Il 2 ottobre, il Brasile è chiamato al voto per le elezioni generali. Se è vero che l’attenzione si appunta sul voto presidenziale, dove si sfidano il Presidente uscente Jair Bolsonaro e l’ex già due volte Presidente Inácio Lula da Silva, e secondo i sondaggi, Lula potrebbe uscire vincitore già da questo primo turno, i brasiliani dovranno eleggere anche 27 senatori su 81, tutti i 513 membri della Camera dei Deputati, tutti i 27 governatori e le relative legislature statali (deputati locali dello Stato).

L’elezione dei membri del Congresso nazionale, cioè l’organo legislativo, il Parlamento, suddiviso in due rami, sono di rilevanza in quanto la loro composizione incide sull’agenda del Presidente. Con 513 seggi, la Camara dos Deputados ha un numero di membri proporzionale a quello della popolazione e verrà completamente rinnovata. Il Senato, invece, ha tre seggi per ciascuno degli Stati federati: quelli in palio il 2 ottobre sono 27 su 81.

A questa tornata il Tribunale elettorale ha registrato un numero record di candidati autodichiarati leader di un ordine religioso, 73 su un totale di 28 mila. Fino all’ultimo Bolsonaro ha corteggiato gli evangelici, che rappresentano il 70% dei candidati legati ad una confessione, ma c’è anche una presenza senza precedenti di esponenti di religioni afro-discendenti, Candomblè e Umbanda, un misto di cattolicesimo e diverse forme di animismo africano. L’altro record è il numero di candidati indigeni, al massimo storico: sono 181 in lizza alle legislative, ovvero lo 0,63% del totale, a riprova che in gioco in questa elezione c’è anche il futuro di questi popoli, sempre più minacciati dai colossi dell’agroalimentare e in parte dal riscaldamento globale.

Il Congresso del Brasile è un attore potente nella politica del Paese -avendo messo sotto accusa Rousseff e bloccato gran parte dell’agenda di Bolsonaro, per esempio- e la sua influenza sta crescendo sotto il potente Presidente della Camera Arthur Lira. Nel 2020, i legislatori hanno intensificato l’uso di un meccanismo noto come ‘budget segreto’, che consente di trasferire fondi ai membri da utilizzare per uso discrezionale nel loro distretto.

Il Congresso del Brasile presenta un gran numero di partiti e un’ampia gamma di campi ideologici, in parte a causa della soglia relativamente bassa di voti necessaria per essere eletti in grandi distretti multi-membro come San Paolo e Minas Gerais. IlCongresso è quindi meglio compreso attraverso vari gruppi di membri. I Caucuses, che rappresentano interessi come l’agrobusiness o gli elettori evangelici, possono guidare l’agenda del Congresso e lo fanno. Il Centrão, un gruppo centrista guidato da Lira e composto da circa la metà dei 513 membri del Congresso, sono attualmente la forza più potente.

L’elezione per il gran numero di seggi del Congresso è impegnativo e i brasiliani, dai sondaggi di queste ultime settimane, hanno dimostrato di non avere le idee chiare su chi votare. Un fattore da tenere a mente è che il sistema elettorale del Brasile consente ai cittadini di votare per i partiti piuttosto che per candidati specifici al Congresso e al governatorato. Ciò può aumentare i venti favorevoli di una buona prestazione da parte di un candidato alla presidenza. Circa la metà degli elettori che hanno detto a DataFolha di aver deciso chi votare come vice, ha affermato di voler eleggere un candidato dello stesso partito del loro candidato presidenziale preferito.

Per effetto del ‘bilancio segreto’, è probabile che il vantaggio di incumbency sarà più forte del solito in queste elezioni, soprattutto per gli alleati di Bolsonaro e Lira, che hanno ricevuto più denaroper il fondo discrezionale.

I candidati al Congresso e i candidati al governo nei 26 Stati e distretti federali del Brasile si sfideranno sulle principali questioni riguardanti il Brasile. Secondo il sondaggista Genial/Quaest, l’economia è la questione principale nelle elezioni per il 39% degli elettori, di gran lunga la quota maggiore. «Quello che le persone cercano è qualcuno che possa effettivamente aggiustare l’economia», ha detto il sondaggista Felipe Nunes sul podcast Latin America in Focus. Le questioni sociali, come la fame, la povertà e la disuguaglianza, sono le questioni principali per il 21% degli elettori. Anche la salute, inclusa la pandemia (14%) e la corruzione (8%) sono fondamentali per alcuni elettori.

La composizione del Congresso sarà importante per chi vincerà, così come i leader eletti dagli organi, come il Presidente della Camera. La loro relazione con il Presidente determinerà la capacità del Presidente di controllare l’agenda del Congresso e il budget.

L’andamento di queste elezioni sarà importante per il prossimo capo di Stato, dato un Congresso sempre più potente, anche se frammentato, e un rapporto mutevole tra il potere legislativo e quello esecutivo. Ad esempio, Bolsonaro non ha adottato il solito comportamento di costruzione di coalizioni che è stato il tradizionale fulcro del processo legislativo nella politica brasiliana, spiega Beatriz Rey, borsista presso l’Istituto SNF Agora della Johns Hopkins University e ricercatore senior presso il Center for Studies on the Brazilian Congress presso l’Università statale di Rio de Janeiro. In mezzo a questo cambiamento nei controlli e nei contrappesi, Rey spiega che è difficile prevedere la composizione del Congresso e le dinamiche tra l’esecutivo e il legislativo dopo il voto.

Secondo molti osservatori, se anche Lula vincesse al primo turno, il Brasile rimane un Paese conservatore sotto molti aspetti, e il Congresso probabilmente avrà una maggioranza di centrodestra o di destra, i sondaggi dicono che il Paese è più conservatore di quanto non fosse quando Lula era Presidente la prima volta.

Ad esempio, il 70% dei brasiliani si oppone costantemente alla legalizzazione dell’aborto. Percentuali simili si oppongono alla legalizzazione delle droghe. Ci sono sondaggi proporzionati che mostrano opinioni socialmente conservatrici in altre aree in un modo che non è proprio la norma in altri Paesi della regione, si fa notare. Il che sarebbe dovuto al fatto che la comunità cristiana evangelica che è cresciuta dal 10 per cento della popolazione a un terzo della popolazione negli ultimi tre decenni.

Il cruciale voto in Brasile sarà seguito da vicino da molti Paesi della regione, ma non solo, essendo la più grande economia dell’America Latina. Negli ultimi 10 mesi, il tasso di inflazione annuale è stato a due cifre, ma lo scorso agosto è iniziata una flessione, sotto la soglia del 10%. L’inflazione colpisce decine di milioni di brasiliani: in 33 milioni patiscono la fame e più della metà della popolazione, ovvero 125 milioni di persone, ha problemi alimentari. In media le persone sono il 10% povere di quanto non fossero nel 2013. Per giunta il Brasile sta attraversando un periodo di crisi politica sulla scia degli scandali del recente passato.