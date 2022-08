Un rapporto del Comitato scientifico consultivo del governo canadese sui prodotti sanitari contenenti cannabis ha fornito raccomandazioni sull’uso del CBD senza prescrizione medica. Health Canada ha incaricato il Comitato di fornire una consulenza che contribuisse allo sviluppo dei regolamenti. Il comitato ha formulato una forte raccomandazione affinché tutti i prodotti sanitari contenenti CBD riportino dichiarazioni sulle potenziali interazioni tra il cannabidiolo e altre droghe o alcool, e avvisi che non devono essere usati da chi è o è stato: incinta o sta pensando di rimanere in gravidanza, allattamento, allergie o ipersensibilità alla cannabis, ai cannabinoidi o ad altri componenti del processo di produzione. Il Comitato ha anche raccomandato che i prodotti sanitari a base di CBD abbiano istruzioni chiare sul dosaggio e avvertenze sui potenziali effetti collaterali. Auspica inoltre che l’educazione del pubblico spieghi i possibili benefici e i potenziali rischi, nonché le lacune nelle conoscenze della ricerca sull’uso non prescrittivo del CBD. Un nuovo rapporto indica il potenziale impatto futuro dell’industria statunitense del CBD, lasciata in un limbo per quanto riguarda i regolamenti della Food and Drug Administration (FDA). Ananda Scientific ha annunciato l’arruolamento del primo paziente nello studio clinico che valuta un farmaco a base di cannabidiolo come trattamento aggiuntivo per il disturbo da uso di oppioidi. L’industria tedesca della canapa sta facendo passi avanti per ridurre l’inquinamento, o almeno per capire come ridurre il consumo di plastica.

Canada

Il CBD è ‘sicuro’ per la vendita al dettaglio, secondo il gruppo consultivo di Health Canada

Il CBD è «sicuro e tollerabile» negli adulti sani e dovrebbe essere disponibile senza prescrizione medica, ha raccomandato giovedì un gruppo di scienziati all’autorità sanitaria canadese.

L’approvazione arriva tre anni dopo che Health Canada ha nominato per la prima volta un gruppo di esperti per valutare se il CBD debba essere venduto dai rivenditori tradizionali e non limitato ai negozi di cannabis per adulti o su raccomandazione del medico.

Gli esperti, un gruppo di nove membri formalmente chiamato Science Advisory Committee on Health Products ContainingCannabis, hanno concluso che il CBD è “sicuro e tollerabile per un uso a breve termine (massimo 30 giorni) a dosi da 20 milligrammi al giorno a una dose massima di 200 mg al giorno”.

Il Canada non è vincolato dalla raccomandazione di giovedì e non ha una scadenza per agire in merito.

Ma la raccomandazione potrebbe aprire un nuovo enorme mercato per il CBD.

Paul Pedersen, amministratore delegato della Nextleaf di Vancouver, nella Columbia Britannica, che produce estratti di CBD e THC per altri produttori, stima che l’attuale mercato illegale del CBD in Canada valga circa 4 miliardi di dollari all’anno.

Egli prevede che tali vendite si spostino nelle drogherie e nei negozi di farmaci canadesi, insieme ad altri integratori alimentari.

«Ovunque si vendano vitamine, siamo entusiasti di poter vendere CBD in quegli ambienti», ha detto Pedersen a MJBizDaily.

Il gruppo di esperti ha notato “il desiderio dei canadesi di accedere a prodotti sanitari contenenti cannabis senza la supervisione di un operatore (come un medico o un infermiere)”, ma ha anche chiesto che i prodotti a base di CBD abbiano etichette di avvertimento.

I membri del gruppo hanno anche notato che il CBD non farà sballare la maggior parte degli adulti.

«Se un individuo assumesse fino alla dose massima di 200 mg al giorno, la quantità massima di THC che viene assorbita nel flusso sanguigno e raggiunge il cervello sarebbe potenzialmente troppo bassa per causare effetti psicotropi apprezzabili per la maggior parte delle persone», hanno concluso.

La raccomandazione non distingue se il CBD provenga dalla canapa o dalla marijuana. Inoltre, non conclude che il CBD sia efficace.

Health Canada, un’agenzia analoga alla Food and Drug Administration statunitense, prenderà la decisione finale sulla possibilità di vendere il CBD nei negozi di alimentari e in altri punti vendita tradizionali.

