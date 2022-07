Il Brasile è a soli due mesi dalle elezioni presidenziali più cruciali, polarizzanti epotenzialmente destabilizzanti degli ultimi decenni.

È probabile che l’attuale Presidente di estrema destra del Paese, Jair Bolsonaro, affronti la sua nemesi, l’ex Presidente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, che si trova in una brutta posizione nei sondaggi, ha passato mesi a sollevare dubbi infondati sull’integrità del sistema di voto elettronico centralizzato del Brasile. In modo minaccioso, alcuni membri dell’esercito hanno fatto eco a queste preoccupazioni, sollevando la prospettiva di una violenza in stile 6 gennaio dopo il voto, o di una mossa dei militari per interferire con il trasferimento del potere. Dopotutto, pochi giorni fa, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avvertito Brasilia di assicurarsi che l’esercito sia completamente sotto controllo prima del voto del 2 ottobre.

Per capire meglio cosa c’è in gioco e perché le cose sembrano così agitate in Brasile in questo momento, abbiamo incontrato Silvio Cascione, direttore degli studi sul Brasile di Eurasia Group.

Silvio, cosa dicono i sondaggi a due mesi dalle elezioni?

Si tratta di Lula contro Bolsonaro. Sono entrambi leader carismatici -ognuno a modo suo- e sono conosciuti dal 100% dell’elettorato. È stato molto difficile per qualsiasi candidato alternativo sfondare. La popolarità di Bolsonaro ha iniziato a riprendersi da un brutto anno nel 2021, ma è ancora dietro a Lula di oltre 10 punti percentuali.

Quali sono i principali problemi o preoccupazioni per gli elettori brasiliani in questo momento?



I brasiliani di solito tengono molto all’economia, ma questo è ancora più vero ora: la disuguaglianza si è aggravata dopo la crisi del Covid. L’inflazione è alta e il reddito cresce al ritmo più lento in un decennio. A differenza del 2018, quando gli elettori si preoccupavano molto anche della lotta alla corruzione e del miglioramento dei servizi pubblici, questa volta tutta la loro attenzione è rivolta alle lamentele economiche.

Stiamo sentendo preoccupazioni per la violenza che circonda le campagne, dopo che un funzionario locale del partito di Lula sarebbe stato ucciso da un sostenitore di Bolsonaro il mese scorso. Cosa puoi dirci a riguardo? Chi viene preso di mira e perché?



Non è che il Brasile non abbia mai avuto violenza politica prima. Bolsonaro è stato accoltellato durante la campagna elettorale nel 2018 e ci sono stati altri incidenti in passato contro funzionari e candidati in carica. Ma questo è aggravato dalla profonda polarizzazione tra Bolsonaro e i sostenitori più accaniti di Lula. Il partito di Lula ha denunciato minacce di morte contro di lui e nessuno può escludere un altro potenziale attacco contro Bolsonaro, dopo quello che è successo nel 2018. Ma mentre ci sono individui estremisti, non ci sono prove di una campagna concertata contro nessuno dei candidati.

Bolsonaro da tempo mette in dubbio la legittimità del voto stesso, quanto sei preoccupato per un’elezione contestata?



Non sono preoccupato per la frode elettorale o un collasso istituzionale. Il sistema elettorale in Brasile ha una buona reputazione internazionale e continua ad essere approvato dalla maggior parte delle istituzioni brasiliane. Chi ottiene più voti sarà Presidente nel 2023, punto.

Ma è vero che i brasiliani hanno perso la maggior parte della fiducia nelle istituzioni politiche, e questo sentimento anti-establishment ha portato parte dell’elettorato a mettere in discussione anche il sistema di voto. Non va mai bene quando vedi il 20% o il 30% delle persone, a seconda dell’istituto elettorale, che afferma di non fidarsi del sistema elettorale.

Non esiste un processo costituzionale per contestare i risultati elettorali, ma potresti comunque assistere ad atti di violenza o grandi proteste, alcune delle quali potrebbero persino causare interruzioni economiche, come gli scioperi dei camionisti. Sono preoccupato per eventi del genere.

Il Brasile è tornato alla democrazia quasi 40 anni fa. La democrazia ora è in pericolo?

Sarebbe un’esagerazione. Non ci sono condizioni per un regime autoritario in un Paese così diviso, con questa complessità istituzionale, tanto più considerando l’attuale contesto internazionale, che è molto diverso dalla Guerra Fredda degli anni ’60. Continueranno ad esserci elezioni e i leader brasiliani saranno ancora soggetti a controlli e contrappesi da parte del Congresso, dei tribunali, dei governi statali, dei media e di altre istituzioni.

Ma una così profonda polarizzazione e questo rischio di violenza politica ovviamente non fanno bene a una sana democrazia. La qualità del dibattito pubblico peggiora, la governance subisce un duro colpo. Questo è ovviamente un male. E, a lungo termine, la prossima generazione di elettori e istituzioni potrebbe essere vulnerabile a una più pericolosa erosione democratica.

In che modo un’elezione contestata potrebbe influenzare le relazioni del Brasile con il resto del mondo?



Stiamo vedendo rappresentanti delle democrazie occidentali mettere in guardia il Brasile sull’importanza di elezioni libere ed eque. Probabilmente ci sarà molto sostegno internazionale per le istituzioni e la società civile brasiliane quando si uniranno per difendere i risultati elettorali. [Supponendo che Lula vinca] questa ‘alleanza’ dovrebbe aiutare Lula nei primi giorni della sua potenziale amministrazione, poiché potrebbe rafforzare il suo ruolo di leader di ‘unità nazionale’ che può riportare il Brasile sulla scena internazionale.