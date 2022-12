Cambiamento di paradigma: l’estrema destra israeliana incontra i nazionalisti cristiani

Il governo di coalizione di estrema destra, nazionalista ebreo e ultraconservatore del Primo Ministro Benyamin Netanyahu minaccia di mettere lo Stato ebraico in rotta di collisione con gli ebrei della diaspora e potrebbe indebolire o minare un pilastro della sicurezza nazionale israeliana: il sostegno indiscusso degli Stati Uniti.

La crisi incombente con due dei collegi elettorali cruciali di Israele, gli Stati Uniti e gli ebrei della diaspora, deriva dall’abbraccio di Netanyahu all’estrema destra e dalla volontà di eludere l’ ascesa dell’antisemitismo tra i nazionalisti cristiani e gli evangelici, due gruppi che costituiscono il pilastro del sostegno di base degli Stati Uniti a Israele.

I dettagli dell’accordo di coalizione tra il partito Likud di Netanyahu e cinque partiti religiosi ultranazionalisti e ultraconservatori forniscono una tabella di marcia per molteplici potenziali crisi che Israele e il nuovo governo potrebbero incontrare. L’accordo comporta politiche che legittimerebbero il razzismo, interferirebbero con la natura laica dello stato, ridurrebbero i controlli e gli equilibri democratici e perseguirebbero l’annessione del territorio occupato e la giudaizzazione delle aree di Israele popolate da palestinesi.

In base all’accordo, le parti intendono approvare una legislazione che porrà fine al divieto di prestare servizio nella Knesset, il parlamento israeliano, a individui che incitano al razzismo. Hanno anche in programma di estendere le esenzioni per l’insegnamento di materie fondamentali come l’inglese e la matematica nelle scuole religiose ultraconservatrici, aumentare il finanziamento delle scuole religiose ultraconservatrici, legalizzare il finanziamento pubblico di eventi di segregazione di genere e concedere al parlamento il diritto di ignorare la suprema Decisioni della Corte.

I partner della coalizione hanno anche concordato di introdurre la pena di morte per gli autori di violenze politiche e di legalizzare gli insediamenti selvaggi finora descritti dai governi israeliani come illegali. L’accordo prevede inoltre un vago consenso per procedere all’annessione di parti della Cisgiordania occupate da Israele durante la guerra in Medio Oriente del 1967 e progetti di piani per giudaizzare la Galilea e il Negev, aree all’interno dei confini israeliani precedenti al 1967 che ospitano significative comunità palestinesi. .

I critici prenderanno coraggio dalle potenziali bombe a orologeria che potrebbero far saltare in aria la coalizione in qualsiasi momento dopo il suo insediamento, anche se si tratta di un’alleanza molto più coesa rispetto all’ingombrante partnership del suo predecessore, guidata da Yair Lapid e Naftali Bennett.

Le bombe a orologeria includono ostacoli legali all’approvazione di una legge che rafforzerebbe l’esenzione dal servizio militare degli studenti dei seminari religiosi, definizioni dell’autorità sulla polizia del ministro della sicurezza nazionale entrante e dei poteri di un altro intransigente nella gestione dell’amministrazione civile dell’occupazione della Cisgiordania, il livello di aumento dei finanziamenti per i seminari religiosi e l’esitazione di Netanyahu ad andare avanti con intese che limiterebbero i diritti degli ebrei non ortodossi a causa della virulenta risposta degli ebrei americani e della potenziale opposizione alle misure da parte del segmento ebraico russo della sua base elettorale .

Con l’annuncio del suo governo, Netanyahu ha respinto i suggerimenti di eminenti ebrei israeliani ed americani, tra cui Dan Kurtzer, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele e in Egitto, di formare una coalizione di partiti di centrosinistra. L’alleanza annullerebbe il processo del primo ministro con l’accusa di corruzione per tenere l’estrema destra fuori dal potere.

Alcuni analisti israeliani sostengono che non è mai stata un’opzione perché Netanyahu è un uomo cambiato. “Il leader del Likud, 73 anni, non è più ‘l’adulto responsabile’ nella stanza che era forse un decennio fa quando respinse gli appelli all’interno del suo stesso partito per indebolire la magistratura israeliana. Ha adottato una visione del mondo cospiratoria, guida un partito che si è drammaticamente spostato a destra ed è completamente legato ai politici ultra-ortodossi di Israele, che hanno grandi piani per trasformare Israele in una società più fondamentalista e meno democratica”, ha detto l’editorialista di Haaretz Amir Tibon.

Netanyahu scommette che il suo impegno a non governare sulla base della legge religiosa ebraica e a rafforzare la cooperazione israeliana con gli Stati Uniti contro la Cina placherà l’amministrazione Biden e i suoi critici ebrei. Questo è probabilmente un pendio scivoloso nella migliore delle ipotesi.

Inoltre, ad aggravare i potenziali sconvolgimenti nelle relazioni estere di Israele c’è una potenziale crisi nei rapporti con l’Egitto e la Giordania, i due Stati arabi che hanno inizialmente concluso trattati di pace con lo stato ebraico, se i membri del nuovo governo manterranno le loro promesse.

Il Ministro entrante per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, il leader del partito Jewish Power, ha promesso che uno dei suoi primi atti sarebbe stato quello di visitare il Monte del Tempio di Gerusalemme o Haram ash-Sharif e autorizzare la preghiera ebraica sul sito. Tali mosse farebbero infuriare Jordan, il custode dei luoghi santi musulmani. Allo stesso tempo, Avi Maoz, il ministro incaricato di plasmare l’identità ebraica, ha descritto l’Egitto come uno ‘Stato nemico’.

“Nel corso degli anni, il potere dei palestinesi di motivare l’opinione pubblica araba si è notevolmente eroso. L’unico posto che forse può ancora produrre protesta è il Monte del Tempio…. È anche il punto debole della Giordania, e quando i legami tra Netanyahu e il re (giordano) sono tutt’altro che amichevoli, il re dovrà fare affidamento su altri leader arabi e sugli Stati Uniti per calmare il governo israeliano”, ha affermato un quotidiano giordano-palestinese editore.

