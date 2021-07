Sette mesi dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, si fanno sentire i primi effetti gelidi sul commercio del Regno Unito. Le esportazioni totali di beni e servizi del Regno Unito sono diminuite del 13% (36 miliardi di sterline) e le importazioni del 22% (66 miliardi di sterline) da gennaio a maggio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo l’Office for National Statistics (ONS) .

In un nuovo rapporto separato dell’ONS sui servizi del Regno Unito, le esportazioni e le importazioni sono diminuite del 12% e del 24% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo Jun Du e Oleksandr Shepotylo, economisti dell’Aston University, in una certa misura ciò è dovuto alla pandemia, ma il calo con i Paesi dell’UE è stato più grave (esportazioni in calo del 15% e importazioni del 39%), e questo suggerisce che anche la Brexit è stata rilevante. La differenza tra le esportazioni di servizi verso i paesi UE ed extra UE è stata particolarmente marcata in settori come costruzioni (-43% vs +24%), manutenzione e riparazione (-62% vs +11%) e servizi manifatturieri (-40% vs -12%).

Questo conferma, affermano i due economisti, che «l’offerta di servizi del Regno Unito sia stata resa meno competitiva dall’accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito che copre a malapena tale attività. Ciò ha lasciato i membri dell’UE liberi di decidere se consentire a diversi fornitori del Regno Unito di entrare nei loro mercati».

L’Irlanda sembrava la grande vincitrice. Probabilmente ha beneficiato della delocalizzazione delle imprese e del reindirizzamento delle imprese dal Regno Unito, per non parlare della bassa imposta sulle società e di una forza lavoro giovane e ben istruita. Tra il 2016 e il 2019, le esportazioni di servizi dell’Irlanda sono aumentate del 24% (ovvero 144 miliardi di euro o 123 miliardi di sterline), trainate da servizi finanziari, IT e trasporti.

Quali città UE beneficeranno della Brexit? «Amsterdam ha superato Londra come il più grande centro di scambio di azioni d’Europa a gennaio assorbendo molto commercio di attività denominate in euro, sebbene Londra sia tornata in cima di recente. Altri potenziali vincitori includono Francoforte (banche), Lussemburgo (banche e gestione patrimoniale) e Parigi (servizi finanziari, professionali e alle imprese). Anche Berlino può attrarre talenti tecnologici grazie ai suoi cluster culturali e alla sua accessibilità», sostengono Du e Shepotylo che, però sottolineano che «la maggior parte degli operatori finanziari è rimasta finora a Londra. La città è ancora forte nell’ospitare quotazioni in borsa e altre forme di raccolta di capitali. E il flusso di posti di lavoro finanziari fuori da Londra è stato una frazione di quanto previsto dai restanti. Un periodo di transizione normativa di quattro anni per settori come la protezione dei dati e il commercio elettronico sarà senza dubbio di aiuto».

Eppure tutto questo manca di un quadro più ampio, vale a dire che la capacità dell’Europa di fornire servizi potrebbe essere stata complessivamente indebolita. Con Brexit, evidenziano i due economisti, «un fondo extra UE non può investire in determinati titoli dell’UE da Londra. Gli investitori dovrebbero creare un secondo fondo, ad esempio a Dublino, per ottenere esposizione a tutti gli asset dell’UE che desiderano. La spesa aggiuntiva e il tempo necessari li portano a decidere che sarà più redditizio istituire invece un fondo incentrato sull’Asia a Singapore».

Il pericolo è che ciò si aggiunga a uno spostamento globale del peso economico nel tempo. E già si possono vedere segni di questo: i due economisti hanno analizzato le esportazioni di servizi dei principali fornitori di servizi in Europa e nel mondo, utilizzando i dati commerciali raccolti congiuntamente dall‘Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

I dati mostrano che il Regno Unito era ed è il più grande esportatore di servizi in Europa e secondo solo agli Stati Uniti in tutto il mondo, ma sembra aver perso terreno dalla Brexit. Irlanda e Paesi Bassi sono le principali concorrenti in crescita in Europa, mentre Cina, India e Singapore stanno aprendo la strada altrove.

Il trend di crescita dei servizi del Regno Unito è sceso dell’11% nel periodo 2016-2019 rispetto al 2010-15. Ciò conferma la recente ricerca dei due economisti che ha rilevato che la quota globale di servizi esportati del Regno Unito è scesa dall’8,9% nel 2005 al 7% nel 2019.

Nel frattempo, anche la crescita di Francia, Spagna, Italia e Belgio è diminuita, mentre Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Lussemburgo, Austria e anche Stati Uniti sono rimasti statici. L’Irlanda è stata l’esportatore di servizi in più rapida crescita tra tutti, ma anche Singapore e India hanno guadagnato slancio.

«Sorprendentemente, vediamo una crescita in Asia tra il 2016 e il 2019 in settori come i viaggi, la finanza, l’IT e i servizi creativi. Questo include una straordinaria crescita a Singapore nella finanza, affari, assicurazioni e previdenza, e anche in Cina in numerosi segmenti. Sembra a dir poco un boom» osservano Du e Shepotylo.

Ciò può riflettere in parte la trasformazione industriale in corso nel mondo in via di sviluppo asiatico dalla produzione ai servizi. Potrebbe anche catturare uno spostamento a lungo termine dei centri di servizi dall’ovest all’est, un rimpasto su scala veramente globale.

Ma allo stesso tempo, è la prova che la Brexit ha indebolito il Regno Unito come centro europeo dei servizi. Sì, gli affari si sono spostati in una certa misura in Irlanda (e Lussemburgo), ma ciò potrebbe nascondere una battuta d’arresto collettiva più ampia.