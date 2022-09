Campagna elettorale 2022: per fortuna è finita

Questa campagna elettorale, tutta fatta di ignoranza, insulti e buffoni, è finita. Ora non resta che aspettare e sperare che una parte di quel 40% di non votanti, voti e voti in modo da garantire la sopravvivenza della nostra democrazia e della nostra vita futura

Questa campagna elettorale, tutta fatta di ignoranza, insulti e buffoni, è finita. Ora non resta che aspettare e sperare che una parte di quel 40% di non votanti, voti e voti in modo da garantire la sopravvivenza della nostra democrazia e della nostra vita futura

Se è vero ciò che si legge su qualche giornale, la questione del rigassificatore di Piombino, è entrata nella farsa della politica nostrana, nella campagna elettorale 2022.

A quanto pare ‘spacca‘ i Fratelli di Italia perché la signora Giorgia Meloni, ormai in veste (apparente come vedremo fra un istante) di pacificatrice e moderata ‘pensatrice’, sarebbe d’accordo sull’ancoraggio della nave a Piombino, mentre il suo collega di partito, sindaco di Piombino, no. Sorvolo sulle motivazioni più o meno assurde, tipo la salute pubblica, la puzza o che so io, sento, però, di una apposita commissione destinata all’uopo, una commissione composta da 35 persone derivanti dai più diversi ministeri.

Così si affrontano e (non) si risolvono i problemi in questo Paese. È evidente che una commissione del genere, se arriverà ad una conclusione, specie vista la ferma opposizione del sindaco forse del partito vincente delle elezioni, lo farà tra un anno al minimo. E per di più, vista la ben nota abitudine italiana di sedersi al tavolo del vincitore, il rischio che la eventuale vincente cambi idea e decida di opporsi è molto elevato.

Ma fin qui, è tutta cosa ordinaria. Il bello viene ora, perché tra le varie considerazioni sull’ancoraggio della nave (ripeto: ancoraggio di una nave! In un Paese in cui si permette alle città galleggianti definite transatlantici di attraversare il Canal Grande di Venezia!!) c’è una obiezione determinante, diciamo pure decisiva: il colore della nave occorre che si accordi con il promontorio retrostante, per non disturbare i delicati e sensibilissimi occhi critici dei passanti via mare da quelle parti. Pare, anzi, che il sovrintendente locale, chieda di fare prima delle prove per poi scegliere il colore meglio adeguato. Non scherzo, sono serissimo, anzi, è serissimo il sovrintendente e i 35 membri della Commissione. Suggerirei, anzi, una soluzione semplice e lineare: utilizzare varie navi di diverso colore, da sistemare in zona a seconda dell’ora e del clima … hai visto mai che magari piove e quella nave distorce il panorama! E poi, se si scolorisce?

È questo uno dei problemi della nostra politica e, quindi, della nostra amministrazione pubblica.

Sarà interessante vedere cosa farà la signora Meloni, nell’ipotesi che davvero vincesse le elezioni come molti dicono.

A proposito di Giorgia Meloni, si deve riconoscere alla medesima almeno una cosa: la coerenza. La coerenza, sia chiaro, non con la politica, con i diritti e quant’altro, ma la coerenza col suo essere pervicacemente una oscurantista di destra. Sarà pure di estrema destra, ma che non sia coerente non si potrà mai dire.

Non per nulla la predetta signora, qualche (poco) tempo fa sospirava frasi del genere: «Ho un rapporto sereno con il fascismo. Lo considero un passaggio della nostra storia nazionale», e a proposito della tomba di Benito Mussolini a Predappio «un luogo della storia della nostra Nazione» … come le fosse Ardeatine? O la tomba di Antonio Gramsci che, ammette, è anch’essa un luogo della nostra storia. Come se avessimo vicine le tombe di Adolf Hitler e di Chaim Weizman o magari Simon Wiesenthal, luoghi storici entrambi! Ciò che conta in cose del genere, non è l’evidente insulto nonché alla logica, all’etica e alla storia, ma l’evidente assoluta ignoranza, proprio nel senso pieno del termine: mancanza di cultura, sia pure di nozioni elementari.

Dove, l’evidenza della incultura e della volgarità estrema dell’ignoranza (che copre il giudizio positivo sulle cose di cui parla) si manifesta nel considerare ‘errori‘, semplici banali errori, le leggi razziali, cioè la cosa più disgustosa della quale Mussolini (che la Meloni osa paragonare a Fidel Castro!), ma anche noi tutti italiani siamo colpevoli, per le quali non esiste perdono se non l’oblio. E lo stesso per averci portato in guerra, e qui ‘l’errore’, come lo definisce la Meloni, è tutto proprio di Mussolini: i cittadini italiani ci sono stati portati in guerra, magari in Ucraina con le divise per il deserto, prodotte dagli oligarchi del tempo.

