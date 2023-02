Canapa e Cannabis in gran spolvero in Canada

Canada: i consumatori canadesi di cannabis hanno speso 4,52 miliardi di dollari canadesi (3,35 miliardi di dollari) in prodotti regolamentati per uso adulto nel 2022, con una crescita del 17,9% rispetto al totale delle vendite del 2021, secondo i nuovi dati sulle vendite al dettaglio pubblicati martedì da Statistics Canada. L’aumento delle vendite rispetto all’anno precedente è avvenuto in concomitanza con l’aumento del numero di negozi di cannabis autorizzati in Canada. Tra i progetti di economia circolare recentemente finanziati dal governo canadese dell’Alberta, ce n’è uno relativo ai materiali biocompositi avanzati realizzati con la canapa. L'”economia circolare” è un concetto in base al quale i mercati incentivano il riutilizzo dei prodotti, piuttosto che il loro smaltimento e l’estrazione di nuove risorse per crearne altri. Il governo dell’Alberta sta cercando di far progredire l’economia circolare della provincia impegnando 58 milioni di dollari CAD attraverso l’Emissions Reduction Alberta (ERA) per sostenere vari progetti correlati. Tutti i finanziamenti provengono dal fondo provinciale per l’innovazione tecnologica e la riduzione delle emissioni (TIER). USA, California: la capacità di coltivazione della cannabis in California è diminuita significativamente rispetto all’inizio del 2022, con alcuni coltivatori che hanno scelto di non piantare o rinnovare le loro licenze a causa dei bassi prezzi all’ingrosso e delle difficili condizioni economiche. Secondo alcuni funzionari dell’industria, la riduzione della copertura sta portando a una stabilizzazione dei prezzi all’ingrosso – e potrebbe persino portare a un leggero aumento dei prezzi – dopo mesi di calo dei prezzi nel più grande mercato nazionale della marijuana. In Australia è stata lanciata una campagna di crowdfunding per ottenere leggi eque e paritarie sulla guida di sostanze stupefacenti per i pazienti che usano cannabis terapeutica.

I consumatori canadesi di cannabis hanno speso 4,52 miliardi di dollari canadesi (3,35 miliardi di dollari) in prodotti regolamentati per uso adulto nel 2022, con una crescita del 17,9% rispetto al totale delle vendite del 2021, secondo i nuovi dati sulle vendite al dettaglio pubblicati martedì da Statistics Canada.

L’aumento delle vendite rispetto all’anno precedente è avvenuto in concomitanza con l’aumento del numero di negozi di cannabis autorizzati in Canada.

Nel 2021, i canadesi hanno acquistato 3,83 miliardi di dollari canadesi di cannabis ricreativa nei negozi autorizzati.

Nonostante il notevole aumento su base annua, il ritmo di crescita delle vendite di cannabis in Canada sembra rallentare, ha detto Michael Armstrong, che studia il mercato canadese della cannabis come professore associato di economia alla Brock University di St.

«Penso che (la crescita), in larga misura, sia la storia dei negozi“, ha detto Armstrong a MJBizDaily.

In tutto il Canada, ha spiegato Armstrong, le tendenze delle vendite di cannabis seguono da vicino il numero di punti vendita.

In Ontario, la provincia più popolosa del Canada e il mercato più prezioso della marijuana, il numero di negozi di cannabis è aumentato fino all’estate del 2022, ha detto.

«La maggior parte delle altre province non ha aggiunto negozi così rapidamente», ha detto Armstrong.

«L’Alberta ci è andata vicino, ma aveva già molti negozi, quindi credo che l’effetto sia stato minore».

Il Canada ospita circa 3.700 negozi di cannabis e licenze di vendita al dettaglio, di cui quasi 1.700 in Ontario.

La crescita complessiva del numero di negozi è stagnante, ha detto Armstrong.

In assenza di qualche cambiamento – per esempio, se grandi città come Richmond, nella Columbia Britannica, o Mississauga, nell’Ontario, permettessero la vendita al dettaglio della cannabis, o se i governi provinciali fossero più permissivi nei confronti dei saloni di consumo – Armstrong si aspetta che la futura crescita del mercato derivi da una «lenta e graduale crescita della popolazione, e forse da un po’ di innovazione di prodotto».

«Ma niente di simile a quello che abbiamo visto prima di quest’anno», ha aggiunto.

Record mensile di vendite di cannabis

Le vendite mensili di cannabis ricreativa hanno raggiunto il record di 425,9 milioni di dollari australiani in dicembre, dopo il calo mensile di ottobre e novembre.

