«La vittoria di Petro avrà implicazioni di vasta portata in una regione in cui la Colombia è stata a lungo un’ancora di relativa stabilità politica, nonostante la crescente marea populista in tutta l’America Latina», afferma Ivan Briscoe, Direttore del programma, America Latina e Caraibi di Crisis Group, commentando, ieri, sera la vittoria di Gustavo Petro dalle colonne di ‘Foreign Affair‘. «Per i suoi sostenitori, Petro è un alfiere del progressismo latinoamericano che introdurrà una nuova era di rappresentanza ed egualitarismo. I suoi critici, al contrario, lo accusano di utilizzare la stessa retorica elitaria che ha spinto al potere altri leader populisti, come il Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador e il Presidente peruviano Pedro Castillo. E in effetti, il passato di Petro come ex sindaco di Bogotá, la sua autorappresentazione come agente di trasformazione storica e persino alcuni dei suoi tratti della personalità riportati, come la sua avversione a essere contraddetto, suggeriscono a molti che un demagogo potrebbe essere in agguato».

Certo è che la vittoria di Petro, per nulla scontata, anzi, esalta la sinistra latinoamericana. Gustavo Petro si aggiunge ai Presidenti di sinistra del resto dell’America Latina, da Gabriel Boric in Cile, Pedro Castillo in Perù, Xiomara Castro in Honduras, Laurentino Cortizo Cohen a Panama, Andrés Manuel López Obrador in Messico, Alberto Fernández in Argentina. La vittoria di Gustavo Petro in Colombia, segna «un’ampia svolta nella regione», se seguisse ora la«possibilissima vittoria di Lula da Silva in Brasile», commenta oggi ‘El Espectador‘, il più antico e autorevole quotidiano della Colombia. Il primo Presidente di sinistra della Colombia potrebbe trasformare la regione, concordano dunque gli osservatori della regione.

C’è un ostacolo che Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva incontrerà sulla sua strada per il ritorno a …..L’ostacolo, oltre il suo contendente, il Presidente in carica e ricandidato Jair Bolsonaro, è la base di Bolsonaro e il rischio che questa, a fronte di un risultato negativo, lo contesti pesantemente mettendo a rischio l’ordine costituito, insomma un ‘6 gennaio‘ brasiliano. A rilevare il rischio è ancora Crisis Group.

Jair Bolsonaro, Presidente di estrema destra del Brasile, rischia una sconfitta elettorale a ottobre, al termine di un mandato, caratterizzato da retorica incendiaria, nomina di personale militare a incarichi civili in tutto il governo e grave cattiva gestione della pandemia di COVID-19.

«Bolsonaro e i suoi stretti alleati sottolineano spesso la probabilità di frode e mettono in dubbio l’integrità delle elezioni brasiliane, suggerendo che potrebbero contestare un risultato negativo in ottobre. Allo stesso tempo, la base di supporto del governo si è ristretta, prendendo una linea più dura e diventando più conflittuale», esordisce Crisis Group.

Lula rimane molto avanti nei sondaggi, Bolsonaro ha riguadagnato terreno dopo aver toccato un minimo storico di indici di approvazione a seguito della sua cattiva gestione della pandemia di COVID-19 e alienazione dei sostenitori moderati. «La fedeltà al suo governo di estrema destra rimane incondizionata in una base che attinge pesantemente ai cristiani evangelici, alla Polizia, alle forze armate, alle grandi imprese e ai proprietari terrieri rurali.

Gli sforzi del Presidente nel 2021 per cambiare il sistema di voto, i suoi attacchi ad altre istituzioni statali, compresi i tribunali, e i suoi ricorrenti avvertimenti su una minaccia amorfa di ‘comunismo’ alimentano la preoccupazione che possa contestare le elezioni se non vince. Potrebbero derivarne disordini se i suoi sostenitori si radunassero in sua difesa. In tal caso, le istituzioni brasiliane dovranno rispondere in modo coerente a qualsiasi affermazione infondata di frode, disinnestando rapidamente qualsiasi minaccia violenta che i simpatizzanti di estrema destra di Bolsonaro potrebbero rappresentare».

