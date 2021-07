Nei prossimi quindici giorni, il fondatore di Blue Origin, Jeff Bezos, e il fondatore di Virgin Galactic, Richard Branson, decolleranno nello spazio, perché possono, su astronavi progettate dalle rispettive società.

È un grande momento per l’industria spaziale privata. Ma viene in mente la domanda: chi ha il piano più intelligente?

La corsa allo spazio di un miliardario

Il 5 maggio Blue Origin, di proprietà dell’ex CEO di Amazon Jeff Bezos, ha annunciato che avrebbe portato il suo primo equipaggio di astronauti nello spazio il 20 luglio, il 52° anniversario dello sbarco sulla Luna dell’Apollo 11.

Dopo 15 voli di prova riusciti, questo sarà il primo volo con equipaggio dell’astronave New Shepard di Blue Origin. Un posto sarà occupato da un vincitore sconosciuto di un’asta di beneficenza, che secondo quanto riferito ha pagato 28 milioni di dollari per il privilegio. Altri due posti saranno occupati da Bezos e suo fratello Mark.

Un quarto posto andrà a Wally Funk. Il pilota di 82 anni era un candidato promettente nel programma di addestramento per astronauta femminile Mercury 13 degli anni ’60, ma non era in grado di andare nello spazio a causa del suo genere.

Non è passato molto tempo dopo che Bezos ha annunciato i suoi piani che anche Sir Richard Branson si è aggiunto, fissando una data di lancio dell’11 luglio, nove giorni prima della partenza di Bezos.

Branson viaggerà come parte di un equipaggio di sei persone sullo spazioplano Virgin Galactic VSS Unity. Sarà la quarta volta che il VSS Unity, la specifica navicella spaziale SpaceShipTwo, vola nello spazio, ma la prima con un equipaggio completo.

Entrambi i voli saranno brevi e basati su diverse definizioni di dove inizia lo “spazio”.

Blue Origin di Bezos ha scelto di definire questa come la linea Kármán riconosciuta a livello internazionale a 100 chilometri di altitudine. Il picco della traiettoria del Nuovo Shepard sarà appena oltre questo limite.

Nel frattempo, Virgin Galactic ha scelto la definizione di spazio dell’aeronautica americana a circa 80 km di altitudine. Il loro SpaceShipTwo raggiunge generalmente un’altitudine massima di circa 90 km durante il volo.

Il nuovo Shepard di Blue Origin

Il New Shepard di Blue Origin è un razzo completamente autonomo (senza piloti) che decolla quasi completamente verticalmente dal suo sito di lancio nel remoto Texas occidentale.

È alimentato da un motore a razzo BE-3 a propellente liquido, che brucia per circa due minuti e mezzo fino a quando la navicella raggiunge i 55 km di altitudine, a una velocità di 900 metri al secondo. Con la sua traiettoria quasi verticale, questa è abbastanza altitudine e slancio per raggiungere lo spazio.

Una volta che il motore del razzo smette di bruciare, il booster che contiene il motore del razzo e il carburante si separa dalla capsula dell’equipaggio e ritorna sulla Terra.

L’intero volo durerà solo dieci minuti, con gli astronauti che sperimenteranno l’assenza di gravità vicino all’altitudine di picco, prima che la loro capsula rientri nell’atmosfera e torni sulla Terra. I paracadute aiuteranno con la decelerazione.

SpaceShipTwo di Virgin Galactic

Lo SpaceShipTwo di Virgin Galactic sarà trasportato fino a 15 km di altitudine da un aereo da trasporto, il WhiteKnightTwo. A questo punto si lancerà nello spazio, partendo al di sopra della spessa atmosfera inferiore.

SpaceShipTwo si staccherà da WhiteKnightTwo e avvierà il suo motore a razzo ibrido che brucerà per un minuto, dando allo spazioplano abbastanza slancio per raggiungere la sua altitudine massima di 90 km.

Simile al New Shepard, i passeggeri sperimenteranno diversi minuti di assenza di gravità prima di rientrare nell’atmosfera.

A causa della sua bassa velocità al rientro, SpaceShipTwo eseguirà un “rientro piumato”, in cui ruoterà le ali verso l’alto e le utilizzerà per mantenersi stabile, come un volano, mentre cade a 15 km di altitudine.

Diventerà quindi ancora una volta uno spazioplano e tornerà a terra sotto il controllo dei piloti, pronto per il riutilizzo.

Un razzo contro uno spazioplano

Ci sono molte differenze e somiglianze negli approcci delle aziende.

Entrambi avranno voli brevi, consentendo loro di utilizzare traiettorie di lancio suborbitali. Ciò significa che raggiungeranno l’altitudine giusta per raggiungere lo spazio, ma non andranno in orbita. Questo approccio richiede molto meno carburante di un volo orbitale.

Le traiettorie suborbitali rendono anche il rientro significativamente più lento, quindi non sarà necessaria la pesante schermatura termica che sarebbe richiesta al ritorno dall’orbita. Inoltre, entrambi mirano a riutilizzare le loro astronavi per ridurre i costi operativi nel tempo.

Oltre a ciò, tuttavia, i loro approcci sono molto diversi.

Il nuovo Shepard di Blue Origin è essenzialmente un grande “razzo sonoro” Questi sono piccoli razzi di ricerca che eseguono salti suborbitali in modo che gli esperimenti scientifici possano essere eseguiti durante brevi viaggi nello spazio.

Utilizza anche un motore a razzo liquido che, sebbene più difficile da progettare, è generalmente più sicuro poiché può essere strozzato durante il funzionamento (e persino spento se necessario).

New Shepard, che ha effettuato con successo 15 voli di prova senza equipaggio, è nel complesso una semplice navicella spaziale. Questo probabilmente lo renderà più economico e più sicuro a lungo termine.

Al contrario, SpaceShipTwo di Virgin Galactic è molto più avanzato. Viene lanciato a mezz’aria ed è alimentato a razzo, un approccio che non è stato adeguatamente esplorato dalla NASA e dal programma X-15 dell’aeronautica americana negli anni ’60.

Per un volo di successo, SpaceShipTwo deve essere lanciato mentre è trasportato da un aereo da trasporto, deve accendere il suo motore a razzo in aria, riporre le ali per il rientro e quindi sganciarle di nuovo per planare verso casa. Questa complicata procedura si è già sbloccata più volte.

Un recente volo SpaceShipTwo è stato interrotto a causa di un malfunzionamento del computer dopo l’accensione del motore a razzo. È atterrato in sicurezza ma non ha raggiunto lo spazio.

E nel 2014, l’attivazione accidentale del sistema di rientro piumato durante l’ascesa nello spazio ha portato alla distruzione del primo modello SpaceShipTwo, la VSS Enterprise, uccidendo tragicamente il copilota.

Diversità contro semplicità

Mentre i costi di un posto su entrambe le astronavi saranno lacrimosi, solo Virgin Atlantic ha annunciato un prezzo ufficiale: US $ 250.000 per posto su un volo SpaceShipTwo. Si prevede che il nuovo Shepard di Blue Origin avrà un prezzo simile.

La semplicità del sistema di Blue Origin significa che probabilmente sarà meglio attrezzato per ridurre i costi nel tempo. Ma la semplicità può anche essere la sua rovina. Invece, SpaceShipTwo è un veicolo spaziale più complesso con piloti. Questo potrebbe rivelarsi più attraente per i clienti.

Traduzione dell’articolo ‘Branson vs Bezos: as the billionaires get ready to blast into space, who’s got the better plan?’