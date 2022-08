Il 20 luglio, Sergey Lavrov, Ministro degli affari esteri della Federazione Russa, ha dichiarato che Mosca ha nuovi obiettivi in ​​Ucraina, poiché ora vuole espandere le sue conquiste oltre i confini delle cosiddette ‘repubbliche popolari’ di Donetsk e Luhansk prendendo le regioni di Kherson, Kharkiv e Zaporizhzhia. Lavrov ha sottolineato il trasferimento di equipaggiamento militare occidentale e la presunta necessità di proteggere i territori occupati dalle armi a lungo raggio come ragioni principali di questo spostamento.

Da parte ucraina, Alexey Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, ha dichiarato in un’intervista che il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha emesso l’ordine di liberare le porzioni occupate dell’Ucraina meridionale. Una potenziale area in cui l’Ucraina potrebbe lanciare una controffensiva totale è nella regione di Kherson. Alcuni progressi sono già stati compiuti, come la liberazione di diversi villaggi vicino alla città di Kherson e la distruzione del ponte Antonovsky il 26 luglio.

Nonostante le affermazioni ufficiali da parte russa in merito alle contromisure di difesa aerea di successo, i missili HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) hanno colpito con successo più porzioni del ponte, rendendolo impraticabile per i veicoli tecnici militari pesanti. Prima di allora, il 23 giugno, un altro importante ponte nella regione di Kherson, Dariiv, è stato eliminato dalle Forze armate ucraine (AFU), rendendo molto più difficile il rafforzamento delle forze di occupazione russe nella regione. La distruzione del ponte ha reso le forze russe molto più dipendenti da un ponte a una corsia vicino a Nova Kakhovka, che è stato quasi tagliato fuori dai rinforzi.

Il 15 luglio, Oleksii Reznikov, Ministro della Difesa dell’Ucraina, ha dichiarato che il primo M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) era arrivato nel Paese, ma non ha specificato il numero di sistemi disponibili. Secondo Reznikov, gli M270 “potrebbero essere in buona compagnia con HIMARS”. Oleksandr Motuzyanyk, portavoce del Ministero della Difesa ucraino, ha aggiunto che l’AFU ha distrutto più di 30 oggetti logistici russi in poche settimane con HIMARS. Allo stesso tempo, ha sottolineato che, nonostante i recenti attacchi riusciti, l’AFU ha ancora bisogno di molti altri sistemi MLRS a lungo raggio simili. Edgars Rinkevics, ministro degli Affari esteri della Repubblica di Lettonia, ha espresso un’idea simile in un tweet: “Sono necessari più HIMARS e altri sistemi d’arma moderni [simili]per fermare la guerra”.

HIMARS è diventato un vero punto di svolta grazie alla loro elevata precisione, distanza, manovrabilità e velocità di ricarica. Distruggendo i centri di comando chiave, gli oggetti logistici e la difesa aerea, il sistema missilistico rimane quasi completamente protetto dalle contromisure. Questo li rende un obiettivo prioritario per le forze russe. Pertanto, il 18 luglio, il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ordinato alle forze russe di concentrarsi sulla distruzione dell’HIMARS in Ucraina. Più tardi, il Cremlino affermò addirittura che quattro HIMARS erano già state distrutte. Tuttavia, queste affermazioni sono state successivamente confutate dal generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti. Milley ha ribattuto che, in realtà, al momento in cui si parla, la Russia non ha ancora distrutto nessuno degli HIMARS ora situati in Ucraina. Nel frattempo, secondo l’intelligence ucraina, gruppi di forze speciali russe sono stati schierati in Ucraina per concentrarsi specificamente sulla caccia all’HIMARS.

Eppure, secondo Justin Kramp, un esperto militare e capo della società di consulenza strategica Sibylline, nonostante i loro primi successi, gli HIMARS non sono una “pallottola d’argento” che da sola invertirà le sorti della guerra. Questa prospettiva è condivisa da Mykola Bielieskov, ricercatore presso l’Istituto nazionale per gli studi strategici sotto il presidente dell’Ucraina. Il 28 luglio, Bielieskov ha scritto che le munizioni Guided MLRS (GMLRS) con una portata di 85 chilometri attualmente utilizzate dall’AFU non sono sufficienti per prendere di mira tutti gli oggetti militari russi nei territori temporaneamente ucraini ed è necessaria una portata più ampia. Pertanto, Kiev ha urgente bisogno di ATACMS (Army Tactical Missile Systems) per liberare la regione meridionale. A suo avviso, l’invio di ATACMS in Ucraina non corre rischi di escalation da Mosca, come già dimostrato dall’uso da parte dell’AFU dei propri missili balistici a corto raggio Tochka-U (raggio di 120 chilometri).

Inoltre, la supremazia aerea rimane una questione critica. Lanciando una controffensiva, l’Ucraina deve prima distruggere il maggior numero possibile di sistemi di difesa aerea russi. D’altra parte, Kiev ha bisogno di proteggere le proprie forze da possibili attacchi aerei russi. Ciò richiede una griglia di difesa aerea forte e multistrato. Secondo Zelenskyy, i rappresentanti ucraini “non hanno smesso di lavorare per un solo giorno per ottenere un efficace sistema di difesa aerea”. Kiev ha bisogno di sistemi avanzati di difesa antiaerea, come l’IRIS-T, che potrebbe essere fornito dalla Germania entro la fine del 2022. Recentemente sono arrivate in Ucraina le prime unità di artiglieria semovente antiaerea Gepard, che dovrebbero iniziare a fare la differenza. In verità, la difesa aerea è cruciale non solo per future controffensive, ma anche per proteggere i civili, poiché il 70 per cento degli attacchi aerei russi ha colpito oggetti civili.

Nel frattempo, l’Ucraina sta assistendo a una campagna informativa volta a minare le forniture di armi dai paesi occidentali. Il Cremlino comprende l’importanza di questi supplementi occidentali e cerca di limitare la fornitura fingendo minacce di escalation. Questa attività di disinformazione coinvolge diversi politici, esperti, personalità dei media e organizzazioni di varie regioni. Spingono in particolare a pubblicazioni e analisi che affermano che armare l’Ucraina rappresenterà un grave pericolo per l’intera Europa. Tali sforzi hanno origine principalmente in Germania e Francia e molto probabilmente sono orchestrati direttamente da Mosca, o almeno hanno qualche legame con le autorità russe.

In effetti, il successo della futura controffensiva ucraina dipende in larga misura non solo dalla professionalità dei soldati ucraini e dalla velocità delle nuove spedizioni di armi, ma anche dalla capacità dei diplomatici ucraini di spiegare più a fondo l’importanza di un nuovo e continuo sostegno agli armamenti ai leader occidentali . Anche così, spetterà ai leader occidentali mostrare il coraggio necessario per fornire alle forze ucraine in prima linea i sistemi d’arma e le munizioni adeguati necessari per respingere le forze russe.