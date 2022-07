Ampio spettro di riflessioni tra Canada e USA a proposito di canapa, suoi estratti, livelli di THC e CBD. Somiglianze e (ancor più differenze: il CBD rimane una sostanza controllata in Canada, regolamentata in modo simile alla marijuana high-THC. Negli Stati Uniti, la canapa è legale e ampiamente disponibile, mentre la cannabis ad alto contenuto di THC rimane una droga illecita a livello federale, nonostante l’ampio disprezzo per la proibizione della marijuana da parte dei governi statali. Il governo canadese, invece, ha legalizzato la cannabis ad alto tenore di THC nel 2018. Con la minaccia di una recessione che incombe sull’economia statunitense, l’industria nazionale della cannabis sembra trovarsi su un terreno finanziario più fragile rispetto all’ultima recessione di due anni fa, all’inizio della pandemia. Chicago potrebbe limitare la parola “dispensario” solo per i negozi di marijuana per adulti con licenza statale. Il Vermont affida la supervisione della coltivazione della canapa al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, mentre istituisce un’unica agenzia statale per la supervisione dei prodotti a base di cannabis in vista della vendita di marijuana per uso adulto che inizierà in autunno. La governatrice del Kansas Laura Kellyafferma di non avere nulla a che fare con il recente sequestro di prodotti di canapa intossicanti a Topeka e vuole che una corte federale la sollevi dalla causa intentata da un rivenditore. Il Commissario all’Agricoltura del Texas Sid Miller sta spingendo per una politica più efficace sulla cannabis nello Stato della Stella Solitaria.

Il Canada permetterà (finalmente) la vendita di CBD nella grande distribuzione?

Una raccomandazione sul CBD attesa per quest’estate dalle autorità sanitarie canadesi potrebbe risolvere una delle differenze più strane tra le industrie della cannabis in Canada e negli Stati Uniti – i loro approcci nettamente diversi agli estratti di canapa.

Negli Stati Uniti, la canapa è legale e ampiamente disponibile, mentre la cannabis ad alto contenuto di THC rimane una droga illecita a livello federale, nonostante l’ampio disprezzo per la proibizione della marijuana da parte dei governi statali.

Il governo canadese, invece, ha legalizzato la cannabis ad alto tenore di THC nel 2018.

Ma il CBD rimane una sostanza controllata in Canada, regolamentata in modo simile alla marijuana high-THC.

I venditori canadesi di CBD operano comunemente nel mercato illecito a causa delle norme federali che richiedono che le vendite di CBD avvengano in negozi con licenza provinciale, che tendono a specializzarsi in prodotti ad alto contenuto di TH e non sono in grado di importare CBD di produzione statunitense per scopi commerciali.

Ma il mercato canadese del CBD, che è stato soffocato, potrebbe presto aprirsi.

Infatti Health Canada, che supervisiona sia le vendite di farmaci farmaceutici sia l’industria nazionale della cannabis ad alto contenuto di THC, attende per quest’estate le raccomandazioni finali sul CBD e su quelli che definisce «prodotti sanitari contenenti cannabis che non richiedono la supervisione di un operatore».

Una revisione triennale da parte di un comitato consultivo di Health Canada dovrebbe concludersi quest’estate con «appropriati standard di sicurezza, efficacia e qualità» per questi prodotti, ha detto a MJBizDaily la portavoce dell’agenzia Tammy Jarbeau.

Jarbeau non è stata in grado di dire quanto tempo potrebbe essere necessario all’agenzia per prendere una decisione sulle vendite di CBD dopo la pubblicazione della raccomandazione.

Se tutto questo porterà a opportunità di mercato al di fuori del settore dei rivenditori di marijuana della nazione, il Canada potrebbe vedere un nuovo enorme mercato aperto alla cannabis e alle imprese tradizionali.

«L’opportunità è significativa» per un mercato vivace del CBD al di fuori dei rivenditori tradizionali di cannabis, ha detto BethanyGomez, amministratore delegato del Brightfield Group, una società di ricerca sui consumatori di Chicago incentrata sulla cannabis.

«Le normative canadesi sono state un enorme ostacolo per la diffusione della categoria del CBD. Se le normative cambiano, c’è una reale opportunità di crescita significativa per il CBD».

Secondo Sean Karl, un consulente di Vancouver, British Columbia, specializzato in logistica della cannabis, molti rivenditori canadesi tradizionali sono ansiosi di iniziare a vendere CBD.