Sebbene negli Stati Uniti il CBD sia comunemente venduto al di fuori dei dispensari, la FDA non ha ancora approvato la sua sicurezza, limitandone l’adozione da parte dei principali rivenditori nazionali come Target e Walmart.

La FDA ha apparentemente preso in considerazione la regolamentazione del CBD da quando, nel 2018, l’agenzia è stata incaricata dal Congresso di supervisionare le modalità di vendita dei prodotti a base di canapa.

Ma l’agenzia ha ripetutamente affermato di non poter stabilire alcuna regolamentazione per i prodotti da banco a base di canapa perché non dispone di dati sufficienti per affermarne la sicurezza.

Etichette di avvertimento, educazione

Se Health Canada seguirà la raccomandazione unanime di giovedì del suo gruppo di revisione del CBD, l’estratto potrebbe essere venduto insieme ad altri integratori alimentari – con alcune avvertenze.

Il gruppo di esperti ha raccomandato che i prodotti da banco a base di CBD:

Chiedere ai pazienti di consultare prima un medico se stanno assumendo altri farmaci.

Riportare dichiarazioni sulle potenziali interazioni tra CBD e altre droghe o alcol.

Riportare avvertenze “ben visibili” che raccomandino di non usare il CBD in gravidanza o in allattamento, o in caso di allergie o ipersensibilità alla cannabis.

Riportare le istruzioni per il dosaggio e le avvertenze sui potenziali effetti collaterali, soprattutto a dosi elevate.

Il gruppo di esperti ha suggerito alle autorità sanitarie canadesi di prendere l’iniziativa di educare il pubblico all’uso sicuro del CBD.

«Esiste un’ampia gamma di disinformazione sul CBD, che rappresenta un rischio per la salute pubblica», hanno scritto i relatori.

«Per contrastare questo fenomeno, sarebbe necessario educare il pubblico sui prodotti sanitari non soggetti a prescrizione medica contenenti CBD, per sostenere le decisioni informate dei consumatori».

CBD per gli animali domestici

Il gruppo di revisione ha esaminato anche l’uso del CBD da parte degli animali da compagnia.

I membri del gruppo hanno concluso che il CBD è sicuro per i cani a basse dosi – meno di 4 milligrammi al giorno per ogni chilogrammo di peso dell’animale.

Ma hanno detto che i cani dovrebbero assumere il CBD solo per l’osteoartrite e solo sotto la supervisione di un veterinario.

«Ci sono alcune prove iniziali promettenti per i cani, secondo cui il CBD potrebbe funzionare per promuovere la calma, trattare il nervosismo, le eruzioni cutanee e limitare l’aggressività, ma i dati non erano abbastanza forti da supportare le raccomandazioni per l’uso», hanno concluso.

Il gruppo di esperti ha aggiunto che non ci sono prove sufficienti che il CBD sia sicuro per i gatti.

«Fino a quando non saranno disponibili maggiori informazioni sulla sicurezza e sull’efficacia, i proprietari di animali domestici dovrebbero consultare un veterinario prima di somministrare il CBD ai loro animali», ha scritto il gruppo di esperti.

Stati Uniti

L’impatto della Food and Drug Administration USA sul mercato del CBD

Un nuovo rapporto indica il potenziale impatto futuro dell’industria statunitense del CBD, lasciata in un limbo per quanto riguarda i regolamenti della Food and Drug Administration (FDA).

Sebbene il cannabidiolo (CBD) sia legale negli Stati Uniti dalla firma del Farm Bill del 2018, la FDA deve ancora implementare i regolamenti relativi al suo uso come integratore alimentare e additivo alimentare. Questo non è positivo né per l’industria né per i consumatori.

Una previsione del Brightfield Group – che fa parte del suo rapporto sul CBD negli Stati Uniti per il 2022 – esamina due scenari fino al 2027: uno in cui l’FDA apporta la tanto necessaria riforma e un altro in cui non la apporta.

Secondo Brightfield, il mercato statunitense del CBD derivato dalla canapa dovrebbe raggiungere i 5,0 miliardi di dollari di vendite al dettaglio quest’anno. E se le riforme della FDA saranno attuate entro il 2024, si prevede che le vendite raggiungeranno ben 11 miliardi di dollari entro il 2027.

«In questo scenario, assisteremo a una crescita accelerata delle categorie di prodotti ingeribili, tra cui capsule e gommosi, e a una maggiore accettazione da parte dei rivenditori tradizionali», afferma l’azienda.

