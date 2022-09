Le differenze tra evangelici degli Stati Uniti e evangelici del Brasile che incidono sul voto religioso che nel 2018 ha aiutato Bolsonaro a diventare Presidente. A una settimana dalle elezioni presidenziali in Brasile, non è detto che questa volta gli evangelici scelgano Bolsonaro piuttosto che Lula

A una settimana dalle elezioni presidenziali in Brasile, i due leader si stanno battendo per il voto religioso.

Il mese scorso, la first lady Michelle Bolsonaro ha detto a una funzione religiosa evangelica che il palazzo presidenziale era stato ‘consacrato ai demoni’ sotto le precedenti amministrazioni presidenziali -una beffa contro l’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e i suoi lavoratori di centrosinistra

Lula è di nuovo in corsa alle elezioni di quest’anno, il cui primo turno è il 2 ottobre 2022, e si è unito alla mischia. Ad esempio, nel lancio ufficiale della sua campagna elettorale nell’agosto 2022, ha affermato che l’attuale Presidente di destra, Jair Bolsonaro, è ‘posseduto dal diavolo’.

Lula è dato fortemente favorito alle elezioni per riprendere la carica di Presidente che ha ricoperto dal 2003 al 2010. Nei sondaggi, attualmente corre con circa 15 punti percentuali di vantaggio su Bolsonaro.

Gli elettori religiosi sono una parte importante della storia. Bolsonaro -che i media internazionali hanno soprannominato il ‘Trump of the Tropics’ per il suo personaggio di tizzone conservatore, la sua vena antidemocratica e la sua capacità di attrarre una base cristiana- ha raccolto il 70% del sostegnoevangelico nelle elezioni del 2018. Gli studiosi, me compreso, sostengono che senza il voto evangelico, avrebbe perso di poco.

Tuttavia, come politologo che ha scritto un libro sulla politica religiosa in Brasile, vedo che questi confronti tra Stati Uniti e Brasile nascondono anche differenze fondamentali. Sì, Bolsonaro e Trump sono molto simili nel modo in cui usano la religione. Tuttavia, il modo in cui funzionano le comunità evangeliche e il modo in cui la religione modella la politica è diverso in ogni paese -e la mia ricerca suggerisce che i cristiani conservatori non saranno una base coerente per Bolsonaro come lo sono per Trump e il Partito Repubblicano.

Una differenza fondamentale è il linguaggio utilizzato: chi sono gli ‘evangelici’ in primo luogo.

In America Latina, tradizionalmente una roccaforte cattolica, il termine spagnolo e portoghese‘evangelico‘ viene applicato a quasi tutti i cristiani non cattolici, comprese le denominazioni protestanti che di solito sono classificate come‘principali‘ o addirittura ‘progressiste‘ negli Stati Uniti.

Le stime indicano che circa un terzo dei brasilianisi identifica oggi come evangelico, rispetto a pochi punti percentuali nel 1970. Nello stesso periodo, la percentuale dei cattolici è scesa da oltre il 90% a circa la metà.

Al contrario, negli Stati Uniti il termine ‘evangelico‘ è riservato ai gruppi protestanti teologicamente conservatori, così come ai cristiani che hanno avuto un’esperienza di risveglio religioso ‘rinata’. Gli americani applicano sempre più il termine‘evangelico‘ in senso politico, per riferirsi a conservatori politici prevalentemente bianchi che sono affiliati alle chiese protestanti.

Di conseguenza, il gruppo di persone chiamato ‘evangelici’ è molto più vario in America Latina che negli Stati Uniti -ed è anche politicamente abbastanza vario. Detto questo, molti evangelici in Brasile hanno una certa tendenza ad adottare credenze teologicamente conservatrici, come interpretare la Bibbia alla lettera.

Una seconda grande differenza è la mancanza di una forte affiliazione partigiana alla destra religiosa del Brasile. Dagli anni ’70, molti americani sono abituati ad associare l’evangelicalismo al Partito Repubblicano. La fondazione di gruppi come la Moral Majority di Jerry Falwell ha contribuito a spronare gli evangelici a diventare una solida base per il conservatorismo politico.

