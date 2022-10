Brasile, Lula – Bolsonaro: Presidenti allo scontro finale

Domenica 30 ottobre il Brasile è chiamato al secondo turno delle elezioni generali, il turno di ballottaggio che coinvolge i governatorati in 12 dei 26 Stati brasiliani (15 sono stati eletti al primo turno del 2 ottobre, avendo superato la soglia del 50% dei voti validi), e la presidenza della Repubblica, per la quale sono rimasti in corsa, dopo il 2 ottobre, l’incumbent Jair Bolsonaro, che sta cercando il suo secondo mandato, e l’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che sta cercando il suo terzo mandato.

È un’elezione presidenziale tra due acerrimi rivali, ciascuno con decine di milioni di sostenitori che vedono l’altro come una minaccia alla democrazia stessa, sottolineano gli osservatori internazionali.

«Questa è l’elezione più polarizzata del Brasile dal suo ritorno alla democrazia negli anni ’80» afferma Guga Chacra, commentatore politico di ‘GloboNews International‘. «Questi sono due candidati che le persone amano e odiano davvero. I sostenitori di Bolsonaro o Lula li vedono come dei, e vedono l’altro come la cosa peggiore che potrebbe mai accadere».

Per alcuni si tratta della sopravvivenza della democrazia brasiliana. Bolsonaro, che ha inveito contro la stampa e i tribunali per tutto il suo mandato, ha passato mesi a mettere in dubbio la credibilità dei sistemi di voto elettronico del Brasile. Questo ha spinto molti degli ex rivali di Lula a sostenerlo per il bene delle istituzioni del Paese. Più o meno stesso atteggiamento dall’altra parte, con ex rivali di Lula, come Fernando Enrique Cardoso, che si schierano dalla sua parte.

Chris Garman, direttore brasiliano di Eurasia Group, afferma a ‘GZERO Media‘: «È una trappola mortale. Ogni parte vede l’altra come una minaccia all’ordine democratico».

Al primo turno Lula da Silva ha ottenuto 57,2 milioni di voti (48,4% del totale), 1,8 milioni in meno di quanto necessario per raggiungere la soglia del 50% per la vittoria al primo turno.

Bolsonaro ha ottenuto poco più di 51 milioni di voti (43,2% del totale).

Il tasso di astensione è stato di circa uno su cinque (il 79% ha votato il 2 ottobre) e alcuni elettori si sono limitati a votare in bianco (5,5 milioni su 124 milioni il 2 ottobre).

I sondaggi di questi ultimi giorni accreditano la vittoria a Lula, con un vantaggio di circa 6 punti. Ma l’incapacità dei sondaggisti di prevedere la forte prestazione di Bolsonaro al primo turno suggerisce cautela. Gli indecisi costituiscono circa il 4% dell’elettorato. Inoltre: dove andranno i voti dei circa 10 milioni di brasiliani che hanno sostenuto gli altri candidati eliminati al primo turno? Sono in palio nel ballottaggio.



Dei, tifo praticamente da stadio, e stadio violento, va bene, poi però ci sono i problemi concreti.

Per la maggior parte degli elettori, l’economia è il problema principale. Secondo l’ultimo sondaggionazionale condotto dalla società di sondaggi privati Quaest Consultoria, le principali preoccupazioni dei brasiliani dopo l’economia, sono le questioni sociali, compresa la salute pubblica, e la corruzione; altre preoccupazioni includono criminalità e istruzione.

Il Brasile si sta riprendendo dagli effetti della peggiore recessione di sempre, iniziata nel 2014, e però continua a lottare con una crescita limitata e un’inflazione elevata.

Il numero stimato di brasiliani che soffrono la fame o l’insicurezza alimentare è quasi raddoppiato dall’inizio della pandemia, arrivando a circa 33 milioni di persone.

Bolsonaro punta sul fatto che «ha ripulito la corruzione, ridotto la criminalità e portato il Paese sulla strada della ripresa economica dopo anni di recessione e devastazione della pandemia. Ladisoccupazione è ora al livello più basso degli ultimi 6 anni, l’inflazione è alta ma in calo e l’economia sta crescendo di nuovo, anche se lentamente.

