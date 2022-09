Alle elezioni presidenziali di domenica, Lula favorito contro un Bolsonaro, avverso oramai alla gran parte dei brasiliani. In queste elezioni, è in gioco più del solo futuro del Brasile. Di mezzo c'è il ritorno della sinistra in tutta l'America Latina

Alle elezioni presidenziali di domenica, Lula favorito contro un Bolsonaro, avverso oramai alla gran parte dei brasiliani. In queste elezioni, è in gioco più del solo futuro del Brasile. Di mezzo c'è il ritorno della sinistra in tutta l'America Latina

Il Brasile si prepara all’elezione più grande (per numero di elettori registrati) e più polarizzata della sua storia. Domenica 2 ottobre, 156.454.011 milioni di elettori aventi diritto e registrati (il più grande elettorato registrato nella storia del Brasile), si recheranno alle urne -in Brasile il voto è obbligatorio, e alle ultime elezioni l’astensionismo era stato attorno al 20%- per eleggere un Presidente, 27 senatori su 81, tutti i 513 membri della Camera dei Deputati e tutti i 27 governatori e le relative legislature statali. Per le gare presidenziali e governative, se nessun candidato riceve più del 50 per cento dei voti, il ballottaggio avrà luogo il 30 ottobre.

L’attenzione si appunta tutta sull’elezione presidenziale, dove due pesi massimi,esattamente agli antipodi per stile e linea politica, si contendono il voto: l’attuale Presidente Jair Bolsonaro e l’ex già due volte Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (che ha guidato il Paese dal 2003 al 2010). Nell’ultimo anno, i due si sono impegnati in una campagna altamente polarizzata e aggressiva, dipingendo l’altro come una minaccia esistenziale alla democrazia brasiliana. La tensionenel Paese è alle stelle, e gli episodi di violenza elettorale tra sostenitori dei due candidati si sono moltiplicati con lo scorrere dei mesi.

Secondo gli ultimi sondaggi diffusi oggi, Lula raccoglierebbe il 46% dei voti, mentre Bolsonaro si fermerebbe al 33%. Da giorni, per altro, i moltisondaggi che nel Paese sono stati condotti, hanno fatto ritenere che Lula possa vincere al primo turno, infatti, secondo i calcoli dei sondaggisti, considerando solo i voti validi e senza considerare le astensioni (come prevede la legge elettorale brasiliana), Lula raccoglierebbe tra il 50%e il 52% dei consensi.

Nel caso di ballottaggio, Lula viene dato attorno al 54%, contro il 35% di Bolsonaro.

Domenica i brasiliani sceglieranno tra due proposte politiche completamente all’opposto; il Brasile del 3 ottobre, secondo gli analisti, potrebbe incidere su quello che sarà lo skyline dell’America Latina dei prossimi anni.

Nel primo scenario, sintetizzano efficacemente Jeffrey W. Rubin, professore Associato di Storia all’Università di Boston, e Rafael R. Ioris, professore di Storia dell’America Latina moderna all’Università di Denver, «Jair Bolsonaro, l’attuale Presidente del Brasile, riuscirà a rimanere al potere -vincendo il voto o ignorandolo illegalmente– e continuerà a spingere il Paese su una strada autoritaria». Nel secondo scenario, «il Paese avvierà il processo di ricostruzione delle sue istituzioni democratiche, che sono state minate durante i quattro anni al potere di Bolsonaro. Quel progetto sarà compito di un’ampia coalizione di centrosinistra guidata dall’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partito dei Lavoratori», quello che viene definito il ‘Presidente della speranza’.

Guardate da fuori, «le dinamiche in atto nelle elezioni brasiliane sono un chiaro esempio della più ampia crisi della democrazia liberale, con gli autoritari di destra in ascesa a livello globale. Ma la scelta ad alto rischio che i brasiliani devono affrontare in queste elezioni è stata anche plasmata da complicate esperienze sociali e politiche uniche in Brasile», affermano i due docenti, esperti di America Latina.

Nel primo decennio del 21° secolo, ricostruiscono Rubin e Ioris, «il Brasile ha guidato una ‘marea rosa‘ a livello regionale, durante la quale l’America Latina, governata in gran parte da presidenti di sinistra, ha sperimentato livelli senza precedenti di crescita inclusiva attraverso la politica democratica. Le politiche economiche e assistenziali di Lula, ad esempio, hanno portato 30 milioni di persone fuori dalla povertà e fornito ai brasiliani a basso reddito, per lo più non bianchi, nuove opportunità di mobilità verso l’alto.