Per posizionarsi come il Paese arabo con la maggiore influenza in Israele e un potenziale facilitatore tra il governo Netanyahu, i palestinesi e altri Paesi arabi, gli Emirati Arabi Uniti, lo stato arabo che ha guidato il riconoscimento nel 2020 da parte di Bahrein, Marocco e Sudan , ha preso una strada diversa. È diventata, insieme al Bahrein, la prima nazione a legittimare Ben-Gvir invitandolo, anche prima della formazione del governo Netanyahu, a partecipare a una celebrazione della festa nazionale presso la sua ambasciata a Tel Aviv. Giorni dopo, l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti Mohamed Al Khaja ha visitato il leader del sionismo religioso Bezalel Smotrich , un altro partner della coalizione di estrema destra Netanyahu, nel suo ufficio a Gerusalemme.

La sensibilizzazione ha segnalato che sarebbe stato tutto come al solito dopo che gli Emirati Arabi Uniti avevano inizialmente cercato senza successo di convincere il signor Netanyahu a non includere Ben-Gvir nel suo gabinetto.

Cambiando rotta, gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di scommettere sul mantenimento del loro passato di impedire a Netanyahu di attuare alcune delle sue politiche più provocatorie. Nel 2020, gli Emirati Arabi Uniti hanno subordinato con successo il riconoscimento di Israele al fatto che Netanyahu abbandonasse i piani per annettere parti della Cisgiordania .

L’impegno degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain con l’estrema destra israeliana riconosce le tendenze politiche israeliane, ma si trova a disagio con la divergenza negli atteggiamenti degli ebrei della diaspora e degli israeliani nei confronti dell’occupazione israeliana delle terre palestinesi e delle preoccupazioni dei palestinesi e degli ebrei non israeliani riguardo al nuovo governo israeliano. I legami con gli ebrei della diaspora sono un pilastro del soft power degli Emirati.

Apartheid in divenire

Gli ebrei americani hanno espresso una visione critica di Israele in un sondaggio alla vigilia delle elezioni di medio termine statunitensi del novembre 2022. Il 68% ha sostenuto l’introduzione di restrizioni sugli aiuti statunitensi a Israele per impedire che vengano utilizzati per espandere l’occupazione israeliana della Cisgiordania.

Il sondaggio contrastava nettamente con un irrigidimento degli atteggiamenti nei confronti dei palestinesi e un crescente rifiuto della soluzione dei due stati da parte degli ebrei israeliani.

Invece, gli ebrei israeliani, secondo Yuval Noah Harari, uno dei più eminenti intellettuali pubblici israeliani, abbracciano l’idea di un sistema di classi a tre livelli con gli ebrei in cima alla piramide sociale in una fascia di terra che si estende dalla costa mediterranea al Fiume Giordano.

I tre livelli sono “ebrei, che hanno tutti i diritti; alcuni arabi, che hanno dei diritti; e altri arabi, che hanno pochissimi o nessun diritto. E questa è sempre più la situazione sul campo. E questa è sempre più anche l’aspirazione o la mentalità anche delle persone al governo”, ha affermato Harari.

La valutazione di Hariri legittimerebbe le affermazioni di gruppi israeliani e internazionali per i diritti umani secondo cui Israele sta abbracciando un sistema di apartheid confermato dalle ambizioni dei partner della coalizione di Netanyahu.

Il Partito Sionista Religioso del Ministro delle Finanze Smotrich, ad esempio, mira a imporre la sovranità israeliana sulla Cisgiordania ea far sì che Israele sia governato dalle leggi della Torah. Inoltre, il partito di Smotrich, che sarà responsabile dell’amministrazione civile della Cisgiordania, chiede lo scioglimento dell’Autorità palestinese e l’espulsione dei palestinesi “sleali verso Israele” in quella che equivarrebbe a una pulizia etnica.

Ben-Gvir ha espresso sostegno al rabbino Meir Kahane, uno scrittore e politico ultranazionalista di origine americana che ha fondato la Jewish Defense League che ha chiesto l’espulsione dei cittadini palestinesi di Israele e il divieto di sesso tra ebrei e non ebrei.

Kahane è stato condannato a cinque anni di carcere negli Stati Uniti con l’accusa di terrorismo. Fu assassinato nel 1990 mentre parlava a un pubblico ortodosso a Brooklyn da un cittadino americano nato in Egitto.

Ben-Gvir, che nel 2007 è stato condannato con l’accusa di istigazione alla violenza e sostegno a un’organizzazione terroristica, ha parlato positivamente anche di Baruch Goldstein, un colono della Cisgiordania che ha ucciso 29 palestinesi e ne ha feriti altri 125 quando ha attaccato una moschea nel 1994 Una foto del signor Goldstein ha adornato a lungo il soggiorno di Ben-Gvir.

Ben Gvir ha chiaramente definito la sua visione della polizia. Ha proposto nuove regole di ingaggio con potenziali autori di violenza. La polizia e le forze di sicurezza sarebbero autorizzate a sparare a vista a chiunque vedano con in mano una roccia o una molotov se quella persona “odia(o) Israele”, una definizione da applicare ai palestinesi piuttosto che agli ebrei israeliani. In altre parole, è probabile che le riforme di Ben-Gvir rafforzino piuttosto che affrontare il razzismo nei ranghi della polizia e l’incapacità della polizia di affrontare il crimine nelle comunità israelo-palestinesi che sta andando fuori controllo.

Tibor, il giornalista, ha notato che Ben-Gvir stava spingendo una legge in parlamento che lo renderebbe il commissario de facto della polizia piuttosto che solo il politico responsabile delle forze dell’ordine. “Ciò significa che un uomo con un ricco passato come sospettato e imputato avrà (l’)ultima parola sulle indagini penali e sulle accuse. Il procuratore generale di Israele ha emesso un raro avvertimento pubblico contro questa legislazione, ma a Netanyahu e ai suoi alleati non potrebbe importare di meno”, ha detto Tibor.

La tredicesima tribù

Per la maggioranza degli ebrei, lo spostamento a destra di Netanyahu equivale a trasformare Israele in uno stato ebraico che enfatizza le relazioni con i gruppi di estrema destra, indipendentemente dal loro atteggiamento nei confronti degli ebrei, piuttosto che con le comunità ebraiche, indipendentemente dalle loro inclinazioni politiche.

