Potrebbe essere la sorpresa (annunciata) dell’ottobre 2022 del Brasile: Luiz Inácio Lula da Silva, ovvero il suo ritorno alla presidenza, e la ‘marea rosa‘ che ritorna in Brasile, e forse in America Latina.

A distanza di 19 anni da quella prima storica vittoria del 2003, Lula -Presidente dal 2003 al 2011, accusato di frode nel 2018, incarcerato, assolto nel 2021- è tornato in pista e si è candidato sfidandoil Presidente in carica, populista di estrema destra, Jair Bolsonaro.

I sondaggi, come ovvio, sono ancora molto instabili, secondo alcune società di rilevamento Lula è in testa con 7 punti di vantaggio su Bolsonaro,secondo altri arriverebbe a sfiorare un distacco di20 punti. Un dato è certo: Lula è sempre stato in più o meno ampio vantaggio, nei sondaggi, su Bolsonaro, per quanto da qui al 2 ottobre, quando si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali, tutto potrebbe ancora accadere.

Il clima di questa campagna elettorale è particolarmente acceso, né potrebbe essere diversamente, considerato i due protagonisti. Da una parte l’uomo che Barack Obama ha definito «il politico più popolare sulla terra», dall’altra il così detto ‘Tropical Trump’.

Da oltre un anno, ovvero da quando, nel marzo 2021, Lula è stato scagionato dai tribunali brasiliani, la tensione, in vista dello scontro del prossimo ottobre, sferza il Paese. «In nessun momento nella memoria recente un Paese delle dimensioni e del peso del Brasile (è la più grande economia dell’America Latina) ha visto un faccia a faccia tra due carismatici populisti che rappresentano contemporaneamente i lati opposti dello spettro politico» commentava Alex Kliment, Direttore Creativo e Senior Editor di ‘GZERO Media‘. Inoltre, sottolineava Guga Chacra, commentatore di affari internazionali di ‘Globo News‘, «si tratta di due figure ben note al di fuori del Brasile, il che significa che ci sarà molta attenzione internazionale sulla corsa».

Già a marzo dello scorso anno, in concomitanza con la decisione del tribunale di scagionare Lula, unsondaggio pubblicato dal quotidiano ‘O Estado de São Paulo‘, rilevava come il 50 per cento dei probabili elettori si dicesse intenzionata a scegliere Lula nel voto 2022, contro solo il 38 per cento che pensava di votare Bolsonaro. Ugualmente si rilevava che Lula aveva un tasso molto alto di disapprovazione, il che significa che, proprio come con Bolsonaro, le persone lo amano o lo odiano in egual misura -non ci sono vie di mezzo.

«Dopo tutti gli sconvolgimenti degli ultimi dieci anni», annotava Kliment, «i brasiliani in generale si sentono ancora alienati dai loro leader e le divisioni sono profonde: uno studio IPSOS/BBC del 2019 ha rilevato che un terzo dei brasiliani afferma che non vale nemmeno la pena parlare con persone che si oppongono opinioni politiche: solo l’India e il Sudafrica avevano tassi di intolleranza più elevati su questo punto».

«Un incontro Bolsonaro-Lula diventerebbe rapidamente una guerra ideologica e culturale che riflette profonde spaccature all’interno della società brasiliana. E questo, nel bene e nel male, è il tipo di combattimento in cui entrambi questi titani populisti possono sferrare un sacco di pugni», commentava, in previsione di questa campagna elettorale, Kliment.



Nel corso dei mesi la polarizzazione si è accentuata, anche a seguito della molta benzina gettata sul fuoco da Bolsonaro.

Nel luglio dello scorso anno, il massimo tribunale elettorale del Brasile, ha emesso 20 confutazioni alle affermazioni di Bolsonaro secondo cui il sistema di voto elettronico utilizzato nel Paese dal 1996 è vulnerabile. Bolsonaro spesso ha affermato che contesterà il risultato se perde le elezioni presidenziali contro Lula.