Dopo il 2012, con il rallentamento dell’economia brasiliana, le élite tradizionali si sono mobilitateper resistere a questo percorso progressista. I loro sforzi hanno guadagnato terreno con uno scandalo di corruzione esplosivo, chiamato ‘Lava Jato‘. Sebbene fossero coinvolti politici di tutto lo spettro, l’operazione ha preso di mira in particolare il Partito dei Lavoratori e ha generato una rabbia diffusa nei confronti del partito.

Il sentimento anti-sinistra, guidato da gruppi privilegiati e abilmente gestito attraverso campagne sui social media, è cresciuto fino a includere elettori di tutto lo spettro economico e politico. Ciò ha fornito un’apertura perfetta per Bolsonaro, ex capitano militare e insignificante membro del Congresso, per cogliere lo slancio della destra. Basandosi sulla profonda polarizzazione generata dall’illegittimo impeachment del successore di Lula, Dilma Rousseff, Bolsonaro si è rinominato un outsider pronto a rovesciare un’establishment politico corrotto. E, proprio come Donald Trumpnegli Stati Uniti due anni prima, Bolsonaro ha vinto le elezioni del 2018 combinando uno spettacolo magistrale con un linguaggio dispregiativo. La retorica della campagna di Bolsonaro era esplicitamente sessista, anti-nero e anti-LGBTQ. La sua vittoria è stata anche legata al fatto che Lula, il capofila allora come oggi, era stato arrestato con accuse inventate e gli è stato impedito di gareggiare».

La svolta si ha nel 2021, quando si ha il ribaltamento della condanna per corruzione di Lula. «L’evento lo ha riposizionato come il candidato dell’opposizione più valido per la presidenza». Da qual momento, prima ancora dell’ufficializzazione della candidatura, i sondaggi lo hanno sempre visto in testa e di mano in mano ha sempre più distanziato Bolsonaro. «E anche se Lula è di sinistra, forse in queste elezioni è visto più che altro come la migliore occasione per riportare il Paese alle norme democratiche», affermano Jeffrey W. Rubin e Rafael R. Ioris.

L’annunciato successo di Lula quasi monopolizza le cronache, però è da tenere presente che circa un terzo dei brasiliani continua a sostenere la candidatura di Bolsonaro e spera nella rielezione, per quanto alcuni conservatori moderati si siano schierati con Lula per cercare di impedire la rielezione del Presidente in carica.

Il che mostra bene come questa elezione sia molto più complessa di quanto suggerirebbe un’ottica sinistra-destra convenzionale.

Entrambi i lati dello spettro politico, affermano Rubin e Ioris «sono profondamente radicati nella società brasiliana in modi trasversali che abbracciano religione, razza, genere, sessualità e classe.

Ad esempio, alcuni elettori a basso reddito che hanno beneficiato delle politiche di Lula, oggi sostengono Bolsonaro, spesso indignati per gli scandali di corruzione passati e l’attuale precarietà economica che devono affrontare. Nel frattempo, la nostalgia per una dittatura militare che la maggior parte dei cittadini non ha mai sperimentato influenza alcuni elettori, in particolare quelli conservatori».

I brasiliani, provano spiegare i due analisti, dando una lettura sociologica alle correnti che percuotono il Paese «stanno anche vivendo un periodo di cambiamento sociale caratterizzato dall’avanzamento dei diritti LGBTQ e delle donne.Alcuni brasiliani si sentono a disagio con i nuovi ruoli delle donne e con le identità queer sempre più diffuse tra le giovani generazioni. Spinta damovimenti evangelici e carismatici cattolici, questaangoscia ha acceso il desiderio di valori‘tradizionali‘ nella vita familiare e comunitaria, e ha visto alcuni brasiliani invocare un ritorno alla dittatura, sostenendo che la vita era allora più ordinata e meno violenta».

Non da meno incide la situazione economica, decisamente a luci e ombre. L’economiabrasiliana, secondo i sondaggi di Gallup, alla vigilia di queste elezioni «ha iniziato a riprendersi nel 2021 e continua a farlo quest’anno, con una crescita attuale per il 2022 prevista al 2,7%». Così, sulla scia di questa crescita, e di «un nuovo pacchetto di aiuti da 7,6 miliardi di dollari per aiutare ad alleviare i problemi di inflazione tra i brasiliani poveri, la maggioranza degli adulti brasiliani (58%) afferma che il loro tenore di vita sta migliorando». Contestualmente, un brasiliano su tre lotta per permettersi il cibo quotidiano: l’inflazione per la maggior parte del 2021 e gran parte del 2022 è stata a due cifre, ora «l’inflazione annuale è scesa a circa il 9% ad agosto, poiché i prezzi dei trasporti, del cibo e delle abitazioni hanno iniziato a scendere». Tuttavia, «i prezzi del cibo rimangono elevati, il che si riflette nel 34% dei brasiliani che ha affermato di dover lottare per permettersi il cibo». Il tasso di disoccupazione «è sceso al 9,1% quest’estate, il livello più basso in quasi sette anni», e tuttavia, «la maggior parte dei brasiliani (56%) pensa ancora che sia un brutto momento per trovare un lavoro».