“Se Israele cessa di essere una democrazia aperta, non sarò in grado di sostenerlo. Se Israele diventa uno stato religioso fondamentalista, uno stato di nazionalismo teocratico, taglierà fuori Israele dal 70 percento degli ebrei mondiali, che non si qualificheranno nella loro definizione di “chi è ebreo”… non avrei mai pensato… sarei arrivato a quel punto dove direi che il mio sostegno a Israele è condizionato . Ho sempre detto che (il mio sostegno) è incondizionato, ma è condizionale’”, ha avvertito l’ex direttore dell’Anti-Defamation League Abe Foxman.

“Non ho bisogno di dirvi quanto politicamente e strategicamente l’ebraismo americano sia fondamentale come cemento per le relazioni tra i due paesi, e quindi è fondamentale che questo nuovo governo non danneggi le relazioni; non manomettere la democrazia israeliana, le sue istituzioni, i suoi sistemi legali, i suoi diritti civili delle minoranze arabe; non manomettere la Legge del Ritorno e lo status di cristiani e musulmani”, ha aggiunto Foxman.

Il signor Foxman stava esprimendo un marciume più profondamente radicato nel rapporto di Israele con gli ebrei della diaspora, in particolare gli ebrei negli Stati Uniti, che, insieme agli ebrei israeliani, rappresentano l’80% degli ebrei in tutto il mondo.

Il marciume risale ai giorni precedenti la creazione dello stato ebraico. Deriva da un senso di superiorità tra coloro che sono immigrati o hanno fatto aliyah, la parola ebraica per ascesa o ascesa, in Israele o sono nati in Palestina/Israele. Gli ebrei israeliani percepiscono gli ebrei della diaspora come pecore che, durante la seconda guerra mondiale, si sono lasciate condurre nelle camere a gas dei nazisti, al contrario di israeliani muscolosi che rispondono alle minacce e agli attacchi con una mazza. Molti ebrei hanno abbracciato l’idea dell’ebreo muscoloso e dei successi politici, scientifici e militari israeliani che ha prodotto, anche se non erano d’accordo su come ciò si traducesse in politiche nei confronti dei palestinesi.

A. D Gordon, un influente pensatore sionista laburista nato in Ucraina nel XIX e all’inizio del XX secolo, descrisse gli ebrei come ” un popolo parassitario … non solo in senso economico, ma nello spirito, nel pensiero, nella poesia, nella letteratura e nella nostra virtù, i nostri ideali, le nostre più alte aspirazioni umane” perché non avevano radici nel suolo ebraico.

Allo stesso modo, AB Yehoshua, ampiamente considerato come uno dei più grandi scrittori israeliani, ha fatto eco all’ideologo sionista revisionista Ze’ev Jabotinsky quando ha liquidato gli ebrei americani dicendo che ” giocavano con l’ebraicità “, a differenza degli israeliani per i quali l’ebraismo era parte della loro vita quotidiana.

“La dolorosa verità per gli ebrei americani è che mentre tendevano ad adorare gli ebrei israeliani, i loro “cugini” hanno, storicamente, restituito questo sentimento con una combinazione di divertimento e disprezzo “, ha detto Eric Alterman, autore di “We Are Not One: A History of America’s Fight Over Israel’, un libro pubblicato di recente.

A dire il vero, Israele rimane un asse centrale dell’identità ebraica americana. Circa l’80% degli intervistati in uno studio del Pew Research Center del 2021 ha affermato che Israele è una parte essenziale o sostanziale di ciò che significa per loro essere ebrei. Tuttavia, il 27% tra i 18 ei 29 anni ha affermato che Israele non era una parte essenziale della loro identità ebraica. Il 51% ha affermato di sentirsi poco o nessun legame con Israele.

Tuttavia, la divergenza di prospettive sul conflitto israelo-palestinese e l’ascesa di un’estrema destra israeliana che si sente più a suo agio con forze ideologicamente affini, indipendentemente dal loro atteggiamento nei confronti degli ebrei, piuttosto che con gli ebrei, indipendentemente dalla loro visione del mondo, mette in luce l’ultima fallimento del sionismo. Piuttosto che creare Israele come rifugio per gli ebrei, il sionismo ha prodotto la tredicesima tribù ebraica con aspirazioni proprie che differiscono da quelle dei suoi fratelli ebrei altrove.

In un’immaginaria epistola del Ringraziamento, Alon Pinkas, un ex console generale israeliano a New York, ha ammonito gli ebrei americani che “come avrete ormai dolorosamente realizzato, a Israele non importa più di voi . Hai servito il tuo scopo – come abbiamo fatto per te – e ora Israele non è interessato a te. Nell’Israele di Benjamin Netanyahu, sei diventato obsoleto…. Sei sopravvissuto alla tua utilità; hai esaurito la buona volontà.

Il signor Pinkas ha continuato dicendo che “la società e la cultura ebraico-israeliana e la società e la cultura ebraico-americana si sono evolute in modo così diverso che non è più possibile coprirle con luoghi comuni pro-Israele e di raccolta fondi… La maggior parte dei cristiani evangelici sostituirà il stragrande maggioranza degli ebrei americani. Siccome si tratta di numeri, gli evangelici sono l’alleato preferito…. Quando Netanyahu ha invertito la rotta e ha allineato Israele con l’ala destra del Partito Repubblicano, è stato un chiaro messaggio per la maggior parte degli ebrei americani. In sostanza ha detto: posso fare a meno di te; Scelgo di ignorarti. Le mie considerazioni politiche con gli ultraortodossi e la mia affinità con l’estrema destra prevalgono di gran lunga sui vostri interessi e preoccupazioni”.

Allo stesso modo, i raccoglitori di fondi ebrei americani si aspettano che sarà sempre più difficile convincere gli scettici ad aprire i loro portafogli per sostenere Israele. “Sono preoccupato che questo nuovo governo prenda provvedimenti che porteranno gli ebrei americani al punto in cui si chiederanno: ‘Perché preoccuparsi di Israele? Come si usa? È un posto razzista e non rispettano la nostra forma di ebraismo. Perché dovremmo dare qualcosa a qualcuno di loro?’”, ha detto Larry Katz, un raccoglitore di fondi con sede nel Rhode Island che si vanta di un record stellare nel convincere i critici di Israele ad aprire i loro portafogli per cause nello stato ebraico che parlano dei loro valori.

