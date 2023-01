Cambogia: una base militare come strumento di influenza per la Cina

L’accordo del 2019 tra Cina e Cambogia sulla base Ream ha recentemente generato una raffica di post e commenti preoccupati. Tale accordo prevede l’apertura di strutture e lo stazionamento di unità dell’esercito cinese presso la base navale militare cambogiana. Per molti osservatori, Pechino rafforza così ulteriormente la sua presa sul sud-est asiatico, lungo l’ormai famoso ‘filo di perle’ (espressione che designa le roccaforti cinesi lungo la principale via di approvvigionamento energetico dal Medio Oriente).

Cosa spiega un così rinnovato interesse, a quasi tre anni dalle prime rivelazioni del Wall Street Journal e dalle successive pubblicazioni dell’Asia Maritime Transparency Initiative, anche se non si è ancora concretizzata (almeno in campo militare) l’accordo sul terreno?

Il continuo aumento delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale, la mancanza di progressi significativi sul codice di condotta per il Mar Cinese Meridionale su cui la Cina e gli altri Paesi rivieraschi lavorano da quasi tre decenni (vedi la Dichiarazione di Manila del 1992 ) , e l’aggressiva diplomazia di Pechino in tempi di Covid ha probabilmente contribuito ad attirare l’attenzione su qualsiasi nuova iniziativa cinese nella regione. Cos’è in pratica?

Una tempesta in un bicchiere d’acqua?

La modestia delle strutture della base Ream, limitate a un unico molo e a un insieme di edifici logistici e amministrativi sparsi su un perimetro di quasi 77 ettari, potrebbe far pensare che ci possa essere stata una piccola frenesia mediatica dopo la menzione di un cinese” base segreta” in Cambogia.

Un’impressione rafforzata dalla presenza di fondali dell’ordine dei sette metri di profondità, che consentono l’attracco solo a navi di modeste dimensioni (massimo mille tonnellate), come le motovedette. Di scarso interesse strategico a priori per la marina cinese , nessuna delle principali unità della quale potrebbe beneficiare delle installazioni così come sono. E a che scopo, anche se ha già formidabili basi aeree navali negli Spratley e nei Paracels?

Tuttavia, diversi elementi sollevano interrogativi, in particolare la natura segreta e le clausole dell’accordo, che potrebbero riflettere l’influenza che Pechino esercita sull’apparato di sicurezza cambogiano e la morsa delle reti cinesi sull’economia del Paese, in particolare a Phnom Penh e sul costa, soprattutto nella zona di Sihanoukville.

Un accordo può nasconderne un altro

Ufficialmente, l’accordo mira ad ammodernare le strutture portuali della base con il supporto tecnico e finanziario della Cina, al fine di consentire l’accoglienza in loco di navi più grandi e di agevolare la Marina cambogiana nello svolgimento delle sue missioni di sicurezza. Golfo di Thailandia.

Tuttavia, l’accordo non si limita a considerazioni di investimento infrastrutturale, e va ricordato che l’inizio della costruzione è stato preceduto dalla distruzione e rimozione di edifici finanziati da Stati Uniti e Vietnam – un precedente che ha contribuito a mettere a dura prova i rapporti tra Phnom Penh e Washington.

Analogamente, le clausole dell’accordo non sono mai state rese pubbliche, ma ora sappiamo che prevedono, oltre ad un affitto su metà della base concessa alla Cina per un periodo iniziale di trent’anni, rinnovabile per tacito rinnovo, la possibilità di costruire strutture, attraccare navi e immagazzinare armi e munizioni.

Sorprendentemente, si sarebbe scoperto che personale militare cinese circolava armato e vestito con uniformi cambogiane o in abiti civili , sul perimetro della base. I soldati cinesi avrebbero anche passaporti cambogiani.

Collegamenti sicuri che sono diventati quasi esclusivi

Inoltre, non è un segreto che legami di sicurezza estremamente forti abbiano unito Cina e Cambogia sin dal periodo dei Khmer rossi. All’epoca, la Cina fornì infatti al regime dei Khmer rossi un massiccio sostegno per contrastare l’invasione del Vietnam, nel bel mezzo di uno scontro ideologico tra Cina e URSS.

Da allora la Cina è diventata il principale fornitore di armi della Cambogia e il ritmo è solo accelerato negli ultimi anni, con un mix di donazioni e vendite a prezzo di costo, circa 240 milioni di dollari negli ultimi dieci anni. Una cifra che comprende mezzi logistici e blindati, artiglieria, elicotteri, sistemi antiaerei, divise, armi leggere e munizioni.

