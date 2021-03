Una delle più grandi navi portacontainer del mondo, chiamata Ever Given, si è incuneata attraverso il Canale di Suez da quando è stata portata fuori rotta da forti venti nelle prime ore del 23 marzo, bloccando uno dei corridoi commerciali marittimi più trafficati del mondo.

L’incidente ha creato un blocco di centinaia di petroliere, i cui operatori stanno ora valutando se aspettare che la nave portacontainer bloccata venga sgomberata, o se si affretterà il cambio di rotta intorno al Capo di Buona Speranza, nel punto più meridionale dell’Africa. il loro arrivo in porto.

Quella decisione dipende da quanto tempo ci vorrà per rimettere a galla l’Even Given, portandola via dalle rive del canale e rimettendolo in funzione. Diverse società di salvataggio marittimo, con esperienza nel salvataggio di navi colpite, sono già presenti sulla scena, ma non è chiaro quanto tempo avranno bisogno per rimuovere la nave.

I metodi che useranno per farlo, tuttavia, saranno più o meno gli stessi dei casi precedenti. Una nave bloccata di qualsiasi dimensione richiede una galleggiabilità aggiuntiva per aiutare gli equipaggi di salvataggio a liberarla da dove è bloccata. E, nel caso dell’Even Given, sarà necessaria la forza orizzontale – applicata dai rimorchiatori – per sollevare la nave da entrambe le sponde del Canale di Suez.

L’Even Given è lunga 400 metri e ha la capacità di trasportare oltre 20.000 container da 20 piedi. Sono stati questi contenitori, impilati in alto sul ponte, che si sospetta abbiano catturato la folata di vento, come la vela di una barca a vela, che alla fine ha portato la nave fuori rotta.

Sembra che l’Even Given abbia perso il controllo mentre si dirigeva verso nord lungo il Canale di Suez, deviando il suo corso in modo tale che un’estremità colpisse una delle sponde del canale. Lo slancio dell’enorme vascello l’avrà quindi trascinato fino a quando l’altra estremità non avrà colpito l’altra sponda – lentamente, forse, ma con un’enorme quantità di forza.

Il modo preciso in cui l’Even Given ha colpito il terreno sarà importante per le squadre di salvataggio da capire perché, quando si rimette a galla una nave a terra, di solito è più facile estrarla nel modo in cui è entrata, come con una scheggia.

Il recupero è sempre stato una parte importante delle operazioni marittime, con società specializzate chiamate quando grandi navi portacontainer o petroliere si arenano. Il processo di liberazione delle navi a terra è spesso definito come rimessa a galla.

Nel 2016, una nave di dimensioni simili all’Ever Given, chiamata CSCL Indian Ocean, ha impiegato sei giorni per riprendere a galla dopo essere rimasta incastrata sulla riva del fiume Elba in Germania. Questa volta verranno utilizzate le stesse tecniche di recupero utilizzate allora, anche se nell’ambiente più restrittivo di un canale stretto.

Ci sono due approcci di base per estrarre una nave a terra. In primo luogo, gli equipaggi di salvataggio lavoreranno per aumentare la forza di galleggiamento verticale della nave, il che significa che l’intera barca galleggia più in alto nell’acqua.

In secondo luogo, i rimorchiatori applicheranno una forza orizzontale sufficiente per superare l’attrito statico generato da qualsiasi materiale su cui poggia l’imbarcazione. Più grande e pesante è la nave, maggiore è la forza richiesta dai rimorchiatori per rimorchiare la nave.

I più veloci da mobilitare sono una flotta di rimorchiatori, otto dei quali sono già in posizione sul sito della nave arenata. Ma le ultime notizie suggeriscono che i rimorchiatori hanno già tentato un’operazione infruttuosa per liberare la nave.

Ciò significa che la prima priorità delle squadre di salvataggio sarà invece quella di far galleggiare l’Even Given più in alto nell’acqua, dragando vicino alle sezioni della riva su cui è incagliata la nave e aumentando la galleggiabilità della nave.

Nelle precedenti operazioni di salvataggio, gli airbag di galleggiamento sono stati attaccati alla sezione subacquea dello scafo per incoraggiarlo a galleggiare. Ma nel caso dell’Even Given, ciò dovrà avvenire parallelamente allo scarico del carico della nave, alla rimozione di tutta l’acqua di zavorra a bordo e al drenaggio del carburante della nave, il tutto nel tentativo di rendere la nave più leggera e più galleggianti prima che i rimorchiatori tentino un altro tiro orizzontale.

La rimozione del carico sarà particolarmente impegnativa in questo caso. Poiché l’accesso via terra sarà difficile a causa dei dintorni sabbiosi del Canale di Suez, potrebbe essere necessaria una gru galleggiante, che richiederà tempo per il trasporto alla nave e che sarà in grado di rimuovere solo un container alla volta.

Potrebbe rivelarsi più veloce pompare il carburante dalla nave invece di rimuovere i contenitori, il che richiederebbe una piccola nave di rifornimento per avvicinarsi per prendere il carburante. Coloro che sovrintendono al salvataggio avranno accesso ai modelli computerizzati della nave per dire esattamente quale strategia di alleggerimento del carico sarà più efficace.

Nonostante tutte queste misure, l’aumento della galleggiabilità durante il salvataggio di solito si basa su una marea in aumento, che fornisce un ulteriore aumento del livello del mare su cui la nave può potenzialmente galleggiare. Sfortunatamente, l’escursione di marea all’interno del Canale di Suez è limitata rispetto alle acque costiere, il che ostacolerà i tentativi di rimbalzo, anche se durante il fine settimana è prevista una promettente ‘marea primaverile’, più alta della solita alta marea.

È difficile prevedere la rapidità con cui le varie componenti del puzzle del salvataggio possono essere messe in campo nel Canale di Suez. Questa non è un’operazione di salvataggio standard: la pressione del tempo, con le navi in coda alle due estremità dello stretto, peserà sulle menti di tutti.

Ma con equipaggi esperti di salvataggio ora a disposizione e metodi di rimessa a galla collaudati messi in atto intorno all’Even Given, è probabile che sia solo questione di giorni – piuttosto che settimane – prima che la nave venga liberata dal Canale di Suez.

Traduzione dell’articolo ‘Suez Canal blockage: what it takes to unwedge a megaship’ far ‘The Conversation’