Ha usato un termine da hockey per descrivere il modo in cui i rivenditori vogliono manovrare attentamente per massimizzare i profitti senza violare le restrizioni imposte dalle autorità sanitarie.

«Tutti stanno cercando di aggirare i regolamenti“, ha detto.

Perché il Canada ha iniziato lentamente

Le autorità canadesi dicono di volere maggiori informazioni sul CBD da banco prima di autorizzarlo, e i rivenditori si sono ampiamente adeguati.

Ciò ha impedito il decollo di un mercato nazionale degli estratti di canapa.

I prodotti a base di CBD si possono trovare in alcuni dei circa 3.000 rivenditori di cannabis del Canada.

Ma il cannabinoide non si può trovare legalmente nei negozi di alimentari o di generi di prima necessità.

Nessuna delle 13 province o territori del Canada ha leggi sulla canapa che contraddicono quelle delle autorità nazionali.

Tra le 74 cultivar di canapa approvate in Canada, solo poche producono una quantità di CBD sufficiente a garantire la redditività commerciale.

L’estrazione del CBD da una cultivar di canapa allevata per la fibra o i grani è possibile, ma è «un’operazione che fa perdere soldi», ha detto Deepank Utkhede, canadese di origine e direttore operativo di Vantage Hemp, un produttore di cannabinoidi di Greeley, in Colorado.

«Estrarla costerà quasi più di quanto si otterrà in cambio», ha spiegato Utkhede.

Nel frattempo, le restrizioni canadesi all’importazione hanno impedito ai produttori del paese di attingere a forniture di CBD all’ingrosso a basso costo negli Stati Uniti.

Con limitate eccezioni per uso medico e di ricerca, il Canada non consente l’ingresso nel Paese di CBD prodotto all’estero.

A causa di queste limitazioni sul CBD, gli imprenditori della cannabis in Canada si sono rivolti quasi esclusivamente agli attuali consumatori di cannabis, che sono interessati soprattutto ai profili di THC, ha detto Gomez.

«Il Canada non è riuscito a conquistare persone che prima non erano consumatori di cannabis ad alto contenuto di THC», ha detto.

«Negli Stati Uniti, il CBD era ovunque nel 2019. Le celebrità ne parlavano tutte. Era in tutti i titoli dei giornali.

«In Canada, le aziende si sono concentrate molto di più sui consumatori di cannabis tradizionale».

Una storia diversa negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti le cose sono andate diversamente per il CBD.

Da anni i regolatori sanitari statunitensi avanzano le stesse argomentazioni dei loro colleghi del nord, sostenendo che non ci sono abbastanza ricerche sul CBD per permetterne la vendita al di fuori dei canali farmaceutici.

La differenza?

Nonostante gli avvertimenti sulla salute, in tutti i 50 stati americani si trovano rivenditori che vendono comunque CBD da banco.

Dai negozi di testa ai parrucchieri, dagli studi di yoga ai mercati agricoli, migliaia di prodotti a base di CBD sono apertamente venduti e promossi. Gomme, tinture e capsule sono particolarmente popolari.

Alcuni rivenditori statunitensi fanno riferimento a leggi statali contraddittorie sugli estratti di canapa per giustificare le vendite.

Altri ignorano semplicemente le normative sanitarie a tutti i livelli di governo e sperano che la legalità federale delle piante di canapa a basso contenuto di THC equivalga a un basso rischio legale derivante dalla vendita di estratti di tali piante. Si tratta di un approccio commerciale spregiudicato che ha funzionato con poche eccezioni.

Infatti, l’applicazione lassista dell’uso non approvato del CBD negli Stati Uniti ha incoraggiato gli operatori della canapa a sperimentare ulteriori manipolazioni degli estratti per produrre isomeri intossicanti come il delta-8 THC e l’HHC. (L’HHC, abbreviazione di hexahydrocannabinol, è un derivato della canapa presente naturalmente in piccole quantità nella pianta).

Forse per ironia della sorte, questi prodotti di canapa intossicanti sono maggiormente disponibili negli Stati che non consentono ancora l’uso di prodotti a base di THC naturale.

La speranza del Nord

Le aziende che producono CBD non sperano solo che il Canada apra nuove opportunità di vendita.

Alcune contano sul fatto che il Canada corregga alcuni degli errori del suo vicino meridionale.