Il suo mandato è stato caratterizzato da molte decisioni controverse, tra cui il taglio dei fondi per l’istruzione federale, l’allentamento delle leggi sulla proprietà delle armi e l’indebolimento dei diritti LGBTQ+ e riproduttivi. Ha anche attirato critiche internazionali per il trattamento riservato alle comunità indigene e alla foresta pluviale amazzonica , nonché per la sua gestione della pandemia di COVID-19, che ha ucciso più di 687.000 persone in Brasile.

Con i redditi ancora molto al di sotto dei livelli pre-pandemia, le promesse di Lula di una maggiore spesa sociale, insieme al suo track record di sollevare milioni di brasiliani dalla povertà quando era Presidente negli anni 2000, sono probabilmente ciò che gli sta dando un vantaggio nei sondaggi», afferma ‘GZERO Media‘.

Lula dice che se verrà rieletto, aumenterà i trasferimenti diretti di denaro, amplierà l’edilizia sociale e introdurrà un programma di cancellazione del debito. Ha anche promesso di eliminare il tetto alla spesa pubblica, aumentare le tasse sui ricchi erafforzare gli sforzi di conservazione in Amazzonia.

Pesano poi le preoccupazioni che da mesi vengono avanzate sul fatto che se i sondaggi hanno ragione e vince Lula, un 6 de Janeiro brasiliano targato Bolsonaro è una possibilità reale, magari non un colpo di Stato dei sostenitori di Bolsonaro nell’esercito -«i militari non vogliono quel tipo di disordine», dice Garman-, e però sta di fatto che «Lula avrebbe difficoltà a governare, con metà del Paese convinto che la sua elezione fosse illegittima e con le forze alleate di Bolsonaro ora fortemente posizionate al Congresso dopo un’impennata nel primo turno delle elezioni».

A sinistra si prova scacciare queste preoccupazioni pensando che una presidenza Lula, si aggiungerebbe alla recente ‘marea rosa ‘ in America Latina e faciliterebbe anche le relazioni tra il Brasile e i suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, tese sotto il nazionalista populista Bolsonaro.

Lauri Tähtinen, analista senior del programma Americas presso il Center for Strategic and International Studies di Washington (CSIS), prova tracciare lo scenario del 31 ottobre.

Tähtinen tratteggia tre scenari, spiegando che la «linea di base per questi scenari è la vittoria di misura di Lula e una vittoria di misura per Lularimane il risultato più plausibile». «Sulla base dei risultati del primo turno, dei ballottaggi precedenti e di semplici calcoli elettorali, una grande vittoria di Bolsonaro non è un risultato realistico».

Uno degli elementi importanti da considerare, spiega l’analista CSIS, è che «la dimensione di una possibile vittoria di Bolsonaro è meno cruciale del margine di una vittoria di Lula. La più ampia coalizione di Lula può assumere sfumature più centriste o di sinistra a seconda del mandato che riceve e di quanti altri governatorati porta la sua coalizione. Al primo turno, il Partito dei Lavoratori (PT) di Lula ha ottenuto il governo solo nel nord-est del Brasile, relativamente povero, la sua base di lunga data. Il Partito socialdemocratico brasiliano (PSDB) del compagno di corsa di Lula Geraldo Alckmin, colloquialmente noto come i ‘Tucani’, non ha ottenuto vittorie al primo turno ed è entrato in tutti e quattro i ballottaggi al secondo posto. Questa elezione ha già confermato la retrocessione del PSDB, partito centrista e centro di lunga data della politica brasiliana, al ruolo di un atto di sostegno».

Bisogna tenere presente che il partito conservatore di Bolsonaro ha sovraperformato alle elezioni del Congresso, guadagnando almeno sette seggi aggiuntivi e ottenendo la maggioranza in entrambe le camere del Congresso. Gli alleati di Bolsonaro serviranno come governatori dei tre Stati più popolosi del Brasile.

Ciò potrebbe dare slancio ai sostenitori di Bolsonaro e rendere più difficile per Lula attuare politiche di sinistra se eletto. Secondo gli analisti politici il voto del 2 ottobre ha dimostrato che l’estrema destra è molto forte in tutto il Brasile.

