla PTSD con migliaia di nostri veterani, che saranno anche coinvolti nella costruzione della canapa», ha detto Kovalenkov.

Kovalenkov era anche tra i sostenitori della cannabis che hanno recentemente redatto una legge per legalizzare la cannabis medica in Ucraina, una legge che il governo sostiene. «Quindi stiamo anche chiedendo alle aziende straniere di donare i loro prodotti di canapa medica per aiutare i soldati ucraini e le vittime di guerra che soffrono di PTSD», ha detto.

Secondo i ricercatori, la ‘disconnessione’ nel mercato del CBD della Carolina del Nord minaccia la salute pubblica

Secondo un team di ricercatori di due università statali, alcuni prodotti CBD del mercato grigio disponibili online in North Carolina sono venduti a un prezzo superiore a quello del CBD medicinale approvato e prescritto dai medici, dando luogo a una “disconnessione paradossale” nel mercato che minaccia la sicurezza dei consumatori.

Il documento, redatto da un team interdisciplinare con competenze in oncologia, gestione del dolore, politica sanitaria, scienza dei dati, media e scienze sociali della Wake Forest University di Winston-Salem e dell’Università della Carolina del Nord di Chapel Hill, chiede politiche statali che limitino l’accesso ai prodotti a base di CBD di grado non farmaceutico promossi e venduti online e «una strategia più efficiente“ per far rispettare le normative federali e locali».

Indicazioni mediche

«Il mercato del CBD del Nord Carolina promuove prodotti online con affermazioni mediche non comprovate» e i venditori violano quindi le norme della Food & Drug Administration (FDA) statunitense e le leggi del Nord Carolina, osserva il documento.

Secondo la ricerca, i venditori di CBD della Carolina del Nord utilizzano i loro siti web per rivolgersi principalmente a pazienti che soffrono di dolore, condizioni infiammatorie e ansia. Ma i prodotti offerti «non rappresentano un’alternativa favorevole» ai farmaci a base di CBD con obbligo di prescrizione venduti legalmente nello Stato, perché contengono «concentrazioni sub-cliniche di CBD», ma hanno comunque prezzi elevati.

Parità di prezzo

Lo studio ha rilevato che i prodotti CBD orali e commestibili del mercato grigio venduti direttamente ai consumatori hanno un prezzo che varia da 18 a 50 dollari per 300 mg, ma contengono molto meno CBD di Epidiolex, un CBD medico ad alta concentrazione approvato dalla FDA che aiuta i bambini che soffrono di epilessia. I ricercatori hanno osservato che l’Epidiolexviene venduto a 37 dollari per 300 mg.

Questo «mostra una paradossale disconnessione tra il mercato del CBD in NC e la legge sul trattamento alternativo dell’epilessia in NC, che è intesa ad ampliare l’accesso del CBD ad altre condizioni epilettiche», osserva il documento.

«Il rischio di fornire online informazioni fuorvianti a popolazioni vulnerabili che spesso cercano un’opzione terapeutica alternativa per le loro condizioni … giustifica un cambiamento delle attuali politiche per limitare l’accesso ai prodotti a base di CBD di grado non farmaceutico e la loro promozione online», esorta il documento.

Seguire le regole della FDA

Sebbene Epidiolex sia commercializzato in conformità con le normative della FDA per il trattamento dei disturbi convulsivi, la FDA stabilisce che i prodotti non soggetti a prescrizione medica contenenti CBD non possono essere commercializzati per scopi o benefici terapeutici senza la preventiva approvazione del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci dell’agenzia, né utilizzare informazioni false o fuorvianti nelle attività di marketing, né dare ad intendere che i prodotti siano approvati o appoggiati dalla FDA.

La Carolina del Nord è uno dei tanti Stati che stanno lottando con la politica sul CBD in assenza di regole federali da parte della FDA. Non esistono leggi che limitino le vendite di CBD da parte di un’azienda debitamente autorizzata, ma lo Stato rispetta i regolamenti della FDA che vietano il CBD negli alimenti, le indicazioni mediche non comprovate e l’etichettatura del CBD come integratore alimentare.

La ricerca, pubblicata questa settimana sul Journal of Pain Research, è stata finanziata principalmente dal Dipartimento di Anestesiologia e dal Centro di Ricerca sulle Dipendenze della Wake Forest University School of Medicine, dal National Institutes of Health e dal National Institute on Drug Abuse.

La causa per frode contro Zuckerberg può andare avanti, secondo il tribunale svedese

Una causa contro il proprietario di Facebook Mark Zuckerberg per presunta complicità in una truffa sugli investimenti in cannabis può procedere, ha stabilito un tribunale in Svezia.

L’avvocato svedese Lars Olofsson ha ottenuto il diritto di procedere con la causa da un tribunale di Luleå, Svezia, dove nel 2011 è stato aperto il primo centro dati di Meta Platforms Inc. fuori dagli Stati Uniti.

L’azione legale è la prima delle numerose previste da Olofssoncontro le autorità di regolamentazione, i media e gli avvocati che, a suo dire, hanno favorito una truffa ai danni degli investitori, 800 dei quali sono rappresentati in un’azione legale collettiva.

Una vittoria enorme

Olofsson ha dichiarato che la rapida decisione del tribunale, emessa entro 36 ore dalla presentazione della causa, è una «vittoria massiccia” che «invierà un messaggio agli altri soggetti che abbiamo nel nostro percorso legale: stiamo procedendo a pieno ritmo con altre cause nel frattempo».

La causa nasce da uno scandalo crescente in Europa su JuicyFields, una società fintech che offriva azioni “per pianta” di coltivazioni di cannabis. JuicyFields è stata quotata in borsa nell’aprile 2020 ed è implosa circa sei settimane dopo che l’autorità di regolamentazione tedesca BaFin ha vietato la vendita delle sue azioni agli investitori tedeschi lo scorso giugno.

La scena del crimine

I server Meta di Luleå, situati nell’estremo nord della Svezia, proprio all’interno del circolo polare artico, «coprono circa un miliardo di utenti di Facebook e Instagram, tra cui la maggior parte dei miei clienti», ha dichiarato Olofsson. «L’argomento è che questo è il luogo in cui è stato commesso il crimine. È attraverso questi server che i miei clienti sono stati esposti alle frodi di JuicyFields».

Olofsson ha detto di aver identificato ben 170 persone, banche, aziende e avvocati collegati alla massiccia frode della cannabis, che secondo lui ha truffato gli investitori per quasi 2,5 miliardi di dollari in uno scandalo internazionale in espansione con base in Europa.

Schema Ponzi

Gli osservatori dicono che JuicyFields è un classico schema Ponzi in cui gli operatori pagano alti dividendi ai primi investitori con i fondi di coloro che investono successivamente.

La causa contro Zuckerberg, tecnicamente un procedimento penale privato, lo accusa, in qualità di amministratore delegato di Meta, di essere stato gravemente negligente nel non controllare chi ha utilizzato le piattaforme dell’azienda. La causa accusa anche il suo comportamento negligente, che ha portato l’azienda a violare i propri termini di servizio – un reato previsto dal codice penale svedese sulla frode. La violazione di tali norme comporta una pena detentiva obbligatoria da due a sei anni.

Olofsson ha dichiarato che saranno intentate altre cause sia in Svezia che a livello internazionale.