I produttori americani di CBD faticano a posizionarsi come marchi di qualità quando le autorità sanitarie statunitensi dichiarano ripetutamente che il CBD non è sicuro, ma poi fanno poco per togliere dagli scaffali i prodotti di bassa qualità.

Tra queste aziende c’è Charlotte’s Web Holdings, un produttore di CBD con sede in Colorado che detiene più del 3% del mercato americano del CBD, che nel 2022 ammonterà a 5 miliardi di dollari, la quota più grande di qualsiasi produttore statunitense, secondo i dati di vendita di Brightfield.

Charlotte’s Web sta lavorando dal 2019 per far approvare una varietà di cannabis proprietaria ricca di CBD da coltivare in Canada, collaborando con produttori canadesi per evitare le restrizioni all’importazione.

Questa varietà è stata approvata l’anno scorso, rendendo il 2022 la prima stagione di coltivazione completa.

(Charlotte’s Web può effettivamente importare in Canada alcuni dei suoi prodotti a base di CBD, grazie a una delle rare eccezioni per uso medico. Ma l’esenzione si applica solo a un numero ristretto di pazienti e non consente a Charlotte’s Web di vendere CBD a nuovi utenti canadesi).

L’amministratore delegato di Charlotte’s Web, Jared Stanley, ha dichiarato che la sua azienda si sta preparando da anni ad avviare vendite diffuse in Canada e vede potenziali benefici dall’approccio attento del Canada al CBD.

«La mia speranza per il Canada è che non faccia lo stesso errore degli Stati Uniti», ha detto Stanley a MJBizDaily.

«(Gli Stati Uniti) hanno legalizzato la categoria e poi hanno permesso che venisse marginalizzata in lecca-lecca nelle stazioni di servizio.

«Vogliamo che in Canada si apra un mercato che mantenga il massimo livello di controllo della qualità e di coerenza per i consumatori».

Gomez ha riconosciuto che un potenziale mercato del CBD in Canada si aprirebbe in condizioni di mercato molto diverse da quelle viste negli Stati Uniti nei mesi più felici dopo la legalizzazione della coltivazione della canapa con il Farm Bill del 2018.

«Non è più l’ultimo ingrediente per la salute», ha detto. “I canadesi potrebbero essere un po’ meno motivati a provarlo».

Questo non scoraggia i produttori di CBD.

«Quello che vediamo in Canada è una grande opportunità per la categoria», ha detto Stanley.

L’incombente recessione affonderà l’industria della cannabis o resterà a galla?

Con la minaccia di una recessione che incombe sull’economia statunitense, l’industria nazionale della cannabis sembra trovarsi su un terreno finanziario più fragile rispetto all’ultima recessione di due anni fa, all’inizio della pandemia COVID-19.

Le aziende produttrici di marijuana hanno superato relativamente bene la recessione indotta dal coronavirus del 2020, con un boom di vendite grazie agli assegni federali di stimolo e ai consumatori ansiosi che si rivolgono alla cannabis per alleviare lo stress.

L’industria è uscita relativamente indenne dalla recessione.

Questa volta potrebbe essere diverso

I dirigenti dell’industria della cannabis sottolineano l’aumento dell’inflazione – che tende a frenare gli acquisti dei consumatori – e la mancanza di progressi a Washington DC per la riforma federale della marijuana.

Anche altri fattori sono in gioco.

I mercati degli stati più recenti con licenze limitate – pensiamo a Florida, Illinois, Massachusetts, New Jersey e New York – hanno prezzi all’ingrosso della cannabis relativamente più alti e un panorama meno competitivo.

I funzionari dell’industria hanno detto che le aziende di marijuana in questi stati sono meglio posizionate per resistere a una flessione rispetto agli operatori di mercati più maturi come il Colorado, l’Oregon e lo stato di Washington.

Le aziende di cannabis in questi Stati devono affrontare una sovrapproduzione, un calo dei prezzi all’ingrosso e una forte concorrenza.

Di conseguenza, una recessione potrebbe avere conseguenze diverse a seconda dello stato in cui si trova il mercato della cannabis.

«Ogni Stato è una storia a sé, con una struttura normativa diversa», ha detto Kevin Bush, direttore finanziario della SweetLeaf Madison Capital di Denver.

George Mancheril, amministratore delegato di BespokeFinancial, un finanziatore commerciale di Los Angeles che lavora con le aziende di cannabis, ha detto che la marijuana è uno dei pochi settori in cui le aziende stanno sperimentando la deflazione.