La situazione è ancora più critica per quanto riguarda la Royal Navy, le cui quindici motovedette in servizio sono state tutte donate nel 2005 e nel 2007 dalla Cina – partner da cui Phnom Penh dovrà quindi procurarsi tutti i pezzi di ricambio, che potrebbero mettere seriamente in discussione la sovranità della Cambogia.

Nel campo dell’addestramento degli ufficiali, la Cina ha fortemente contribuito alla creazione di un’accademia militare il cui programma è stato ideato dal Ministero della Difesa cinese e dove l’insegnamento è impartito ai cadetti principalmente da personale cinese. La formazione prevede anche uno stage obbligatorio di sei mesi in Cina.

Questo sostegno alla sicurezza a tutto campo è accompagnato anche dal sostegno politico al primo ministro Hun Sen (in carica dal 1998), che ha spinto quest’ultimo a sostenere sistematicamente gli interessi di Pechino, in particolare come presidente dell’Asean , nel 2012 e nel 2022, o consegnando Uiguri alle autorità di Pechino .

Ream, futuro fulcro della strategia cinese nel Mar Cinese Meridionale?

L’accordo con la Cambogia rappresenta per la Cina il secondo stabilimento all’estero dopo Gibuti , ad eccezione delle installazioni nel Mar Cinese Meridionale . Una volta equipaggiata, la base di Ream sarà in grado di ospitare navi di peso fino a 5.000 tonnellate, comprese la maggior parte delle corvette e delle fregate, e persino alcuni cacciatorpediniere della marina cinese.

Per l’Indonesia, il cui arcipelago di Natuna si trova equidistante da Ream e dalle installazioni cinesi a Fiery Cross Reef (arcipelago di Spratley), va da sé che la possibilità offerta alla marina cinese di rifornire da entrambe le parti un’altra parte dell’arcipelago non può che portare a un aumento della pressione sul suo sistema di sicurezza e sulle sue risorse . Ciò è tanto più vero in quanto molti scontri si sono già verificati nella sua zona economica esclusiva, cosa che l’ha spinta a rafforzare il suo sistema negli ultimi anni.

Anche gli altri Paesi dell’Asean che si affacciano sul Mar Cinese Meridionale (oltre all’Indonesia, è il caso anche di Vietnam, Filippine e Malesia) sono preoccupati per le installazioni di Ream. Soprattutto il Vietnam, un paese confinante con la Cambogia, che ha già vissuto molti conflitti di confine con la Cina , per non parlare dei regolari incidenti tra pescherecci vietnamiti e guardie costiere cinesi .

Acrobazia mediatica, tecnica di rovescio per intimidire Vietnam, Malesia e Indonesia allo stesso tempo, rafforzamento economico del suo dispositivo strategico, dimostrazione di forza contro l’ Asean … bisogna riconoscere che per la Cina l’accordo con la Cambogia è tanto fatto compiuto come un colpo da maestro in quello che è sempre più simile a un gioco di Weiqi : Pechino sta dimostrando un attivismo a tutto campo per portare avanti i suoi interessi nella regione.

Competizione, una tecnica ben oliata a Phnom Penh

Come si vede, l’apparentemente modesto accordo tra Cina e Cambogia sulla concessione di strutture permanenti alla base di Ream è in realtà di grande importanza dal punto di vista della strategia cinese nella regione.

Per quanto riguarda la Cambogia, tuttavia, non si dovrebbe saltare alle conclusioni sulla presunta fedeltà del regno alla Cina. Ai suoi tempi, il re Norodom Sihanouk (sul trono dal 1941 al 1955 e poi dal 1993 al 2004) seppe meglio di chiunque altro come moltiplicare i rovesci di alleanze, avvicinandosi successivamente alla Francia, agli Stati Uniti, alla Russia e dalla Cina. Un uomo astuto, il primo ministro Hun Sen, che ha esercitato la realtà del potere per 37 anni, ha saputo lui stesso navigare da un alleato all’altro per restare al potere.

Mentre i principali partner commerciali della Cambogia sono l’Unione Europea e gli Stati Uniti, il primo partner politico e di sicurezza è chiaramente la Cina. Tuttavia, e questo dovrebbe forse essere visto come un segno, i tre figli di Hun Sen hanno completato gli studi militari, non a Pechino ma… negli Stati Uniti (Hun Manet ha quindi studiato a West Point , Hun Manith al George C Marshall European Center for Security Studies e Hun Many alla National Defense University ) – prova che la Cina non controlla ancora tutte le leve del potere nel Paese…