E’ da oltre un anno che Bolsonaro minaccia di contestare i risultati elettorali in caso di sconfitta. Bolsonaro ha fatto minacce molto chiare. Ha detto, ad esempio, che se il Congresso non cambia la Costituzione per introdurre schede stampate, le elezioni potrebbero non avvenire. La Suprema corte ha aperto un’indagine su di lui a causa delle minacce, e un anno fa, il 5 agosto, ha risposto che la sua reazione potrebbe essere «fuori dai limiti costituzionali».

La frode elettorale, spiega Silvio Cascione, direttore Brasile di Eurasia Group, «era un problema serio in Brasile prima dell’introduzione del voto elettronico negli anni ’90. Prima che ciò accadesse, ci sono stati altri momenti in cui alcuni gruppi, come i militari, hanno contestato i risultati elettorali. Ma non c’è stata una tale minaccia da quando la democrazia è stata ripristinata, nel 1988. L’esempio di Trump ispira certamente Bolsonaro e i suoi alleati. A dire il vero, Bolsonaro ha criticato per molti anni il voto elettronico, anche prima di essere eletto Presidente. Ora ha visto come la contestazione dei risultati elettorali abbia contribuito a galvanizzare la base hardcore di Trump alla fine del suo mandato, e sta cercando di fare lo stesso in Brasile».

In questa situazione, la violenza non è un rischio, è una certezza. Lo scorso mese, Marcelo de Arruda, tesoriere del Partito dei Lavoratori (PT) di Lula, nella città occidentale di Foz de Iguaçu, è stato ucciso a fucilate durante la festa per il suo 50° compleanno da un sostenitore del Presidente Bolsonaro.

Il numero di attacchi di matrice politica finora è superiore a quello dello stesso periodo di due anni fa, in vista delle elezioni comunali. Il Gruppo di indagine elettorale (GIEL) presso l’Università Federale di Rio de Janeiro, coordinato da Felipe Borba, ha catalogato 101 atti di violenza politica da aprile a giugno, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno elettorale, il 2020, inclusi 24 omicidi. «L’aumento della violenza ha molto a che fare con l’attuale clima politico», ha affermato il coordinatore del GIEL Felipe Borba. «Non perché sia polarizzato, le elezioni sono sempre state polarizzate… ma perché la polarizzazione è alimentata da un discorso di odio».

I critici di Bolsonaro affermano che il Presidente ha alimentato il clima teso con la sua stridente retorica, esortando i sostenitori ad armarsi per difendere la loro libertà e dicendo che gli unici risultati delle elezioni per lui saranno «morte o vittoria».

Lula, ma anche altri politici, sia della sua area che dell’area di Bolsonaro, si sono organizzati con un corpo di sicurezza privato e durante i comizi indossano giubbotti antiproiettili.

Violenza durante la campagna elettorale e dopo il voto, con un rischio maggiore dopo il voto «se Bolsonaro perde e parte della sua base scende in piazza per contestare i risultati. La leadership delle forze armate non lo sosterrà, ma ha un sostegno significativo all’interno della base delle forze di polizia militare statali. Sacche di sostenitori di Bolsonaro nella polizia militare potrebbero promuovere atti di insubordinazione a sostegno di pretese di frode. Episodi come il momento del 6 gennaio negli Stati Uniti potrebbero benissimo accadere», sostiene Cascione.

Una recente intervista rilasciata a ‘The Nation‘ da Celso Amorim, l’ex cancelliere di Lula e il suo più stretto consigliere politico, ci aiuta a inquadrare il clima strettamente politico dal punto di vista della sinistra.

La prima ondata della marea rosa era molto pluralista, afferma Amorim. Dodici anni fa «avevi Chávez da un lato, ma avevi Uribe dall’altro», spiega. «L’elezione di Hugo Chávez in Venezuela nel 1998 ha avviato il primo spostamento a sinistra dell’America Latina in questo secolo, con Brasile (2003), Argentina (2003), Bolivia (2006) ed Ecuador (2007) che si sono poi allineati. A quel tempo, tuttavia, diversi Stati chiave rimasero fermi nel loro ridimensionamento neoliberista, in particolare la Colombia sotto Álvaro Uribe. A seguito di una reazione conservatrice regionale a metà degli anni 2010, i segni di una marea rosa riemergente hanno iniziato a manifestarsi con l’elezione del Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador nel 2018». Prosegue Amorim: sì, allora «c’erano dei governi di natura progressista in un certo numero di Paesi. Ma penso che se Lula vincerà ad ottobre, sarà un grande cambiamento, perché ora non hai solo la maggioranza» dei governi progressisti nella regione «ma anche i più grandi Paesi dell’America Latina in generale e del Sud America in particolare che condividono visioni progressiste».

