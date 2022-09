Nel luglio scorso, la Corte Suprema Elettorale del Brasile (TSE) ha reso noto che sono 156.454.011 milioni gli elettori registrati e idonei a partecipare alle elezioni generali del 2 ottobre, quando i brasiliani voteranno per il Presidente della Repubblica, il Governatore, il Senatore e il Deputato statale. Si tratta del più grande elettorato registrato nella storia del Brasile.

Il voto è obbligatorio dai 18 ai 70 anni, anche se l’ammontare delle sanzioni è irrisorio. Il voto è invece facoltativo per i 16-17enni, le persone di oltre 70 anni e gli analfabeti.

Il Presidente della Repubblica, i governatori di ciascuno dei 27 Stati (compreso il Distretto Federale di Brasilia), l’intera Camera dei Deputati e i deputatidelle assemblee di ciascuno degli Stati sono tutti eletti per quattro anni. I due terzi degli 81 seggi di senatore sono eletti per otto anni.

‘Brasil de Fato‘ ha fatto il quadro dei numeri e dei fatti più salienti di questa storica elezione.

«L’elettorato brasiliano è distribuito in 5.570 città e paesi, oltre a 181 in città straniere. La votazione si svolgerà in 496.512 seggi elettorali in 2.637 zone elettorali.

Secondo le statistiche, dalle precedenti elezioni generali in Brasile, nel 2018, si è registrato un aumento del 6,21% del numero totale degli aventi diritto. In quell’elezione, il numero totale di elettori ammissibili era 147.306.275 milioni.

Negli ultimi quattro anni è aumentato anche il numero degli elettori all’estero. È passato da 500.727 nel 2018 a 697.078 nel 2022, con un aumento del 39,21%. Questi 697.078 brasiliani corrispondono allo0,45% dell’elettorato totale ammissibile quest’anno.

Il Registro elettorale 2022 mostra che, ancora una volta, la maggior parte dell’elettorato brasiliano è formato da donne. Nel complesso, ci sono 82.373.164 milioni di donne votanti, il che significa il 52,65% di tutti gli elettori del Paese. Gli uomini sono 74.044.065 milioni, ovvero il 47,33%. Ci sono anche 36.782 elettori di cui non ci sono informazioni sul genere; rappresentano lo 0,02% di tutti gli elettori brasiliani.

Per la terza volta consecutiva, la giustizia elettorale garantirà che le persone transgender,transessuali e queer abbiano il nome scelto stampato sulle loro schede elettorali e anche sulla lista degli elettori.

Quest’anno, 37.646 elettori utilizzeranno i nomi scelti, rappresentando lo 0,02% di tutti gli elettori idonei a livello nazionale. Nel 2018, questo stesso gruppo contava 7.945 persone, con un aumento di 29.701 persone che hanno optato per il nome scelto al momento della registrazione o dell’aggiornamento dei propri dati nel sistema di giustizia elettorale. In termini di genere, ci sono 20.129 elettori donne e 17.517 elettori maschi che useranno i loro nomi sociali nelle elezioni del 2022.

Lo Stato di San Paolo mantiene la sua posizione di più grande collegio elettorale del Brasile, con il 22,16% di tutti gli elettori. Significa che un elettore su cinque nel Paese vive a San Paolo. Lo Stato è seguito da Minas Gerais, con il 10,41% di tutti gli elettori brasiliani, e lo Stato di Rio de Janeiro, che ha l’8,2%. Complessivamente, la regione sud-orientale del Brasile ha il 42,64% dell’elettorato del Paese.

D’altra parte, i tre Stati brasiliani con l’elettorato più piccolo si trovano nella regione del Nord, che rappresenta solo l’8,03% degli elettori. Gli Stati di Roraima (0,23%), Amapá (0,35%) e Acre (0,38%) sono rispettivamente le unità federate con il minor numero di elettori. Sempre per quanto riguarda le regioni, il Nordest viene subito dopo il Sudest, con il 27,11% dell’elettorato. È seguito dalle regioni del Sud del Brasile (14,42%), del Nord (8,03%) e del Midwest (7,38%).

Tra le città brasiliane, la città di San Paolo detiene il maggior numero di elettori, con 9.314.259 milioni di persone. È seguita dalla città di Rio de Janeiro(5.002.621 milioni), Brasilia (2.203.045 milioni), Belo Horizonte (2.006.854 milioni) e Salvador (1.983.198 milioni).