Ma senza una riforma della FDA entro il 2024, Brightfieldprevede che le vendite al dettaglio di cannabidiolo saranno di 7 miliardi di dollari entro il 2027.

«La piena approvazione normativa che consente la vendita del CBD accanto ai prodotti tradizionali eliminerebbe la titubanza dei distributori di massa a tenere in stock gli ingeribili a base di CBD», afferma Brightfield. «Renderebbe più facile l’accesso al CBD per i consumatori attuali e introdurrebbe una nuova platea di acquirenti al cannabinoide».

I consumatori e le aziende sono giustificati dall’esitazione nell’acquisto e nello stoccaggio di prodotti a base di CBD. Diversi studi dimostrano che ci sono ancora problemi di controllo della qualità e di etichettatura, e questo è negativo per tutte le parti interessate.

Attualmente, la FDA ha approvato un solo prodotto a base di CBD, che è un farmaco da prescrizione per il trattamento delle crisi epilettiche e di un’altra patologia. L’amministrazione continua ad affermare che attualmente è illegale commercializzare il cannabidiolo aggiungendolo a un alimento o etichettandolo come integratore alimentare, sulla base di una presunta mancanza di dati sulla sicurezza. Ha inviato numerose lettere di avvertimento alle aziende che lo fanno.

Alcune aziende aggirano i problemi legati alla FDA in modo creativo. Ad esempio, incorporando la melatonina nelle gummiedi CBD commercializzate come sonniferi, dato che la FDA ha valutato la melatonina. Brightfield osserva che le gummie e le tinture di CBD sono i due tipi di prodotti a base di CBD più popolari negli Stati Uniti, ma anche le capsule e le bevande hanno un «enorme potenziale».

Stati Uniti

Aggiornamento dello studio sul CBD per il disturbo da uso di oppioidi di Ananda Scientific

Ananda Scientific ha annunciato l’arruolamento del primo paziente nello studio clinico che valuta un farmaco a base di cannabidiolocome trattamento aggiuntivo per il disturbo da uso di oppioidi.

L’azienda con sede in Colorado ha ricevuto l’approvazione della FDA per la sperimentazione nel gennaio di quest’anno. Il farmaco in questione è Nantheia ATL5 di Ananda, un farmaco sperimentale basato sull’uso della “Struttura liquida” di proprietà dell’azienda, che si dice migliori l’efficacia e la stabilità del cannabidiolo. Nantheia ATL5, un prodotto somministrabile per via orale, contiene 100 mg di cannabidiolo per capsula softgel.

«Il primo paziente arruolato in questo studio è una pietra miliare per la nostra ricerca in corso sulle alternative terapeutiche per il disturbo da uso di oppioidi», ha dichiarato la dott.ssa EdythLondon, uno dei ricercatori principali della sperimentazione. «Unendo psichiatria, farmacologia e neuroscienze, stiamo cercando di sviluppare trattamenti basati sull’evidenza per la dipendenza».

Lo studio sequenziale, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, prevede l’uso di cannabidiolo a dosaggi di 600/1200 mg al giorno. Si tratterà di una terapia aggiuntiva alla buprenorfina e al naloxone nei pazienti affetti da disturbo da uso di oppioidi.

L’endpoint primario dello studio è la sicurezza e la tollerabilità del CBD in questi pazienti, ma verranno effettuate anche misurazioni del craving indotto da una cue, riduzioni del craving spontaneo e vari altri aspetti.

«Questo studio clinico è una componente importante dei nostri sforzi di sviluppo clinico incentrati sulla dipendenza da oppioidi, dove una terapia che non crea dipendenza è un bisogno significativo non soddisfatto», ha dichiarato Sohail R. Zaidi, CEO di Ananda Scientific.

Questa non è l’unica sperimentazione di Nantheia ATL5 a cui Ananda sta lavorando. Nel maggio di quest’anno, l’azienda ha annunciato una collaborazione con l’University of Nebraska Medical Center (UNMC) per studiare il trattamento di adulti affetti da disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Lo studio clinico di fase II, in doppio cieco, controllato con placebo e randomizzato, prevede l’arruolamento di 240 partecipanti per fornire una valutazione clinica e reale dell’efficacia e della sicurezza di Nantheia ATL5 per il PTSD.