In un primo momento, diverse centinaia di rabbini e cantori hanno firmato una lettera aperta intitolata “Un appello all’azione per il clero in segno di protesta contro gli estremisti del governo israeliano”, che chiede il boicottaggio da parte della comunità ebraica dei membri di estrema destra del governo Netanyahu . “Quando coloro che propagandano il razzismo e il fanatismo affermano di parlare in nome di Israele ma negano i nostri diritti, la nostra eredità e i diritti dei più vulnerabili tra noi, dobbiamo agire”, si legge nella lettera.

Lo scisma si allarga

Il divario tra Israele e gli ebrei americani probabilmente si allargherà con il potenziale svuotamento della democrazia israeliana da parte della coalizione di estrema destra di Netanyahu. I partner del primo ministro vogliono che la Knesset, il parlamento israeliano, adotti una “clausola di annullamento” che dia alla maggioranza più piccola possibile di 61 seggi nell’assemblea il potere di annullare le decisioni della Corte Suprema. La clausola, se legiferata, concederebbe potere incontrollato al governo, senza alcun meccanismo per bilanciarlo o porre limiti alle sue scelte.

Inoltre, le iniziative volte a limitare l’ammissibilità all’immigrazione ebraica in Israele e la cittadinanza previste dai partner di Netanyahu potrebbero esasperare ulteriormente le relazioni della diaspora ebraico-israeliana. Per fare ciò, i partiti religiosi vogliono che la Knesset annulli la “clausola del nipote” nella Legge del Ritorno, che regola l’ammissibilità all’immigrazione e la cittadinanza automatica.

La rimozione della disposizione squalificherebbe le persone con un solo nonno ebreo e appoggerebbe solo le persone con almeno un genitore ebreo. La legge interesserebbe circa tre milioni di ebrei della diaspora, la maggior parte dei quali vive negli Stati Uniti.

Inoltre, il signor Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, vuole anche ritirare il riconoscimento dei convertiti al giudaismo la cui conversione è stata eseguita da rabbini riformati o conservatori in Israele in una “comunità ebraica riconosciuta” vagamente definita. piuttosto che all’estero. La maggioranza degli ebrei americani aderisce al giudaismo riformato e conservatore piuttosto che ortodosso.

Aggiungendo benzina sul fuoco, Netanyahu ha nominato il leader del partito Noam, omofobo e di estrema destra, Avi Maoz, vice primo ministro incaricato di forgiare un’identità ebraica nazionale e definire i valori ebraici . Il signor Maoz è un discepolo del rabbino Zvi Thau, un religioso nazionalista che crede che gli ideologi progressisti stiano distruggendo il carattere ebraico di Israele e sovvertendo i valori della famiglia.

Maoz supervisionerà circa 8.000 programmi educativi extrascolastici in migliaia di scuole laiche. Questi includono corsi di abilità per la vita e corsi sulla religione; la Bibbia; Cultura, identità e pensiero ebraico; preparazione dell’esercito e diritti umani.

“Attualmente ci sono 3.000 programmi educativi scritti da ONG progressiste di estrema sinistra, finanziati da fondazioni straniere e dall’Unione Europea. Sono lì per rafforzare lo stato ebraico? Ovviamente no. Vogliono fare di Israele uno stato come tutti gli stati. Chi si assicurerà che vengano scritti programmi sull’identità ebraica invece di programmi sullo “stato di tutti i suoi cittadini”? Questo è il mio lavoro ”, ha detto Maoz alla vigilia della sua nomina.

Un sostenitore della “famiglia normativa”, che vede le persone sessualmente e di genere diverse come pervertiti, pedofili e mostri, il signor Maoz si è scagliato contro il sostegno ai giovani transgender e il divieto di Israele sulla terapia di conversione. Ha anche preso di mira i diritti degli ebrei riformati e un presunto deep state postmodernista appoggiato dall’estero che presumibilmente controlla la magistratura e il ministero dell’istruzione e mina i costumi ebraici. Inoltre, il signor Maoz ha sostenuto di limitare i diritti delle donne il cui “più grande contributo … è quello di sposarsi e crescere una famiglia onorevole”.

Netanyahu spera che la sua probabile nomina a ministro degli Esteri di Amir Ohana, l’unico parlamentare apertamente gay nel blocco parlamentare pro-Netanyahu da 64 seggi, servirà da foglia di fico per i sostenitori irriducibili dello stato ebraico, che vogliono disperatamente prove che il governo Netanyahu non distruggerà la democrazia di Israele.

È un gesto che difficilmente convincerà la maggioranza degli ebrei o dei democratici americani.

L’ex ministro israeliano per gli affari della diaspora, Nachman Shai, ha avvertito che le alleanze di Netanyahu “sarebbero un errore strategico secondo a nessuno. La comunità ebraico-americana è sempre stata il nostro ponte verso l’amministrazione statunitense. Muoversi in questo modo potrebbero far traballare molto quel ponte.

Poco dopo che il signor Netanyahu ha vinto un sesto mandato come primo ministro nelle elezioni del novembre 2022, il rabbino di Brooklyn Rachel Timoner ha ammonito in un servizio del sabato che i sondaggi “hanno portato la leadership più razzista e di estrema destra che Israele abbia mai visto “. Confrontando l’oscillazione israeliana a destra con tendenze simili negli Stati Uniti, in Italia, Svezia e Ungheria, la signora Timoner ha osservato che “periodicamente, una sorta di follia autoritaria, nazionalista e fascista attanaglia contemporaneamente molti paesi del mondo”.

Allo stesso modo, il rabbino Rolando Matalon ha detto alla sua congregazione B’nai Jeshurun ​​nell’Upper West Side di Manhattan che il Jewish Power era un partito “razzista, di supremazia ebraica” che promuoveva “idee odiose e violente”. In un colloquio separato , il signor Matalon ha aggiunto: “La mia emozione più dominante è la paura. “Ho paura dell’erosione di quella che era una democrazia liberale, dei valori democratici, del sistema giudiziario”.

Non più un rifugio sicuro

La svolta a destra di Netanyahu mette in discussione lo status di Israele come rifugio per gli ebrei in un momento in cui alcuni ebrei americani hanno iniziato a chiedersi se hanno ancora un futuro negli Stati Uniti in cui l’antisemitismo è stato integrato.

“L’ostilità verso gli ebrei, sia nelle parole che nei fatti, è ora una presenza crescente all’interno della sfera pubblica e si è spostata dai margini, dove esisteva da tempo, al mainstream”, ha avvertito Alvin Rosenfield, direttore dell’Institute for the Study dell’antisemitismo contemporaneo all’Università dell’Indiana.