Mancheril si aspetta che la maggior parte delle aziende nei mercati maturi non avranno un anno di punta, ma dovrebbero essere in grado di sopravvivere fino alla fine del 2023 o 2024.

«È un’aspettativa di base», ha aggiunto.

Scarse prospettive di riforma

Jordan Lams, amministratore delegato di Moxie, una società di cannabis integrata verticalmente con sede a Long Beach, in California, ha detto che la mancanza di slancio per la riforma della marijuana a livello federale sta rendendo più difficile per le aziende trovare capitali.

Se a questo si aggiunge il calo dei prezzi e l’aumento dei costi dovuti all’inflazione, «è probabilmente una delle stagioni più difficili che l’industria abbia mai visto“, ha detto. «È un doppio colpo».

Come le aziende produttrici di cannabis, anche i consumatori di marijuana sentono il peso dell’aumento dei costi a causa dei prezzi del gas e dei generi alimentari, oltre ad altre pressioni inflazionistiche.

In risposta, i consumatori di cannabis potrebbero acquistare prodotti più convenienti e correre meno rischi nelle loro scelte, secondo Skip Motsenbocker, CEO di Pacific Stone, un coltivatore di cannabis con sede a Carpinteria, in California.

«Pensiamo che i consumatori saranno meno propensi a provare nuovi prodotti e rimarranno fedeli a marchi che conoscono, che amano e di cui si fidano (e che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo)», ha detto.

A prova di recessione?

Tenendo conto che l’industria della cannabis è ancora relativamente giovane, è difficile sapere se sia davvero a prova di recessione, ha detto Motsenbocker.

«Tuttavia, usando l’industria degli alcolici e del tabacco come guida aneddotica, storicamente questi settori hanno registrato una domanda abbastanza costante durante una recessione».

Jason Vegotsky, CEO di Petalfast, un’agenzia di vendita e marketing per l’industria della cannabis con sede a Irvine, California, è d’accordo.

«Se si guarda alle bevande alcoliche, in genere le crisi economiche non danneggiano il settore», ha detto.

«Invece, quello che vediamo è che il consumatore cerca alternative di valore. Mi aspetterei la stessa tendenza per la cannabis durante un rallentamento economico».

I funzionari governativi e gli economisti, nel frattempo, offrono un’ampia gamma di previsioni sulla possibilità di una prolungata recessione negli Stati Uniti.

Questa settimana, il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha detto che si aspetta che il Paese eviti una recessione, ma altri economisti ritengono che le possibilità siano molto più alte.

Gli economisti di Nomura Holdings, per esempio, hanno detto lunedì che l’economia statunitense probabilmente scivolerà in una lieve recessione entro la fine dell’anno, mentre la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse per rallentare l’inflazione.

I dirigenti dell’industria della cannabis, da parte loro, incrociano le dita.

Oggi contro il 2020

L’industria della cannabis ha avuto un boom durante la breve recessione COVID-19 e la chiusura per pandemia del 2020.

Allora i consumatori erano pieni di soldi grazie agli assegni di stimolo del governo e avevano meno opzioni per spendere il loro reddito discrezionale, dato che i viaggi erano stati interrotti e i ristoranti chiusi.

Ryan Smith, amministratore delegato e cofondatore della piattaforma di vendita all’ingrosso di cannabis LeafLink, con sede a New York, ha sottolineato la capacità di recupero dell’industria della marijuana durante la pandemia.

«Lo abbiamo visto durante i primi giorni della pandemia COVID-19, quando i marchi e i rivenditori si sono rapidamente adattati a nuovi flussi di lavoro a distanza, a modelli di vendita al dettaglio socialmente distanti e a regole governative in evoluzione», ha detto.

«L’industria della cannabis è ben posizionata per avere successo indipendentemente dai venti contrari, economici e non».

Ma Gary Cohen, amministratore delegato di Cova Software, un’azienda di POS e software di tracciamento della cannabis con sede a Denver, ha detto che la situazione è diversa questa volta.

Ha sottolineato che l’aumento dell’inflazione porta a una riduzione dei contanti nelle tasche dei consumatori, in un momento in cui gli acquirenti hanno più opzioni su dove spendere i loro soldi.

Lams di Moxie ha osservato che «la gente è fuori a fare molte cose diverse ora. La gente dovrà fare scelte difficili su come allocare i propri fondi limitati».