Uno studio su un’altra formulazione di Ananda – NantheiaA1002N5S – per il risparmio di oppioidi (cioè la riduzione dell’uso) nel trattamento di partecipanti con sindromi dolorose radicolopatiche ha visto l’arruolamento del primo paziente nel marzo di quest’anno. Come Nantheia ATL5, A1002N5S utilizza la tecnologia Liquid Structure di Ananda, ma contiene solo 50 mg di CBD per capsula di gel morbido.

Lo studio prevede che 40 partecipanti ricevano quattro mesi di trattamento con Nantheia A1002N5S o placebo, con un follow-up dopo 2 mesi.

Stati Uniti

Le agenzie federali dicono di voler studiare i ‘cannabinoidi minori’ e i terpeni

Un gruppo di agenzie sanitarie federali ha indicato in una pubblicazione governativa che vorrebbero studiare vari “cannabinoidi minori” della marijuana, insieme ai terpeni della cannabis, per determinare come potrebbero essere usati al meglio per trattare una manciata di disturbi medici.

Secondo un avviso pubblicato dal National Institutes of Health, otto affiliati dell’agenzia sperano di finanziare studi sulla marijuana medica.

Gli studi si concentreranno su cannabinoidi come CBD, CBN, CBG e THC delta-8, invece del comunemente noto THC delta-9, il cannabinoide principale della marijuana che dà lo sballo ai consumatori.

Le agenzie che promuovono la ricerca includono:

Il National Center for Complementary and Integrative Health, che vuole studiare “i cannabinoidi minori e i terpeni della pianta di cannabis in relazione al dolore».

Il National Cancer Institute, che vuole studiare «i meccanismi con cui i cannabinoidi minori e i terpeni della pianta di cannabis possono influenzare l’intercettazione del cancro, il trattamento e la resistenza al cancro e la gestione dei sintomi del cancro».

Il National Eye Institute, che vuole studiare «i benefici terapeutici dei terpeni e dei cannabinoidi minori nel trattamento del glaucoma, delle degenerazioni retiniche e dell’uveite».

Il National Institute on Aging, che vuole studiare l’impatto dei cannabinoidi e dei terpeni sul «declino cognitivo/impairment legato all’età, la malattia di Alzheimer e le demenze legate alla malattia di Alzheimer (AD/ADRD), la perdita di peso/cachessia, il sonno o le condizioni in contesti di cure palliative».

Il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, che vuole studiare «il ruolo dei sistemi endocannabinoidi nell’abuso di alcol e nel disturbo da uso di alcol».

L’Istituto nazionale sull’abuso di droghe, che vuole studiare «i cannabinoidi minori nel contesto dell’uso di sostanze e/o del disturbo da uso di sostanze (SUD) e la comorbidità tra SUD e infezione da HIV».

Il National Institute of Dental and Craniofacial Research, che vuole studiare «le proprietà terapeutiche dei cannabinoidi minori e dei terpeni per le malattie o le condizioni dentali, orali o cranio-facciali».

L’Istituto nazionale per i disturbi neurologici e l’ictus, che vuole studiare gli effetti dei cannabinoidi minori e dei terpeni su «dolore, emicrania, cefalea, epilessia, disturbi del movimento, disturbi neurodegenerativi e ictus».

La ricerca sulla marijuana è stata limitata perché la pianta rimane illegale a livello federale.

Tuttavia, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha recentemente approvato una legge bipartisan che renderebbe più facile per i ricercatori studiare la marijuana.

Germania

Una nuova iniziativa di ricerca tedesca utilizza la canapa per sviluppare bioplastiche sostenibili

L’industria tedesca della canapa sta facendo passi avanti per ridurre l’inquinamento, o almeno per capire come ridurre il consumo di plastica. Un progetto di ricerca tedesco guidato dal rinomato Fraunhofer Institute sta utilizzando fibre di canapa e lino per sviluppare un nuovo genere di bioplastiche sostenibili. Attualmente si stanno esplorando applicazioni per parti in plastica di automobili come porte, parti di autobus e attrezzature sportive, in particolare snowboard.

Il progetto si chiama DuroBast e utilizza fibre vegetali per rinforzare i compositi di plastica. Secondo il comunicato stampa, l’obiettivo è quello di realizzare nuovi tipi di prodotti resistenti all’umidità che possano essere sostituiti ad altri prodotti regolarmente utilizzati. «Le fibre di Bast saranno utilizzate per la produzione di plastiche rinforzate con fibre naturali e formabili termoplasticamente, consentendo così l’uso industriale di materie prime rinnovabili per un’ampia gamma di applicazioni».

