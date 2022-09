Ecco chi è Jair Bolsonaro, Presidente uscente in attesa di lasciare il Palácio do Planalto, dopo il voto del 2 ottobre, castigato da un drammatico cambiamento nel clima della politica internazionale

Quelle del 2 ottobre 2022 in Brasile, sono le elezioni più polarizzate e violente nella storia contemporanea del Paese. I brasiliani dovranno eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, oltre a 27 senatori su 81, tutti i 513 membri della Camera dei Deputati e tutti i 27 governatori e le relative legislature statali.

Tutta l’attenzione si appunta sul voto presidenziale, dove su otto candidati, i due che effettivamente possono essere eletti, sono il Presidente uscente Jair Bolsonaro e l’ex già due volte Presidente Inácio Lula da Silva (che ha guidato il Paese dal 2003 al 2010).

Secondo tutti i sondaggi, il vincitore (forse già al primo turno, quando serve superare la soglia del 50% dei voti validi) sarà Lula. A meno di svolte sorprendenti, Bolsonaro dovrà lasciare il Palácio do Planalto.

Come l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump -suo grande punto di riferimento e modello-, Bolsonaro ha ripetuto le accuse di brogli elettorali senza alcuna prova, e ha detto molte volte che potrebbe non rispettare i risultati elettorali e che non ci si deve fidare del sistema elettorale brasiliano. Il Brasile dispone di macchine per il voto elettronico dal 1996 e non è mai stata registrata alcuna frode sistematica, è anzi considerato estremamente sicuro. Le ripetute affermazioni del Presidente stanno facendo temere azioni simili a quelle del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, da parte dei suoi sostenitori, che, come i sostenitori di Trump, sono armati fino ai denti.

Jair Bolsonaro, un ex capitano dell’esercito che ha trascorso ventisette anni al Congresso brasiliano, in rappresentanza dello Stato di Rio de Janeiro, ha vinto le elezioni presidenziali del 2018 cavalcando un’ondata di fervore anti-establishment.

Facendo una campagna come un nazionalista di destra socialmente conservatore, ha promesso di affrontare la criminalità e la corruzione e diraddrizzare l’economia di fronte a una serie di crisi, tra cui un impeachment presidenziale, una profonda recessione, uno storico scandalo di corruzione e un forte aumento crimine violento.

Una coalizione di elettori che includeva cristiani evangelici, sostenitori della polizia e dell’esercito, uomini d’affari, proprietari terrieri rurali e la classe media lo hanno portato al potere. Bolsonaro probabilmente ha anche beneficiato di campagne di disinformazione diffuse attraverso i social network.

In carica, Bolsonaro ha ridotto le tasse e le tariffe, rafforzato le leggi militari e sulla proprietà delle armi e indebolito le agenzie federali come Ibama, l’organismo di contrasto ambientale del Brasile, il tutto mantenendo la sua retorica e personalità bellicose. Ha anche riempito la sua Amministrazione di membri dell’esercito, che ricoprono il doppio degli incarichi rispetto all’Amministrazione precedente.

Il suo mandato è stato segnato dalle sfide presentate dalla pandemia di Covid-19. Bolsonaro, uno dei pochi leader mondiali non vaccinati, ha minimizzato la minaccia del virus e ha affermato che il contagio potrebbe giovare ai brasiliani spostandoli verso l’immunità di gregge . Circa 685.000 brasiliani sono morti a causa della malattia, il quarto numero più alto al mondo. Nel corso della pandemia, Bolsonaro ha litigato pubblicamente con quattro diversi Ministri della Salute e ha raccomandato rimedi non provati per la malattia. Il Presidente era particolarmente scettico sui vaccini, che sono arrivati in ritardo nel Paese, anche se ora l’80% della popolazione è completamente vaccinato.

Le sue mosse controverse hanno incluso l’abolizione di dozzine di gruppi della società civile, il taglio dei fondi per l’istruzione federale,l’allentamento delle leggi sulla proprietà delle armi e l’attacco ai diritti LGBTQ+ e riproduttivi.

In contrasto con i suoi predecessori, Bolsonaro ha abbracciato la retorica anti-globalista e ha affermato che le norme e le istituzioni internazionali minacciano la sovranità del Brasile. Questo lo ha portato ad allontanare il Brasile dalle Nazioni Unite; incoraggiare la deforestazione nella foresta amazzonica; minimizzare la gravità della pandemia di COVID-19; e ha minacciato di ritirare il Brasile dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Accordo di Parigi sul clima, anche se non ha dato seguito. Inoltre, le mosse della sua Amministrazione per isolare ex partner, come il Venezuela, sono state abbinate agli sforzi per costruire legami più stretti con leader di destra che la pensano allo stesso modo come l’ex Presidente Donald Trump, il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán e il Presidente russo Vladimir Putin.

Gli osservatori fanno notare che se anche perderà, è probabile che Bolsonaro sopravviva come figura politica. Circa il 10-20% della popolazione rimane un suo convinto sostenitore.

«È probabile che i bolsonaristi continueranno a ricoprire cariche a tutti i livelli», afferma Felipe Tirado, docente a contratto di giurisprudenza al King’s College di Londra.