Le vendite sono aumentate del 13,8% su base mensile rispetto al totale rivisto di novembre di 374,3 milioni di dollari australiani.

Se si tiene conto del fatto che il mese di dicembre è durato un giorno in più rispetto a novembre, le vendite sono aumentate del 10,1% su base mensile.

La provincia di Manitoba ha guidato il Canada nella crescita mensile delle vendite, con un aumento del 21,7%, a 18,3 milioni di dollari canadesi, da novembre a dicembre.

Le vendite di cannabis sono cresciute su base mensile anche in tutte le altre province e territori monitorati da Statistics Canada, come segue (presentate in ordine di dimensione del mercato):

Ontario: 171,2 milioni di dollari (+15,1%)

Alberta: 73,8 milioni di dollari australiani (+11,1%)

Columbia Britannica: 63,1 milioni di dollari (+13,3%)

Québec: 54,6 milioni di dollari (+12,7%)

Saskatchewan: 17 milioni di dollari australiani (+10%)

Nuova Scozia: 9,9 milioni di dollari (+15,2%)

Nuovo Brunswick: 7,6 milioni di dollari australiani (+14,3%)

Terranova e Labrador: 6,4 milioni di dollari (+13,8%)

Isola del Principe Edoardo: 2 milioni di dollari (+10%)

Yukon: CA$966.000 (+13,4%)

Statistics Canada non ha presentato i dati di vendita per i Territori del Nord-Ovest e il Nunavut.

Armstrong ha affermato che la forte cifra delle vendite di dicembre è in parte attribuibile alla spesa stagionale per le vacanze.

«Nella misura in cui ciò è vero, è probabile che a gennaio si verifichi l’inversione di tendenza, ovvero un piccolo calo», ha affermato Armstrong.

«Proprio come accade nella maggior parte degli altri settori del commercio al dettaglio, i picchi di spesa si registrano a novembre e dicembre, e poi gennaio e febbraio (sono) mesi lenti prima di riprendersi a marzo».

Il denaro canadese per l’economia circolare è stato assegnato al progetto sulla canapa

Tra i progetti di economia circolare recentemente finanziati dal governo canadese dell’Alberta, ce n’è uno relativo ai materiali biocompositi avanzati realizzati con la canapa.

L'”economia circolare” è un concetto in base al quale i mercati incentivano il riutilizzo dei prodotti, piuttosto che il loro smaltimento e l’estrazione di nuove risorse per crearne altri.

Il governo dell’Alberta sta cercando di far progredire l’economia circolare della provincia impegnando 58 milioni di dollari CAD attraverso l’Emissions Reduction Alberta (ERA) per sostenere vari progetti correlati. Tutti i finanziamenti provengono dal fondo provinciale per l’innovazione tecnologica e la riduzione delle emissioni (TIER).

«Un’economia provinciale più sostenibile e diversificata richiede un uso più saggio delle nostre risorse, dobbiamo pensare ai rifiuti come a una risorsa piuttosto che a un costo», ha dichiarato Justin Riemer, CEO di Emissions Reduction Alberta. «Questo investimento nella conversione dei rifiuti in altri usi farà davvero la differenza».

Tra i progetti vincitori, 10 milioni di dollari sono stati assegnati a INCA Renewtech per la costruzione e la gestione di quello che è stato definito un impianto commerciale “primo nel suo genere” per la produzione di un materiale bio-composito avanzato e sostenibile ricavato dai gambi della canapa.

La produzione di materiali bio-compositi non è una novità per l’azienda: il team di innovazione di INCA lo fa da decenni.

«Oggi utilizziamo la robusta fibra di canapa per progettare interni di automobili, pareti laterali di camper e anime di barche che saranno più leggere, competitive in termini di costi e riciclabili», afferma l’azienda. «Questo significa una migliore efficienza dei carburanti e delle batterie degli EV».

In totale, il nuovo progetto ha un valore di 174,5 milioni di dollari, quindi i 10 milioni di dollari del governo dell’Alberta saranno di grande aiuto.

«Questo finanziamento consentirà a INCA Renewtech di accelerare significativamente la costruzione della nostra fabbrica all’avanguardia per la lavorazione della canapa e la produzione di compositi», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato dell’azienda, David Saltman. «Acquisteremo paglia di scarto dagli agricoltori che attualmente coltivano canapa per ricavarne proteine vegetali e trasformeremo questa risorsa rinnovabile in bio-compositi avanzati per l’industria automobilistica, marina, eolica e delle materie plastiche di consumo».

