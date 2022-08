Sono tempi difficili per chi investe in borsa: i mercati finanziari sono fortemente condizionati da tutti quegli eventi che stanno caratterizzando questo particolare momento storico. Paura ed incertezza sono le parole che meglio descrivono la prima metà del 2022: pandemia, guerra, crisi geopolitiche ed inflazione fanno da sfondo ad uno scenario mai visto prima. Eppure anche in situazioni di questo tipo si possono trovare delle interessanti opportunità di investimento.

Individuarle, però, non è affatto semplice. Per diversi mesi la maggior parte degli asset, ad eccezione delle materie prime, hanno registrato performance disastrose. L’allargamento degli spread ed i primi rialzi dei tassi di interesse hanno ulteriormente affossato i mercati, ma in questi ultimi giorni inizia a palesarsi un po’ di ottimismo. Cerchiamo di capire quali sono le possibili evoluzioni future in borsa e sugli altri mercati finanziari.

Cosa fare per individuare le migliori opportunità di investimento sui mercati

Come detto, anche nei momenti più complicati i mercati riescono ad offrire delle interessanti opportunità. Per riuscire ad individuarle e coglierle è però necessario essere adeguatamente preparati e costantemente aggiornati. Per fortuna rispetto al passato gli aspiranti trader si approcciano al mondo degli investimenti online con un atteggiamento più corretto, dando maggiore attenzione alla loro preparazione finanziaria.

Sicuramente l’aumento delle risorse didattiche di qualità presenti sul web ha avuto un peso importante in questo processo di educazione dei nuovi investitori. Tra queste si distingue la guida proposta da investireinborsa.net, portale specializzato nel mondo dei mercati finanziari dove trovare suggerimenti, indicazioni pratiche, approfondimenti e recensioni.

Cosa sta succedendo in borsa

Il primo semestre del 2022 è stato indicato dagli esperti come uno dei peggiori periodi di sempre per le borse ed in particolare per Wall Steet. A New York non si registravano performance così negative da più di cinquant’anni: tutti i principali panieri hanno registrato perdite importanti, tra il 10% e il 30%, con il Nasdaq che si è contraddistinto in negativo. Eppure nelle ultime ore qualcosa è cambiato, riaccendendo l’ottimismo e la fiducia.

Se i precedenti interventi di rialzo dei tassi da parte della Fed hanno pesato come macigni sui mercati finanziari, quello annunciato a fine luglio ha dato una forte spinta verso l’alto. L’aumento dei tassi è stato di 75 punti base, ma sono state le parole del presidente della Federal Reserve a riaccendere gli entusiasmi: Powell ha fatto intendere che nel prossimo futuro la politica monetaria potrebbe essere meno stringente, anche se tutto dipenderà dallo sviluppo delle condizioni macro.

Le possibili evoluzioni sui mercati finanziari

Considerando il fatto che l’aumento dei tassi, ampiamente previsto, era già stato scontato, l’effetto di queste dichiarazioni è stato decisamente positivo. Il Nasdaq, che prima avevamo indicato come protagonista negativo, ha subito registrato il miglior guadagno giornaliero degli ultimi due anni; ottimi risultati anche per lo S&P 500. Considerando anche il prezzo attuale dei loro titoli, molti esperti consigliano di seguire con attenzione le compagnie tech come Netflix, Salesforce e Nvidia.

Anche le piazze europee hanno risposto positivamente. Milano è stata la più brillante, sfruttando anche la scia delle buone trimestrali: i tassi di interesse alti stanno favorendo il settore bancario. Per quanto riguarda il forex, il cambio euro/dollaro ha registrato un rialzo (forse inaspettato); il biglietto verde perde terreno anche nei confronti dello Yen giapponese. Fare previsioni non è molto semplice: se la banca centrale statunitense riuscirà veramente ad allentare gradualmente la sua politica monetaria, lo scenario potrebbe diventare davvero molto interessante.