Tuttavia, ha detto Lams, la cannabis continua a diventare più economica, a scapito delle aziende che cercano di trarre profitto dalla sua vendita.

«Si possono tagliare i costi e ridurre il personale per risparmiare, ma questo danneggia la produttività. È un killer del morale, e ci sono molti killer del morale là fuori», ha detto.

Consigli alle aziende per sopravvivere

La chiave del successo nell’industria della cannabis è sapere che i prezzi scendono man mano che i mercati maturano, ha detto Cohen.

«Se non riuscite a essere un operatore efficiente, allora morirete», ha detto.

«Se volete superare questa fase, dovete pensare alla realtà di dove è diretto questo mercato».

Nirup Krishnamurthy, direttore operativo di Schwazze, una società di marijuana con sede a Denver, è d’accordo, dicendo che le aziende di cannabis devono tenere sotto controllo i costi.

«È importante avere una certa percentuale di attività integrata verticalmente», ha aggiunto, dicendo che questo può aiutare ad assorbire le grandi fluttuazioni dei prezzi sul mercato.

John Yang, CEO e fondatore della società di cannabis tech Treezdi San Francisco, ha detto che le aziende di marijuana dovrebbero rivedere la loro redditività e i loro margini attraverso dati concreti e tendenze del settore.

«Le persone devono concentrarsi sulle operazioni e su ciò che stanno facendo», ha detto.

Troy Datcher, CEO di The Parent Company, un’azienda di cannabis integrata verticalmente con sede in California, ha affermato che gli operatori devono ridurre i costi del 20% in più di quanto pensano di dover fare.

«Siate proattivi nella gestione dei costi, contattate i fornitori e negoziate tariffe più basse, rinviate tutti i progetti non essenziali e gestite la vostra attività nel modo più efficiente possibile», ha affermato.

Chicago valuta il divieto di usare il termine ‘dispensario’ per i rivenditori di CBD

Chicago potrebbe limitare la parola ‘dispensario’ solo per i negozi di marijuana per adulti con licenza statale.

Secondo una proposta dell’assessore Brian Hopkins, ai negozi di CBD di Chicago sarebbe vietato pubblicizzarsi come “dispensari”.

Secondo il Chicago Tribune, la proposta proibirebbe anche ai rivenditori di CBD «di pubblicizzarsi con l’immagine di una foglia o di un germoglio di cannabis – come è vietato ai dispensari autorizzati – o con una croce verde».

Hopkins ha dichiarato al Tribune che questi negozi «stanno cercando di mascherarsi da dispensari (di marijuana) legittimi» e che l’uso di questa descrizione equivale a «marketing falso e ingannevole».

Alcuni operatori della canapa hanno dichiarato al giornale che la proposta è una molestia.

Charles Wu, proprietario di un coltivatore e rivenditore di CBD di canapa in un sobborgo di Chicago, ha detto che non usa la parola “dispensario” ma che la proposta sa di protezionismo.

«Si tratta fondamentalmente di grandi aziende che cercano di mantenere i loro monopoli».

L’Illinois ha attualmente solo 110 dispensari di marijuana per uso adulto.

Ma la scorsa settimana lo Stato ha rilasciato altre 185 licenze per la vendita al dettaglio di marijuana per uso ricreativo.

Il Vermont cede la supervisione della canapa all’USDA

Il Vermont affida la supervisione della coltivazione della canapa al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, mentre istituisce un’unica agenzia statale per la supervisione dei prodotti a base di cannabis in vista della vendita di marijuana per uso adulto che inizierà in autunno.

La scorsa settimana le autorità agricole hanno notificato agli agricoltori che l’Agenzia statale per l’Agricoltura, gli Alimenti e i Mercati ha ritirato un piano di supervisione approvato dall’USDA lo scorso dicembre.

Questo cambiamento significa che i coltivatori di canapa del Vermont dovranno rivolgersi direttamente all’USDA per la stagione di coltivazione 2023.

Sempre quest’estate, il Vermont si unirà al vicino New York nel regolamentare i prodotti finiti di cannabis, indipendentemente dal contenuto di THC, attraverso un’unica agenzia, il nuovo Cannabis Control Board.

Tale agenzia supervisionerà i test e le linee guida per il dosaggio di tutti i prodotti a base di cannabis.

In precedenza, i prodotti di canapa come il CBD erano regolati dai funzionari dell’agricoltura.

