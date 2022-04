In Italia, quando si parla di sport e di scommesse sportive, la prima cosa che viene in mente alla maggior parte delle persone è sicuramente il calcio, uno degli sport più seguiti nel nostro Paese. Oltre ad essere seguito dagli appassionati, il calcio è anche uno degli sport in cui si scommette di più. Ma quali sono i consigli che dovrebbe seguire chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive?

I princìpi alla base delle scommesse di calcio

Per scommettere in modo consapevole, una delle cose più importanti è sicuramente quella di essere bene a conoscenza dell’andamento del mondo del calcio e di monitorare in modo piuttosto costante gli esiti e i pronostici delle partite. Consultando un buon sito scommesse di calcio, ad esempio, è possibile verificare i risultati delle ultime partite e le quote aggiornate in base all’andamento della stagione calcistica. Inoltre, è anche possibile consultare le sezioni dedicate a competizioni come la Coppa Italiana e la Supercoppa Italiana o competizioni internazionali come l’Europa League e la Champions League.

Fondamentale è anche conoscere le diverse opzioni disponibili per le scommesse e le strategie da applicare: di solito, ad esempio, la squadra che gioca in casa ha più possibilità di vincere perché si trova a giocare in un ambiente familiare e non si trova a dover subire il peso della trasferta. Oltre a questo, c’è anche da considerare che è solitamente sconveniente scommettere sempre sulle squadre che giocano in casa o sulla stessa squadra, perché è molto improbabile ottenere buoni risultati scommettendo sempre sullo stesso risultato. Prima di scommettere, in sostanza, è importante imparare a fare delle valutazioni accurate, optando magari per delle scommesse più sicure all’inizio.

Quanti tipi di scommesse esistono?

Oltre a sviluppare una propria strategia e a leggere i pronostici, è anche importante conoscere le diverse tipologie di scommesse che si possono fare. Una delle più conosciute è la scommessa sul risultato: in questo caso, 1 indica la vittoria della squadra che gioca in casa, 2 la vittoria della squadra ospite e X il pareggio. Un altro tipo di scommessa che non prevede rischi alti è la cosiddetta ‘Double Chance’: in questo modo si può scommettere su due risultati diversi, per esempio su una vittoria e su un pareggio. In questo modo, le probabilità di vincita raddoppiano, anche se i margini di guadagno sono chiaramente più bassi.

Tra le scommesse un po’ più rischiose, invece, ci sono quelle sul risultato esatto o quelle con handicap: mentre nel primo caso bisogna riuscire a prevedere l’esito esatto della partita, nel secondo caso si può dare uno svantaggio o un vantaggio ipotetico a una delle due squadre. Per fare un esempio, si può ipotizzare che una squadra vinca con almeno due gol.

In ogni caso, a prescindere dalla propria strategia, scommettere sulle partite di calcio è anche un modo per vivere questo sport in modo più partecipativo, per parlare delle partite passate e future con gli altri tifosi e per vivere con trasporto ancora maggiore la visione delle partite e dei campionati.