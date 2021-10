Benjamin Franta, studioso di Storia alla Stanford University, studia la storia della negazione climatica, della disinformazione e del ritardo, comprese le loro origini, i finanziatori, gli operatori e le strategie.

Nell’articolo ‘What Big Oil knew about climate change, in its own words‘ redatto per ‘The Conversation‘ di ieri 28 ottobre, alla vigilia di Cop26, racconta come le grandi compagnie del petrolio, del carbone, del gas, almeno dal 1959, fossero perfettamente consapevoli della crisi climatica che l’uso di petrolio e gas avrebbe causato di lì a pochi decenni, e di come queste informazioni siano state tenute segrete e siano state semplicemente ignorate dai big oil.

***

Quattro anni fa ho viaggiato in giro per l’America, visitando archivi storici. Stavo cercando documenti che potessero rivelare la storia nascosta del cambiamento climatico – e in particolare, quando le principali compagnie del carbone, del petrolio e del gas sono venute a conoscenza del problema e di cosa ne sapevano.

Ho studiato attentamente scatole di carte, migliaia di pagine. Ho iniziato a riconoscere i caratteri della macchina da scrivere degli anni ’60 e ’70 e mi sono meravigliato della leggibilità della calligrafia del passato e mi sono abituato a strizzare gli occhi quando non era così chiaro.

Ciò che hanno rivelato quei documenti sta ora cambiando la nostra comprensione di come il cambiamento climatico sia diventato una crisi. Le stesse parole del settore, come ha scoperto la mia ricerca, mostrano che le aziende conoscevano il rischio molto prima della maggior parte del resto del mondo.

Il 28 ottobre 2021, una sottocommissione del Congresso ha interrogato i dirigenti di Exxon, BP, Chevron, Shell e dell’American Petroleum Institute sugli sforzi dell’industria per minimizzare il ruolo dei combustibili fossili nel cambiamento climatico. Il CEO di Exxon, Darren Woods, ha dichiarato ai legislatori che le dichiarazioni pubbliche della sua azienda «sono e sono sempre state veritiere» e che la società «non diffonde disinformazione riguardo ai cambiamenti climatici».

Ecco cosa mostrano i documenti aziendali degli ultimi sei decenni.

Scoperte sorprendenti

In una vecchia fabbrica di polvere da sparo nel Delaware -ora museo e archivio- ho trovato una trascrizione di una conferenza sul petrolio del 1959 chiamata simposio ‘Energy and Man‘, tenuta alla Columbia University di New York. Mentre sfogliavo, ho visto un discorso di un famoso scienziato, Edward Teller (che ha contribuito a inventare la bomba all’idrogeno), che avvertiva i dirigenti dell’industria e altri riuniti del riscaldamento globale. «Ogni volta che si brucia carburante convenzionale», ha spiegato Teller, «si crea anidride carbonica.… La sua presenza nell’atmosfera provoca un effetto serra». Se il mondo continuasse a utilizzare combustibili fossili, le calotte glaciali inizierebbero a sciogliersi, alzando il livello del mare. Alla fine, «tutte le città costiere sarebbero coperte», avvertiva.

Il 1959 era prima dello sbarco sulla luna, prima del primo singolo dei Beatles, prima del discorso ‘I Have a Dream’ di Martin Luther King, prima che fosse mai realizzata la prima moderna lattina di alluminio. Sono passati decenni prima che io nascessi. Cos’altro c’era là fuori?

Nel Wyoming, ho trovato un altro discorso negli archivi dell’università di Laramie, questo del 1965, e di un dirigente petrolifero in persona. Quell’anno, alla riunione annuale dell’American Petroleum Institute, la principale organizzazione per l’industria petrolifera statunitense, il Presidente del gruppo, Frank Ikard, citava un rapporto intitolato ‘Restoring the Quality of Our Environment‘ che era stato pubblicato pochi giorni prima dal team di consulenti scientifici del Presidente Lyndon Johnson.

«La sostanza del rapporto», ha detto Ikard al pubblico del settore, «è che c’è ancora tempo per salvare i popoli del mondo dalle conseguenze catastrofiche dell’inquinamento, ma il tempo sta per scadere». Ha continuato che «Una delle previsioni più importanti del rapporto è che l’anidride carbonica viene aggiunta all’atmosfera terrestre dalla combustione di carbone, petrolio e gas naturale a una velocità tale che entro l’anno 2000 il bilancio termico sarà così modificato per quanto possibile per causare cambiamenti marcati nel clima».

Ikard ha osservato che il rapporto ha rilevato che un«mezzo non inquinante per alimentare automobili, autobus e camion rischia di diventare una necessità nazionale» .

Mentre rivedevo le mie scoperte in California, mi sono reso conto che prima della Summer of Love di San Francisco, prima di Woodstock, il picco della controcultura degli anni ’60 e tutta quella roba che mi sembrava storia antica, i capi dell’industria petrolifera erano stati informati in privato dai loro stessi leader che i loro prodotti avrebbero alterato il clima dell’intero pianeta, con conseguenze pericolose.

LA RICERCA SEGRETA HA RIVELATO I RISCHI FUTURI

Mentre viaggiavo per il Paese, anche altri ricercatori erano al lavoro. E i documenti che hanno trovato sono stati per certi versi ancora più scioccanti.

Alla fine degli anni ’70, l’American Petroleum Institute aveva formato un comitato segretochiamato ‘CO2 and Climate Task Force‘, che includeva rappresentanti di molte delle principali compagnie petrolifere, per monitorare e discutere privatamente gli ultimi sviluppi nella scienza del clima.