La vittoria del 2018 da parte di Bolsonaro è stato il risultato del sostegno sia da parte degli scontenti dei governi di sinistra al potere dal 2003 -prima con Lula e poi con Dilma Rousseff- attingendo al crescente malcontento nei confronti del governo del Partito dei Lavoratori, che era al potere dal 2003, «ed era stato accusato di coinvolgimento in una grande vicenda di corruzione, Bolsonaro, membro di lunga data del Congresso e difensore delle prerogative militari, si è descritto come un consumato outsider politico, un uomo che non ha paura di esprimere la sua opinione con un linguaggio volgare. Allo stesso tempo, ha dato un megafono al crescente clamore conservatore nella società brasiliana. I suoi alleati includevano cristiani evangelici offesi dalle richieste di diritti LGBTQ+, gruppi di agricoltori contrari alle restrizioni ambientali, ecittadini che chiedevano misure severe per combattere la criminalità. Sostegno di elettori disincantati a sinistra e sostegno di un’ampia coalizione di destra,»

«Da allora ha dovuto affrontare numerose battute d’arresto. L’incapacità dello Stato di controllare gli incendi in Amazon nel 2020 gli è valsa un rimprovero internazionale e ha provocato l’isolamento diplomatico, che è stato notevolmente aggravato dopo che il suo principale alleato, l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha lasciato l’incarico. Le sue credenziali democratiche sono state esaminate dopo che si è intromesso in indagini giudiziarie riguardanti la sua famiglia e ha messo in dubbio l’affidabilità del sistema elettorale brasiliano. Ancora più importante, il suo rifiuto di accettare la gravità del COVID-19 e la fiducia nella ricerca medica ha portato il Brasile a subire uno dei più alti tributi di vittime al mondo durante l’epidemia virale, che ora supera le 660.000. Uno dei Ministri della salute durante la pandemia era un generale dell’esercito, nominato dal Presidente non per la sua competenza per l’incarico ma per la sua lealtà».

«Indietro rispetto a Lula nei sondaggi, «Bolsonaro ha suscitato inquietudine per le sue affinità con Trump e per il sistema elettorale. Molti brasiliani temono che, se dovesse perdere in ottobre, il Presidente potrebbe rifiutarsi di accettare la sconfitta e chiedere ai militari di aiutarlo a contrastare la volontà degli elettori.

Il coinvolgimento militare, per non parlare di un colpo di Stato, sembra poco plausibile, date le dichiarazioni dei vertici.

«Bolsonaro ispira devozione tra coloro che abbracciano la sua agenda conservatrice e la demonizzazione della sinistra. I suoi lealisti detestano un ritorno al governo del Partito dei Lavoratori. Negli ultimi anni hanno fatto ricorso ad atti pubblici di provocazione e minacce palesi per ottenere ciò che volevano. Inoltre, la violenza legata alla criminalità è all’ordine del giorno in Brasile e il Paese è inondato di armi. Nessuna prova suggerisce che una milizia di estrema destra sia attiva e funzionante, ma i sostenitori di Bolsonaro potrebbero comunque scendere in piazza in massa per cercare di interrompere un pacifico trasferimento di potere».

«La mappa dei risultati elettorali del secondo turno dipinge un quadro chiaro della polarizzazione del Brasile, con modelli di voto che riflettono le profonde differenze economiche che rendono il Brasile il Paese più ineguale dell’America Latina. Bolsonaro è riuscito a dominare la maggior parte delle città nelle regioni centro-occidentale, sud-orientale e meridionale, che sono più ricche e conservatrici (sebbene caratterizzate da un’estrema disuguaglianza e contenessero grandi popolazioni a basso reddito)».

«I sostenitori di Bolsonaro, hanno visto in lui uncandidato disposto a rompere gli schemi della politica brasiliana e mantenere le sue promesse. Lo rispettavano come un uomo dai gusti semplici, a differenza della maggior parte dei politici con i loro stili di vita sontuosi, e come un leader che non aveva paura di esprimere la sua opinione. Lo consideravano incorruttibile. Un alto ufficiale militare ha descritto Bolsonaro come “un uomo d’onore che, nonostante le sue polemiche passate, ha dimostrato di essere diverso dal politico comune. Ha dimostrato di non aver paura di mettere in pericolo la propria vita per difendere il Paese [dalla sinistra e dai politici corrotti]”.

In ultima analisi, il fulcro che tiene unite queste diverse posizioni sembrerebbe essere un generale patriottismo brasiliano combinato con una rinnovata paura del comunismo e della sua presunta insidiosa diffusione nella società. Il patriottismo e l’anticomunismo divennero le fondamenta del movimento bolsonarista».

