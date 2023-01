Calcio, un mondo ‘montato’ e di ‘montati’

A fare discorsi impopolari a me riesce, temo, abbastanza bene. Ma mai come in questi giorni, si affastellano una serie di notizie, molto sottovalutate e marginalizzate dalla stampa, che hanno attinenza con quello che ho definita più volte come una bruttura che sarebbe venuto il momento di regolamentare in maniera seria e responsabile.

Certo non me lo aspetto da questo Governo, figuriamoci, ma non mi pare proprio che nulla del genere abbiano fatto i Governi precedenti.

Mi riferisco al ‘mondo’ chiamiamolo, così del calcio: dello spettacolo-calcio, non dello sport, perché ormai la parola sport, riferita a quella attività (ma, purtroppo non solo), è a dir poco mal posta.

Non intendo discutere delle porcherie che si leggono a proposito di supervalutazioni, trucchi e trucchetti vari di qualche squadra di calcio più o meno, come amano dire loro, ‘blasonata’. Certo, però, è indubbio che in quegli ambienti circolano tanti soldi, ma proprio tanti e che siano proprio tutti, almeno eticamente, puliti è ormai non solo lecito, ma doveroso dubitare.

A dire la verità, incontro continuamente amici che parlano di calcio, che sono ‘tifosi’ ed amano (dicono così … boh!) questa o quella squadra e non solo e necessariamente per motivi campanilistici: a Napoli non so quanti ‘tifosi’ della Juventus ci sono e forse qualcuno del Napoli a Torino, non so. In realtà, a dire il vero, è proprio questo che non capisco: la tifoseria, essere tifosi di questo o quello, a prescindere. Io sono ‘tifoso’ di quella squadra, non perché sia più brava, più bella, questo anzi va in secondo piano; ma solo perché è la ‘mia’ squadra. La chiamano anche, blasfemamente, ‘fede’.

Che questo trasformare una squadra di calcio in una sorta di amore irrazionale, porti a chi ne gestisce le fortune (i soldi, i troppi soldi) benefici economici è troppo evidente per doverlo dire. Ci sono persone che fanno sacrifici notevoli per potere andare allo stadio, e magari anche viaggiare dietro le squadre, accompagnarle. Ed esaltare ed esaltarsi a vedere quelli che i giornalisti chiamano i ‘gesti sportivi’ (insomma salti assurdi, capriole, roba così … da circo, solo che il circo lo fa per sorridere, per divertire, con ingenuità) di ‘atleti’, capaci di fare cose che le persone normali non riescono a fare. Fenomeni da baraccone, insomma: e che c’entra con lo ‘sport’?

Ma non basta, perché questi fenomeni, che sono uno su migliaia (degli altri, i rimasugli numerosissimi nessuno parla, chi sa dove sono finiti, spesso in miseria e nella disperazione) vengono anche pagati cifre assurde. Cifre che le società devono pur ricavare da qualche parte, imbrogli a parte. E certo in gran parte dagli spettatori, che quindi, magari inconsciamente, diventano l’osso da spolpare, che si aggiunge a quella schifezza che consiste nel trattare delle persone come delle cose (per carità, le ‘cose’ ne sono felicissime … quelle che incassano tanto, però) come di beni sociali ai quali si attribuisce un valore (fondato non si sa su cosa) e lo si iscrive nei bilanci e così via. Poi ogni tanto le bolle scoppiano e qualcuno dice scandalizzato (ci credete?) “ah hanno supervalutato questo o quello” … supervalutato, rispetto a che?

Ma lasciamo perdere. È così evidente che si tratta di tutto un mondo fasullo, anzi falso senza mezzi termini, in cui i soldi si gonfiano sul nulla e per il nulla. Un mondo civile queste cose dovrebbe regolarle, impedirle, ma se ne guarda bene. E la gente compra i biglietti, compra i ‘gadget’, si sbraccia, si abbona e poi si arrabbia, trasforma la squadra in una ‘fede’ … fino a tirare fuori i coltelli: le ‘squadre’ non c’entrano nulla?

Ma, come dicevo, sottaciuta dai giornali e accompagnata dal sussurro del biancociuffato (ora lo è anche per motivi pubblicitari, come ho raccontato scandalizzato) allenatore perenne, che perde ma non va mai via, accompagnata, dicevo, dall’invito a usare toni bassi a non esagerare, a parlare meno e comunque sottovoce, comincia a venire fuori qualcosa di … sconvolgente. Tanto sconvolgente, che i giornali cadono nella afonia. Anzi, che l’afonia viene richiamata come un pregio, un ‘must’ si diceva una volta.

Dopo la morte di due famosi giocatori, diversamente da tanti altri non coinvolti in fatti poco puliti, benché magari residenti in Inghilterra per incassare soldi in Italia e pagare le tasse in Gran Bretagna (ma cosa vuoi, lo fanno tutti, e che uno non deve cercare di ‘difendere’ i propri soldi … ? e così via) qualcuno si comincia a chiedere, qualcuno cioè qualche giocatore: ma quelle pillole che ci davano prima delle partite, quelle flebo rosa cosa erano, cosa sono. Non fossero, magari, strani medicinali … capaci di determinare guai?

Forse sopravvaluto, ma a me sembra che ‘nell’ambiente’, sottovoce, comincia a circolare una seria preoccupazione: che ci danno per farci ‘performare’ di più degli altri comuni mortali? Come mai io prendo la caramellina, faccio i cento metri come un treno e subito dopo li rifaccio senza sentire stanchezza?

Sarebbe bello, normale, che un Governo (lo ripeto non lo fa nessuno, ma ciò non toglie che si dovrebbe) se lo domandasse anche lui, no?

E, magari che si domandasse anche (e qui ce lo domandassimo specialmente noi), che razza di gente viene ‘allevata’ da queste ‘squadre’, che gli insegnano, come li ‘allevano’? certo Dante e Manzoni no, quelli li diffonde solo il Ministro Sangiuliano, tanto interlocutori non ne ha.

In pochi giorni, sarà un caso, si legge di vari ‘atleti’ che vanno in giro a fare porcate varie, a stuprare ragazze, e così via … perché hanno tanti soldi e a loro è ‘permesso’ tutto; non solo loro, lo sappiamo, se ne parlava qualche tempo fa in Sardegna, mi pare. E non si parla di eccezioni: eccezionale è che si parli di quelli, ma che il clima generale sia ‘ho i soldi e tanti, e faccio ciò che voglio … tanto nessuno mi può fare nulla, o comunque mi farà nulla’.

Sono un ingenuo, lo so e me ne scuso con i miei lettori: mi illudo che ci possa essere qualcuno che si occupi di dare alla società una parvenza di civiltà, di pulizia, e, specialmente, di proteggere i cittadini, i sudditi, ormai.

Lo so, sono un ingenuo. Figuratevi che credo addirittura che se si volesse si potrebbe in poche ore mettere fine al massacro in Ucraina … sono proprio un ingenuo, ci vediamo domani.