Questi sentiment economici si riflettono poi in un altro rilevamento di Gallup che mostra che Bolsonaro «rimane ampiamente impopolare e non ha mai raggiunto il grado di approvazione di cui godeva il suo principale sfidante durante la sua presidenza». I brasiliani, secondo Gallup, sono disincantati nel rapportarsi a Bolsonaro: «in vista delle elezioni, quasi 6 brasiliani su 10 (58%) disapprovano il lavoro che sta facendo Bolsonaro, mentre il 38% approva».

Lula è perfettamente consapevole di questa situazione socio-economica, e in questa campagna elettorale, ha combinato impegni progressisti con promesse di guidare un corso economico tradizionale. Insomma, fa appello sia alla sinistra che al centro.

A sua volta, «Bolsonaro ha studiato e armato il playbook di Trump, dicendo che accetterà la sconfitta alle imminenti elezioni solo se lui stesso riterrà che siano state equamente tenute». Molti brasiliani temono che, mettendo in dubbio i risultati prima delle elezioni, Bolsonaro stia preparando la strada per cercare di rimanere illegalmente al potere, qualcosa di molto simile ad un colpo di Stato. Da molto tempo Bolsonaro fa interventi nei quali mette in discussione il sistema di voto elettronico e i conseguenti numeri che emergeranno dalle urne elettroniche. Altresì ha messo in dubbio il ruolo della Corte elettorale superiore (TSE) e si è considerato una sua vittima. Inoltre, ha chiesto la presenza delle Forze Armate durante il conteggio dei voti.

Bolsonaro ha dichiarato che attenderà la divulgazione dei calcoli delle urne elettroniche per decidere se accettare il risultato. In ciò poi si inserisce la preoccupazione su come l’esercito brasiliano potrebbe reagire se Bolsonaro si rifiutasse di accettare i risultati delle elezioni.

Bolsonaro avrebbe il sostegno di alcuni settori dell’esercito, molti dei quali prestano servizio nell’amministrazione del Presidente. Altresì il Presidente avrebbe intensificato i legami con le milizie criminali, secondo i giornali brasiliani. Bolsonaro nega, e intanto i sostenitori del Presidente sono stati invitati ad armarsi e scendere in strada in caso di sconfitta.

Una preoccupazione che potrebbe essere aggravata dal fatto che, secondo un rilevamento di Gallup, «la maggior parte dei brasiliani non ha fiducia nell’onestà delle elezioni: due brasiliani su tre (67%) intervistati quest’anno affermano di non avere fiducia nell’onestà delle elezioni».

A condire il tutto: «la maggioranza dei brasiliani(69%) considera la corruzione diffusa nel proprio governo». E a un Bolsonaro che si è fatto eleggere con la promessa che avrebbe spazzato via la corruzione dei governi di sinistra, oggi risponde un elettorato secondo il quale «la corruzione è percepita oggi tanto diffusa quanto lo era durante la presidenza da Silva, se non leggermente di più».

Se davvero Bolsonaro decidesse di accendere la miccia di un 6 gennaio brasiliano, la situazione che si verrebbe creare sarebbe davvero incandescente, oltre che inimmaginabile e per tanto quasi impossibile programmarne il contenimento. Due le ragioni: il tasso di violenza politica che affligge il Brasile, e l’alto numero di armi in circolazione.

«»Dalle rivoluzioni e rivolte della prima metà del XX secolo alla brutale dittatura militare della seconda, il Brasile ha subito una lunga storia di violenze politiche. Ma da quando ha abbandonato la dittatura nel 1985, il più grande Paese dell’America Latina ha goduto di una relativa calma al momento delle elezioni. Gli attacchi sono stati in gran parte limitati a candidati municipali e politici, spesso coinvolgendo rivali politici o bande criminali.«»

«In Brasile, 1 elettore su 5 considera giustificato almeno in una certa misura l’uso della violenza quando un avversario vince, secondo un recente sondaggio di Quaest per l’Università di San Paolo. Circa la metà di questi crede che la violenza sia‘molto giustificata‘. C’è poca differenza tra i sostenitori di Lula e Bolsonaro», annota ‘Washington Post‘. E certamente Bolsonaro ha fatto sempre del suo meglio per incentivare tale violenza. Il politologo Felipe Borba, sentito dal quotidiano, ha collegato l’aumento della violenza politica per le strade con l’aumento all’uso delle minacce da parte di Bolsonaro come tattica elettorale. «Le elezioni brasiliane sono sempre state polarizzate, ma c’è sempre stato un rispetto reciproco che nessun candidato ha mai osato attraversare. Bolsonaro è il primo a usare apertamente il discorso della violenza contro il suo avversario».

