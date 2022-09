Il primo dibattito elettorale presidenziale dal vivo in Brasile, come ampiamente previsto, si è rivelato nient’altro che un incontro urlante tra i primi sei candidati, in particolare il Presidente Jair Bolsonaro e il principale contendente ed ex Presidente, Lula da Silva, che insieme si sono concessi un intenso scambio di accuse e contro-accuse per tutta la sessione dal vivo. Il Presidente Bolsonaro, che molte volte ha definito il suo principale avversario un ‘ladro’ ed ‘ex detenuto’ nel corso del dibattito, ha usato un linguaggio duro per snobbare Lula: «Il tuo governo è stato il più corrotto della storia brasiliana. Era una cleptocrazia, un governo basato sulla rapina». Lula ha risposto dicendo al pubblico che il suo governo dovrebbe essere ricordato per aver contribuito a sollevare decine di milioni di persone dalla povertà; ha poi accusato il Presidente Bolsonaro di cestinare quell’eredità e di ‘distruggere’ il Paese.

Le emozioni e gli animi erano ancora più forti tra i team dei candidati che assistevano al dibattito su uno schermo dietro le quinte. Un membro della squadra di Lula ha accusato la squadra di Bolsonaro di “mancare della maturità necessaria per partecipare al dibattito” dopo aver deriso e gridato insulti mentre Lula stava parlando. Ricardo Salles, un alleato di Bolsonaro ed ex Ministro dell’ambiente, si è offeso e lui e un membro della squadra di Lula sono letteralmente venuti alle mani.

Il primo turno delle elezioni si terrà il 2 ottobre con un secondo turno previsto per il 30 ottobre se nessuno dei candidati ottiene il cinquanta per cento dei voti validi. Ma vista l’intensità dei disperati tentativi del Presidente Bolsonaro di mantenere la sua presidenza a tutti i costi, si prevede che potrebbe rifiutarsi di accettare i risultati se raccoglie meno voti del suo principale rivale Lula, seguendo così le orme del suo modello Donald Trump. che ha anche rifiutato di accettare la sconfitta per mano di Joe Biden.

Nel frattempo, Lula, il candidato più popolare secondo tutti i recenti sondaggi d’opinione, ha severamente confutato le accuse di corruzione e si è dichiarato innocente. Lula è stato condannato per corruzione nel 2017 e si è arresa alle autorità federali nell’aprile 2018 per iniziare a scontare una pena detentiva di 12 anni. Tuttavia, nel 2021, la Corte Suprema ha annullato la condanna, consentendogli di candidarsi nuovamente alla presidenza. “Sono stato arrestato perché tu potessi essere eletto Presidente, ma poi sono stato dichiarato non colpevole. Ma ora vincerò per vedere in un colpo solo cosa vuoi nascondere così tanto!”, ha detto Lula in riferimento ai presunti sforzi di Bolsonaro per nascondere le informazioni e indebolire la trasparenza da quando è entrato in carica.

Questo è il sesto tentativo di Lula per la corsa alla presidenza con il Partito dei Lavoratori Brasiliani (PT). Ha servito come Presidente dal 2003 al 2011 e ha lasciato l’incarico con un tasso di approvazione del 90% dopo che milioni di brasiliani sono stati sollevati dalla povertà durante il suo mandato. Tuttavia, la sua fortuna non è durata a lungo. Dopo essere sopravvissuto a un cancro alla gola nel 2011, Lula è stato condannato per corruzione e riciclaggio di denaro sei anni dopo, accuse che sono state inquadrate nel contesto di un’indagine ad ampio raggio sulla compagnia petrolifera statale Petrobras. Bolsonaro, che è tangibilmente in ritardo rispetto a Lula nei sondaggi d’opinione, ha più volte messo in dubbio la trasparenza del processo elettorale del Paese e ha criticato in particolare l’uso delle schede elettroniche, un sistema in uso dal 2000. E non è tutto: il Presidente Bolsonaro ha ha anche chiesto ai militari di eseguire un conteggio ‘pubblico’ parallelo dei voti per convalidare i risultati. Tutto ciò indica che il Presidente Bolsonaro probabilmente non accetterà la sua sconfitta in silenzio.