Il signor Rosenfeld ha sostenuto che la crescente ostilità è stata alimentata da un amalgama di antisemitismo cristiano e nazionalismo bianco militante, “due ideologie profondamente ostili e antiebraiche” in “suprematista bianco di ispirazione razziale e religiosa, il neonazionalismo cristiano”.

L’Anti-Defamation League, un gruppo anti-odio, concentrato sulla protezione delle comunità ebraiche, ha contato 2.717 incidenti antisemiti negli Stati Uniti nel 2021, in aumento del 34% rispetto al 2020e il numero più alto nei suoi record risalenti al 1979.

Attacchi e minacce alle sinagoghe, tra cui la sparatoria all’albero della vita a Pittsburgh, che ha ucciso 11 persone nel 2018, e una situazione di stallo con ostaggi durante i servizi del sabato nel 2022 a Colleyville, in Texas, hanno aggiunto al senso di insicurezza. Nel novembre 2022, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha emesso un ampio avvertimento di minacce alla sicurezza alle sinagoghe del New Jersey e successivamente ha arrestato un uomo in relazione alla questione.

Quello stesso mese, il direttore dell’FBI Christopher Wray ha testimoniato al Congresso che gli ebrei americani rappresentano il 2,4% della popolazione degli Stati Uniti, ma sono stati l’ obiettivo di circa il 63% dei crimini di odio religioso . “L’antisemitismo e la violenza che ne deriva è un fatto persistente e presente”, ha affermato.

L’ascesa dell’antisemitismo contrasta nettamente con il sentimento filoebraico espresso dagli americani nei sondaggi d’opinione. Un sondaggio Pew del 2019 hamostrato che agli americani piacevano gli ebrei più di qualsiasi altro gruppo religioso.

Anche così, Yizhar Hess, vicepresidente dell’Organizzazione sionista mondiale, ha avvertito che “l’impatto del risultato delle elezioni israeliane sugli ebrei della diaspora potrebbe essere devastante, forse persino fatale “.

Gli estremisti di tutto il mondo si uniscono

Ci sono precedenti in cui Israele si è unito alla mischia nazionalista cristiana e repubblicana o ha guardato dall’altra parte quando è in gioco l’antisemitismo.

Netanyahu non ha avuto rimorsi ad agire mano nella mano con la destra americana e il primo ministro ungherese Victor Orban, che ha condotto una campagna con sfumature antisemite contro George Soros, il miliardario ebreo americano di origine ungherese, filantropo e sopravvissuto all’Olocausto.

Netanyahu ha anche taciuto sulla riscrittura da parte di Orban della storia ungherese della seconda guerra mondiale, che includeva la riabilitazione di figure antisemite e filo-naziste in tempo di guerra come icone anticomuniste .

La volontà di Netanyahu di sostenere opportunisticamente un attacco corrotto contro qualcuno di discendenza ebraica a causa di un disaccordo politico solleva interrogativi allettanti su come affronterà, ad esempio, il nuovo governo svedese sostenuto da un partito con radici nel neonazismo.

I Democratici svedesi, che hanno aiutato il nuovo governo conservatore del paese a ottenere la maggioranza in parlamento senza essere ricompensati con la rappresentanza del governo, hanno insistito sul fatto che il partito si è lasciato alle spalle il passato.

Ma nel settembre 2022, Rebecka Fallenkvist, la 26enne a capo della programmazione televisiva del partito , ha definito Anne Frank ‘immorale’ e ‘l’eccitazione stessa’ in un post su Instagram che è stato successivamente cancellato.

La signora Frank era un’acclamata ebrea olandese, che ha documentato in un diario la vita nascosta sotto la persecuzione nazista fino a quando i tedeschi non l’hanno uccisa nel 1944,

Giorni dopo, la signora Fallenkvist ha celebrato il successo elettorale del suo partito in svedese con le parole “Helg Seger” che significa vittoria del fine settimana ma suona come “Sieg Heil”, il saluto nazista.

Il partito ha rapidamente spostato la signora Fallenkvist dal suo lavoro pubblicamente visibile al suo ufficio amministrativo in parlamento , probabilmente per svolgere un ruolo nei meccanismi del sostegno parlamentare dei Democratici svedesi al nuovo governo conservatore.

L’ambasciatore israeliano in Svezia, Ziv Nevo Kulman, ha condannato le osservazioni della signora Fallenkvist. Ha avvertito che “purtroppo ci sono molte altre erbacce che devono essere sradicate”. Non era chiaro se si riferisse ai Democratici svedesi o all’antisemitismo in generale.

Ci sono poche indicazioni che la condanna di Kulman avrà conseguenze politiche.

Due mesi dopo, i membri del partito Likud di Netanyahu hanno partecipato a una conferenza ospitata dall’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR). Questo partito politico antisemita nega l’Olocausto e sogna di riportare la Romania al suo passato “glorioso” durante la seconda guerra mondiale, quando collaborò con la Germania nazista. L’ambasciata israeliana a Bucarest ha rifiutato di trattare con l’alleanza.

Michael Kleiner, capo del tribunale interno del Likud ed ex membro del parlamento, ha difeso l’impegno dei membri del partito con il gruppo rumeno.

“Ho controllato personalmente l’intera questione. Ho visitato la Romania tre mesi fa e ho incontrato i rappresentanti del partito. AUR è un partito conservatore che sostiene i valori della famiglia, la tradizione, l’uguaglianza sociale delle opportunità e, soprattutto, la lotta alla corruzione. Sono convinto che non siano antisemiti. Le accuse contro di loro sono una diffamazione del sangue, e noi ebrei sappiamo cosa significa una diffamazione del sangue”, ha detto Kleiner.

In risposta all’impegno del Likud, Ephraim Zuroff, direttore generale del Centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme, ha accusato il partito e il precedente governo di Netanyahu di “legittimare partiti e organizzazioni antisemiti e negazionisti dell’Olocausto”. Il signor Zuroff ha detto: “questo è un processo che dura da anni, in cui i governi di Israele e le sue istituzioni politiche ufficiali sono preparati in nome di tali interessi di sicurezza o diplomatici o altri a chiudere un occhio davanti alla vergogna”.