Curiosità: l’azienda automobilistica Ford ha provato a utilizzare la canapa nelle plastiche composite già nel 1941, ma non ha dato seguito alla sua idea. A distanza di oltre 80 anni, diverse case automobilistiche stanno studiando o utilizzando la canapa in vari componenti.

I coltivatori di cannabis escono dal mercato californiano, contribuendo a stabilizzare i prezzi

La capacità di coltivazione della cannabis in California è diminuita significativamente rispetto all’inizio del 2022, con alcuni coltivatori che hanno scelto di non piantare o rinnovare le loro licenze a causa dei bassi prezzi all’ingrosso e delle difficili condizioni economiche.

Secondo alcuni funzionari dell’industria, la riduzione della copertura sta portando a una stabilizzazione dei prezzi all’ingrosso – e potrebbe persino portare a un leggero aumento dei prezzi – dopo mesi di calo dei prezzi nel più grande mercato nazionale della marijuana.

La piattaforma tecnologica per la vendita all’ingrosso di cannabis LeafLink riferisce che il totale dei metri quadrati di tettoia per la coltivazione nello Stato è sceso di circa il 15% rispetto a un anno fa, a circa 68 milioni di metri quadrati contro i circa 80 milioni di metri quadrati di questo periodo dell’anno scorso.

Jason Vegotsky è tra coloro che vedono i prezzi all’ingrosso iniziare a stabilizzarsi.

L’amministratore delegato di Petalfast, un’agenzia di vendita e marketing per l’industria della cannabis con sede a Irvine, ha detto che ci sono semplicemente meno operatori sul mercato, il che significa che i prezzi hanno smesso di crollare e potrebbero salire leggermente.

«Penso che questa tendenza continuerà nei prossimi sei mesi», ha detto Vegotsky.

«Mi aspetto una seconda metà dell’anno davvero piacevole per chi riuscirà a superare il primo semestre».

Con “buona” intende dire che si aspetta che le aziende siano in grado di guadagnare con l’espansione dei margini, «piuttosto che con il declino dei margini che abbiamo visto in tutta la catena di fornitura negli ultimi 18 mesi».

Ryan Smith, cofondatore e amministratore delegato della LeafLink di New York, ritiene che i coltivatori scelgano di non piantare o di non rinnovare le licenze di coltivazione perché:

Il prezzo della cannabis sfusa outdoor è inferiore al costo di produzione.

La debolezza del settore della vendita al dettaglio rende difficile la vendita di prodotti di marca nello Stato.

«Messi insieme, questi fattori dimostrano che le operazioni di coltivazione non hanno il margine o il capitale necessario per superare l’attuale “ciclo negativo“», ha detto a MJBizDaily via e-mail.

Altri fattori in gioco

Il ciclo negativo a cui si riferisce è evidenziato dal mercato dei fiori all’ingrosso.

Secondo i dati di LeafLink, una libbra di fiori confezionati viene venduta all’ingrosso tra i 1.200 e i 1.400 dollari la libbra, rispetto ai 1.700-1.900 dollari la libbra dell’inizio del 2022, con un calo di circa il 25%-30% rispetto all’anno precedente.

Nelle ultime due stagioni, secondo LeafLink, i fiori sfusi all’aperto sono rimasti nella fascia dei 200-400 dollari la libbra nel periodo successivo al raccolto, in autunno e in inverno.

«La California produce più di tre volte la quantità di cannabis legale che il mercato totale può consumare, in gran parte a causa delle licenze di coltivazione non limitate e della limitata capacità di vendita al dettaglio», ha detto Smith.

Con solo 50-100 punti vendita al dettaglio in più previsti per quest’anno nello Stato, Smith prevede che altri coltivatori dovranno probabilmente ridurre la capacità per bilanciare il mercato.

Oltre alla quantità di produzione e alla capacità di vendita al dettaglio, sono in gioco altri fattori.

Le condizioni devastanti di pioggia e vento all’inizio di gennaio potrebbero avere un impatto sull’offerta nel prossimo futuro.

Il rovescio della medaglia: Un cambiamento nella legge che regola la coltivazione potrebbe aggiungere capacità a un mercato sovraccarico.

A partire dal 1° gennaio, il Dipartimento di Controllo della Cannabis ha iniziato ad accettare le richieste di licenze per grandi coltivazioni.

Tali licenze sono destinate a siti di coltivazione con più di 22.000 metri quadrati di tettoia.

Vedere la stabilità

Alcuni dei clienti di Scott Solomon che si occupano di coltivazione riferivano di uno scenario desolante circa 18 mesi fa, ma la situazione sta migliorando.

