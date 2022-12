Calcio… e la chiami cultura?

Ora, beninteso, io di calcio non capisco nulla, specie dal punto di vista ‘tecnico’. Anzi, a dire il vero mi è sempre piaciuto poco e ora sempre meno. Non sopporto le urla sguaiate del “telecronisti” di classe ormai zeta: arruffoni, urlatori … inutili. Mi interessava, talvolta, riuscire a capire la ‘manovra’, la tattica, insomma: ma, specie con le riprese televisive odierne in genere poco si capisce perché per fare vedere bene, si inquadrano i giocatori troppo da vicino e, al massimo dopo, si lascia vedere la manovra.

Ma tant’è. Guardo la squadra italiana, quando gioca, ma anche quella sempre meno, sia perché la ‘nazzione’ mi irrita, sia perché le facce spesso patibolari di giocatori e allenatori, la loro tendenza a fare dichiarazioni a dir poco demenziali in pessimo italiano, e non perché siano stranieri, mi indigna, e infine non sopporto l’attuale allenatore: lo ho detto più volte andrebbe cacciato perché ha osato dire, e nemmeno si è scusato, che lo spettacolo (perché è uno spettacolo, eh!) del calcio è più importante della scuola. L’Italia non può pagare uno che dice cose simili.

Ma, di nuovo tant’è.

E quindi mi sono guardato bene dal guardare la partita di Argentina-Francia. Ho sentito, per caso, una specie di giaculatoria esaltata di un giornalista, dice, famoso, al Tg3, a proposito delle meraviglie dell’Argentina, della splendida partita dell’Argentina della stupendità di un certo Messi, eccetera.

Però, domando. La Argentina ha vinto ai calci di rigore, una oscenità dopo venti o trenta giorni di partite, chiuderla a fucilate mi sembra ignobile: fossi un giocatore mi ribellerei. Ma, come vedremo, quelli non sono giocatori. Resta il fatto, però, che nella partita vera (che ripeto non ho guardato), se non sbaglio l’Argentina ha segnato tre gol, uno dei quali su rigore; la Francia altri tre, senza rigore. Insomma, la Francia si è comportata bene nella partita vera, anzi meglio dell’Argentina, in termini tecnici, no? Ma da quel giornalista, forse in sintonia con il ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, sembrava che avesse giocato solo l’Argentina, facendosi pure i gol passivi.

Bah.

Però, tutto ciò accade quando il ‘calcio’, uno spettacolo abbastanza inverecondo, del quale è stato, e non è un caso, interprete corretto il portiere, se ben capisco, dell’Argentina che ha mostrato la sua soddisfazione con un gesto che ne avrebbe dovuto provocare l’arresto immediato. Ma nulla è accaduto, e i giornali lo hanno trattato, lui e il gesto, con molta benevolenza … sono ragazzi! E invece, quel gesto, e tanti altri dovrebbe fare molto riflettere e non in bene.

Innanzitutto per il livello culturale che mostra. E certo, non lo mostra solo quel portiere. La gran parte dei ‘famosi’ giocatori di tutti i tempi, mostra quel livello culturale lì. Basta pensare al ‘mitico’ Diego Armando Maradona, che, umanamente parlando, non è che mi sia sembrato proprio uno stinco di santo: proprio come mentalità e ‘cultura’ … che non vuol dire conoscere Dante a memoria! Vuol dire, appunto, non fare gesti volgari e, come dite voi raffinati, ‘sessisti’, evitare di dire (se non di pensare) che il calcio è più importante della scuola, dimettersi dopo avere detto che il Qatar ha ‘aperto le porte’ alla gente e fregnacce del genere. Del resto, va anche detto, il calcio, non uno sport, è questo: non per nulla l’aspirante Presidente della Repubblica Silvio Berlusconi, promette ai ‘suoi’ (già questo basterebbe!) giocatori una ‘Camionata di puttane’, parole sue! Quella frase non è una frase infelice, è la frase indice della mentalità e della cultura del ‘calcio-spettacolo’. Determinata dalla mentalità che vi regna, e se avessimo un Governo invece di togliere soldi ai poveri per dare soldi al calcio, interverrebbe (per carità, questo come i precedenti, tutti nessuno escluso) per impedire che le ‘società’ portino sulla via deviata della speranza di guadagni favolosi, torme di ragazzini, ‘comprati’ già a dieci anni e poi, magari e in grande parte, lasciati cadere nell’immondezzaio del calcio, privi, però, anche di cultura e delusi a quindici anni!

Proprio in questi giorni, viene ricordato e celebrato un giocatore morto di leucemia, Sinisa Mikhailovic. Una specie di eroe, da come viene descritto, un uomo, si dice, che ha affrontato la malattia a viso aperto e roba simile. Peccato, perché, pur avendolo visto forse tre volte in TV (una volta da Fazio che riesce a umanizzare perfino Letta) mi sembrava una persona perbene, nonostante il calcio, fiero del suo Paese (odiato dal mondo, e lì sì che ci vuole coraggio), ma il cui epitaffio recitato dalla Meloni, è la più pesante e brutta pietra tombale possibile: “ha affrontato a malattia a petto nudo” o simili sciocchezze nella linea cretina del “gettare il cuore al di là dell’ostacolo” cosa che appartiene alla sua cultura, della Meloni, intendo. Ignora, vergognosamente la Meloni, quante altre persone perbene e sicuramente in gran parte meno ricche di lui, hanno affrontato e affrontano ogni giorno le stesse prove, e, magari, restano abbandonate sul fondo di un letto in un ospedale puzzolente. Si vergogni signora, posto che ne sia capace.

Ma tutto ciò, dicevo, esaltazione e tutto il resto, mentre il ‘calcio’ è devastato (si fa per dire, a loro non gliene frega niente) dallo scandalo disgustoso della corruzione a Bruxelles e dalle parole disgustose di Infantino che vuole guadagnare di più per … aiutare il calcio nei Paesi poveri: roba da chiodi, pagata da noi!

Per non parlare del luridume che emerge dal calcio italiano, con bilanci truccati, imbrogli, ‘tifosi’ scatenati, spesso, si dice, organizzati dalle stesse società. Ma vedrete, si discuterà un po’, e alla fine, al solito, loro cadranno in piedi, qualche altro poveraccio sarà privato del reddito di cittadinanza, per pagare meglio gli Agnelli o Donnarumma … non so chi sia, ma lo sento nominare spesso.

Potrebbe essere l’occasione buona per parlarne seriamente, ma ci vorrebbe un ceto politico a Roma e a Bruxelles. Proprio ciò che manca!