Puntando il dito contro Netanyahu, Zuroff ha affermato che il primo ministro ha abbracciato i leader di destra in Ungheria, Polonia, Slovacchia, Lituania e altri paesi e “ha chiuso un occhio sul fatto che fanno affidamento su partiti di destra radicale con radici antisemite”.

Il signor Netanyahu ha parlato apertamente quando una legge polacca ha reso illegale accusare la nazione o lo stato polacco di complicità nei crimini nazisti tedeschi.

Non più ai margini

Tuttavia, la riluttanza israeliana assume un significato aggiunto dato che il nazionalismo cristiano non è più un movimento marginale all’interno del Partito Repubblicano. Al contrario, un recente sondaggio ha suggerito che la maggioranza dei repubblicani ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero rompere con il loro secolarismo imposto dalla costituzione per dichiararsi una nazione cristiana. I nazionalisti cristiani saranno prominenti nel prossimo Congresso degli Stati Uniti.

Il sentimento nazionalista cristiano dei repubblicani contrasta nettamente con altri risultati del sondaggio che hanno mostrato che oltre il 60% degli americani è favorevole al pluralismo religioso e si oppone agli Stati Uniti che si identificano come nazione cristiana.

Contrariamente alla maggioranza degli americani, il problema di Israele non è il nazionalismo cristiano in quanto tale, ma l’antisemitismo di molti dei suoi fautori.

Una cartina di tornasole israeliana potrebbe essere ciò che accade se i nazionalisti cristiani vengono segnalati in un progetto congiunto israelo-europeo proposto che monitorerebbe l’antisemitismo sui social network come parte di una coalizione globale contro l’antisemitismo.

“Non stiamo necessariamente parlando di una coalizione strutturata con criteri definiti e un quadro giuridico… Preferiremmo unire tutti i partner interessati in una coalizione più libera impegnata negli stessi valori di lotta all’antisemitismo in tutte le sue forme”, ha affermato Shuli Davidovich, il capo dell’Ufficio per gli affari ebraici e le religioni mondiali del ministero degli Esteri israeliano.

Anche così, Israele potrebbe trovare sempre più difficile conciliare la ragion d’essere dello stato ebraico come protettore degli ebrei e rifugio sicuro con il dare un lasciapassare a un partito repubblicano che tollera l’espressione antisemita.

I leader ebrei americani hanno lanciato campanelli d’allarme sull’aumento dell’antisemitismo molto prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti nel novembre 2022 e hanno risposto al suo mainstreaming nella campagna elettorale pre-sondaggio.

“È vergognoso. Vergognati, America: l’hai lasciata crescere in questa capsula di Petri”, ha detto il rabbino Jeffrey Myers. “C’è un decadimento morale in atto nel corpo dell’America. L’antisemitismo è solo l’inizio ; va oltre l’antisemitismo per coprire altri gruppi minoritari.

Nel 2018, il signor Myers ha guidato i servizi nella sua sinagoga di Pittsburgh quando un uomo armato nazionalista bianco ha fatto irruzione e ucciso 11 fedeli ebrei nel più mortale attacco antisemita nella storia degli Stati Uniti.

“Se i leader non sono espliciti e decisamente contrari (l’antisemitismo), può crescere “, ha avvertito l’ex senatore John Lieberman, il primo candidato ebreo con un biglietto alla vicepresidenza.

Il presidente dell’American Jewish Congress, Jack Rosen, ha osservato che “a destra… non vediamo il tipo di leadership che ci vorrà per fermare la crescita di questo tipo di odio antisemita”.

Il numero di incidenti antisemiti è solo aumentato dall’attacco di Pittsburgh. Includono un assalto da parte di un uomo armato a una sinagoga a Poway, in California, una città a circa 32 chilometri a nord di San Diego; una sparatoria in un negozio di alimentari kosher nel New Jersey, commenti antisemiti di personaggi pubblici come il signor Trump e membri del Congresso e teorie del complotto relative alla stessa sparatoria di Pittsburgh.

Andare piano con il signor Trump

Il signor Trump ha ripetutamente suscitato un forte contraccolpo per le osservazioni percepite come antisemite, inclusa la sua affermazione secondo cui alcuni ebrei americani non amavano abbastanza Israele e che gli ebrei che votano per i democratici erano sleali. Nel periodo che precede le elezioni di medio termine del 2022, Trump ha accusato gli ebrei americani di aver elogiato a sufficienza le sue politiche nei confronti di Israele e ha avvertito che devono “mettersi d’accordo” prima che “sia troppo tardi!”

Piuttosto che accusare il signor Ye, un rapper precedentemente noto come Kanye West, che ha minacciato di andare “morte contro il popolo ebraico”, il signor Trump lo ha invitato a cena presso il resort dell’ex presidente in Florida giorni prima che lanciasse il suo Campagna elettorale presidenziale 2024. ” È stato davvero gentile con me “, ha detto Trump. Il signor Trump ha sfruttato l’opportunità per contrapporsi sfavorevolmente agli ebrei ai “nostri meravigliosi evangelici”.

Il signor Trump inoltre non ha avuto rimorsi nell’intrattenere il compagno del signor Ye, Nick Fuentes, un trafficante filo-russo di 24 anni nella negazione dell’Olocausto e nel suprematismo bianco.

Facendo eco al tipo di suprematismo sostenuto dai partner della coalizione di Netanyahu, dopo la cena Fuentes ha affermato che “gli ebrei hanno troppo potere nella nostra società. I cristiani dovrebbero avere tutto il potere, tutti gli altri molto poco ”, Nel frattempo, il responsabile della campagna elettorale di Ye, Milo Yannopoulos, ha annunciato che “abbiamo smesso di mettere gli interessi ebraici al primo posto”.

All’inizio del 2022, i leader repubblicani, tra cui il leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthy, hanno incaricato Paul Gosar e Marjorie Taylor Greene, due membri della House Republican Conference, di parlare a una conferenza organizzata dal signor Fuentes. Ma è improbabile che ciò impedisca a un presidente repubblicano di assegnare loro importanti incarichi di comitato della Camera quando l’assemblea si riunirà di nuovo con una maggioranza repubblicana nel gennaio 2023 sulla scia delle elezioni di medio termine.