La sua ‘coerenza’ (nel mal pensiero e, purtroppo, nell’ignoranza) potrebbe anche essere un pregio, nel senso che tutti avrebbero la possibilità di sapere perfettamente di chi stiamo parlando. È questo uno dei punti cardine della incultura all’italiana, che non permette (stavo per dire deliberatamente) ai cittadini di valutare nel loro profondo i politicanti dai quali siamo ‘comandati’, mai governati. Quella ‘coerenza’, dunque, diventa una minaccia. Le sue idee, poche ma pericolose, sono talmente bene installate nel suo cervello che non cambiano mai, qualunque cosa accada: appunto Gramsci e Mussolini sullo stesso piano. Sono anni che si cerca di farle capire che non è così, ma lei … ‘è coerente’, e infatti disprezza Alessandra Mussolini, perché … poco di destra! Non vorrei apparire troppo estremo, ma anche Adolf Eichmann è stato ‘coerente’, fino in fondo, fino a quando i soliti israeliani, ‘coerenti’ anche loro, lo hanno giustiziato, applicando per vendetta una pena incivile, che ora, infatti, praticano a distanza. E per darcene conferma, indifferente alle critiche anche pesanti alle affermazioni ideologiche (perché sono ideologiche, signora Meloni, non ci prendiamo in giro eh!) fatte in Spagna, incontra il caporione di Vox e si vanta di poter essere quella che, vincendo da noi, aprirà la strada alla vittoria anche di Vox in Spagna. Non gli sarà bastato il franchismo, poveri spagnoli.

Ormai, la mia impressione è che la stanchezza cominci a giocare brutti scherzi, forse non solo a lei, ma a lei certamente.

Non solo difende Viktor Orbàn e ribadisce la sua immarcescibile (termine sicuramente a lei ben noto) fede nella linearità delle idee del medesimo, dall’aborto alla sottoposizione della Magistratura al controllo politico, eccetera, ma si felicita con Vox e poi, cosa davvero curiosa, se la prende con Enrico Letta che è andato a parlare con Scholz, del suo medesimo partito in Germania.

Per fortuna questa orrenda campagna elettorale, tutta fatta di insulti e di buffoni, Superman incluso, sta per finire, anzi, poche ore e potremo dire che ‘è finita‘. Sia pure con gli atteggiamenti da bullo di provincia di un Giuseppe Conte che ha dismesso la pochette e la cravatta e anche la camicia, per invitare un uomo ad andare in Sicilia senza scorta. Linguaggio, dice l’interessato, Matteo Renzi, da mafioso. Ma no Renzi, di che parli, questo è linguaggio da bullo di provincia … è come fanno alcuni ancora a Napoli quando litigano “scinn’abbascio si hai curaggio” (tanto quello non scende!), o anche meglio, dopo essersi assicurato di avere amici disponibili “teniteme …!”.

E questi sarebbero la crema della nostra politica: un fiorentino bolso che portava gli ospiti a guardare Palazzo Pitti, esperto in serenità, e un professore universitario, fiorentino bolso anche lui, con un linguaggio da trivio.

Ripeto, finalmente è finita, anche per me che non ne posso più di parlare di questa gentaglia e di queste cosacce. Ora non resta che aspettare e sperare che una parte di quel 40% di non votanti, voti e voti in modo da garantire la sopravvivenza non solo e non tanto della nostra democrazia (che in realtà corre dei pericoli relativi, ma solo grazie all’Europa), ma della nostra vita futura, che invece corre pericoli estremi.

Una vittoria decisa della destra di Giorgia Meloni, isolerà l’Italia sul piano internazionale, tanto più visto che, per quanto poco vinca Meloni, sarà sicuramente molto più forte di Matteo Salvini, e quindi Salvini farà di tutto per danneggiarla, come ha fatto con Mario Draghi. E il prezzo delle loro lotte interne lo pagheremo noi.

Tra l’altro, dopo queste elezioni, è molto probabile che il partito di Silvio Berlusconi scompaia, togliendo così l’unico elemento di ‘equilibrio‘ possibile nella situazione generale: equilibrio, sia pure, non derivante da cultura, ma da furbizia. Può infatti sembrare assurdo, ma Berlusconi, pur con il suo cinismo e la sua totale indifferenza agli interessi dell’Italia, sa bene che certi estremismi sono controproducenti, anche economicamente, e quindi potrà essere interessato sia a calmare i bollenti spiriti dei due scatenati, sia a riprendere il vecchio gioco con il sempre pronto a tutto Renzi e l’incostante, e inconsistente, Carlo Calenda.

Nel frattempo, vedrete non ci faremo mancare nulla. Nel frattempo, infatti, comunque vadano le elezioni, a meno che il PD abbia un successone, nel PD inizierà la solita lotta suicida tra aspiranti nuovi segretari, l’uno più improbabile dell’altro. Da Stefano Bonaccini, alter ego di Renzi, a Dario Franceschini, democristiano di terza generazione il cui unico pregio è la barba brizzolata, a Andrea Orlando, sulle cui capacità è lecito dubitare. Tutti al lavoro, ma in rigoroso silenzio, come i carbonari.

Ma intanto noi, per non arrivare in ritardo, abbiamo buttato nel cestino dei rifiuti Mario Draghi, uno dei pochissimo uomini di valore che avevamo da esporre al pubblico.