Sono trascorsi undici mesi dal ritorno al potere dei talebani e la situazione in Afghanistan rimane altamente instabile e incerta, dopo la caduta del precedente governo democratico sostenuto dagli Stati Uniti. A parte le questioni fondamentali, i talebani sembrano essere diversi, nel loro approccio agli afghani e alla comunità mondiale, rispetto al loro precedente governo. Diversi attori regionali, con i propri interessi, si sono schierati con i talebani apertamente o di nascosto. Di conseguenza, i talebani, pur non riconosciuti, stanno emergendo come una forte entità politica.

Il ritorno al potere dei talebani ha cambiato radicalmente gli attori, gli interessi e le strategie nell’arena interna. Si sono impegnati a intraprendere azioni concrete per combattere la corruzione, rafforzare la governance e mantenere e sfruttare i guadagni degli ultimi 20 anni. Ma questa acquisizione ha peggiorato la situazione già sottosopra nel Paese. Allo stesso tempo, ha causato gli stessi cambiamenti nell’ambiente di sicurezza regionale in termini di comparsa di nuovi attori con i propri interessi e strategie nazionali.

Il peggioramento della situazione umanitaria in Afghanistan ha lasciato oltre 20 milioni di persone bisognose di assistenza. Almeno 1.100 persone uccise e 2.000 ferite nel recente terremoto in Afghanistan. Molti Paesi hanno sospeso o tagliato in modo significativo i finanziamenti all’Afghanistan dopo l’acquisizione del potere da parte dei talebani, nell’agosto 2021. L’economia, una volta assistita, sta precipitando verso il collasso. Forse la sfida principale per i talebani in questo momento è affrontare la recessione economica. Nonostante detenga oltre 1-3 trilioni di dollari in giacimenti minerari non sfruttati, l’Afghanistan rimane uno dei Paesi meno sviluppati. Il suo tasso di disoccupazione è superiore al 23% della sua popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.Continua l’afflusso di rifugiati in Pakistan, Iran e Paesi dell’Asia centrale.

I Paesi che hanno riconosciuto il precedente regime talebano sono ancora vigili. Ma lentamente, i talebani stanno diventando un valido canale per affrontare qualsiasi questione afgana poiché il Paese ha bisogno di attenzione globale considerando la crisi umanitaria in corso e le conseguenze del terremoto. Attori regionali ed extraregionali come India, Cina e Russia stanno già parlando e inviando funzionari in Afghanistan.

A causa dell’interesse comune di questi Paesi, le dinamiche politiche ed economiche in Afghanistan stanno cambiando drasticamente. Ad esempio, il mese scorso la Russia aveva invitato i talebani al Forum economico di San Pietroburgo.

È attraverso queste manovre diplomatiche che i talebani al potere in Afghanistan hanno trovato un modo per battere parzialmente l’isolamento internazionale, poiché il loro governo non è riconosciuto da nessun Paese al mondo. I talebani hanno anche aperto relazioni diplomatiche con i Paesi vicini e altri, con l’obiettivo di ottenere un riconoscimento formale. Negli ultimi mesi, almeno quattro Paesi -Cina, Pakistan, Russia, Turkmenistan- hanno accreditato diplomatici nominati dai talebani, anche se tutti si rifiutano ancora di riconoscere il governo afghano.

I talebani stanno giocando due carte contemporaneamente -‘riconoscimento‘ e ‘dipendenza dagli aiuti‘- per mantenere la propria influenza sul Paese. Ad esempio, a marzo la Banca mondiale ha approvato più di 1 miliardo di dollari di aiuti all’Afghanistan per motivi umanitari per ridurre la difficile situazione degli afgani. Le Nazioni Unite hanno chiesto 110 milioni di dollari per la loro recente risposta al terremoto. Inoltre, la Cina ha offerto 31 milioni di dollari in aiuti di emergenza all’Afghanistan l’agosto 2021.

Tuttavia, la vicinanza di tre grandi potenze –Cina, Russia e India– rende questo Paese importante a livello globale.

Dopo che gli Stati Uniti hanno fatto le valigie e se ne sono andati, la Cina ha intensificato gli sforzi diplomatici con i talebani per incoraggiare una soluzione politica. La Cina è interessata ai talebani per garantire il suo interesse strategico attorno alla Belt and Road Initiative e per garantire la sicurezza interna nello Xinjiang. L’Afghanistan è anche arricchito con minerali e altre risorse naturali. Per questi e altri motivi, la Cina ha un notevole interesse strategico in Afghanistan.

Allo stesso modo, l’India ha stanziato fondi per gli aiuti all’Afghanistan. India e Afghanistan hanno una forte relazione basata su legami storici e culturali. L’India ha svolto un ruolo significativo nella ricostruzione e riabilitazione dell’Afghanistan durante il periodo pre-acquisizione, tanto che, con i talebani ora nuovamente al controllo, sono in gioco investimenti indiani per un valore di 3 miliardi di dollari .

Vale la pena ricordare che l’attuale aiuto esterno che fluisce in Afghanistan è gestito attraverso organizzazioni nazionali e internazionali che i talebani hanno approvato per svolgere tale compito. Pertanto, i talebani in quanto autorità politica si sono assicurati una stretta presa sul processo decisionale in questa sfera. Sembra che l’obiettivo finale sia dirigere fondi da queste fonti esterne in modo da rafforzare la sua legittimità come regime al potere in Afghanistan.

A causa dell’avvento di altre crisi in tutto il mondo, come la guerra in Ucraina, l’Afghanistan ha perso per un po’ l’attenzione globale. Tuttavia, ora sta attirando ancora una volta l’attenzione globale a causa degli sforzi diplomatici dei talebani e delle prospettive umanitarie in declino. Nel caos in Afghanistan, attori regionali come Turchia e Iran, si sono affrettati a posizionarsi con il nuovo regime e ad approfittare del vuoto lasciato dagli Stati Uniti e dalla NATO.

L’Afghanistan ha subito una terribile trasformazione in quasi un anno di governo talebano. Sebbene il regime talebano abbia tentato di presentarsi come diverso dalla versione passata, le sue promesse in merito al processo di pace e ai diritti delle donne devono ancora essere mantenute. I talebani hanno nuovamente dichiarato un governo basato sulla Sharia. È probabile che i Paesi vicini si trattengano dal riconoscimento fino a quando non avranno assicurazioni sulle più ampie implicazioni sulla sicurezza. Per gli attori regionali, la cartina di tornasole per il riconoscimento sarà la sicurezza, così come lo saranno i diritti umani per gli Stati Uniti.

Senza dubbio i talebani hanno la maggior parte della colpa per la tremenda violenza e la dura repressione in Afghanistan. Ma sembra che le dinamiche politiche ed economiche nel Paese stiano cambiando rapidamente, e a loro favore, dopo i primi dieci mesi del loro governo. Lo storico ‘grande gioco‘ è riemerso come previsto sul suolo afghano,nonostante la scarsa economia del Paese, la mancanza di infrastrutture, risorse limitate e la quasi totale assenza di costruzioni statali.

Eppure, al di là della geopolitica, l’Afghanistan ha un disperato bisogno di sostegno umanitario.Considerando le traversie della gente comune, che sono il ‘danno collaterale‘ di una spericolata avventura occidentale, la comunità internazionale non può ignorare la sua responsabilità nei confronti dell’Afghanistan. La comunità internazionale deve trovare un modo per fornire assistenza umanitaria agli afgani per garantire cibo, diritti e dignità mentre ha a che fare con i talebani.