Bolsonaro è stato in grado non solo di appropriarsi dei simboli nazionali brasiliani, che i manifestanti hanno utilizzato nella campagna del 2016 per mettere sotto accusa Rousseff, ma anche di far rivivere lo spauracchio dormiente della Guerra Fredda. Durante la campagna elettorale ha sostenuto che il comunismo è la minaccia più significativa del Brasile, mettendo in pericolo il futuro del Paese e i valori fondamentali della società. Secondo un sostenitore, “Bolsonaro combatte il comunismo da quando era un adolescente nella sua città natale. Ha una storia di difesa del paese, nell’esercito e ora alla presidenza. Nessuno comprende meglio di lui [il pericolo del comunismo]”.»

Vero è che «le tendenze antidemocratiche di Bolsonaro hanno alienato i sostenitori centristi». «Bolsonaro ha messo in dubbio i risultati delle elezioni del 2018 più di una volta, sostenendo che avrebbe dovuto vincere al primo turno, e si è anche lamentato del fatto che il sistema di voto elettronico del Brasile soffre di difetti che mettono in dubbio l’accuratezza del conteggio finale, dandogli meno voti di quanto meritasse. Ha espresso disagio per l’integrità del voto del 2022, che secondo lui sarà molto probabilmente truccato, e ha suggerito che le elezioni non saranno valide se le autorità non utilizzeranno schede cartacee e includeranno il controllo pubblico del conteggio, o consentiranno alle forze armate di verificarlo in parallelo. Una riforma costituzionale che avrebbe reso obbligatorie le votazioni su carta per tutte le elezioni, proposta dal lealista di Bolsonaro Bia Kicis, è stata respinta dalla camera bassa del Congresso nell’agosto 2021. La bocciatura della proposta significa che lo Stato non può più apportare grandi riforme al sistema di voto in tempo per il votodi ottobre, anche se prima di allora potrebbero emergere progetti di legge simili. La spinta alla riforma elettorale, insieme ai continui battibecchi di Bolsonaro con membri del Congresso e della magistratura, ha seminato divisioni tra i suoi sostenitori di destra».

La posizione di Bolsonaro contro le misure di distanziamento sociale e i blocchi per controllare la diffusione del COVID-19 che è stata la questione più divisiva del suo mandato, mettendolo in contrasto con la maggior parte dei governatori statali e dei sindaci delle città. »

«Ma se il presidente ha visto i collegi elettorali moderati abbandonarlo, ha puntellato il sostegno altrove. È riuscito a ottenere un po’ di sostegno dal settore privato, in gran parte a causa della sua preoccupazione per le condizioni economiche e della resistenza alla chiusura di attività commerciali anche al culmine del contagio. I suoi amici d’affari includono grandi aziende, ma anche piccoli imprenditori della classe media che hanno riserve di liquidità limitate e stavano già lottando. Questi settori vedono in Bolsonaro un alleato che aiuta a mantenere a galla gli affari, in contrasto con i politici che favoriscono i blocchi.

La popolarità di Bolsonaro è cresciuta anche tra i brasiliani più poveri grazie a una serie di iniziative di trasferimento di denaro, anche se il Presidente era stato un feroce critico di questi programmi quando erano stati sviluppati sotto l’Amministrazione Lula».

«Secondo uno studio recente, i sostenitori più fedeli del Presidente costituiscono l’11% dell’elettorato (in calo rispetto al 17% nel 2020) e, soprattutto, mostrano segni di movimento verso destra nelle loro posizioni politiche. Le caratteristiche predominanti dei bolsonaristas sono rimaste le stesse da quando il Presidente ha iniziato la sua campagna per le alte cariche: sono tipicamente maschi bianchi, più anziani, più ricchi e più istruiti della media brasiliana. Gli evangelici costituiscono ancora un terzo della base del Presidente e mantiene un forte sostegno tra le Forze armate, la Polizia e il settore privato».

Particolarmente significativo è il legame tra Bolsonaro e i suoi aderenti che «va oltre un’agenda condivisa: hanno stabilito un legame affettivo, rafforzato dalla percezione che il Presidente sia l’unico politico ‘autentico’. “Avevamo bisogno di un pazzo in politica”, ha detto un alto funzionario delle forze armate. “Qualcuno che fosse abbastanza coraggioso o pazzo da opporsi ai potenti. Nessun altro politico ha il coraggio di dire la sua, qualunque cosa serva. Non ha paura di dire la verità”. Secondo i suoi sostenitori, i giudici della Corte Suprema, gli accademici e le figure dei media attaccano Bolsonaro per la sua determinazione a ripulire la politica venale del Brasile».