L’Osservatorio sulla violenza politica ed elettorale in Brasile quest’anno ha monitorato almeno 214 casi di violenza a sfondo politico, inclusi 45 presunti omicidi, contro funzionari eletti, candidati e dipendenti pubblici, con un aumento del 23% rispetto al 2020.

Secondo la storica Lilia Schwarcz, docente di antropologia all’Università di San Paolo, ci sono dei precedenti storici. «Bolsonaro rappresenta la continuazione dell’autoritarismo e di persone che la pensano come lui, che condividono l’amore per la dittatura militare e non erano contente della democratizzazione. Ora sono incoraggiati a esprimere queste opinioni».

Secondo il quotidiano ‘Folha de S. Paulo‘, il clima di violenza ha destato preoccupazione tra i comandanti militari, che in una riunione del mese scorso, 16 generali che compongono l’Alto Comando dell’Esercito, a Brasilia hanno discusso i piani eccezionali in caso di disordini nel giorno delle elezioni.

Il secondo elemento problematico è l’alto numero di armi detenute dai brasiliani. Il numero di brasiliani che si sono registrati come cacciatori, tiratori sportivi e collezionisti di armi, riferisce ‘BBC‘, è cresciuto di quasi cinque volte (474%) in quattro anni, arrivando a 673.818 a giugno, secondo i dati del Esercito ottenuto dalle ONG. I civili in Brasilehanno acquistato in media più di 1.300 nuove armi al giorno. Circa 994 milioni di munizioni sono state vendute nel Paese durante il mandato di Bolsonaro. In Amazzonia le armi sono cresciute del 219% tra la fine del 2018 e il 2021. Le importazioni di armi sono aumentate del 33% nel 2021 rispetto all’anno precedente, e hanno battuto il record di 51,9 milioni di dollari di valore importato.

Questo si spiega con il fatto che da quando è entrato in carica, nel gennaio 2019, Bolsonaro ha emesso decine di decreti per consentire alla popolazione l’accesso alle armi. Così E l’arsenale posseduto dai brasiliani è triplicato, arrivando a oltre 1 milione di armi in circolazione nel Paese, dalle piccole pistole ai fucili ad alta potenza. Ma non è il totale. ‘BBC‘ afferma: «Gli esperti sottolineano che, a causa della mancanza di dati centralizzati, è difficile stabilire con esattezza il numero di armi in mano ai civili in Brasile, ma alcuni stimano che superi i 4 milioni se si includono quelle irregolari». Il che «preoccupa molti, non solo per gli effetti che può avere sulla sicurezza pubblica in un Paese con alti tassi di violenza. Il fenomeno ha destato allarmi anche per la vicinanza delle elezioni di ottobre», «al punto che la Corte suprema federale brasiliana ha sospeso i decreti di Bolsonaro, limitando l’acquisto di armiin questa campagna a causa del rischio di violenza politica».

In queste elezioni, affermano Rubin e Ioris, «è in gioco più del solo futuro del Brasile. L’attuale ritorno della sinistra in tutta l’America Latina ha rinnovato le speranze che i guadagni nel taglio della povertà, decollati 20 anni fa, riprendano. Quest’anno rappresentanti della sinistra come Gabriel Boric e Gustavo Petro hanno vinto le elezioni rispettivamente in Cile e Colombia. Ora sembra probabile che il Brasile si unisca a questo gruppo, facendo oscillare il pendolo ideologico della regione a sinistra in un’apparente rinascita della ‘marea rosa‘.

Una vittoria di Lula farebbe di più che far pendere l’equilibrio sinistra-destra in America Latina. Ciò che lega Lula, Boric e Petro è il loro impegno per programmi progressisti e la loro volontà di negoziare in contesti democratici. Se Lula vincesse e assumesse l’incarico in Brasile, le politiche di questi leader potrebbero integrare quelle del Presidente americano Joe Biden in uno sforzo a livello dell’emisfero per rafforzare la democrazia». E per quanto riguarda intanto il solo Brasile, le elezioni di domenica, se i sondaggi sono corretti, ridefiniranno le future relazioni del Paese con l’America Latina, il Nord America, e il mondo.