«Bolsonaro e i suoi alleati culturalmente conservatori e antiglobalisti saranno una forza in Brasile per molti anni a venire, al fianco di movimenti sostanzialmente simili in Ungheria, Italia, Svezia. Ciò significa che se Lula vince, troverà difficile affrontare sfide urgenti come la crescente deforestazione in Amazzonia e un’economia brasiliana che si è ridotta o stagnante per la maggior parte dell’ultimo decennio», sostiene Brian Winter, Editor in Chief di ‘Americas Quarterly‘.

Lauri Tähtinen parte dalla considerazione di cinque fenomeni degli ultimi dieci che influenzeranno gli elettori. Questi cinque fenomeni sono «fallback, corruzione, conservatorismo, sfiducia, ambiente».

«Esattamente 20 anni fa, quando Lula stava per vincere la presidenza per la prima volta, la domanda chiave era come avrebbero reagito i mercati finanziari alla sua elezione. Pochi sapevano che il mondo stava per entrare in un superciclo delle materie prime. L’aumento dei prezzi delle esportazioni brasiliane ha consentito l’espansione dell’economia e del marchio brasiliano, nonché l’ascesa di milioni di brasiliani dalla povertà a una nuova classe media. Poi, il superciclo finì, rapidamente. Il successore di Lula e il secondo Presidente del PT, Dilma Rousseff, all’inizio del 2013 ha avuto un tasso di approvazione di oltre il 90%; nel 2016 è stata messa sotto accusa e la politica del Brasile non sarebbe mai stata la stessa. Allo stesso modo, milioni di brasiliani, dopo aver goduto del miglioramento dello status sociale ed economico durante i primi 12 o 15 anni del ventunesimo secolo, entrò in un periodo di stasi, spesso addirittura di declino».

Secondo elemento: la corruzione. «Chi dovrebbero incolpare i brasiliani? La stratosferica indagine sull’Operazione Car Wash è iniziata all’inizio del 2014 e i relativi processi per corruzione hanno squarciato l’élite brasiliana». Nel 2017 anche Lula è stato condannato con l’accusa di corruzione dal giudice federale del Paraná Sérgio Moro, considerato un eroe tra molti brasiliani. Più tardi, Moro avrebbe servito come primo Ministro della Giustizia di Bolsonaro, per andarsene dopo poco più di un anno. La presenza di Moro sulla piattaforma elettorale nel 2018 ha aiutato a spiegare come Bolsonaro, un deputato al Congresso noto per i suoi commenti off-colori, possa etichettarsi come il candidato anticorruzione. L’elezione di Bolsonaro è stata anche il momento in cui gran parte del Brasile ha confermato di aver accusato la corruzione di PT per la sua ricaduta iniziata nel 2013 e successivamente accelerata».

C’è poi l’elemento conservatorismo. «Nel ventunesimo secolo, il Brasile, conosciuto come il Paese con il maggior numero di cattolici al mondo, ha subito un massiccio spostamento verso il protestantesimo evangelico. I suoi aderenti ora rappresentano circa un terzo dei brasiliani, la stragrande maggioranza dei quali sarebbe classificata come evangelica anche fuori dal Paese, e circa il 70% di questa popolazione ha sostenuto Bolsonaro nel 2018. Anche al di là di questo cambiamento religioso, il Brasile è un Paese particolarmente conservatore, a larga maggioranzacontro sia la legalizzazione della marijuana (68,5 per cento contrari, 19,6 per cento a favore) che contro l’aborto (60,8 per cento contrari, 20,7 per cento a favore). Dopo il ritorno alla democrazia negli anni ’80, nella politica brasiliana c’era poco spazio per una politica apertamente o stridentemente conservatrice. Il partito ufficiale di opposizione dell’era militare è diventato l’odierno Movimento Democratico del Brasile centrista (MDB) e, significativamente, intellettuali precedentemente di sinistra come Fernando Henrique Cardoso, noto come FHC, un socialdemocratico del PSDB, erano visti come un’alternativa di destra a PT»