Allo stesso modo, il candidato al Senato di Trump, Herschel Walker, ha rifiutato di rifiutare una dimostrazione di sostegno da parte di Ye. Anche altri favoriti dall’ex presidente, come Mehmet Oz e Doug Mastriano, non sono riusciti a prendere le distanze dal rapper. In precedenza, il signor Walker ha difeso una delle sue raccolte fondi che presentava l’immagine di una svastica con siringhe allegate sul suo profilo Twitter.

Rimasto con poca scelta, il signor Netanyahu ha gentilmente esortato il signor Trump a condannare i signori Ye e Fuentes. Ha elogiato l’ex presidente per le “grandi cose (che ha fatto) per Israele”, tra cui il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e la sovranità israeliana sulle alture del Golan occupate e il ritiro dall’accordo nucleare iraniano del 2015. “Spero che veda il suo modo di distinguersi e lo condanni”, ha detto Netanyahu. Riferendosi alla cena, Netanyahu ha aggiunto che il signor Trump “probabilmente capisce che si oltrepassa il limite”.

Seguendo le orme di Trump e Orban, il primo ministro ungherese, il Partito Repubblicano in Georgia ha invocato nella sua campagna a sostegno delle invettive di Walker intrise di antisemitismo contro Soros, filantropo e sopravvissuto all’Olocausto. “Nessuno esegue meglio gli ordini di Soros” dell’avversario democratico di Mr. Walker, il senatore Raphael Warnock, che “è stato un burattino perfetto per l’ agenda di sinistra di Soros”, accusarono i repubblicani nella campagna elettorale che Walker alla fine perse.

Da parte sua, il signor Mastriano ha pagato 5.000 dollari per la consulenza elettorale al sito web di estrema destra Gab , sul quale l’autore dell’attacco di Pittsburg aveva pubblicato credi antisemiti prima del suo assalto alla sinagoga.

Il signor Mastriano ha sconvolto gli ebrei su entrambi i lati della navata politica con i suoi legami con gli estremisti e i commenti sul suo rivale democratico Josh Shapiro. Inoltre, la moglie di Mastriano ha affermato durante la campagna elettorale di metà mandato che lei e suo marito “probabilmente amano Israele più di molti ebrei. “

Una battaglia per l’anima del cristianesimo

Il candidato repubblicano Eli Crane ha incoraggiato il suo pubblico durante una tappa della campagna a Casa Grande, in Arizona, a guardare un discorso di un pastore di destra che ha incolpato il cambiamento culturale dei filosofi ebrei tedeschi. Crane ha avvertito: “se non ci svegliamo, se non studiamo quello che stanno facendo… e non abbiamo il coraggio di denunciarlo, perderemo questo paese”.

In un lungo editoriale, il New York Times ha ammonito che Trump ei suoi alleati politici hanno “contribuito a portare idee esplicitamente suprematiste bianche come il ‘grande sostituto’ nella politica tradizionale e nella cultura popolare. Alcuni all’estrema destra hanno affermato che gli ebrei, incluso Soros, hanno consentito la grande sostituzione, la convinzione razzista che le forze segrete stiano importando persone non bianche per diluire le maggioranze bianche dei paesi.

“Gli estremisti spinti all’omicidio sono una piccola frazione di coloro che aderiscono alle ideologie razziste, ma l’integrazione delle loro idee può rendere più facile per alcuni il passaggio alla violenza. Ecco perché è allarmante vedere la grande idea di sostituzione sposata dai leader politici di tutto il mondo… È stata citata con approvazione da Viktor Orban, il primo ministro ungherese e beniamino di alcuni conservatori americani. Tucker Carlson di Fox News ne parla spesso”, si legge nell’editoriale.

Un sondaggio dell’Associated Press-NORC del 2022 ha rilevato che circa un adulto americano su tre crede che “un gruppo di persone stia cercando di sostituire i nativi americani con immigrati per guadagni elettorali”.

Ad aggravare la crisi potenzialmente in fermento tra la maggioranza degli ebrei americani, Israele e la destra cristiana c’è una battaglia per l’anima del cristianesimo negli Stati Uniti tra coloro che vogliono proteggerlo dal razzismo e coloro che sostengono apertamente un suprematista bianco, razzista, e definizione antisemita della fede.

Al centro della battaglia c’è un libro bestseller pieno di scandali, The Case for Christian Nationalism , scritto dal teologo riformato e recente borsista post-dottorato di Princeton Stephen Wolfe. La pretesa del signor Wolfe di rigore accademico è stata messa in discussione dai suoi legami con i razzisti come il suo co-conduttore di podcast Thomas Archord e il rifiuto dell’autore del matrimonio interrazziale , la descrizione dei neri come ” fonti affidabili per la criminalità ” e il suggerimento che eretici e non I cristiani dovrebbero affrontare l’esilio, la prigione o la morte nella sua immaginata nazione cristiana.

“Ciò che fa paura in tutta questa faccenda… è che… il libro di Wolfe è già utilizzato nei giornali e nei sermoni del seminario in tutto il paese per giustificare un cristianesimo antiamericano, antidemocratico ed etnonazionalista che è ora mainstream negli Stati Uniti. Questa non è più una teologia marginale. E questo dovrebbe spaventarci tutti”, ha affermato lo studioso Bradley Onishi, autore di un libro appena pubblicato intitolato “ Preparazione alla guerra: la storia estremista del nazionalismo cristiano bianco – e ciò che verrà dopo ”.

Eppure, per uomini come Mr. Trump, Mr. Netayahu e Josh Mandel, un politico ebreo repubblicano di estrema destra che usa immagini cristiane per propagandare i valori giudeo-cristiani e ha fatto una campagna con l’immagine di una bandiera americana che sventola davanti al campanile di una chiesa sormontato da una croce, non si tratta di teologia. Si tratta di politica.

Per loro, la definizione del nazionalismo cristiano data dagli studiosi Andrew Whitehead e Samuel Perry come “una teologia politica che fonde l’identità americana con una tensione ultra-conservatrice del cristianesimo… un cristianesimo etnico” colpisce nel segno. “Studio dopo studio mostra che il nazionalismo cristiano è fortemente associato ad atteggiamenti riguardanti gerarchie sociali adeguate per religione, razza e natività”, hanno affermato gli studiosi. Questo è ciò che consente agli ebrei conservatori e di destra come il signor Mandel di rimanere associati a un partito che per lo meno tollera sempre più l’antisemitismo.