L’amministratore delegato della Operational Security Solutions, con sede a Fresno, ha dichiarato che i prezzi hanno iniziato a scendere «in maniera piuttosto pesante» circa un anno e mezzo fa.

«Abbiamo un modello di ricavi che si basa sul volume di denaro che queste aziende generano», ha detto Solomon. «Questo ha avuto un impatto significativo su di noi».

«In alcuni casi, abbiamo avuto clienti, aziende produttrici di cannabis, che hanno dichiarato che il prezzo è sceso essenzialmente dell’80% per alcuni dei loro prodotti».

Secondo Solomon, il quadro dei prezzi ha iniziato a migliorare un po’ lo scorso settembre e ha cominciato a stabilizzarsi.

Tuttavia, le aziende stanno aumentando la capacità di coltivazione in vista di una potenziale crescita futura dell’industria in caso di legalizzazione federale o di altre riforme.

Solomon sta vedendo crescere le coltivazioni da Fresno a Bakersfield e verso Los Angeles.

Il quadro è ancora più roseo per l’azienda californiana di cannabis integrata verticalmente Glass House Brands.

Graham Farrar, presidente dell’azienda di Santa Barbara, ha dichiarato che i prezzi sono aumentati di circa il 13% dal terzo al quarto trimestre del 2022.

«Credo che il mercato stia iniziando a razionalizzare il fatto che i prezzi erano così bassi da essere distruttivi per tutti», ha aggiunto.

«Alla fine, se si coltiva un prodotto a un prezzo superiore a quello a cui lo si può vendere, si smette di farlo. E possiamo vedere che questo sta accadendo in modo piuttosto drastico».

Farrar si affretta a sottolineare che un aumento di tre o quattro mesi non è sufficiente per definirlo una tendenza.

«Ma anche solo vedere una stabilità in questo momento, credo sia un segnale positivo», ha aggiunto.

Malinconia, malinconia

Ma non tutti vedono la situazione in modo così positivo.

Doug Chloupek, amministratore delegato e fondatore di Juva Life, un coltivatore di cannabis e un’azienda di ricerca sulle scienze della vita con una filiale di coltivazione a Stockton, ha detto che il mercato è confuso su ciò che definisce una buona marijuana.

«Il mercato è stato guidato dal clamore degli influencer», ha aggiunto.

Secondo Chloupek, i consumatori pagano un premio per fiori viola che sanno di carburante o di frutta e che hanno un contenuto di THC del 30% o più.

«La realtà è che c’è una cannabis fenomenale che non viene accolta dal mercato perché il mercato è troppo ingenuo per sapere cosa è veramente buono», ha aggiunto.

Aneddoticamente, Chloupek ha notato che il fiore verde viene venduto all’ingrosso a 800-1.000 dollari al chilo, mentre il fiore viola può fruttare altri 100 dollari al chilo o più. Ha detto che l’anno scorso lo stesso fiore veniva venduto a 800 dollari in più al chilo.

Secondo Chloupek, il costo complessivo della produzione, comprese le tasse e le spese di regolamentazione, è uno dei fattori principali che spingono i coltivatori a non rinnovare la licenza.

Secondo Chloupek, alcuni coltivatori stanno tornando al mercato non autorizzato perché prima di provare a diventare legali si guadagnavano da vivere bene.

Secondo Chloupek, un coltivatore del mercato illegale può guadagnare 150.000-200.000 dollari all’anno senza doversi preoccupare che i suoi margini vengano intaccati da tasse e imposte.

«È un quadro un po’ funesto quello che sto dipingendo, e vorrei che non lo fosse», ha detto.

«Ma è una realtà piuttosto cruda della situazione attuale in California».

Guidare il cambiamento: Riforma della legge australiana sulla cannabis terapeutica

In Australia è stata lanciata una campagna di crowdfunding per ottenere leggi eque e paritarie sulla guida di sostanze stupefacenti per i pazienti che usano cannabis terapeutica.

Nella maggior parte delle giurisdizioni australiane, i pazienti che utilizzano prodotti a base di cannabis contenenti THC, prescritti legalmente, possono perdere la patente di guida se risultano positivi al test, anche se la loro guida non è stata in alcun modo compromessa.

Nell’Australia Meridionale, la situazione è ancora più grave: la polizia ha recentemente ottenuto nuovi poteri per emettere un avviso di perdita immediata della patente ai conducenti che risultano positivi ai test sulle droghe prescritte.