Da questi elementi, scaturisce il quarto, il risultato di quanto descritto sopra: la sfiducia dei brasiliani. «Per molti anni, il discorso più conservatore è stato lasciato ai demagoghi, non ultimo Bolsonaro. Ciò ha comportato non solo una mancanza di raffinatezza, ma anche un invischiamento con la teoria della cospirazione. I social media hanno catalizzato la crescita della sfiducia, anche attraverso WhatsApp e Telegram, rompendo il monopolio dei media tradizionali e consentendo la rapida diffusione di informazioni non verificate e intenzionalmente false. Questa epidemia di sfiducia tra i brasiliani è di per sé anche una funzione della pandemia globale diCovid-19 che ha ulteriormente diviso la società brasiliana impedendo quel tipo di socializzazione che aiuta a mantenere integra la sfera pubblica. Come solo un indicatore, un Paese che vantava tassi di vaccinazione quasi universali -e se ne vantava- è ora entrato in una fase in cui i vaccini sono discutibili, anche se i tassi – tra l’80 e il 90 percento – rimangono impressionanti per gli standard regionali e globali . La sfiducia è ulteriormente peggiorata in seguito ai risultati di Bolsonaro al primo turno, che sono stati di gran lunga migliori delle proiezioni presentate da quasi tutti i sondaggisti brasiliani. Ciò è dovuto in gran parte al ritardo del censimento del 2020dovuto al Covid-19; in effetti, i sondaggisti stavano cavalcando nell’oscurità a causa di dati demografici obsoleti».

Ultimo, ma tutt’altro che ultimo, elemento: l’ambiente. «Proprio come con gli Stati Uniti e la loro politica estera, gli estranei spesso presumono che l’ambiente sia qualcosa che ha un posto di rilievo nella politica brasiliana. Per molto tempo questa ipotesi è stata semplicemente sbagliata, ma non più. In queste elezioni, l’ambiente è emerso come un problema durante la campagna elettorale , in parte perché il fumo degli incendi boschivi negli ultimi anni ha raggiunto i centri abitati del Brasile, inclusa la città di San Paolo. Fornire ai brasiliani maggiori opportunità oltre a quelle che coinvolgono la distruzione della foresta pluviale è una questione cruciale per il futuro del Brasile e della sua regione amazzonica. Suggerisce anche un riequilibrio interno dall’agrobusiness affamato di terra ad altri settori dell’economia brasiliana attraverso la crescita di quest’ultimo».

Considerando gli accadimenti e i fattori di cui sopra, Lauri Tähtinen, ipotizza tre scenari per il dopo voto, «a cominciare dallo scenario di base di una vittoria ristretta di Lula. Non c’è una probabilità collegata a nessuno degli scenari, ma ognuno è trattato come plausibile e degno di seria considerazione. Una vittoria importante di Bolsonaro è altamente improbabile -non ci sono tendenze o punti di partenza che lo indichino- quindi non è considerata qui in dettaglio. In ogni caso, non farebbe che amplificare gli esiti già presenti in una stretta vittoria di Bolsonaro».

Nel primo scenario, Lula vince, sì, ma per poco. «Questo scenario è l‘interpretazione più ovvia del voto al primo turno, nonostante un ottobre turbolento. È anche lo scenario che ha causato più preoccupazione tra gli osservatori stranieri e brasiliani della democrazia brasiliana, poiché lascia più spazio a Bolsonaro per sollevare i suoi sostenitori all’indomani delle elezioni. Quali driver potrebbero portare a questo scenario?

Politicamente, «il consolidamento della sinistra e del centro continua a ritmo sostenuto con l’approvazione di Lula da parte di FHC e altri centristi, che si traduce in voti sufficienti. In termini di economia, gli elettori ricordano i bei tempi dei primi mandati presidenziali di Lula e si fidano di lui per scegliere i moderati per il Ministro dell’Economia e altre nomine chiave. Culturalmente, mentre il marchio PT rimane tossico in gran parte del Paese, Lula rimane personalmente popolare dopo che la sua stessa sentenza è stata annullata proceduralmente.

Bolsonaro attacca il voto elettronico del Brasile, lo stesso sistema che gli ha consegnato la presidenza nel 2018. Si osservano violenze su piccola scala, come si è visto nella corsa alle elezioni. Bolsonaro non accetta il risultato e non si presenta il 1 gennaio per il passaggio».

Il risultato politico è la possibilità di impeachment, che «tiene Lula all’erta, poiché il Congresso brasiliano sempre più di destra preferirebbe Alckmin come presidente, anche se o soprattutto perché lo stesso PSDB è notevolmente indebolito. Lula governa dal centro, ascoltando più da vicino i moderati e il grande blocco centrista (Centrão) che il suo stesso fianco sinistro. Gli elettori brasiliani diventano sempre più frustrati a causa della pesante dose di nostalgia che Lula ha venduto loro durante la campagna elettorale».

