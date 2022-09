Quelle del 2 ottobre 2022 in Brasile, sono le elezioni più polarizzate e violente nella storia contemporanea del Paese. I brasiliani dovranno eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, oltre a 27 senatori su 81, tutti i 513 membri della Camera dei Deputati e tutti i 27 governatori e le relative legislature statali.

Tutta l’attenzione si appunta sul voto presidenziale, dove su otto candidati, i due che effettivamente possono essere eletti, sono il Presidente uscente Jair Bolsonaro e l’ex già due volte Presidente Inácio Lula da Silva (che ha guidato il Paese dal 2003 al 2010).

Secondo tutti i sondaggi, il vincitore (forse già al primo turno, quando serve superare la soglia del 50% dei voti validi) sarà Lula. A meno di svolte sorprendenti, Bolsonaro dovrà lasciare il Palácio do Planalto.

Secondo l’istituto Datafolha, l’ultima rilevazione di queste ore segnala Lula al 48 per cento, rispetto al 47 per cento di una settimana fa nelle intenzioni di voto. Anche Bolsonaro sarebbe salito di un punto, al 34 per cento.

Per il secondo turno, il 30 ottobre, Datafolha, stima Lula al 54 per cento e Bolsonaro al 39 per cento. Lula, però, potrebbe ottenere la vittoria già domenica, senza andare al ballottaggio, se riceverà oltre il 50 per cento dei voti espressi, cioè senza le schede nulle e le schede bianche. Con questo parametro, secondo Datafolha, Lula sarebbe a ridosso del risultato con il 50 per cento, rispetto al 36 per cento di Bolsonaro.

Lula, sta conducendo la sua sesta campagna presidenziale con l’impegno di riportare il Brasile allo spirito della sua precedente presidenza, durata dal 2003 al 2010. Durante quel periodo, Lula è diventato uno dei leader più popolari al mondoin quanto ha cavalcato l’onda del boom delle materie prime per finanziare programmi sociali. Molti di questi programmi, come Bolsa Familia e Fome Zero (‘Fame Zero’), hanno utilizzato trasferimenti di denaro e altri strumenti politici per aiutare a sollevare migliaia di brasiliani dalla povertà estrema e dalla malnutrizione.

Le sue due amministrazioni sono state caratterizzate principalmente dall’attuazione di successo diprogrammi di distribuzione del reddito, accesso al credito dei membri più poveri della società, salari più elevati, creazione di posti di lavoro, miglioramento della qualità della vita e accesso all’istruzione, infrastrutture, energia elettrica, acqua e fognature.

Lula, ex leader sindacale, si è modellato come il campione della classe operaia brasiliana, mentre aiutava il Paese a raggiungere una posizione macroeconomica più stabile. Il suo indice di gradimento dopo aver lasciato l’incarico era dell’83% .

Da allora, alcuni dei successi di Lula sono stati oscurati da scandali e destabilizzazione economica. La validità di molte delle riforme è stata messa in discussione quando lo scandalo mensalão ha rivelato che i membri del PT stavano effettuando pagamenti mensili ai legislatori per garantire il loro sostegno all’agenda di Lula al Congresso. Poi, nel 2014, l’economia brasiliana ha subito una forte contrazione, riducendo alcuni dei guadagni sociali realizzati sotto la sua Amministrazione. Durante questo periodo, il successore presidenziale scelto da Lula, Dilma Rousseff, è stato messo sotto accusa tra il crescente sentimento anti-PT. Nel frattempo, la massiccia indagine sulla corruzione di Car Wash ha intrappolato diversi alti funzionari del partito.

Nell’ambito dell’operazione Car Wash, la polizia ha fatto irruzione nella casa di Lula nel marzo 2016. Dopo un’udienza a porte chiuse del maggio 2017, dal pubblico ministero Sergio Moro, Lula è stato dichiarato colpevole di aver accettato tangenti, ostacolato la giustizia e riciclaggio di denaro. Nel luglio 2017 è stato condannato a 10 anni di carcere, ponendo fine alla sua possibilità di candidarsi alla presidenza nelle elezioni del 2018.

Nel 2019, la Corte Suprema del Brasile ha liberato Lula dagli arresti domiciliari dopo aver dichiarato di non aver ricevuto un giusto processo. Nel frattempo, è stato rivelato che Moro, che a quel tempo era Ministro della Giustizia di Bolsonaro, aveva collaborato con i pubblici ministeri nell’indagine sull’autolavaggio per guidarne l’ esito, indebolendo la sua credibilità.

Il Lula in corsa nel 2022 non è una copia carbone di colui che ha governato il Brasile negli anni 2000. Per prima cosa, si è rivolto agli elettori più moderati in Brasile, cercando di creare una coalizione di elettori ‘Big Tent‘. In un cenno agli elettori centristi, ha nominato Geraldo Alckmin, ex governatore di San Paolo e secondo classificato alle elezioni brasiliane del 2006, come suo compagno di corsa. Altri otto ex candidati alla presidenza che una volta si erano scagliati contro Lula ora lo hanno appoggiato.

Lula sta anche cercando di coinvolgere i potenti elettori evangelici del Brasile, che costituiscono circa il 30 per cento dell’elettorato. La sua retorica in questo ciclo elettorale è più religiosa, affermando che Bolsonaro è «posseduto dal diavolo» e twittando che sta «manipolando la fede degli elettori evangelici».

La sua piattaforma mantiene, comunque, la sua caratteristica inclinazione di sinistra e si concentra sui brasiliani più poveri. Ha proposto programmi sociali in crescita, ampliamento del finanziamento di progetti infrastrutturali da parte delle banche pubbliche e di rendere permanentemente flessibile il tetto di spesa del Brasile.