Gli Stati e i territori australiani sono stati lenti nell’affrontare il problema, anche se la cannabis terapeutica è legale a livello nazionale dal 2016. Nel Victoria, un rapporto del governo statale pubblicato nel 2021 ha preso in considerazione il modo in cui può essere valutata l’idoneità alla guida di un paziente con cannabis terapeutica, ma da allora non sembra che ci siano stati progressi.

La Cannabis Law Reform Alliance è un gruppo di educatori e sostenitori che spingono per una riforma in tutta l’Australia, e la sua prima campagna è Drive Change, attiva da tempo. La campagna cerca di porre fine alla discriminazione dei pazienti con cannabis terapeutica nelle leggi australiane sulla guida di droga. Una petizione che chiede una riforma ha ricevuto finora più di 27.000 firme.

Con l’obiettivo di incrementare l’attività, la campagna punta ora a raccogliere 70.000 dollari per la prossima fase di Drive Change e per finanziare le risorse necessarie a educare le forze dell’ordine e a fare pressione sui governi degli Stati interessati. Il crowdfunder di Drive Change, lanciato martedì, è stato avviato con 5.000 dollari di finanziamento iniziale da parte di MedReleaf Australia.

Il responsabile della campagna, David Heilpern AM – che è stato magistrato per 21 anni – è ora libero di parlare di questioni che prima non poteva affrontare a causa dell’etica della carica giudiziaria. Una di queste è la legge sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Con i nostri volontari di Drive Change che collaborano con la comunità, abbiamo ora l’entusiasmante opportunità di apportare un cambiamento significativo alla riforma della legge sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti e di cambiare le vite in meglio”, ha dichiarato.

Secondo Drive Change, circa il 70% dei pazienti affetti da cannabis terapeutica in Australia ha un po’ di THC nelle proprie medicine – e quindi non può guidare legalmente.

I pazienti di cannabis terapeutica in South Australia rischiano di perdere immediatamente la patente di guida

Le nuove leggi sulla guida introdotte nel South Australia la scorsa settimana hanno aumentato i rischi legali per i pazienti SA che usano farmaci a base di cannabis contenenti THC.

Da lunedì scorso, gli agenti della polizia del South Australia (SAPOL) possono emettere un avviso di perdita immediata della patente ai conducenti che risultano positivi ai farmaci prescritti. In precedenza, i conducenti trasgressori ricevevano un avviso di espiazione o una convocazione in tribunale. Sebbene entrambi possano comportare la perdita della patente, la situazione permetteva a questi conducenti di continuare a guidare nel frattempo.

Questa situazione era ovviamente problematica, soprattutto quando l’individuo è ad alto rischio di recidiva e continua a mettere a rischio se stesso e gli altri utenti della strada. Ma ciò di cui le nuove leggi non tengono conto sono i pazienti affetti da cannabis terapeutica dello Stato che si sono procurati legalmente i farmaci e la cui guida potrebbe non essere compromessa.

Per ovviare a questa mancanza, Sarah Game MLC presenta questa settimana al Consiglio Legislativo lo Statutes Amendment (Medicinal Cannabis Defence) Bill 2023. Questo disegno di legge mira a consentire una difesa per i consumatori di cannabis terapeutica in una situazione in cui la persona ha una prescrizione medica valida per un farmaco contenente THC, non è impegnata in una guida pericolosa o spericolata e un ufficiale di polizia non può stabilire che la guida della persona sia stata compromessa.

“La mia proposta di legge si basa sulle norme esistenti in Tasmania, che consentono di rilevare il THC ai lati della strada per i pazienti affetti da cannabis terapeutica, a condizione che l’automobilista non sia alterato durante la guida“, ha dichiarato la signora Game. “Il governo deve sostenere la mia proposta di legge di buon senso per garantire che ai pazienti non venga tolta la patente senza che abbiano commesso alcun reato”.

La situazione della cannabis terapeutica e della guida in Australia è complessa, ma sicuramente deve essere affrontata al più presto, dato che sempre più pazienti iniziano a usare farmaci contenenti THC di origine legale. Dall’altra parte del confine, nello stato di Victoria, il governo ha pubblicato nel 2021 un rapporto su come valutare l’idoneità alla guida di un paziente con cannabis terapeutica, ma da allora non sono state apportate modifiche alle leggi sulla guida nello stato di Victoria.

Nota: mentre uno studio australiano ha rilevato che il consumo di cannabidiolo (CBD) non compromette la capacità di guida, l’intossicante cannabinoide tetraidrocannabinolo (THC) può certamente farlo. A prescindere da qualsiasi implicazione legale, i pazienti devono essere consapevoli di questo aspetto per una questione di sicurezza stradale.