Nel 1980, la task force invitò uno scienziato della Stanford University, John Laurmann, per informarli sullo stato della scienza del clima. Oggi abbiamo una copia della presentazione di Laurmann, che avvertiva che se si fosse continuato ad utilizzare i combustibili fossili, ilriscaldamento globale sarebbe stato ‘appena percettibile’ entro il 2005, ma entro il 2060 avrebbe avuto «effetti catastrofici a livello globale».

Nello stesso anno, l’American Petroleum Institute ha invitato i governi a triplicare la produzione di carbone in tutto il mondo, insistendo sul fatto che non ci sarebbero state conseguenze negativenonostante ciò che segretamente sapeva.

Anche Exxon aveva un programma di ricerca segreto. Nel 1981, uno dei suoi manager, Roger Cohen, inviò una nota interna osservando che i piani aziendali a lungo termine dell’azienda potevano “produrre effetti che saranno davvero catastrofici (almeno per una frazione sostanziale della popolazione terrestre)”.

L’anno successivo, Exxon ha completato un rapporto interno completo di 40 pagine sui cambiamenti climatici, che prevedeva quasi esattamente la quantità di riscaldamento globale che abbiamo visto, nonché l’innalzamento del livello del mare, la siccità e altro ancora. Secondo la prima pagina del rapporto, è stato “dato un’ampia diffusione alla direzione della Exxon” ma “non doveva essere distribuito all’esterno”.

Ed Exxon lo ha tenuto segreto: sappiamo dell’esistenza del rapporto solo perché i giornalisti investigativi di Inside Climate News lo hanno scoperto nel 2015.

Anche altre compagnie petrolifere conoscevano gli effetti che i loro prodotti stavano avendo sul pianeta. Nel 1986, la compagnia petrolifera olandese Shell terminò un rapporto interno lungo quasi 100 pagine, prevedendo che il riscaldamento globale causato dai combustibili fossili avrebbe causato cambiamenti che sarebbero stati “i più grandi nella storia registrata”, tra cui “alluvioni distruttive”, l’abbandono di interi paesi e persino migrazioni forzate nel mondo. Quel rapporto è stato contrassegnato come “CONFIDENZIALE” e portato alla luce solo nel 2018 da Jelmer Mommers, un giornalista olandese.

Nell’ottobre 2021, io e due colleghi francesi abbiamo pubblicato un altro studio che mostra, attraverso documenti aziendali e interviste, come anche la società petrolifera Total, con sede a Parigi, fosse consapevole del potenziale catastrofico del riscaldamento globale già negli anni ’70. Nonostante questa consapevolezza, abbiamo scoperto che Total ha poi lavorato con Exxon per diffondere dubbi sul cambiamento climatico.

Il perno delle pubbliche relazioni di Big Oil

Queste aziende avevano una scelta.

Nel 1979, Exxon aveva studiato in privato le opzioni per evitare il riscaldamento globale. Ha scoperto che con un’azione immediata, se l’industria si allontanasse dai combustibili fossili e si concentrasse invece sulle energie rinnovabili, l’inquinamento da combustibili fossili potrebbe iniziare a diminuire negli anni ’90 e si potrebbe evitare una grave crisi climatica.

Ma l’industria non ha seguito questa strada. Invece, i colleghi e io abbiamo recentemente scoperto che alla fine degli anni ’80, Exxon e altre compagnie petrolifere hanno coordinato uno sforzo globale per contestare la scienza del clima, bloccare i controlli sui combustibili fossili e mantenere il flusso dei loro prodotti.

Lo sappiamo attraverso documenti interni e le parole degli addetti ai lavori, che ora stanno iniziando a condividere ciò che hanno visto con il pubblico. Sappiamo anche che nel 1989 l’industria dei combustibili fossili ha creato qualcosa chiamato Global Climate Coalition , ma non era un gruppo ambientalista come suggerisce il nome; invece, ha funzionato per seminare dubbi sui cambiamenti climatici e ha esercitato pressioni sui legislatori per bloccare la legislazione sull’energia pulita e i trattati sul clima per tutti gli anni ’90.

Ad esempio, nel 1997, il presidente della Global Climate Coalition, William O’Keefe, che era anche vicepresidente esecutivo dell’American Petroleum Institute, scrisse sul Washington Post che “Gli scienziati del clima non dicono che bruciare petrolio, gas e carbone sta costantemente riscaldando la terra”, contraddicendo ciò che l’industria sapeva da decenni . L’industria dei combustibili fossili ha anche finanziato think tank e studi di parte che hanno contribuito a rallentare i progressi a passo d’uomo.

Oggi, la maggior parte delle compagnie petrolifere evita di negare apertamente la scienza del clima, ma continuano a combattere i controlli sui combustibili fossili e a promuoversi come leader dell’energia pulita, anche se continuano a investire la stragrande maggioranza dei loro investimenti nei combustibili fossili. Mentre scrivo, la legislazione sul clima viene nuovamente bloccata al Congresso da un legislatore con stretti legami con l’industria dei combustibili fossili .

Le persone di tutto il mondo, nel frattempo, stanno sperimentando gli effetti del riscaldamento globale: condizioni meteorologiche strane , stagioni che cambiano , ondate di calore estremo e persino incendi come non si sono mai visti prima.

Il mondo sperimenterà la catastrofe globale che le compagnie petrolifere avevano predetto anni prima che io nascessi? Dipende da cosa facciamo adesso, con la nostra fetta di storia.