“Se il nazionalismo cristiano riguarda davvero la supremazia bianca, allora ne consegue che Mandel può essere visto come ‘cristiano’ nonostante il suo lignaggioe la sua osservanza ebraica. Questo è ciò che intende per ‘giudeo-cristiano’, un termine che usa in gran parte in opposizione a ciò che chiama ‘Islam radicale’”, osserva il rabbino Avraham Bronstein, la cui congregazione si trova a New York, a Long Island.

Il modo in cui Israele risponde all’antisemitismo, in particolare nei ranghi dei nazionalisti cristiani e del partito repubblicano, potrebbe gettare ulteriore luce tra Israele e segmenti della comunità ebraica americana , in particolare se Israele continua a dare un passaggio agli onerosi atteggiamenti nazionalisti cristiani o, peggio ancora, , sostiene la comunità nonostante le sue sfaccettature antisemite.

“Il modo in cui Trump ha parlato associando gli ebrei al denaro, creando una base di estrema destra per l’antisemitismo… e facendo di Israele una sorta di modello per l’etno-stato che Trump vuole sostenere negli Stati Uniti, e quindi usandolo per rivolgerlo contro gli ebrei, penso che questi siano tutti modi in cui Trump ha effettivamente reso… vari filoni di antisemitismo molto più mainstream , li ha amplificati ‘, ha osservato l’eminente intellettuale pubblico ebreo Peter Beinart.

La preoccupazione per l’ascesa del nazionalismo cristiano è stata rafforzata dall’assalto della destra alla nozione di diritti delle minoranze.

I nazionalisti cristiani, sostenuti da una corte suprema comprensiva , hanno iniziato a smantellare la separazione tra chiesa e stato. Lauren Boebert, membro della Camera dei rappresentanti repubblicana del Colorado, ha fatto eco all’assalto descrivendo i diritti delle minoranze come “spazzatura che non è nella Costituzione” e affermando che “la chiesa dovrebbe dirigere il governo”. Allo stesso tempo, gli stati a governo repubblicano, incoraggiati dalla Corte Suprema, stanno annullando i diritti di voto delle minoranze e decenni di protezione dei diritti civili.

L’aumento del nazionalismo cristiano antisemita, unito ai sentimenti anti-israeliani che si trasformano in antisemiti a sinistra , ha acceso il dibattito tra gli ebrei americani sul fatto che sia giunto il momento di considerare l’emigrazione dagli Stati Uniti.

“Non credo davvero che dovrò mai scegliere tra la mia fede ebraica e la mia cittadinanza statunitense . Ma gli ultimi anni e mesi hanno intaccato leggermente quella fiducia. Il solo sentire quel pizzico di dubbio, più piccolo di quello che senza dubbio viene avvertito dai gruppi più emarginati, peserà su di me per un bel po’ di tempo”, ha detto lo studioso di affari internazionali Daniel W. Drezner.

Chiedersi dove potrebbero trasferirsi gli ebrei “è tra le domande più frequenti che ricevo “, ha dichiarato Jonathan Greenblatt, capo dell’Anti-Defamation League (ADL).

Gli episodi di molestie antisemite, vandalismo e aggressione sono quasi triplicati tra il 2015 e il 2021, riferisce l’ADL, e afferma che gli attacchi del 2022 sono al passo con il livello record dello scorso anno.

Gli ebrei rappresentano il due per cento della popolazione americana, ma sono l’obiettivo del 55 per cento dei crimini d’odio a sfondo religioso segnalati negli Stati Uniti.

Una scelta netta

Focus on Western Islamism , un sito web di estrema destra pubblicato da Daniel Pipes, presidente del Middle East Forum , un think tank con sede a Filadelfia che sostiene l’estrema destra israeliana, ha affermato che repubblicani ed evangelici si erano alleati con presunti islamisti in America guerre culturali. L’implicazione non dichiarata è che una tale alleanza rafforzerebbe la destra antiebraica.

Commentando una recente protesta di musulmani e cristiani conservatori contro la presenza di libri con presunti contenuti sessualmente espliciti nelle scuole pubbliche di Dearborn, Michigan, cuore arabo-americano, Matthew Deperno, il candidato repubblicano che ha perso le elezioni di medio termine per il procuratore generale dello stato, ha riconosciuto che “probabilmente stai assistendo a un cambiamento nel Partito Repubblicano “.

I leader musulmani e cristiani hanno salutato la protesta come conservatori che si uniscono contro i liberali e la sinistra e abbandonano quella che è stata a lungo considerata un’alleanza “rosso-verde” tra islamisti e sinistra, un riferimento ai democratici.

Sam Westrop, direttore dell’Islamist Watch del Forum, si è lamentato del fatto che la protesta musulmano-cristiana a Dearborn non sia stata un incidente isolato. “Sempre più, l’approccio della destra all’Islam e all’islamismo sta cambiando “, ha detto Westrop.

Il collega di Westrop, Benjamin Baird, direttore del progetto Islamism in Politics del Forum, ha osservato che i repubblicani e le comunità musulmane condividono priorità simili nel volere “un’economia forte, un coinvolgimento minimo del governo nelle loro vite, la libertà religiosa” e i loro figli cresciuti con i conservatori valori morali che contrastano il liberalismo della maggioranza degli ebrei.

L’analisi del signor Baird ha avuto eco nelle osservazioni e negli scritti di studiosi islamici.

Il predicatore, teologo e imam Abu Ammaar Yasir Qadhi ha twittato: ” I cristiani e gli ebrei conservatori devono capire che i musulmani sono i loro alleatinel volere una società più pura e moralmente retta”.

Allo stesso modo, lo studioso di diritto islamico dello Zaytun College Abdullah bin Hamid Ali ha affermato in un lungo articolo che Trump era il minore dei mali per quanto riguarda i musulmani .

Il presidente del college con sede in California, Hamza Yusuf, è un eminente leader e studioso musulmano americano, membro del Supremo Consiglio Fatwa degli Emirati Arabi Uniti e uno dei principali propagatori della forma autocratica dell’Islam moderato degli Emirati. Controverso, il signor Yusuf era un membro della Commissione sui diritti inalienabili dell’amministrazione Trump.

I conservatori di tutte le fedi possono essere d’accordo sui valori tradizionali, ma ciò difficilmente giustifica associazioni opportunistiche con fanatismo e pregiudizio contro ebrei, musulmani o altri