Non esiste un partito politico in Brasile che possa rivendicare un legame così forte con gli evangelici nel loro insieme. La politica brasiliana è notoriamente frammentata, soprattutto a destra, e ci sono dozzine di partiti al Congresso in un dato momento. Molti partiti, per lo più conservatori, corteggiano gli evangelici, ma nessuno ha sostenuto una forte lealtà nell’ampio spettro delle denominazioni evangeliche e delle chiese.

Jair Bolsonaro personifica questa debole partigianeria. Bolsonaro si è candidato alla presidenza nel 2018 sotto il Partito Social Liberale, ma poi ha lasciato il partito per tentare di formare il proprio partito, nel 2019 dopo essere entrato in carica. Questi sforzi alla fine sono falliti e alla fine del 2021 si è unito al Partito Liberale.

Gli evangelici possono sostenere Jair Bolsonaro, ma i sondaggi hanno mostrato che hanno poca lealtà nei confronti del partito a cui è affiliato al momento. Di conseguenza, il Presidente non può contare sui suoi elettori per eleggere anche i suoi alleati politici. In definitiva, questa debolissima partigianeria nell’elettorato indebolisce i presidenti, che devono negoziare con un Congresso altamente frammentato.

Una terza differenza tra gli evangelici in Brasile e negli Stati Uniti riguarda le loro opinioni su questioni politiche. Come le loro controparti negli Stati Uniti, i conservatori religiosi in Brasile sono molto attenti alle questioni relative al sesso e al genere. In un sorprendente parallelo con le recenti controversie nelle scuole pubbliche statunitensi, negli ultimi dieci anni gli evangelici brasiliani si sono mobilitati politicamente per opporsi agli sforzi per insegnare a bambini e adolescenti la tolleranza sulle questioni LGBTQ.

Tuttavia, gli evangelici brasiliani sono molto meno conservatori delle loro controparti americane su molte altre questioni. Questo è particolarmente vero per gli argomenti sui quali gli evangelici statunitensi seguono spesso gli spunti del Partito Repubblicano. Ad esempio, la mia ricerca mostra che gli evangelici brasiliani di un’ampia gamma di denominazioni sostengono fortemente l’azione ambientale come la prevenzione della deforestazione.

Molti evangelici brasiliani hanno storicamente avuto la tendenza a provenire da aree povere e comunità di colore, portandoli a sostenere questioni come la politica del benessere e l’azione affermativa. Circa 1 evangelico brasiliano su 3 si identifica come bianco, contro 2 su 3 negli Stati Uniti

Di conseguenza, è probabile che siano attratti dal presidente Bolsonaro per le sue posizioni conservatrici su genere e sessualità. Tuttavia, potrebbero penalizzarlo per il suo record molto debole di protezione ambientale, nonché per ciò che è generalmente riconosciuto come scarso rendimento sull’economia e sul COVID-19.

Cosa significa questo per le prossime elezioni presidenziali? Bolsonaro sta attirando di nuovo evangelici, anche se non ancora così fortemente come nel 2018. Nuove prove indicano che solo circa un quarto delle chiese evangeliche è stato coinvolto nella campagna condotta quest’anno, una quota sostanzialmente inferiore a quella del 2018.

Tuttavia, le Chiese particolari stanno ancora prendendo una posizione forte. La chiesa pentecostale più impegnata politicamente del Brasile, la Chiesa universale del Regno di Dio, sta esortando i suoi seguaci a iniziare un ‘digiuno’ di un mese da fonti di notizie secolari. Ciò presumibilmente aumenterà l’influenza politica dei leader della chiesa, incluso il capo della chiesa, il vescovo Edir Macedo, che è un fervente sostenitore di Bolsonaro.

Come i loro omologhi statunitensi, gli evangelici brasiliani tendono ad essere altamente religiosi ecredono che la religione dovrebbe influenzare la politica. Dopo i quattro anni in carica di Bolsonaro, gli evangelici potrebbero giudicarlo dai suoi precedenti, non solo dalle sue promesse, il che potrebbero essere sia una benedizione che una maledizione per lui.