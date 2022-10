Brasile: le donne preferiscono Lula

Domenica 30 ottobre il Brasile sarà chiamato alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali. La partita al cardiopalma è tra l’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partito dei Lavoratori, e l’attuale Presidente e candidato per il Partito liberale, Jair Bolsonaro.

Secondo gli esperti di sondaggi, le donne saranno determinanti. Donne, si, ma … nere e povere.

Le donne costituiscono il 51,1% della popolazione brasiliana e rappresentano il 53% dell’elettorato. Ovvero, ci sono più di 8 milioni di elettori donne in più rispetto agli uomini. Questi 8 milioni di voti potrebbero fare la differenza.

Secondo l’antropologa Rosana Pinheiro-Machado, professoressa alla School of Geography presso l’University College di Dublino in Irlanda, sentita da ‘CNN‘, il nucleo dei sostenitori di Bolsonaro rimangono gli uomini. Se fino a poco tempo fa le donne brasiliane si limitavano a votare secondo le indicazioni dei loro mariti. «Questo ha iniziato a cambiare dalla primavera femminista del 2015, con Internet e la divulgazione del femminismo in TV, alla radio, nelle scuole, quando la politica è diventata un argomento di cui si parla tra tutte le donne», afferma Pinheiro-Machado.

Il risultato di questa crescente coscienza politica tra le donne, spiega Pinheiro-Machado, è la crescente opposizione a Bolsonaro da parte delle donne, e soprattutto delle donne povere, in seguito all’aumento della fame e della povertà durante la sua presidenza.

«La resistenza a Bolsonaro sono le donne dei quartieri poveri», dice alla ‘CNN‘.

In un sondaggio condotto dal Datafolha Institute tra il 17 e il 19 ottobre, Lula da Silva è in testa tra le donne. L’istituto ha condotto più di 2.900 interviste faccia a faccia con elettori di età superiore ai 16 anni in 181 comuni in tutte le regioni del Paese. Tra gli intervistati, il 51% delle donne ha dichiarato di voler votare per l’ex Presidente, rispetto al 42%che ha dichiarato che voterà per Bolsonaro.

Secondo l’Istituto Marielle Franco, le donne di colore sono il più grande gruppo demografico del Paese, con oltre il 25% della popolazione. Questo gruppo, spiega ‘CNN‘, è composto principalmente da discendenti di persone ridotte in schiavitù (il Brasile ha avuto la più alta popolazione di schiavi di qualsiasi Paese coinvolto nella tratta transatlantica degli schiavi, secondo il Transatlantic Slave Trade Database, che ha mappato i dati sul movimento delle persone ridotte in schiavitù intorno al mondo). Questa fascia demografica è estremamente povera, e lo è diventata ancora di più durante la pandemia.

In quanto tale, l’antropologo Pinheiro-Machado sottolinea che, sebbene sia difficile dirlo con certezza, è molto probabile che questo gruppo sosterrà Lula da Silva. Il sondaggio del Datafolha Institute ha anche rilevato che Lula da Silva è in testa alle persone con il reddito familiare più basso, con il 57% che afferma che voterà per lui, rispetto al 37% di Bolsonaro.

Dal 2003 al 2011, durante il suo mandato di Presidente, Lula da Silva ha introdotto Bolsa Familia, un programma governativo di trasferimento di denaro per famiglie a basso reddito basato su determinate condizioni, come tenere i propri figli a scuola e assicurarsi che siano vaccinati. Attraverso questo e altri programmi governativi, Pinheiro-Machado ritiene che abbia cambiato la vita delle donne in un ‘modo multidimensionale’, consentendo l’emancipazione femminile a diversi livelli, dall’autostima al miglioramento delle opzioni disponibili per le loro figlie. Un rapporto delle Nazioni Unite sulle donne afferma che dei 50 milioni di persone che hanno beneficiato della Bolsa Familia, il 92% sono donne responsabili della propria famiglia.

Se è più probabile che le donne nere e povere votino per Lula da Silva, Pinheiro-Machado crede che la campagna di Bolsonaro conterà sul sostegno di altri due gruppi demografici.

Il primo è composto da donne evangeliche,ugualmente povere e numerose, nere, ma anziane,che sostengono Bolsonaro a causa della sua agenda morale, particolarmente radicata nella paura del declino dei tradizionali ruoli di genere.

Il secondo gruppo sono le donne che appartengono alla classe medio-alta brasiliana, che, secondo Pinheiro-Machado, cercano di seguire uno stile di vita più elitario e conservatore, basato su valori neoliberisti e religiosi.

Lula da Silva nel suo piano di governo, include proposte per dare priorità alla disuguaglianza di genere concentrandosi sulla lotta alla fame e alla disoccupazione e promuovendo l’equità salariale.

L’ex Presidente propone la creazione del Ministero delle donne, il ripristino di un programma specifico per combattere la violenza di genere e il rafforzamento delle leggi sul femminicidio e protezione delle donne dalla violenza domestica e familiare. Ha anche proposto di creare un programma abitativo rivolto alle donne, principalmente madri sole, nere e di periferia, e di ampliare la rete di asili nido, centri per anziani e scuole a tempo pieno nel Paese.