Da punto di vista economico, «Lula non può replicare la performance economica passata a causa del nuovo ruolo svolto dalla Cina, con una domanda minore e una maggiore concorrenza sui prezzi. L’indipendenza della banca centrale è salvaguardata e gli investitori sono ascoltati nonostante siano spaventati dalle notizie sulla violenza nelle strade. Ma le strade del Brasile sono violente anche senza politica».

In una vittoria di misura che produce il quadro di cui sopra, c’è un risvolto culturale: «Lula lavorerà per dimostrare fino a che punto è stato una vittima, non un cattivo, della politica brasiliana. Rimane l’incarnazione vivente di come sia possibile elevarsi dalle radici della classe operaia all’apice del potere, ma presenta un profilo ancora più raffinato rispetto al suo primo e secondo mandato. È l’anziano statista che parla al centro del Brasile e alle sue aspirazioni».

Sul fronte estero: «inizia la stagione della luna di miele; è probabile che questa luna di miele sarà breve, tuttavia, poiché molte riforme non sono più sul tavolo. Lula si assicura di ascoltare uomini d’affari e amici degli Stati Uniti. Gli europei e gli americani ottengono un po’ meno di quanto avrebbero potuto ottenere da Bolsonaro, ma a livello nazionale sono in una posizione migliore per accettare ciò che Lula offre».

Nel secondo scenario, Bolsonaro vince di poco. Questo scenario, secondo l’analista CSIS, «soddisferebbe il modello precedente, successivo al 1988, di una rielezione vincente in carica». Quali driver potrebbero portare a questo scenario?

«Politicamente, la deriva a destra del Congresso, evidente al primo turno, incoraggia ancora più brasiliani a sostenere quello che percepiscono come il cavallo vincente. Dal punto di vista economico, Bolsonaro ha aggirato la Costituzione brasiliana, con il sostegno del Congresso, per fornire sussidi per il benessere in un anno elettorale, ma è riuscito a tenere sotto controllo l’inflazione. Culturalmente, un Brasile sempre più conservatore associa strettamente Lula al PT e associa il partito alla corruzione e alla sinistra antipatica.

Non c’è transizione e quindi nemmeno un turbolento passaggio di consegne. Bolsonaro continua a ridicolizzare i sondaggi e afferma di aver sempre avuto il pubblico brasiliano dalla sua parte. Una vittoria al secondo turno consentirebbe a Bolsonaro, con il sostegno del Congresso, di porre fine al settore dei sondaggi così com’è attualmente».

A quel punto, dal punto di vista politico, il Brasile si avvicina al controllo unificato (ideologico) tra la presidenza e il Congresso, qualcosa che pochi spettatori si sarebbero aspettati emergesse indipendentemente da chi ha vinto la presidenza. La nuova Direitão, la Grande Destra, recluterà dal Centrão».

Per quanto riguarda l’economia, «il Ministro dell’Economia Paulo Guedes spinge avanti con l’apertura delle società statali brasiliane e le istituzioni di sviluppo non recuperano il potere che hanno perso. Gli investitori e le aziende stranieri hanno nuove opportunità per esplorare il mercato brasiliano».

Culturalmente, «il conservatorismo brasiliano rimane equiparato al bolsonarismo e al personaggio di Bolsonaro. Altri politici adottano elementi chiave del suo stile di guerra culturale costante».

Le reazioni all’estero, intanto per quanto riguarda l’Amministrazione Biden, i rapporti saranno congelati, considerato che la Casa Bianca ha puntato tutto su Lula. «Bolsonaro tenta di ristabilire le relazioni e convincere non solo gli Stati Uniti ma anche l’Europa che lui e il suo stile politico sono qui per restare. Se le politiche del Nord Atlantico cercheranno le risorse naturali del Brasile, accoglieranno il desiderio di Bolsonaro e della sua Amministrazione di un maggiore status di non alleato della NATO, un accordo ratificato tra Mercosur e UE e l’adesione del Brasile all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Terzo e ultimo scenario: Lula vince alla grande.

