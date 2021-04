Il Brasile ha avuto quella che è probabilmente la peggiore risposta politica pandemica al mondo, guidata dal suo Presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro. Le scelte del Presidente nella gestione del COVID-19 hanno innescato una tragedia senza precedenti nel Paese, con implicazioni potenzialmente catastrofiche per tutto il mondo.

Le cose si sono notevolmente deteriorate dall’emergere di una nuova e più contagiosa variante nel Paese, nota come P1. Il bilancio delle vittime in Brasile è aumentato inesorabilmente, raggiungendo i 4.250 l’8 aprile, il numero più alto di decessi giornalieri a causa della malattia sulla Terra.

Il sistema sanitario è crollato in numerose città. Lì, le scorte di ossigeno sono razionate, i letti in terapia intensiva sono completamente occupati e mancano sia il personale che le attrezzature.

Ci sono segnalazioni di pazienti legati per essere intubati, per mancanza di anestetici. Centinaia sono morti sulle barelle, sui pavimenti degli ospedali o a casa, anche quando le loro famiglie potevano procurarsi i tubi dell’ossigeno tanto necessari nel mercato parallelo.

Tre fattori hanno creato questo inferno vivente. In primo luogo, il Brasile è uno dei Paesi più diseguali sulla Terra e disuguaglianze profonde e sovrapposte hanno creato vulnerabilità tra le popolazioni svantaggiate. Queste vulnerabilità sono diventate più radicate dal 2016, quando la Presidente Dilma Rousseff è stata rimossa dall’incarico a causa di un impeachment che equivaleva a un colpo di stato parlamentare.

La pandemia fornisce un’ulteriore prova della disuguaglianza del Paese: il COVID-19 colpisce in modo sproporzionato i brasiliani neri, i poveri e i disoccupati.

In secondo luogo, il Brasile ha sempre sofferto di gravi limitazioni politiche e istituzionali, che sono peggiorate da quando Rousseff ha abbandonato l’incarico. I due governi dal 2016 hanno sponsorizzato riforme neoliberiste che hanno aumentato la precarietà del lavoro, eroso la sicurezza sociale e lasciato i servizi pubblici drammaticamente sottofinanziati. Queste riforme sono state sostenute da un emendamento costituzionale, che ha congelato le spese non finanziarie del governo federale in termini reali per 20 anni.

Il nuovo regime fiscale ha legittimato tagli brutali ai finanziamenti in nome di una regola fiscale arbitraria. Il sistema sanitario universale del Brasile, ispirato dall’NHS britannico, è stato degradato negli ultimi anni nell’ambito di questo programma di austerità.

Infine c’è il ruolo svolto dallo stesso Bolsonaro. Con la diffusione del COVID-19, il Presidente ha sistematicamente minimizzato i rischi e bloccato qualsiasi risposta coordinata a livello centrale. Ha anche criticato sindaci e governatori statali quando hanno cercato di imporre i propri blocchi, regole di distanziamento sociale o mandati di mascheramento.

La confusione amministrativa ha creato inevitabilmente un mosaico di regole nel Paese, che Bolsonaro ha usato come argomento contro ogni e qualsiasi restrizione. Il Presidente ha anche costretto i ministri della sanità del Paese – che sono stati quattro nell’ultimo anno – a concentrarsi su cure non provate come l’ivermectina e l’idrossiclorochina, lasciando il sistema sanitario a implodere.

L’unica misura significativa per proteggere i poveri è stata avviata dalla sinistra al Congresso: un sostegno al reddito di emergenza di 600 reais (108 dollari) al mese durante la pandemia, insieme ad altre misure espansive tra cui linee di credito per le piccole e medie imprese. Queste misure sono state approvate come parte di un ‘budget di guerra’ che aggira i limiti del deficit fiscale. Bolsonaro ha quindi presentato il sostegno al reddito come una sua sovvenzione ai poveri, il che ha aumentato notevolmente la sua popolarità.

Tuttavia, con l’inizio del nuovo anno fiscale, a gennaio, il programma di sostegno al reddito si è concluso proprio mentre si stava intensificando l’ultima ondata di infezioni da COVID-19. Ad aprile è stato sostituito da una sovvenzione molto più piccola di 250 reais al mese per un massimo di tre mesi, subordinata a riforme più profonde della pubblica amministrazione e tagli fiscali altrove.

La mancanza di sostegno federale ha reso impossibile per gli Stati e le municipalità imporre blocchi locali, peggiorando la pandemia.

La situazione in Brasile è un ottimo esempio di ‘necropolitica’. in azione. La necropolitica è l’uso del potere politico per decidere se le persone vivono o muoiono. In questa situazione, COVID-19 è considerato un fatto naturale che colpisce solo i deboli.

Questo è effettivamente sbagliato, ma questa politica di risentimento, cospirazione e disinformazione è tipica dell’attuale coorte mondiale di leader autoritari, che spesso filano falsità per creare conflitti, spostare l’attenzione e bloccare politiche alternative.

Bolsonaro ha dichiarato di evitare gravi misure COVID per tutelare l’economia. Tuttavia, questo compromesso non esiste. L’esperienza internazionale mostra che le economie che hanno affrontato in modo decisivo il coronavirus hanno avuto sia un minor numero di vittime sia minori contrazioni dell’attività economica (ad esempio Cina, Corea del Sud, Vietnam). Coloro che hanno cercato di evitare i blocchi hanno subito i più alti tassi di morte e i peggiori shock economici. L’economia del Brasile sta attualmente precipitando.

L’incuria di Bolsonaro nei confronti della pandemia ha consentito al governo di lanciare, praticamente inosservato, una serie di iniziative che rimuovono le protezioni per il lavoro e l’ambiente, aprendo nel contempo le terre indigene all’agricoltura e all’estrazione mineraria. Ha anche nascosto gli scandali di corruzione che coinvolgono la famiglia del presidente.

Bolsonaro ha la responsabilità diretta della tragedia brasiliana in un modo che va oltre l’incompetenza o la menzogna della sua risposta. Il Presidente ha deliberatamente promosso la diffusione del COVID-19 per polarizzare l’atmosfera politica a proprio vantaggio e per facilitare il lancio di un programma di governo completamente distruttivo.

Nel frattempo, la popolazione è stata lasciata esposta al coronavirus. Le riforme neoliberiste, lo smantellamento dello Stato e la distruzione dell’ambiente rimangono in cima all’agenda del governo. Il risultato è stato un numero di morti alle stelle, la peggiore contrazione economica nella storia brasiliana e un crescente caos sociale e politico.

Traduzione dell’articolo ‘COVID-19 in Brazil: how Jair Bolsonaro created a calamity’ da ‘The Conversation’