Ha proposto il riacquisto di raffinerie di petrolio per annullare la parziale privatizzazione dell’azienda energetica statale Petrobras. E ha in programma di reprimere le attività illegali in Amazzonia, in contrasto con Bolsonaro che è stato criticato per aver consentito un’intensa deforestazione durante il suo mandato. Durante la presidenza di Lula, è stato criticato dagli ambientalisti, incluso il suo stesso ministro dell’Ambiente Marina Silva, per non essere stato abbastanza forte nel proteggere la foresta pluviale più grande del mondo. Silva ha ora appoggiato Lula, sostenendo che queste elezioni rappresentano una scelta tra «democrazia e barbarie».

E particolarmente decisivo per la vittoria di Lula potrebbe essere il voto dell’Amazzonia, devastata dal mandato del Presidente Bolsonaro in termini di deforestazione, sfruttamento delle risorse quali soia e bestiame da parte della lobby dell’agribusiness, e di attivisti per l’ambiente uccisi.

Alcuni passaggi della sua biografia ufficialedescrivono l’uomo che sta dietro il candidato.

«Un ‘sertanejo’ -un uomo della terra- è soprattutto un uomo di forza. Coniata dal famoso scrittore Euclide da Cunha, la parola sembrava adattarsi alla personalità di Lula sin dal giorno della sua nascita. Uomo del Nordest, povero, settimo figlio di contadini analfabeti, Luiz Inácio Lula da Silva è nato nel 1945 in una baracca di due stanze con pavimento di terra battuta nella zona semiarida del Pernambuco. Senza elettricità, acqua corrente in bagno, e senza scarpe, il ragazzo aveva sette anni quando salì su un ‘pau-de-arara‘ (un camion con pianale con assi sistemate per sedersi, un povero bus), e seguendo la stessa stella di migliaia di altri brasiliani, si è diretto verso la meravigliosa terra del sud con sua madre e i suoi fratelli per trovare suo padre che era partito poche settimane prima della nascita di Lula in cerca di una vita migliore, lontano da siccità e povertà. Una volta giunto sulla costa di San Paolo ha trovato subito lavoro -anche se ancora bambino- al porto di Santos per aiutare a sfamare la famiglia. Ragazzo delle consegne a otto anni e lustrascarpe a nove, è diventato aiutante in una lavanderia all’inizio della sua adolescenza, quando si è trasferito a San Paolo con la madre, ora separata dal padre, e i suoi fratelli. Completò le scuole elementari e, impiegato in un’officina meccanica, si iscrisse a un corso tecnico per essere formato come macchinista».

Le politiche economiche evoluzioniste del Presidente Juscelino Kubitschek, portano nell’area di San Paolo alcuni dei principali complessi industriali del mondo, come le case automobilistiche Scania e Volkswagen. «Giovane e forte, abituato al duro lavoro, Lula è stato uno dei tanti migranti dal nord-est a dirigersi verso la fabbrica e fare della lavorazione dei metalli la sua professione. Aveva 17 anni quando perse il mignolo della mano sinistra in un incidente sul lavoro nel 1963, e 18 anni al momento del colpo di Stato militare del 1964».

«…. Lula fu convinto da uno dei suoi fratelli -membro attivo dell’allora Partito Comunista clandestino del Brasile- e iniziò a partecipare alle riunioni sindacali. Per la prima volta, è entrato in stretto contatto con le difficoltà della classe operaia e ha imparato espressioni di prima mano come ‘stretta salariale’, ‘ricchezza estrema’ e ‘sciopero dei fondi’. Abile negoziatore, a Lula fu chiesto di agire come membro del comitato direttivo del sindacato e fu eletto a tale posizione nel 1969, iniziando così la sua carriera di dirigente sindacale». Poi «….nel 1975, non ancora trentenne, Lula assunse la presidenza del sindacato».

«La seconda metà degli anni ’70 è segnata dalla radicalizzazione delle rivendicazioni della classe operaia. Poiché tutte le forme di opposizione alla dittatura sono state represse con violenza, dai movimenti studenteschi all’opposizione armata, attraverso la privazione dei diritti politici dei leader politici eletti e il divieto dei partiti politici, l’attività sindacale è diventata la prima linea nella sfida alla dittatura, attirando l’entusiasmo e la solidarietà dei militanti di sinistra che non trovavano più spazio per le loro attività nei territori di origine: Chiesa e Università. Tra il 1978 e il 1980, Lula organizzò scioperi generali che assunsero proporzioni inimmaginabili, consolidando la sua posizione di protagonista nell’opposizione della scena politica brasiliana. Il 19 aprile 1980 Lula fu arrestato e trascorse 31 giorni in carcere. Dopo il suo rilascio, è tornato al suo sindacato e alle sue attività politiche. Ha fondato un partito politico per creare spazio negli ambiti decisionali, sia nell’esecutivo che nella formulazione di leggi che trattassero i lavoratori in modo più equo». «Nasce così il più grande e importante partito politico del movimento di ridemocratizzazione. Concepito nelle lotte quotidiane del movimento sindacale, il PT è stato prontamente sostenuto e influenzato da intellettuali, leader religiosi, artisti, studenti e militanti usciti dalla lotta armata. Lula è stato il suo primo presidente. E in poco più di due decenni, come voce incisiva e quasi onnipresente dei lavoratori, divenne il principale leader dell’opposizione e diede importanti contributi al modello democratico che si era insediato in Brasile».

Domenica 2 ottobre potrebbe essere l’ennesima data da cerchiare in rosso nella biografia dell’ ‘uomo della terra’ Lula.