I collegi elettorali più piccoli si trovano nelle città di Borá (Stato di San Paolo), con 1.040; Araguainha (Stato del Mato Grosso), con 1.042; Serra da Saudade (Stato di Minas Gerais), con 1.107; Engenho Velho (Stato del Rio Grande do Sul), con 1.213; e Anhanguera (Stato di Goiás), con 1.234.

Per quanto riguarda il livello di istruzione, i dati di registrazione degli elettori mostrano che la maggioranza degli elettori ha dichiarato di aver completato la scuola superiore, 41.161.552 milioni, che rappresentano il 26,31% del numero totale degli elettori. Nelle precedenti elezioni, nel 2018 e nel 2014, il gruppo più numeroso dell’elettorato era composto da persone con un’istruzione primaria incompleta.

Quest’anno, il numero totale di elettori brasiliani che hanno dichiarato di avere un’istruzione primaria incompleta è stato di 35.930.401 milioni, ovvero il 22,97% dell’elettorato. Questo gruppo è seguito da persone con istruzione superiore incompleta (16,65%). 17.127128 milioni di persone hanno dichiarato di avere una laurea.

La Corte Elettorale Regionale del Distretto Federale ha anche reso noto il numero di elettori brasiliani registrati per partecipare al voto dall’estero. Si tratta di 679.188 persone aventi diritto al voto alle elezioni generali, di cui 281.311 maschi e 397.877 femmine. Questi elettori possono votare solo per la presidenza.

Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di cittadini brasiliani con regolare tessera elettorale, seguitirispettivamente da Giappone e Portogallo. Tuttavia, ci sono dozzine di altri Paesi con elettori brasiliani registrati per partecipare alle prossime elezioni. Includono Azerbaigian, Bangladesh, Swaziland, Tonga e altri. Ci sono 1.865 adolescenti registrati e 20.916 persone con più di 70 anni. Ma il maggior numero di elettori ha tra i 36 e i 45 anni, proprio come in Brasile. La maggior parte degli elettori brasiliani all’estero ha completato l’istruzione superiore. 837 sono analfabeti.

La Corte Suprema Elettorale ha inoltre informato che tre elettori su quattro hanno già registrato le proprie impronte digitali. In totale, saranno identificati 118.151.926 elettori attraverso le impronte digitali, che rappresentano il 75,51% dell’elettorato totale. Altri 38.320.884 milioni di brasiliani, ovvero il 24,48%, non registrano ancora le impronte digitali.

Rispetto agli anni precedenti, l’incremento complessivo è notevole. Nel 2018, il 59,31% dell’elettorato aveva completato il processo di registrazione biometrica. Nel 2004, il 16,7% degli elettori aveva terminato lo stesso processo. Per quanto riguarda le 5.570 città e paesi brasiliani, nel 2022 un totale di 4.510 hanno una registrazione biometrica (80,97%). Ci sono ancora 998 città e paesi il cui sistema di registrazione degli elettori è ibrido (17,92%) e altre 62 non hanno adottato la registrazione biometrica degli elettori (1,11%). Diciotto Stati brasiliani hanno adottato la registrazione biometrica in tutte le loro città e paesi.

Un mese prima dell’inizio ufficiale delle campagne elettorali, a partire dal 16 agosto, ‘Brasil de Fato‘ ha condotto un’indagine sullo scenario della corsa elettorale. Questo è stato fatto per capire il profilo dei contendenti in testa alle urne e come la situazione locale può influenzare la corsa presidenziale.

L’indagine mostra un equilibrio nella distribuzione degli alleati dei principali contendenti presidenziali che guidano i sondaggi nei loro Stati d’origine. Il Presidente Jair Bolsonaro (Partito Liberale) ha già accordi di mutuo sostegno in otto Stati. L’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva(Partito dei Lavoratori) ha accordi di sostegno in sei Stati.

Gli accordi di sostegno non sono stati siglati, dipendevano da annunci ufficiali in Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí. Nello stato di Rio de Janeiro, c’è un legame virtuale tra i contendenti al governatore Cláudio Castro (Partito Liberale), un sostenitore di Bolsonaro, e Marcelo Freixo (Partito socialista brasiliano), un sostenitore di Lula.

Minas Gerais è l’unico stato il cui candidato in testa alle urne, Romeu Zema (Nuovo Partito), non sosterrà né Lula né Bolsonaro. Zema sostiene Felipe D’Ávila, pre-candidato alla presidenza del Nuovo Partito.

Secondo i sondaggi in questi Stati, gli unici candidati per il governatore a vincere le elezioni al primo turno sono Antônio Carlos Magalhães Neto (Unione Brasile), nello Stato di Bahia, e Helder Barbalho (Movimento democratico brasiliano), nello Stato del Pará».