«Questo scenario soddisferebbe lo schema precedente di chi guida dopo il primo round vince anche al ballottaggio. Rispecchierebbe anche i precedenti margini di vittoria di Lula. Quali driver potrebbero portare qui?

In termini di politica, i candidati come Ciro Gomes di sinistra e Simone Tebet, portabandiera dell’MDB, usciti perdenti dal primo turno, hanno consegnato con successo il loro voto combinato al primo turno di oltre il 7% e hanno convinto alcuni voti in bianco o astensioni a sostenere Lula. Dal punto di vista economico, il sentimento di inflazione sul terreno si deteriora e promette tempi duri per i brasiliani più poveri, che sono particolarmente vulnerabili. Culturalmente, la maggioranza silenziosa del Brasile si fonde attorno a un percorso di unità costruito attorno a coloro che avevano combattuto per la democrazia negli anni ’80.

Il Brasile si sveglia allo stallo. Il Paese è pieno di governatori e senatori di destra, ma con un Presidente del PT con un mandato forte. Bolsonaro fa un po’ di rumore, ma manca di argomentazioni e credibilità per incitare a un serio tentativo di ribaltare le elezioni».

Dal punto di vista politico, «Lula è visto come il salvatore della democrazia del Brasile dal bolsonarismo. Ciò si tradurrà in un discorso politico incoerente in un Paese con un Congresso particolarmente potente e Stati forti. Lula cerca di tenere a bada Centrão dal governare ad alta voce.

Per quanto riguarda l’economia: «Lula vede un’apertura per reintrodurre la centralizzazione nell’economia attraverso il gigante petrolifero Petrobras e BNDES, la banca di sviluppo. La gara privata per progetti infrastrutturali o di esplorazione energetica viene ritardata e anche l’adesione all’OCSE viene accantonata, o almeno cade più in basso nell’elenco delle priorità».

Culturalmente: «la sinistra brasiliana recupera parte della sua capacità di dirigere il discorso pubblico; in Lula, ha il più grande portavoce, anche a livello globale, poiché si basa sulla sua popolarità esistente. Nonostante molta opposizione, i brasiliani sull’orlo della povertà sentono di aver riacquistato la voce».

Sullo scenario internazionale, «Lula fa Lula. Loda i leader della Repubblica popolare cinese e scrolla di dosso americani ed europei dopo aver prima ascoltato le loro lodi e suppliche. A livello regionale, Lula si schiera al fianco di leader come il messicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e il colombiano Gustavo Petro e fornisce supporto all’attuale leadership a Cuba, Nicaragua e Venezuela. Aspettatevi una proliferazione di nuove istituzioni regionali mentre Lula e AMLO lottano per il titolo di pesi massimi dei leader più influenti della regione».

Questi gli scenari. «Nella notte del 30 ottobre si conoscerà l’esito elettorale e lo scenario che ne deriverà», conclude Lauri Tähtinen, e così, «politici e analisti potranno valutare se la lunga crisi politica potrà finalmente finire, e quando e come ciò potrà accadere».

Fine di una crisi politica che, esattamente come negli Stati Uniti con l’uscita di scena di Donald Trump, non vorrà dire la fine di quello ‘stile’, di quella ‘era’.

Ne è convinto Brian Winter: «ci sono segni dello stile di Bolsonaro che stanno prendendo piede altrove. Il prossimo sindaco di Lima, capitale del Perù e terza città più grande delle Americhe, sarà un uomo d’affari che si scaglia contro il comunismo e dice di voler mettere Gesù Cristo “a capo del potere esecutivo, legislativo e giudiziario”. Alcuni leader della destra argentina e cilena hanno chiesto a gran voce di farsi fotografare con i membri della famiglia Bolsonaro». Bolsonarò resterà lì, «compagno di viaggio per la destra globale in generale. Il Presidente ungherese Viktor Orban, l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e altri hanno offerto il loro sostegno».

Il fatto non sarà qualcosa di ‘solo’ brasiliano. Le«conseguenze di queste tendenze in Brasile sono anche di importanza globale». E conclude Winter: «L’idea che il Brasile potesse in qualche modo tornare indietro nel tempo eleggendo Lula, e riconquistare l’ottimismo e la promessa dell’inizio del ventunesimo secolo, è sempre sembrata fantasiosa». E fantasia rischia di essere.