Secondo Amorim, la destra brasiliana farà il possibile per restare al potere, perchè il ritorno di Lula darebbe un duro colpo non solo alle ambizioni personali di Bolsonaro, ma anche al neoliberismo e al capitalismo di mercato nel subcontinente. E in quanto ai militari, considerati potenzialmente un problema, l’ex cancelliere afferma: «non credo che i militari saranno un problema una volta che le elezioni saranno terminate e il vincitore sarà dichiarato».

Se Lula vince, commenta lo scrittore e giornalista Pablo Calvi, «si unirà al crescente gruppo progressista di presidenti latinoamericani che include Alberto Fernández in Argentina (2019), Luis Arce in Bolivia (2020), Pedro Castillo in Perù (2021), Gabriel Boric in Cile (2021), Xiomara Castro in Honduras (2022), e recentemente Gustavo Petro, il primo Presidente di sinistra nella storia della Colombia. Lula non solo consoliderà un mandato regionale a favore della distribuzione della ricchezza,dell’assistenza sociale e della politica climatica». «Rilancerà anche un approccio diplomatico basato sul multilateralismo e sul non allineamento, come contrappeso alla nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina».

Circa i rapporti con gli Stati Uniti: «A volte devi distinguere tra governo e Stato profondo. So che questo è un luogo comune che a molte persone non piace, ma è vero. Penso che lo Stato profondo strategicamente -non che siano necessariamente contro Lula- non voglia avere un altro potere nel continente. Ma per quanto riguarda il governo,penso che sarà possibile avere buoni rapporti. In realtà, Lula aveva buoni rapporti sia con Bush che con Obama», afferma Amorim. «Il problema potrebbe sorgere se gli Stati Uniti non capissero che l’America Latina vuole essere indipendente. E questo significa non essere il cortile di casa di nessuno. Naturalmente, vogliamo avere le migliori relazioni possibili con gli Stati Uniti. D’altra parte, non vogliamo che ci venga detto cosa dovremmo fare. Ad esempio, il nostro commercio con la Cina ora è molto importante. Il nostro surplus con la Cina -e sto parlando solo del nostro surplus- è maggiore di tutte le nostre esportazioni negli Stati Uniti . Impossibile non avere buoni rapporti con la Cina.

Se posso dire qualcosa in relazione al modo attuale di risolvere i problemi, il governo degli Stati Uniti parla molto spesso di un ‘sistema basato su regole’. Ebbene, la domanda non è [se seguire o meno]‘un sistema basato su regole’. Abbiamo bisogno di un sistema che rispetti il diritto internazionale, che sia basato sul consenso, sia per voto che per tradizione, ma non solo ‘basato su regole‘, perché basato su regole… ma fatto da chi?»

Celso Amorim è profondamente convinto del momento storico che rappresentano queste elezioni e sicuramente non solo per il Brasile. «Le elezioni in Brasile sono di natura decisiva, non solo tra sinistra e destra, ma in realtà tra tutto ciò che rappresenta la democrazia e tutto ciò che rappresenta il tipo più oltraggioso di autocrazia. Non riesco a capire perché gli Stati Uniti non abbiano invitato la Bolivia -che ha un governo eletto che si è comportato bene- al Vertice delle Americhe, e invece invitino Bolsonaro . È qualcosa che non capisco.

Ciò che è in gioco in Brasile ora è se avremo o meno un mondo veramente democratico. Non sono io a dire che queste elezioni sono molto importanti. È stato Steve Bannon, tra tutti, a dire che le elezioni in Brasile sono fondamentali. Sono seconde solo a quelli negli Stati Uniti. Ovviamente, tutto ciò che sta facendo Bolsonaro è cercare di creare situazioni che possano favorire una sorta di turbolenza, simile a quanto accaduto [negli Stati Uniti]a Capitol Hill».

