Il governatore della California Gavin Newsom è emerso dall’elezione del 14 settembre 2021, come il grande vincitore, dopo essersi assicurato una forte maggioranza dei voti. Ma mentre la maggior parte degli occhi era puntata sul risultato stesso, si stava verificando un altro importante cambiamento: il ruolo crescente della California nella politica democratica nazionale.

Il Presidente Joe Biden, in campagna elettorale per Newsom un giorno prima della fine delle votazioni, ha alluso a questo cambiamento, dicendo a una folla amichevole: “Questa non è un’iperbole: gli occhi della nazione sono puntati sulla California… la decisione che stai per prendere non è solo avrà un enorme impatto sulla California. Risuonerà in tutta la nazione. E francamente, non è uno scherzo, in giro per il mondo”.

Non sono sicuro di quanto grande sarà l’impatto globale. Ma come studente di lunga data della politica californiana, sono colpito dalla crescente importanza dello stato nella politica nazionale democratica. È un grande cambiamento.

Per molti anni, la California è stata di secondaria importanza agli occhi del partito, ben dietro gli “stati oscillanti” strettamente divisi nel Midwest, le cui inclinazioni di voto sono state tagliate a dadini e unite dagli strateghi della campagna elettorale. Ma ora, la California viene vista come un barometro politico per il partito a sé stante, non solo un bancomat per i candidati nazionali in visita che cercano di raccogliere fondi per la campagna.

Non più repubblicani

Questo cambiamento significa che i democratici stanno scoprendo qualcosa che ha funzionato per i repubblicani dagli anni ’60 fino agli anni 2000: possono rendere la California un luogo in cui i movimenti e le idee politiche iniziano e, in caso di successo, si diffondono in tutto il paese.

Per quanto possa essere difficile da credere, date le scarse fortune elettorali dei repubblicani della California di oggi, lo stato e in particolare la regione della Greater Los Angeles, sono stati fondamentali per il consolidamento del potere nazionale del GOP.

Iniziative elettorali come la Prop 14 nel 1964, che ha ribaltato una legge sull’edilizia equa, la Prop 13 del 1978, che ha scatenato la rivolta fiscale nazionale, e la Prop 187, che nel 1994 ha riformulato il GOP come anti-immigrazione, sono diventate simboli del contraccolpo bianco che profondamente influenzato la politica repubblicana moderna. Il supporto principale per queste misure è venuto dai repubblicani della California meridionale.

La regione era un semenzaio per governatori repubblicani, senatori e persino presidenti. Richard Nixon, membro della Camera e poi senatore, e Ronald Reagan, governatore per due mandati, hanno vinto quattro mandati presidenziali tra loro. E Pete Wilson, in precedenza senatore degli Stati Uniti, e George Deukmejian hanno vinto lo stesso numero di mandati come governatore.

Un percorso per Biden

Il cambiamento demografico in California, compresa la crescita della percentuale di elettori latinoamericani e asiatici americani e la loro mobilitazione contro le politiche repubblicane, ha provocato un drastico calo delle fortune repubblicane nello stato e un importante miglioramento delle prospettive democratiche.

Quando Arnold Schwarzenegger ha estromesso Gray Davis nel 2003 ed è stato rieletto nel 2006, il politico della star del cinema era un’anomalia, l’ultimo della razza repubblicana. Da allora nessun altro repubblicano ha vinto cariche in tutto lo stato.

Con una maggioranza crescente nell’elettorato e nella legislatura e un quasi monopolio degli uffici eletti in tutto lo stato, i leader democratici della California potrebbero superare il partito nazionale su questioni che vanno dall’immigrazione al cambiamento climatico all’assistenza sanitaria.

La California è diventata un potente alleato dell’amministrazione Obama, andando oltre sull’ambiente e dimostrando come l’Affordable Care Act potesse essere implementato con successo. Durante gli anni di Trump, lo stato ha spesso guidato la resistenza su questioni come l’immigrazione e il cambiamento climatico, spingendo Donald Trump a dichiarare nel 2020 che la California stava “andando all’inferno“.

