Borsa: canapa, USA positiva, Canada negativa

Mentre la Borsa americana prosegue sulla ventata ottimistica della settimana precedente, la Borsa Canapa Canada cede e chiude con un profilo al ribasso sebbene lievemente. Permane la volatilità sulle piazze internazionali soprattutto per gli ormai noti fattori legati alla invasione russa dell’Ucraina. Quel quadro complessificatosi e -in una certa parte- cristallizzatosi, determina un contesto difficile da valutare in termini di ricadute sul mondo del commercio, dei trasporti, dei costi delle fonti di energia primaria e quel che ne consegue anche sui costi di derrate alimentari. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 13.79, +0,49 (+3,68%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 24,68, +0,61 (+2,53%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 20,67, +0,43 (+2,12%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 94.26, -0,20 (-0,21%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione a novembre 2022

Se siete investitori in azioni di marijuana, siete stati in un momento di ribasso e di rialzo del mercato. Da qualche tempo a questa parte, il settore della cannabis ha registrato un aumento della volatilità. Ciò significa che c’è un modello di trading costante di alti e bassi che cambia senza preavviso. Questo è uno dei motivi per cui alcuni non sono favorevoli alle azioni della marijuana a causa del loro trading imprevedibile. Ciononostante, molti ritengono che le azioni della cannabis rappresentino una possibilità di guadagno. Senza una riforma federale, continueremo a vedere questo andamento volatile del settore.

Il consiglio migliore è quindi quello di regolarsi di conseguenza e di essere pronti a comprare e vendere. Ad esempio, se vedete che le aziende stanno registrando una flessione, è il momento di trovare azioni di marijuana da acquistare. D’altra parte, se vedete che il settore si sta muovendo al rialzo, è fondamentale prendere profitto prima del prossimo pullback. Da qualche tempo a questa parte, quando c’è un rialzo o una ripresa di qualche tipo, la durata è breve.

Questo ha creato problemi ad alcuni investitori che non sono stati abbastanza veloci nel prendere profitto ogni volta. Tuttavia, con l’inizio di un nuovo anno, investire in azioni di marijuana potrebbe essere un buon modo per entrare nel mercato della cannabis legale. Soprattutto con la crescita e il successo attivo dell’industria della cannabis. Le società che seguono sono alcune azioni della marijuana da tenere d’occhio a metà novembre.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di novembre 2022

1. Trulieve Cannabis Corp. ( OTC:TCNNF )

2. Green Thumb Industries Inc. ( OTC:GTBIF )

Trulieve Cannabis Corp.

Trulieve Cannabis Corp. insieme alle sue controllate opera come società di cannabis medica. Coltiva e produce prodotti internamente e distribuisce i suoi prodotti ai negozi (dispensari) a marchio Trulieve in Florida, nonché tramite consegna a domicilio. Recentemente la società ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2022.

Punti salienti e notizie chiave

Crescita del fatturato del 34% rispetto all’anno precedente, a 301 milioni di dollari, con il 94% del fatturato derivante dalle vendite al dettaglio.

Margine lordo GAAP del 56%, con un utile lordo di 168 milioni di dollari.

Perdita netta dichiarata di 115 milioni di dollari. L’utile netto rettificato di 4 milioni di dollari* esclude 26 milioni di dollari di oneri legati a transazioni, acquisizioni, integrazioni e altri oneri non ricorrenti; 93 milioni di dollari di svalutazioni di attività, cessioni e operazioni interrotte, principalmente associate al riposizionamento strategico da attività che diluiscono i margini e che sono negative per il flusso di cassa, attraverso la chiusura di dispensari in California, di coltivazioni ridondanti in Florida e l’uscita dalle attività all’ingrosso in Nevada.

Ha generato un EBITDA rettificato di 99 milioni di dollari*, pari a un margine del 33%.

Ha chiuso il terzo trimestre con 114 milioni di dollari di liquidità.

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Durante la prima settimana di novembre, Green Thumb ha pubblicato gli utili del terzo trimestre 2022.

Dati salienti del terzo trimestre 2022

Il fatturato è aumentato del 3% su base sequenziale e del 12% su base annua, raggiungendo i 261 milioni di dollari.

