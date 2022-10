Brasile: Lula – Bolsonaro e i sondaggi

Domenica 30 ottobre il Brasile sarà chiamato alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali. La partita è tra l’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partito dei Lavoratori, e l’attuale Presidente e candidato per il Partito liberale, Jair Bolsonaro.

Al primo turno Lula da Silva ha ricevuto 57,2 milioni di voti (48,4% del totale), 1,8 milioni in meno di quanto necessario per raggiungere la soglia del 50% per la vittoria al primo turno. Bolsonaro ha ottenuto poco più di 51 milioni di voti (43,2% del totale), e in un lontano terzo posto si è classificata la donna più in vista a candidarsi alle elezioni: Simone Tebet del Movimento Democratico Brasiliano, con quasi 5 milioni di voti.

Il tasso di astensione è di circa uno su cinque ( il 79% ha votato il 2 ottobre) e alcuni elettori si limitano a votare in bianco (5,5 milioni su 124 milioni il 2 ottobre).

I sondaggi relativi al primo turno hanno rilevato alcune carenze. I motivi sono molteplici e nel corso delle settimane sono stati attentamente analizzati.

Molto probabile che le criticità che sono gravate sui sondaggi elaborati in vista del primo turno non siano state sanate, resta il fatto che i candidati in queste settimane di serrata campagna elettorale non hanno perso d’occhio gli istituti di sondaggio (cinque i principali). E in queste ore i sondaggi piovono attraverso media e social.

Secondo un sondaggio di PoderData, Lula otterrebbe il 53% dei voti validi, in aumento rispetto al 52% della scorsa settimana, contro il 47% di Bolsonaro, che aveva il 48% nel sondaggio precedente, secondo un sondaggio di PoderData. Margine di errore dichiarato: 2 punti percentuali.

Un sondaggio di Genial/Quaest ha invece rilevato che Lula ha leggermente ampliato il suo vantaggio al 48% del sostegno degli elettori, mentre Bolsonaro rimane al 42%. Escludendo i voti vuoti o annullati e gli indecisi, Lula aveva il 53% dei voti contro il 47% di Bolsonaro, gli stessi numeri di voti validi mostrati dal sondaggio PoderData.

Il sondaggio ‘TV Globo‘ e ‘Folha de S.Paulo‘/ Datafolha sul secondo turno della corsa presidenziale, pubblicato questo giovedì (27 ottobre), recita ‘CCN Brasil‘, «mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) con il 53% dei voti validi, contro il 47% di Jair Bolsonaro ( PL)». I voti validi, che escludono voti vuoti e nulli, determinano l’esito delle elezioni. «Considerando il totale dei voti, che include voti bianchi e nulli, Lula ha il 49%, contro il 44% di Bolsonaro. I voti bianchi e nulli rappresentano il 5%degli intervistati. Quelli che non sanno o non hanno risposto sono il 2%».

Alcuni elementi sono da tenere in considerazione. Una nota di Datafolha del 17 ottobre mostra che «la valutazione del governo del presidente Jair Bolsonaro continua a migliorare. Il governo Bolsonaro ha raggiunto il 38% (era il 37% la scorsa settimana e il 31% il 29 settembre). Una quota del 22% valuta il governo come regolare (22% la scorsa settimana e 24% il 29 settembre) e il 39% lo giudica cattivo o molto cattivo (40% la scorsa settimana e 44%, il 29 settembre) -questo tasso non è stato inferiore al 40% da dicembre 2020, quando era del 32%. Il tasso di approvazione è vicino a quello visto nel miglior periodo di approvazione del governo, da agosto a dicembre 2020, quando era del 37%. già, il peggio Il periodo di disapprovazione del governo è stato compreso tra luglio e dicembre 2021, quando il tasso era superiore al 50% (51% a luglio e 53% a dicembre)». Un risultato, probabilmente, della campagna elettorale di queste ultime settimane.

Altro elemento rilevato da Datafolha è il fatto che queste elezioni presidenziali se per un verso sono più coinvolgenti, per l’altro verso preoccupano molto di più i cittadini, il 30% dichiara di avere paura di parlare in pubblico di politica, atteggiamento motivato dall’alto tasso di violenza che i lunghi mesi di campagna elettorale hanno riservato.