Il progetto ha riunito un consorzio di pesi massimi dell’industria e della ricerca tedesca, tra cui Dräxlmaier, Gustav Gerste, Hübner, l’Istituto per la tecnologia tessile di RWTH Aachen, l’Istituto Leibniz per i materiali compositi, l’Istituto Nova, Rhenoflex, Silbaerg, Wagenfelder Spinnereien e l’Università di Dortmund.

Uno degli obiettivi innovativi del progetto DuroBast è quello di ridurre significativamente l’assorbimento di umidità delle fibre di bastone attraverso la loro modifica, per poi trasformarle in filati e tessuti. La plastica viene intrecciata nei nostri vestiti con materiali come il poliestere, rendendoli in ultima analisi tossici per l’ambiente e per noi. La sostituzione dei fili a base di plastica consentirebbe all’industria della moda di ridurre la propria impronta.

Il comunicato stampa spiega anche che DuroBast vuole utilizzare «l’intera pianta di canapa» anziché solo i semi e i fiori, come fanno attualmente molti operatori del settore. «Le prime indagini confermano i vantaggi della pianta di canapa in particolare. I suoi requisiti climatici consentono una coltivazione nazionale di successo e quindi offrono sicurezza di approvvigionamento in tempi di incertezza logistica globale… ».

Il comunicato stampa afferma inoltre che la coltivazione della canapa ha molti effetti positivi sull’ambiente. «La canapa offre inoltre molte proprietà positive dal punto di vista ambientale, in quanto riesce a concentrare CO2 in grandi quantità durante la coltivazione. L’uso di fibre di canapa nelle plastiche fibrorinforzate può quindi ridurre la percentuale di componenti plastici fossili sostituendoli con alternative rinnovabili».

Attualmente, la maggior parte delle plastiche biodegradabili deriva da un composto chiamato acido polilattico (PLA), che di solito è derivato dal mais, come riporta Merry Jane. Sebbene il PLA sia biodegradabile, compostabile e riciclabile, di solito è molto più debole delle plastiche tradizionali come il polipropilene o il poliuretano. Per rafforzare le plastiche biodegradabili, i produttori rinforzano il materiale con fibre vegetali, che si biodegradano insieme al PLA. Gli svantaggi dell’uso di fibre vegetali e PLA sono i costi di produzione e l’uso di fertilizzanti per la coltivazione di mais, canapa e lino.

È interessante notare che DuroBast utilizza polipropilene non biodegradabile per produrre le sue bioplastiche. Anche se può sembrare strano, il polipropilene può essere trasformato in un materiale biodegradabile con alcuni additivi. DuroBast sta raccogliendo dati per verificare se le sue bioplastiche in canapa e polipropilene, leggere e resistenti, possano sostituire le plastiche convenzionali e i metalli utilizzati nei veicoli e nelle attrezzature sportive.

Il progetto viene lanciato in un momento in cui la Terra ci avverte che si sta surriscaldando. Oggi sembra che i disastri naturali si verifichino a ritmo continuo. Secondo l’organizzazione no-profit Ocean Generation, gli esseri umani generano più di 420 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all’anno. Meno del 10% di questi rifiuti viene riciclato! Purtroppo, la maggior parte finisce nei nostri oceani. Ora ci sono isole di plastica galleggianti nell’oceano, create dall’accumulo di rifiuti.

I rifiuti di plastica che si rompono a causa della luce solare, dell’ossigeno e dell’esposizione ai batteri si trasformano in microplastiche, che finiscono nell’acqua e infine nel nostro corpo. Gli effetti delle microplastiche sono ancora in fase di studio, ma alcuni scienziati sospettano che possano causare vari tipi di cancro.

Il progetto DuroBast fa seguito all’annuncio di One World Products, un’azienda guidata dalla star dell’NBA in pensione Isiah Thomas, di produrre bioplastiche a base di canapa per la casa automobilistica Stellantis, proprietaria di Jeep, Dodge, Chrysler e Citroën.

Altre iniziative riguardanti i materiali a base di canapa includono la produzione di materiali da costruzione a base di canapa, come mattoni di cemento, legno di canapa, isolanti o rivestimenti per case.