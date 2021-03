Oggi l’Autorità del Canale di Suez (Sca) ha annunciato la sospensione temporanea della navigazione all’interno del Canale. Intanto proseguono i lavori per disincagliare la nave portacontainer Ever Given che due giorni fa si è arenata in diagonale al chilometro 151 della via d’acqua a circa 8 chilometri a nord di Port Tawfik a causa di una tempesta di sabbia e del vento a 40 nodi.

La nave è una portacontainer classe Gold lunga 400 metri, larga 59, profonda 16 metri sotto la linea di galleggiamento e con una stazza lorda di 224.000 tonnellate e le sue dimensioni hanno bloccato il traffico in entrambi le direzioni.

“Ieri 13 navi hanno imboccato il Canale di Suez dal convoglio settentrionale Nord. Quelle navi avrebbero dovuto completare la rotta nel Canale di Suez. Tuttavia, dovremmo muoverci in scenari alternativi e utilizzare il Grande lago amaro per attendere che il traffico nel Canale riprenda completamente”, ha detto il Presidente della Sca, Osama Rabie.

La società di servizi marittimi Gac ha emesso una nota ai clienti durante la notte dicendo che gli sforzi per liberare la nave utilizzando i rimorchiatori sono proseguiti, ma che le condizioni del vento e le dimensioni della nave “stavano ostacolando l’operazione”.

È uno dei peggiori ingorghi di spedizioni marittime degli ultimi anni. Secondo Rory Hopcraft, Kevin Jones, Kimberly Tam, ricercatori dell’University of Plymouth, un incidente come il recente incaglio di un’enorme nave portacontainer, la Ever Given, nel Canale di Suez mette in luce le debolezze di questo sistema globale. Ma con la navigazione così fortemente dipendente da canali così stretti, il rischio di questi incidenti è sempre presente.

Si stima che il 90% del commercio mondiale sia trasportato via mare. Il Canale di Suez è la porta per la circolazione delle merci tra Europa e Asia, ed è stato responsabile del transito di oltre 19.000 navi nel 2019, pari a quasi 1,25 miliardi di tonnellate di merci. Si ritiene che questo rappresenti circa il 13% del commercio mondiale, quindi è probabile che qualsiasi blocco abbia un impatto significativo. Circa il 30 percento del volume dei container marittimi del mondo transita quotidianamente attraverso la via d’acqua di 193 chilometri del Canale di Suez.

L’Autorità del Canale di Suez ha iniziato ad espandere lo stretto nel 2014 per aumentare la sua capacità giornaliera da 49 navi attuali a 97 entro il 2023. Ciò fornisce un’indicazione di quante navi potrebbero essere interessate dalla situazione attuale. Ci sono rapporti secondo cui l’incidente ha già interrotto il passaggio di dieci petroliere che trasportavano 13 milioni di barili di petrolio e che ogni nave dirottata avrà 15 giorni aggiunti al proprio viaggio. Questo ha spinto esperti di spedizioni ad affermare che se è improbabile che il blocco venga eliminato entro le prossime 24-48 ore, alcune compagnie di navigazione potrebbero essere costrette a reindirizzare le navi lungo la rotta del Capo di Buona speranza ritardando il viaggio di una settimana.

Come fanno notare i ricercatori, la gravità dell’incidente è dovuta alle dimensioni delle navi che utilizzano il canale. Questo la rende una delle più grandi navi portacontainer del mondo, in grado di trasportare oltre 18.000 container. A seconda della gravità dell’incidente, il salvataggio e il disincagliamento di questo tipo di nave è un’operazione complessa, che richiede attrezzature specialistiche e potenzialmente molto tempo.

Sebbene non sia noto il numero esatto di navi portacontainer di queste dimensioni che transitano sul canale, le navi portacontainer rappresentano quasi un terzo di tutto il traffico sul canale. La loro profondità e circonferenza rendono difficile la navigazione all’interno del canale. Quando operano entro margini così ristretti, le navi di queste dimensioni devono mantenere una certa velocità per mantenere efficace il loro controllo.

Con la capacità di trasportare oltre 150.000 tonnellate di carico, queste navi non possono fermarsi all’improvviso. Se qualcosa va storto, gli equipaggi hanno pochissimo tempo per reagire prima che la nave si incagli.

Ciò, affermano gli esperti, rende quasi inevitabile un blocco di questo tipo, soprattutto considerando che la lunghezza di queste navi supera di gran lunga la larghezza del canale. Ma ciò che rende questo incidente particolarmente dirompente è la posizione della nave. Da quando il canale è stato ampliato, l’estremità mediterranea del canale ha ora due canali per le navi che possono prendere, consentendo il transito senza interruzioni anche se un canale è bloccato.

Ma, nella sua posizione attuale all’estremità di Suez del Canale, l’Ever Given sta bloccando l’unico canale attraverso il quale le navi possono passare. Mentre le navi percorrono i 193 km di canale in convogli con fasce orarie fitte, le navi che guidano questi gruppi possono bloccare il canale in questo modo, creando un arretrato di navi o persino collisioni. Non è chiaro se le merci in ritardo siano sensibili al fattore tempo (ad esempio: medicine o cibo), ma capire quali effetti hanno questi incidenti sul commercio può aiutarci a prevenire soluzioni efficaci.

Siamo anche interessati a quali altri fattori possono influenzare un evento come questo. Un elemento è il periodo dell’anno. Tradizionalmente, nel periodo che precede il Natale, ottobre e novembre sono periodi di grande affluenza per il commercio marittimo. Un’interruzione nella catena di approvvigionamento globale durante questo periodo avrebbe un impatto molto maggiore e potrebbe coincidere con condizioni meteorologiche difficili che esacerberebbero cose, come la nebbia che riduce la visibilità. …