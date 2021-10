L’e-commerce è decisamente una realtà: molte sono le persone che preferiscono acquistare online, perché più pratico e veloce. Non è necessario adeguarsi agli orari di un negozio fisico, non occorre trovare la mezza giornata libera da dedicare allo shopping, mezza giornata che non è sempre facile da incastrare tra gli impegni di lavoro e le incombenze della vita di ogni giorno. Dovunque ci si trovi e in ogni momento, con una connessione, nell’arco di qualche click si può scegliere, approfondire e acquistare. Da questa rivoluzione non è esente il settore dell’abbigliamento, dell’intimo e delle calze.

I dati sulle vendite online

Per capire la vivacità del mercato online di calze e collant basta osservare i dati recenti messi a disposizione dalla rilevazione mensile Fashion Consumer Panel. 2020, i primi nove mesi: l’e-commerce ha inciso, sul fatturato di abbigliamento intimo e calze, per il 16% e il dato è raddoppiato rispetto al 2019. Anche per influenza del momento storico, nel gennaio/febbraio le vendite online relative al settore registravano l’8,6%, mentre da marzo a maggio c’è stato un boom, che ha raggiunto il 37%. Nel periodo giugno-settembre si era sul 12,9%.

L’e-commerce di calze e collant rimane un punto di riferimento per tanti utenti, che coniugano il piacere e la praticità dello shopping online all’acquisto di indumenti sempre utili e alla moda. Comprare calze online è semplice, l’importante è affidarsi a portali specializzati come, ad esempio, il sito ufficiale di Calzitaly dove trovare numerosi modelli di calze e collant pensati per valorizzare qualsiasi tipologia di outfit. Dalla collezione curvy alla linea benessere, passando per i prodotti sposa e quelli eco-friendly, una volta scelto il prodotto desiderato basta aggiungere al carrello. Ci sono anche sezioni dedicate a uomini e bambini.

Consigli per la scelta della calza

Comprare calze e collant online non è difficile. Ci sono, poi, alcune piccole regole che è bene seguire per un’esperienza di shopping soddisfacente e pratica. Naturalmente, occorre fare attenzione alla taglia. Ci sono almeno quattro metodi, ovvero quello europeo, quello inglese, quello americano e la misura in centimetri. Il sistema europeo risulta chiaramente più pratico per un utente italiano. Si faccia caso se sul sito di e-commerce a cui ci si rivolge è presente una size guide e una tabella riepilogativa che offre uno sguardo sinottico sui vari valori delle taglie.

Inoltre, si presti attenzione al colore: non ci si fermi a quello dell’anteprima prodotto ma si controlli, leggendo i dettagli nella scheda dell’articolo di interesse, quali sono le tinte disponibili. La denaratura, espressa in den, indica il grado di velatezza della calza. Si guardino anche i materiali e le indicazioni per il lavaggio. Alcune info essenziali, come den e prezzo, vengono riportate dall’anteprima prodotto, ad apertura della sezione di interesse del catalogo; per approfondire, basta cliccare sull’articolo.

Consigli per le procedure di acquisto

Oltre a prestare attenzione alle informazioni relative al prodotto di per sé, è bene chiaramente andarsi a vedere i dettagli sulle procedure di ordine e consegna. Si leggano le condizioni di vendita dell’azienda di e-commerce a cui ci si rivolge: le modalità di evasione dell’ordine e se ci sono limiti alla quantità di articoli ordinabili, le modalità di pagamento e il servizio di consegna, il diritto di recesso e la politica sui resi.

Può essere conveniente notare se c’è un’area del sito dedicata a saldi o promozioni e si guardi se c’è un tetto di spesa oltre il quale la spedizione diventa gratuita: se ne può approfittare, aggiungendo eventualmente qualche articolo in più. Prima di dare l’ok per l’ordine, è bene ricontrollare i dati. Si verifichi magari il contenuto del carrello e si veda se non si vuole togliere o aggiungere qualcosa.