Il fatturato dell’anno 2022 è aumentato del 17% a 758 milioni di dollari rispetto ai primi nove mesi del 2021.

Nono trimestre consecutivo di utile netto GAAP positivo, con 10 milioni di dollari o 0,04 dollari per azione base e diluita.

L’EBITDA operativo rettificato è cresciuto del 7% su base sequenziale, raggiungendo 84 milioni di dollari o il 32% del fatturato.

Il flusso di cassa delle operazioni è stato di 48 milioni di dollari al netto del pagamento delle imposte sul reddito di 31 milioni di dollari per il trimestre.

Andamento borsistico aggiornato in data 18 novembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 18 novembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il fatturato di Greenlane scende del 28% su base sequenziale a 28,7 milioni di dollari

Greenlane Holdings, Inc. (“Greenlane” o la “Società”) (NASDAQ:GNLN), uno dei maggiori venditori globali di accessori di prima qualità per la cannabis, di confezioni a prova di bambino e di prodotti speciali per la vaporizzazione, ha comunicato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre e dei nove mesi conclusi il 30 settembre 2022.

I punti salienti recenti

Risultati finanziari

Il fatturato del terzo trimestre 2022 è sceso del 31% a 28,7 milioni di dollari, rispetto ai 41,3 milioni di dollari del terzo trimestre 2021. Per i nove mesi terminati il 30 settembre 2022, il fatturato è stato di 115,1 milioni di dollari, con un aumento del 5% rispetto ai 110,0 milioni di dollari registrati nel periodo analogo dell’anno precedente.

La perdita netta per il terzo trimestre del 2022 è stata di 79,2 milioni di dollari, comprensiva di un onere di 66,8 milioni di dollari per la svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali, rispetto ai 28,7 milioni di dollari del terzo trimestre del 2021 e ai 14,5 milioni di dollari del secondo trimestre del 2022. Perdita netta di base e diluita di 11,43 dollari per azione rispetto a una perdita di 8,19 dollari per azione nel trimestre dell’anno precedente e una perdita di 18,01 dollari per i nove mesi contro una perdita di 19,60 dollari per il periodo comparabile dell’anno precedente.

La perdita dell’EBITDA rettificato per il terzo trimestre del 2022 è stata di 11,2 milioni di dollari rispetto alla perdita di 6,9 milioni di dollari del terzo trimestre del 2021. Per i nove mesi terminati il 30 settembre 2022, la perdita dell’EBITDA rettificato è stata di 24,6 milioni di dollari contro una perdita di 15,8 milioni di dollari per il periodo comparabile.

Iniziative strategiche

Annunciati cambiamenti di gestione in relazione al passaggio al modello commerciale dei marchi di consumo.

Lancio di una nuova esperienza di acquisto all’ingrosso migliorata

Lanciato Groove, un nuovo marchio che offre prodotti di qualità a un prezzo conveniente.

Annunciata la partnership di distribuzione con AUXO by CCELL

Stipulato un accordo per la distribuzione dei marchi Greenlane a Porto Rico

Annunciata una partnership strategica con Leaf Trade per aumentare la visibilità B2B

Annunciata la vendita dell’edificio della sede centrale per 9,95 milioni di dollari

Annunciata la chiusura dell’offerta pubblica di 7,5 milioni di dollari

La diversificazione consente a questa società di cannabis ancillare di rimanere in una modalità di crescita

Da quando si è quotata al NASDAQ nel 2021, urban-gro (NASDAQ: UGRO) ha stabilito un modello di progettazione e costruzione che la rende l’unico punto di responsabilità per i suoi clienti. Ha inoltre sfruttato le fusioni e acquisizioni per diversificarsi in altri settori, il che ha permesso all’azienda di rimanere in modalità di crescita mentre l’industria della cannabis sta attraversando un periodo di rallentamento. Il presidente e amministratore delegato Bradley Nattrass ha descritto la strategia dell’azienda a maggio e si è fatto vivo verso la fine di quest’anno per parlare della diversificazione e del motivo per cui la cannabis rimane il futuro dell’azienda.