I critici affermano che Lula sta conducendo una campagna principalmente sulla nostalgia e non è riuscito a tracciare un progetto per il futuro del Brasile. Eppure Lula ha ottime possibilità di sfrattare Bolsonaro.

Il Presidente è accusato di aver gestito male la pandemia di Covid-19, che ha ucciso più persone in Brasile che in qualsiasi altra Nazione ad eccezione degli Stati Uniti. Ancora più dannoso per l’incumbent, l’economia brasiliana è stagnante, con disoccupazione e inflazione elevate. Lula erediterebbe queste stesse condizioni difficili, rendendo un terzo mandato di successo una sfida enorme. Ma c’è un’altra ragione per cui Lula sta correndo. C’è chi sostiene che si sia reso conto di essere l’unico che in questa fase può sfilare la presidenza a Bolsonaro, e questo è l’obiettivo al quale guardano i suoi sostenitori, convinti che è veramente urgente togliere il potere a Bolsonaro per evitare la dittatura. E Lula nei suoi comizi elettorali nel Brasile profondo sta promettendo proprio questo.

Tra coloro che pensano che una pesante patina di nostalgia stia incipriando questa campagna elettorale, c’è Brian Winter, scrittore, analista e redattore capo di ‘Americas Quarterly‘, il quale, dalle colonne di ‘Foreign Affairs‘, mette in allerta sui danni che la nostalgia può causare.

«Nel 2001, Goldman Sachs ha etichettato il Brasile, insieme a Cina, India e Russia, come i BRIC, i mercati emergenti che presumibilmente avrebbero alimentato la crescita globale per molti anni a venire. Nel caso del colosso sudamericano, la prognosi è apparsa, almeno per un po’, precisa. Entro la fine del decennio, il valore del mercato azionario brasiliano era quintuplicato. La ricchezza non è andata esclusivamente alla classe superiore: la classe media brasiliana si è ampliata di circa 30 milioni di persone e il famigerato divario tra ricchi e poveri si è ridotto, anche se solo di poco. Anche se l’economia è esplosa, il tasso di deforestazione nella giungla amazzonica è diminuito drasticamente poiché il governo ha investito in una maggiore applicazione contro l’agricoltura e l’estrazione illegale. I preparativi per ospitare la Coppa del Mondo 2014 e le Olimpiadi del 2016 sembravano garantire un lungo boom edilizio e un ruolo ancora più importante per il Brasile sulla scena mondiale». ‘Era euforica‘, la definisce Winter. Era gestita da Lula. Questa campagna elettorale vista dai sostenitori di Lula è inzuppata della speranza che quella era possa ritornare.

L’ex leader sindacale, che ora ha 76 anni, «può recuperare almeno parte della magia. Dopo oltre un decennio di turbolenze economiche e instabilità politica, il Brasile è ora circa il 20% più povero su base pro capite rispetto all’ultimo anno in carica di Lula. Sotto la guida del Presidente di destra Bolsonaro, il Brasile ha perso più di 660.000 persone a causa del COVID-19, secondo solo agli Stati Uniti nell’emisfero occidentale. La sua democrazia vecchia di quattro decenni è sotto forte stress. Con una storia di vita che sembra un romanzo epico e un carisma che ha portato il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama a definirlo ‘il politico più popolare sulla terra’, Lula potrebbe avere il talento e l’esperienza per riportare il Brasile sulla retta via. Ma è anche possibile che i brasiliani stiano cadendo in una classica trappola ricorrente della politica latinoamericana: sperare che un leader anziano, che ha presieduto un boom delle esportazioni di materie prime di tanto tempo fa, possa in qualche modo riportare indietro le lancette del tempo».