«Oltre alla percezione che Bolsonaro sia attrezzato in modo unico per purificare la politica brasiliana e impedire alla sinistra di tornare al potere, molti dei suoi sostenitori vedono anche nel presidente un campione della loro particolare concezione della libertà, un termine che usa frequentemente. L’interpretazione della libertà di Bolsonaro ruota attorno a una libertà assoluta dalle restrizioni. È in netto contrasto con il suo approccio a un duro approccio di legge e ordine. In effetti, sembra credere che quelle persone o gruppi che ritiene nel giusto debbano godere di assoluta libertà; altri dovrebbero affrontare le sanzioni più dure possibili. Ad esempio, ha difeso i taglialegna illegali che radono al suolo le foreste in Amazzonia in quanto agiscono entro i limiti consentiti della libertà economica. Allo stesso tempo, una persona affamata che ruba il cibo è, secondo il ragionamento di Bolsonaro, un ladro che dovrebbe sentire tutto il peso della legge».

«Con l’avvicinarsi del voto presidenziale di ottobre, l’ostilità di Bolsonaro verso le istituzioni che si oppongono alle sue politiche, l’ambivalenza verso le norme democratiche e lo scetticismo sull’integrità del sistema elettorale del Paese hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che possa cercare di ostacolare o sovvertire il processo elettorale. La sua bassa posizione nei sondaggi d’opinione fino alla metà del 2022 ha intensificato queste preoccupazioni, mentre la presenza di numerosi alti ufficiali militari nel governo, così come il sostegno verbale del Presidente all’ex dittatura militare, ha accresciuto i timori che possa cercare di imbrogliare le forze armate forze nel tentativo di mantenere il potere. I rischi di disordini o instabilità dipenderanno probabilmente dalla posizione assunta dai suoi più fedeli sostenitori».

«Il disprezzo di Bolsonaro per la democrazia è ben documentato. In più di un’occasione ha affermato che lascerà la presidenza solo “morto,arrestato o vittorioso [nelle elezioni del 2022]… e non sarò mai arrestato”, o che “solo Dio potrebbe rimuoverlo da Brasilia”. Non ha evitato di lodare la dittatura militare, che ha associato a un governo onesto, al dinamismo economico e a una società ordinata. Ha anche affermato che la democrazia ha aperto le porte a una miriade di problemi, come la corruzione endemica e la cattiva gestione economica, consentendo al contempo a ex criminali e terroristi di governare il Paese.

Bolsonaro «attacca i diritti delle minoranze e dei diritti umani e mostra poca civiltà di base agli oppositori politici. In un’occasione, ha suggerito che l’ex presidente Fernando Henrique Cardoso dovrebbe affrontare un plotone di esecuzione per aver tentato di privatizzare alcune delle società statali brasiliane». In più di una occasione i suoi sostenitori hanno accusato i tribunali di aver esagerato e di aver indebolito il Presidente.

Questo disprezzo dei valori e dei meccanismi democratici potrebbe diventare pericoloso se Bolsonaro decidesse di uscire dai limiti della procedura costituzionale per raggiungere i suoi obiettivi politici e ideologici. Alcuni dei suoi lealisti sostengono che per salvare il Paese occorrono “azioni eccezionali”».

«Finora, le istituzioni brasiliane hanno precedenti contrastanti di fronte agli attacchi del Presidente. Alcuni hanno mostrato un certo grado di resilienza, respingendo alcune delle sue accuse: la Corte suprema elettorale, ad esempio, ha creato un comitato per la trasparenza per affrontare le accuse di frode nel sistema elettorale. Eppure, sotto altri aspetti, queste istituzioni si sono dimostrate più caute e riluttanti a confrontarsi con il Presidente ei suoi sostenitori. I legislatori hanno presentato un totale di 143 richieste di impeachment al Congresso, ma nessuna è andata oltre la fase di valutazione iniziale».

«Anche se Bolsonaro non cerca né riesce a ribaltare le decisioni democratiche per la presa del potere, la sua feroce critica al sistema elettorale, che non ha ancora sostenuto con prove sostanziali, è già servita a corrodere la fiducia dell’opinione pubblica nel sistema elettorale».