«I suoi figli maggiori sono un senatore e un consigliere comunale. Il suo secondo figlio è destinato alla rielezione a membro del Congresso federale. La maggior parte delle elezioni per i governatori negli Stati amazzonici, ad esempio, dovrebbero essere vinte dai suoi sostenitori». In altri Stati i risultati sono più difficili da prevedere, matra i molti candidati ai governatorati e alle legislature regionali, una quota importante sono bolsonaristi.

«È probabile che tattiche familiari, tra cui minacce, attacchi e notizie false, vengano utilizzate contro il Presidente entrante», avverte Tirado, studioso di diritti umani. Il quale sottolinea come «l’aumento del possesso di armi, l’aumento della violenza e il declino del dibattito pubblico sono problemi sistemici in tutta la Nazione».

C’è chi sostiene che la polarizzazione e la violenza politica siano cresciute già negli anni precedenti l’elezione di Bolsonaro, nel 2018. «Durante il suo governo, però, entrambe sono cresciuteulteriormente, alimentate dalla retorica rabbiosa del Presidente. Minacce e fake news condivise dal Presidente trovano spesso eco tra i suoi seguaci, creando paura e animosità contro l’opposizione. Anche la campagna elettorale è stata segnata dalla violenza».

Il Paese si è caratterizzato per essere sempre più diviso e violento, avverte Tirado. «Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi di violenza politica, che vanno dalle minacce alla violenza fisica e agli omicidi. Questi atti sono solitamente compiuti dai seguaci di Bolsonaro contro i sostenitori dell’opposizione.

Gli individui sono presi di mira per aver criticato il governo, mostrato sostegno all’opposizione o persino svolto diligentemente i propri doveri. Indigeni, attivisti, politici, giornalisti e molti altri cittadini sono stati vittime di attacchi.

Esperti nel mondo accademico e non solo, sostengono che il Brasile sta affrontando un processo di erosione democratica e costituzionale. Di recente, il Paese è stato classificato come parte della terza ondata di‘reflusso alla democratizzazione‘, che fa parte di una reazione autoritaria contro la democrazia».

Una serie di fattori spiegano questi movimenti in atto nel Paese, afferma Felipe Tirado. «Il processo di creazione di un sistema di giustizia democraticainiziato quando il Paese è diventato una democrazia nel 1988, è stato incompleto, lasciando alcuni resti autoritari nelle istituzioni brasiliane. Politiche neoliberiste, attacchi elettorali, diffusione di fake news e grandi crisi interne hanno accentuato il problema. Tuttavia, vi è un ampio consenso sul fatto che l’ascesa al potere di Bolsonaro sia stataresponsabile dell’erosione democratica affrontata dal Paese. Più di recente, i ripetuti attacchi del Presidente alle istituzioni democratiche -in particolare alla magistratura, al sistema elettorale, ai media e all’opposizione- hanno ampliato il divario e amplificato la violenza politica».

Eppure, come sostiene Richard Lapper, scrittore e analista politico specializzato in America Latina, presso il Royal Institute of International Affairs di Londra. «il movimento conservatore del Paese è qui per restare, anche se il suo leader, ora profondamente impopolare, finisce per essere messo da parte», «Bolsonaro e bolsonarismo potrebbero essere qui per restare». Magari, per ora, confinati ai margini della vita nazionale, come sostiene, Andre Pagliarini, assistente professore di storia all’Hampden-Sydney College e ricercatore presso il Washington Brazil Office.

«Bolsonaro sa di essere un paria», afferma Pagliarini. Sostenendo che intervenendo ai lavori dell’ONU ha dimostrato di essere molto diverso da quello del 2019, «sicuro di sé e dal linguaggio duro, quando ha celebrato il colpo di Stato del 1964 che ha inaugurato due decenni di governo militare in Brasile e ha gioito per le sfide economiche che il Venezuela deve affrontare (“il socialismo sta lavorando in Venezuela! Tutti sono poveri e non c’è libertà!”). Invece, Bolsonaro appare ora castigato da un drammatico cambiamento nel clima della politica internazionale». «Sebbene l’elezione di Bolsonaronel 2018 abbia scioccato l’establishment politico, potrebbe essere facilmente classificata come parte di una più ampia ondata reazionaria illiberale che aveva incluso anche l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti e il referendum sulla Brexit nel Regno Unito nel 2016. Bolsonaro sperava di trarre vantaggio da questo girare a destra intorno al mondo; e per un po’ è stato così».

Poi, però, ci sono state le elezioni negli Stati Uniti del 2020 e la relativa «la sconfitta di Trump ha inferto un duro colpo all’affermazione di Bolsonaro -sempre un po’ forzata- di avere un caro amico e alleato alla Casa Bianca». A seguire, nel 2021, la Corte Suprema del Brasile ha annullato tutte le condanne per corruzione inflitte a Lula. Dal rilascio dal carcere dell’ex Presidente, nel 2019, «l‘incumbent ha avuto uno sfidante molto popolare in attesa, dietro le quinte. Con questi sviluppi, il movimento antidemocratico che si era costruito dopo l’insensato impeachment di Dilma Rousseff, successore del Partito dei lavoratori di Lula (PT), nel 2016, sembrava essersi schiantato contro un muro», afferma Pagliarini. Ora si attendono i risultati del 2 ottobre.