Nella presidenza Biden, Newsom ha mostrato la strada con passi aggressivi contro il COVID-19 che gli sono costati politicamente a breve termine, ma che stanno ripagando con l’approvazione pubblica e risultati migliori, anche se provvisori, ora – un percorso che il cauto Biden sta ora percorrendo sue direttive sulle vaccinazioni.

SoCal, così importante

Ciò che è ancora più notevole è l’elevazione della California meridionale come attore statale e nazionale. La presenza dei Democratici della California nella politica nazionale è stata, fino ad oggi, attraverso l’influenza della California settentrionale altamente organizzata e liberale.

Il Nord si è presentato ancora una volta nel richiamo, fornendo un margine enorme e un’alta affluenza a Newsom. Ma il grande cambiamento è nella California meridionale, che sta sviluppando un profilo di potenza democratica. Non è stata solo la contea di Los Angeles a respingere il richiamo; fallì anche nelle contee di Orange e San Diego, di recente tendenza democratica, a est ea sud della metropoli di Los Angeles.

La politica di questa regione ha attirato l’interesse dei Democratici nazionali che raramente è stato mostrato in passato. In un’elezione del Consiglio comunale di Los Angeles proprio lo scorso anno, i due candidati – uno tratto dall’ala sinistra del Partito Democratico e l’altro dal centro-sinistra, vantavano avalli opposti del senatore Bernie Sanders e Hillary Clinton. Era come se questi grandi democratici stessero ripetendo la loro battaglia delle primarie presidenziali del 2016 nel distretto del consiglio di Los Angeles #4.

I politici locali stanno chiaramente attirando l’attenzione dei leader nazionali che vedono un valore nell’entrare nella politica locale e statale. Lungi dal vedere Los Angeles come una sorta di arretrato politico, le figure politiche nazionali stanno cercando di portare i loro talenti dove si trova l’azione.

Di recente, la corsa al sindaco di Los Angeles del 2022 è stata scossa da indicazioni che una figura politica nazionale, la repubblicana democratica degli Stati Uniti Karen Bass, sembra probabile che entri nella campagna competitiva.

Il sindaco Eric Garcetti, un democratico nominato da Biden come ambasciatore in India, sarebbe il primo sindaco di Los Angeles a salire sulla scena nazionale, ponendo fine a una lunga serie di sindaci di Los Angeles che hanno trovato il loro ufficio in un vicolo cieco politico. La nomina di Garcetti, se dovesse ottenere la conferma al Senato, è un altro cenno all’importanza politica di questa regione, simile alla nomina di Newsom di Alex Padilla – un ex membro del Consiglio comunale di Los Angeles e senatore dello stato – per riempire il seggio al Senato di Kamala Harris.

Allontanandosi dagli elettori oscillanti

Le lezioni delle elezioni di richiamo della California potrebbero diventare cruciali mentre il partito tenta di elaborare una strategia per quelle che potrebbero essere elezioni di medio termine del 2022 estremamente impegnative.

Man mano che sempre più democratici iniziavano a vedere i limiti di una strategia basata sul tentativo di conquistare gli elettori oscillanti – e, al contrario, il valore di mobilitare elettori di partito già convinti anche in stati strettamente divisi – le crescenti maggioranze democratiche della California divennero più rilevanti per loro. Aiutando Newsom alla sua grande vittoria, Biden e altri democratici nazionali hanno guadagnato tanto quanto hanno dato, dando un’occhiata in prima persona a ciò che una strategia di mobilitazione democratica può realizzare anche in una breve campagna.

Sebbene pochi stati competitivi abbiano una maggioranza democratica così ampia, le gare ravvicinate possono ancora essere decise tanto dalla mobilitazione quanto dalla persuasione, e gettando una luce brillante sulla netta scelta tra i partiti così come sono costituiti oggi.