«I legami che legano i militari e la polizia con Bolsonaro si sono rafforzati da quando è salito al potere. I suoi appelli alla legge e all’ordine, gli attacchi a cause progressiste e la difesa del possesso di armi da parte dei “buoni cittadini” hanno risuonato con i membri delle forze di sicurezza. Molti ufficiali professano forti attaccamenti ai valori conservatori di Bolsonaro, al patriottismo e alla preferenza per le dure forze dell’ordine. Vedono anche Bolsonaro come il primo politico che li tratta come partner privilegiati piuttosto che come un ‘nemico’. “Gli agenti di polizia muoiono molto in Brasile, i loro stipendi sono generalmente molto bassi e, in molti Stati, le loro condizioni di lavoro sono terribili”, ha detto un ex ufficiale.

Il Presidente è stato assiduo nei suoi sforzi per costruire la lealtà nella Polizia e nelle Forze armate. Ha partecipato regolarmente alle cerimonie di laurea per reclute di polizia e militari e ha cercato di fornire vantaggi materiali tangibili agli ufficiali. I salari della Polizia Federale sono aumentati, mentre programmi come Pra Viver mirano a rafforzare la rete di sicurezza sociale per gli agenti di polizia. Bolsonaro è stato anche un fermo sostenitore dell’ ‘immunità qualificata’ (excludente de ilicitude), una proposta che offrirebbe una tutela legale agli agenti di polizia che uccidono in servizio. Uno sciopero della polizia nel 2020 nello stato del Ceará ha goduto del velato sostegno di Bolsonaro.

«Più significativamente, le forze armate ora hanno anche importanti interessi politici e materiali nel governo, con ufficiali in servizio e in pensione che si dice occupino oltre 6.000 posizioni federali civili. Il personale militare ha beneficiato di aumenti salariali, regimi pensionistici speciali e un programma di alloggi a basso interesse».

«Questo status privilegiato ha alimentato la preoccupazione su come le forze armate potrebbero reagire nel caso in cui Bolsonaro si aggrappi alla carica o contesti un’apparente sconfitta elettorale».

Detto questo, le preoccupazioni che i militari in quanto istituzione possano esercitare un intervento decisivo per conto di Bolsonaro sconfitto sono probabilmente infondate. I vertici sono irremovibili nel respingere l’idea di prendere parte a un colpo di Stato e il sostegno all’interno dei ranghi per una rottura dell’ordine costituzionale brasiliano sembra scarso. Come ha affermato un alto ufficiale dell’esercito, “È vero che alcuni individui più estremisti, specialmente nella polizia, potrebbero causare problemi, persino violenze. Ma non le istituzioni. Sia l’esercito che la polizia sono consapevoli del loro dovere e le loro gerarchie sono solide”».

«Una preoccupazione più realistica è la possibilità che i militari e la Polizia non rispondano se chiamati a contenere la violenza o anche un tentativo di rivolta da parte dei lealisti di Bolsonaro, magari includendo membri di queste forze«».

Questa preoccupazione è tanto maggiore perché i militari e la polizia sembrano condividere la sfiducia di Bolsonaro nei confronti del sistema elettorale, almeno in una certa misura». La reazione delle forze di sicurezza alla sconfitta di Bolsonaro sarà probabilmente guidata dalla risposta non solo del presidente, ma anche dei suoi sostenitori più accaniti e dei media che simpatizzano con lui»

Il rischio più alto di violenza intorno alle elezioni al momento sembra poggiare sulla possibile reazione dei devoti di Bolsonaro in caso di risultato elettorale avverso o di una sfida decisiva alla sua autorità politica.

«Le manifestazioni di sostegno a Bolsonaro non sono ancora diventate violente, ma i suoi sostenitori hanno usato tattiche intimidatorie sia sui social che per le strade».

«Il Brasile non ha ancora milizie su larga scala orientate verso obiettivi di destra, come gli Oath Keepers negli Stati Uniti o gli ex gruppi paramilitari in Colombia. Ma ci sono diversi gruppi che potrebbero plausibilmente trasformare in violenti i disordini pro-Bolsonaro nel caso in cui il Presidente contesti il risultato elettorale. Una sono le milizie di quartiere che dagli anni ’90 hanno imposto la loro versione coercitiva di sicurezza in zone di Rio de Janeiro afflitte da bande e traffico di droga. Esasperati dalla criminalità, sia i residenti che i politici all’inizio consideravano questi abiti favorevolmente – nel 2006, il sindaco di Rio li ha descritti come ‘il male minore’- ma molti hanno cambiato idea quando le milizie si sono evolute in un altro insieme di gruppi criminali in lizza per il controllo del territorio».