L’anno scorso, il Vermont ha piantato circa 1.100 acri di canapa, secondo l’USDA.

Lo Stato diventa almeno il sesto a rifiutare di gestire un proprio programma per regolare la coltivazione della canapa.

Il lancio del mercato della marijuana a scopo ricreativo in Vermont è previsto per ottobre.

Il governo del Kansas non vuole partecipare alla causa sul THC delta-8

La governatrice del Kansas Laura Kelly afferma di non avere nulla a che fare con il recente sequestro di prodotti di canapa intossicanti a Topeka e vuole che una corte federale la sollevi dalla causa intentata da un rivenditore.

Gli avvocati della Kelly sostengono che il governatore non dovrebbe essere coinvolto in una battaglia legale per stabilire se i prodotti a base di THC delta-8 siano sostanze controllate illegali, anche se derivano dalla canapa.

Murray Dines, proprietario della Terpene Distribution e del Guardian Cannabis THC Recreational Dispensary, ha intentato una causa in giugno contro la Kelly e il Procuratore Generale del Kansas Derek Schmidt, affermando che Schmidt si è sbagliato quando ha emesso un parere lo scorso dicembre che definiva illegali gli intossicanti di canapa.

Il negozio di Dines a Topeka è stato oggetto di un’incursione delle forze dell’ordine locali lo scorso aprile, con il sequestro di circa 120.000 dollari di intossicanti a base di canapa, sostiene Dines.

In un documento depositato questa settimana, la governatrice ha affermato di «non avere alcun legame con l’applicazione degli statuti penali del Kansas contestati“.

Law360 ha riportato per primo la risposta del governatore.

Il commissario per l’agricoltura del Texas fissa un obiettivo per la cannabis medica

Il Commissario all’Agricoltura del Texas Sid Miller sta spingendo per una politica più efficace sulla cannabis nello Stato della Stella Solitaria.

Il commissario Miller è da anni un solido sostenitore della canapa e ha espresso il suo parere a favore dell’espansione dell’uso medico della cannabis nello Stato in un editoriale pubblicato la scorsa settimana.

In Texas esiste un certo accesso alla cannabis terapeutica, attraverso il programma di uso compassionevole (CUP) amministrato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas (DPS). Il programma consente ad alcuni medici di prescrivere cannabis a basso contenuto di THC per un numero molto limitato di condizioni.

Sebbene il programma sia migliorato nel corso degli anni, da quando il Texas ha approvato la legge sull’uso compassionevole nel 2015, è ancora in ritardo rispetto a quelli di molti altri Stati americani – lasciando i texani che potrebbero trarre beneficio dalla cannabis medica senza accesso legale e soffrendo inutilmente.

Il commissario Miller sostiene che è giunto il momento di espandere il programma, affermando che la proibizione della cannabis riflette il fallimento della proibizione dell’alcol degli anni ’20, e che proviene da un luogo di paura piuttosto che dalla scienza medica.

«Oggi, nel 21° secolo, tutto questo deve finire“, dice. “Dobbiamo iniziare con un nuovo capitolo e un nuovo atteggiamento nei confronti dell’uso della cannabis, soprattutto per quanto riguarda i suoi potenziali benefici terapeutici».

Il Commissario afferma che il suo obiettivo per il 2023 è quello di espandere l’uso compassionevole dei prodotti a base di cannabis in Texas fino al punto in cui ogni texano con un bisogno medico possa accedervi.

«Quando quattro texani su cinque sono a favore dell’uso compassionevole, dobbiamo fare in modo che la legge e la politica dello Stato riflettano questo desiderio», ha detto. «Esorterò la nostra legislatura e il nostro governatore a fare di questo una priorità assoluta nella prossima sessione legislativa».

Il Commissario Miller dice che è tempo di una conversazione aperta sulla cannabis.

«Dobbiamo ai nostri concittadini texani, specialmente a quelli che soffrono, guidare o semplicemente toglierci di mezzo se non riusciamo a formulare una politica efficace sulla cannabis per il Texas».

In termini di cannabis ricreativa, dice che mentre altri Stati hanno introdotto la vendita legale, non è sicuro che il Texas sia pronto a spingersi così lontano. Nel 2018, quando ha esortato il Congresso a revocare il divieto di produzione di canapa negli Stati Uniti, ha detto che la reintroduzione della canapa in Texas non sarebbe stata la punta di diamante che avrebbe portato alla legalizzazione della marijuana.