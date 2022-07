Il Partito popolare cambogiano (CPP) ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni comunali nel giugno 2022, guadagnando l’80% delle 11.622 posizioni del consiglio comunale. Tuttavia, si ipotizza che sia improbabile che il premier cambogiano Hun Sen si candidi come primo ministro alle elezioni nazionali del 2028.

Ciò è diventato chiaro il 2 dicembre 2021, quando Hun Sen ha dichiarato il sostegno a suo figlio maggiore, Hun Manet, come prossimo candidato primo ministro per il CPP. I post di sostegno dei membri del CPP hanno invaso il profilo Facebook di Hun Manet dopo l’annuncio, ma l’assenza di messaggi di congratulazioni da Sar Kheng, un membro anziano del CPP, ha portato a ipotizzare che alcuni membri anziani del partito non fossero favorevoli al nuovo candidato. Sebbene possa esserci un piccolo attrito all’interno del partito, è improbabile che rappresenti una sfida per il potenziale nuovo leader del PCP.

L’ascesa di Hun Manet a posizioni chiave all’interno del partito suggerisce che Hun Sen ha un sostegno sufficiente per annullare qualsiasi opposizione alla candidatura di suo figlio all’interno del PCP. Alla fine del 2018, Hun Manet è diventato un membro del comitato permanente del PCP composto da trenta dei membri più potenti del PCP. È stato nominato capo del Movimento giovanile del Partito, forte di 1,5 milioni di membri, nel giugno 2020. È stato poi elevato a vice capo della sezione del Movimento di massa del PCP nel dicembre 2020 – impegnarsi con il popolo cambogiano.

Il motivo principale dietro le varie promozioni di Hun Manet è stato quello di raccogliere sostegno per la sua candidatura dai giovani e dalla popolazione cambogiana in generale. La costante ascesa di Hun Manet nei ranghi suggerisce fortemente che esiste un consenso tra la maggioranza dei membri senior del CPP riguardo al prossimo potenziale leader del partito. L’obiettivo finale di Hun Sen dovrebbe essere quello di assicurarsi il sostegno di Hun Manet dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali, e le recenti modifiche all’approccio di politica estera della Cambogia mostrano che questo obiettivo viene preso sul serio da Phnom Penh.

Prima del 2022, la Cambogia aveva preso alla leggera le sue relazioni con gli Stati Uniti e altri paesi occidentali. Nel 2017 la Cambogia ha annullato la sua esercitazione militare bilaterale con gli Stati Uniti, nota come Angkor Sentinel, a causa di problemi interni e campagne antidroga. La cancellazione delle esercitazioni militari ha segnato un punto basso significativo nelle relazioni Cambogia-USA.

Peggio ancora, nel 2020 la Cambogia ha rifiutato l’offerta degli Stati Uniti di ristrutturare la base navale di Ream e invece ha demolito l’edificio e l’ha modernizzato con il supporto cinese. La possibilità di una presenza militare cinese in Cambogia da allora è diventata una questione importante nelle relazioni Cambogia-USA.

La Cambogia ha cambiato rotta nel 2022 diventando presidente dell’ASEAN. La posizione è vantaggiosa per Phnom Penh in quanto dimostra il suo approccio neutrale agli affari esteri. Il primo giorno del vertice speciale USA-ASEAN il 12 maggio 2022, Hun Sen è arrivato negli Stati Uniti e ha avuto un incontro con oltre 2000 cambogiani a Washington per ribadire la neutralità della Cambogia. Il giorno successivo il governo cambogiano ha pubblicato il suo terzo Libro bianco sulla difesa, sottolineando la sua indipendenza affermando che non avrebbe consentito lo stazionamento di truppe straniere sul suo suolo.

Le azioni di Phnom Penh mirano a rispondere alle preoccupazioni degli Stati Uniti sulla possibilità di una presenza militare cinese in Cambogia e ad esprimere il desiderio della Cambogia di migliorare le sue relazioni con gli Stati Uniti. Kao Kim Hourn, ministro delegato della Cambogia presso il primo ministro, ha sottolineato che “[il governo cambogiano]stava spingendo molto” per rafforzare le relazioni tra Cambogia e Stati Uniti.

Il nuovo approccio di politica estera della Cambogia agli Stati Uniti può essere spiegato dal desiderio di Hun Sen di rendere l’ambiente internazionale meno impegnativo per il suo successore, la cui abilità di governo nel guidare il paese deve ancora essere messa alla prova. Le relazioni USA-Cina avranno implicazioni significative per il nuovo leader della Cambogia e la sua politica estera. Mettere la Cambogia in una posizione di neutralità tra Cina e Stati Uniti diventerà pertinente man mano che la rivalità diventa più tesa.

Stabilire relazioni estere stabili è vitale per il successo della transizione di potere del PCP. Sebbene Hun Manet abbia un sostegno significativo dai cittadini cambogiani e all’interno del PCP, è fondamentale che ottenga l’approvazione della comunità internazionale.

Senza il sostegno degli Stati Uniti e dei paesi occidentali, il passaggio del potere da Hun Sen a Hun Manet potrebbe generare una nuova ondata di condanne internazionali, mettendo la Cambogia su una strada pericolosa nel contesto dell’escalation della rivalità USA-Cina.