Edson Fachin, Ministro della Corte elettorale superiore, ha già messo in guardia sull’alta probabilità di disordini “più gravi” dell’insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Sebbene Fachin abbia ribadito più volte che le autorità elettorali non consentirebbero interferenze da parte del governo federale o delle forze armate, resta ogni probabilità che il Presidente Bolsonaro non lascerebbe che Lula si sottraesse alla presidenza così facilmente. La crescente povertà e fame, l’impennata dei prezzi e un’ondata di distruzione nella foresta amazzonica hanno certamente intaccato la popolarità di Bolsonaro, che, essendo un tipico leader populista, apparentemente non è pronto a inghiottire questa amara realtà e sta cercando di generare slancio per una campagna di protesta per interrompere il processo se il risultato non fosse a suo favore. Quindi, invece di condividere qualsiasi piano concreto per il ringiovanimento di un’economia incerta, Bolsonaro sta facendo solo due cose: una, denunciare la corruzione contro Lula; e due, mettere in dubbio il processo elettorale nel suo insieme.

D’altra parte, Lula da Silva, che è abbastanza fiducioso nel suo successo in questa corsa, ha promesso di lanciare una grande repressione contro i minatori e i taglialegna illegali che devastano l’Amazzonia sulla scia degli omicidi “barbari” dell’esperto indigeno Bruno Pereira e il giornalista britannico Dom Phillips. Si è anche impegnato a creare un nuovo ministero per i popoli indigeni e ricostruire Ibama, l’agenzia ambientale, che sarebbe stata sistematicamente smantellata dal Presidente Bolsonaro da quando è subentrato nel 2019. “Metteremo fine a qualsiasi tipo di estrazione illegale. Questo non può essere semplicemente attraverso una legge: deve essere quasi una professione di fede”, dichiarò Lula ad alta voce. Ha inoltre promesso di rendere la crisi climatica globale “una priorità assoluta” se eletto. Lula si impegna a rafforzare la polizia federale brasiliana e i suoi confini per riprendere il controllo di remote regioni amazzoniche come la valle di Javari, dove Pereira e Phillips sono stati uccisi, da bande di narcotrafficanti e trafficanti di armi. Sebbene Lula insista sul fatto che la sovranità del Brasile sulla regione amazzonica sia categorica, sta anche mostrando la sua disponibilità ad accogliere l’aiuto internazionale nella battaglia per ridurre la deforestazione. “Non abbiamo bisogno di abbattere nemmeno un albero in più per piantare semi di soia. Non abbiamo bisogno di tagliare un altro albero per piantare il mais. Non abbiamo bisogno di abbattere un solo albero per piantare canna da zucchero o allevare bestiame”, ha detto Lula per riaffermare il suo impegno per combattere la deforestazione dell’Amazzonia.

Il risultato di Lula nel recente sondaggio suggerisce che c’è una piccola possibilità che possa ottenere oltre il 50 percento dei voti al primo turno, evitando un ballottaggio contro Bolsonaro, 67 anni. Se le elezioni avanzano al secondo turno, il 30 ottobre, il sondaggio mostra che Lula probabilmente batterà Bolsonaro con il 54% dei voti. I due principali candidati, in corsa nella corsa presidenziale più polarizzata degli ultimi decenni, sono molto più avanti degli altri dieci sfidanti. Tuttavia, nonostante questa campagna elettorale ad alto numero di sfidanti e la grande offensiva di Bolsonaro, Lula ha cercato di attutire i timori che il Brasile possa subire una ‘rottura’ democratica e sostiene la linea secondo cui è inconcepibile che i brasiliani lascino deragliare la loro democrazia duramente combattuta, così facilmente. Ma, un ex capitano dell’esercito di estrema destra radicale che celebra apertamente la dittatura militare del Brasile, il Presidente Bolsonaro si sta apparentemente preparando a mettere in scena una manovra dell’ultimo minuto per aggirare Lula e rinvigorire la sua campagna. Bolsonaro ha detto ai suoi sostenitori più accaniti di scendere in strada “per l’ultima volta” il 7 settembre, il Giorno dell’Indipendenza del Brasile. Il raduno viene letto come un’ulteriore minaccia da parte di tutte le parti interessate che Bolsonaro potrebbe non essere disposto a lasciare il suo ufficio in modo pacifico, e rappresenta solo uno dei tanti motivi per cui più di un milione di brasiliani di tutto lo spettro politico hanno recentemente firmato un alto profilo manifesto che avverte che la giovane democrazia del paese ha affrontato un momento di “immenso pericolo”. È chiaro che la corsa presidenziale brasiliana è entrata in una fase critica e proprio mentre il fanatismo populista sta crescendo.