Tornare a quel primo decennio del ventunesimo secolo che «è stato un periodo di crescita eccezionale e progresso sociale in gran parte dell’America Latina, principalmente a causa della crescente domanda di materie prime dalla Cina. Le esportazioni dell’America Latina verso la Cina sono cresciute da meno di 6,5 miliardi di dollari nel 2002 a 67,8 miliardi di dollari nel 2010, fornendo una manna di valuta forte che molti governi, incluso quello di Lula, hanno utilizzato per finanziare programmi di assistenza sociale e altre spese pubbliche».

«L’odierna America Latina sta lottando per uscire da un periodo particolarmente travagliato», dal Covid-19, agli alti tassi di violenza, alla disuguaglianza e un decennio di crescita economica debole e disordini sociali. «Data la portata di queste sfide, è lecito preoccuparsi che l’ascesa di Lula possa essere il simbolo di ciò che l’intellettuale venezuelano Moisés Naím chiama ‘necrofilia ideologica‘, una preferenza storica, durante i periodi di crisi, per la nostalgia e le idee logore invece di una leadership fresca e lungimirante», sostiene Brian Winter.

Secondo l’analista, la squadra di Lula, in questa campagna elettorale, si caratterizza per «un’evidente carenza di volti nuovi, affidandosi invece ai principali giocatori del suo mandato precedente per consigliarlo». Lula è chiamato a una sfida enorme, e perchè riesca produrre una «replica del suo record passato, dovrà superare un contesto esterno molto più avverso, e le aspettative spropositate che alla fine hanno affondato la maggior parte degli altri che hanno tentato ritorni simili».

Vero che, come sottolinea Oliver Stuenkel, editorialista di ‘Americas Quarterly‘ e docente di Relazioni internazionali presso la Getulio Vargas Foundation di San Paolo, «solo cinque anni dopo che i leader di destra hanno occupato i palazzi presidenziali in gran parte della regione, tra cui Cile, Bolivia, Argentina, Brasile, Colombia e Messico: i candidati di sinistra hanno vinto la stragrande maggioranza delle elezioni nazionali e ora governano tutti i principali paesi della regione». Il che indicherebbe l’incapacità della destra di gestire questa fase storica. Ma è altrettanto vero che il percorso per questi leader della ‘nuova marea rosa‘ sarà accidentato. «I leader di oggi devono affrontare una tempesta perfetta di tassi di interesse statunitensi in aumento, instabilità geopolitica e spazio fiscale limitato dopo una devastante pandemia che ha colpito particolarmente duramente l’America Latina. Devono essere portatori di cattive notizie e quindi generalmente subiscono indici di approvazione inferiori. Dato che il sentimento politico dominante in America Latina oggi è, e probabilmente rimarrà, anti-incumbent, la seconda marea rosa molto probabilmente avrà vita molto più breve della prima».

Detto questo, ci sono segnali positivi: «Gli ultimi decenni hanno visto evidenti progressi: la grande ondata di ridemocratizzazione degli anni ’80, le riforme economiche stabilizzatrici degli anni ’90 e gli sforzi ridistributivi del primo decennio di questo secolo sono state tutte pietre miliari. Oggi sono in atto molte tendenze positive. L’America Latina è ora il mercato mondiale in più rapida crescita per il capitale di rischio. Le donne e le minoranze storicamente emarginate stanno finalmente salendo a posizioni di leadership nel governo e negli affari. Alcuni Paesi, come Panama e Uruguay, hanno sovraperformato altri e il loro esempio offre speranza per ciò che un maggiore commercio e sforzi per l’inclusione sociale possono realizzare. Ma se l’obiettivo della regione è quello di convergere con gli standard di vita dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti, come Lula e altri politici della sua generazione hanno a lungo affermato essere la loro missione, lo status quo non sarà sufficiente.L’America Latina di oggi ha bisogno di leader che non solo possano distribuire la ricchezza, ma anche aiutarla a crearla. Ciò comporterà riforme ambiziose in settori dall’istruzione all’energia verde e nuove idee audaci sulle alleanze commerciali e sul ruolo della regione nelle catene di approvvigionamento globali. Non è chiaro se qualcuno dei presidenti della regione, passato o presente, abbia la visione, la disciplina o il mandato politico per farlo».