«Numerosi segnali suggeriscono che il vetriolo antidemocratico di Bolsonaro potrebbe a un certo punto congelarsi in giustificazioni per atti di violenza. Tra il 2018 e il 2021, uno studio condotto da una ONG locale ha identificato più di 2.500 siti web brasiliani che promuovono l’incitamento all’odio. La disinformazione sui social media ha messo in dubbio l’affidabilità del sistema di voto elettronico, in linea con la diffusa percezione tra i gruppi di estrema destra brasiliani che le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 siano state rubate. La sfiducia nel processo elettorale è diventata quasi un consenso tra i bolsonaristi, che potrebbero seguire l’esempio dei sostenitori di Trump nel tentativo di ribaltare il risultato elettorale se ritenessero che ci fossero prove sufficienti di frode. Bolsonaro, infatti, nelle interviste successive all’attentato del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti ha affermato che la sfiducia nel sistema elettorale brasiliano era tale che “nel 2022 la situazione potrebbe essere peggiore di quella degli Stati Uniti” All’inizio del 2022, ha detto in un discorso che “se necessario, andremo in guerra”.

L’apparente ricerca da parte della destra brasiliana di ispirazione dagli Stati Uniti su come interrompere un pacifico trasferimento di potere ha allarmato gli osservatori. Uno studio su quasi 94 milioni di post su Parler, una piattaforma di social media che attira l’estrema destra, ha rivelato una rete di profili di destra brasiliani seconda solo agli Stati Uniti in termini di organizzazione. Questi gruppi, che sostengono apertamente il tentativo di insurrezione al Campidoglio degli Stati Uniti, hanno spinto l’idea che la frode alle elezioni brasiliane di ottobre sia inevitabile.L’aumento dei livelli di possesso di armi, in seguito agli sforzi di Bolsonaro per smantellare le restrizioni sul porto di armi e concedere agevolazioni fiscali agli importatori di armi, hanno anche alimentato i timori che l’accresciuta tensione partigiana possa portare ad atti di violenza letale. I diritti sulle armi sono sempre stati al centro della piattaforma politica di Bolsonaro e gruppi come il Movimento Pro-arm affermano che questa questione è centrale nel concetto di libertà detenuto dal presidente e dai suoi seguaci. Anche così, i rischi di una reazione di estrema destra sono mitigati dalla fragilità della fedeltà Bolsonaro, rendendo improbabile la prospettiva di una risposta coordinata a una battuta d’arresto elettorale».

«Sebbene Bolsonaro abbia guadagnato terreno, la maggior parte dei sondaggi indica ancora un comodo margine di vittoria per Lula da Silva, il che significa che il Presidente potrebbe benissimo affrontare la scelta se accettare la sconfitta o contestare il risultato. La sua retorica fino ad oggi dà tutte le indicazioni che potrebbe optare per quest’ultimo. La natura precisa di una possibile sfida è più difficile da prevedere. Bolsonaro potrebbe cercare di emulare il comportamento di Trump negli Stati Uniti e denunciare le elezioni come una frode. Potrebbe contestare il risultato in tribunale, anche se avrebbe un compito difficile poiché (a differenza degli Stati Uniti) il Brasile ha un tribunale elettorale superiore dedicato al di fuori della normale magistratura. Questo tribunale è indipendente dal governo ed è guidato da un giudice della Corte Suprema a rotazione; nel 2022 sarà supervisionato da Alexandre de Moraes, il bersaglio più frequente delle ire di Bolsonaro tra i giudici. È quindi improbabile che gli sforzi per invertire l’esito delle elezioni attraverso azioni legali o pressioni sui tribunali abbiano successo.

Un rifiuto da parte di Bolsonaro di cedere il potere, o anche uno sforzo per progettare un vero e proprio colpo di Stato, sembra attualmente rappresentare un rischio un po’ minore».Tuttavia, «sembra improbabile che Bolsonaro se ne vada in silenzio. È del tutto plausibile che inciti i suoi devoti a scendere in piazza, magari anche prima delle urne se sente che la sconfitta è inevitabile. Il modo in cui i suoi sostenitori reagiranno a una tale chiamata potrebbe determinare se le elezioni saranno pacifiche o meno».

«Il supporto militare o di polizia al Presidente in un tentativo di colpo di Stato sembra essere una prospettiva remota, ma ciò non elimina tutti i rischi che potrebbero rappresentare i membri di queste forze»