L’azienda offre ai clienti dei settori dell’agricoltura in ambiente controllato (CEA) e commerciale capacità di progettazione e costruzione end-to-end, tra cui architettura, ingegneria, progettazione di coltivazioni e gestione delle costruzioni. L’azienda opera nel settore della cannabis, dell’agricoltura verticale ad uso alimentare e nello spazio commerciale. Nel settore della cannabis, urban-gro è in grado di portare i clienti sul mercato con un raccolto in anticipo rispetto a quanto avrebbero fatto se non avessero lavorato con un unico punto di responsabilità, secondo Nattrass.

L’acquisizione di Emerald Construction Management, avvenuta a maggio, ha dato all’azienda l’ultimo tassello necessario per andare sul mercato con il suo modello di progettazione e costruzione. L’azienda sta già ricevendo una forte domanda per questo servizio.

Nattrass ha offerto alcuni esempi di clienti di urban-gro nel settore della cannabis. Ha un cliente situato nel sud-est degli Stati Uniti che ha firmato un contratto di progettazione e costruzione per un impianto di coltivazione di 75.000 metri quadrati e quattro dispensari. Ha un altro cliente a New York, E29 Labs. L’azienda sta collaborando con questo cliente nella fase iniziale di progettazione architettonica, ingegneristica e di coltivazione, in attesa di ottenere la licenza. È anche nelle prime fasi di lavoro con un cliente del Missouri. Una volta ottenuta la licenza, l’azienda intende passare alla fase di progettazione e costruzione.

Le vendite di cannabis in Michigan sono diminuite dell’1% su base sequenziale in ottobre, raggiungendo i 209 milioni di dollari

Le vendite di cannabis del Michigan sono diminuite dell’1,2% in ottobre rispetto a settembre e sono aumentate del 28,1% rispetto a un anno fa, raggiungendo 209,4 milioni di dollari.

L’Agenzia di Regolamentazione della Marijuana del Michigan suddivide le vendite per uso medico e per uso adulto, con le vendite mediche che sono scese del 57,2% rispetto a un anno fa a 15,1 milioni di dollari, con un calo del 9,4% su base sequenziale, e le vendite per uso adulto che sono aumentate del 51,4% su base annua a 194,4 milioni di dollari, con un calo dello 0,5% su base sequenziale e un giorno in più rispetto a settembre.

Lo Stato suddivide le vendite per categoria e fornisce i dettagli dei prezzi per categoria, sia per uso medico che per uso adulto.

Mentre l’offerta continua ad espandersi, i prezzi dei fiori per uso adulto hanno subito un drastico calo. A ottobre, il prezzo medio di 1642 dollari per libbra è sceso del 6,6% su base sequenziale e del 49,6% rispetto a un anno fa.

Le vendite di cannabis del Michigan sono aumentate dell’82,1% nel 2021, raggiungendo 1,79 miliardi di dollari, e sono aumentate del 26,9% nel 2022, raggiungendo 1,87 miliardi di dollari. Il programma dovrebbe continuare ad espandersi in futuro, man mano che l’offerta diventa più disponibile e la distribuzione si espande.

Il fatturato del terzo trimestre di InterCure è aumentato del 6% su base sequenziale, raggiungendo i 100,6 milioni di NIS

InterCure Ltd. (NASDAQ: INCR) (TSX: INCR.U) (TASE: INCR) (dba Canndoc) (“InterCure” o la “Società”) è lieta di annunciare i risultati finanziari e operativi del terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2022.

Tutti gli importi sono espressi in nuovi shekel israeliani (NIS) o in dollari canadesi ($), salvo diversa indicazione.

Principali dati finanziari e operativi del terzo trimestre 2022

Ricavi record di 39 milioni di dollari (101 milioni di NIS), con una crescita del 63% rispetto al terzo trimestre del 2021 e una crescita sequenziale del 6%.

Undicesimo trimestre consecutivo di crescita, con un tasso annualizzato di oltre 155 milioni di dollari (oltre 402 milioni di NIS).

La crescita dei ricavi dovrebbe continuare nel quarto trimestre del 2022.

L’EBITDA rettificato è aumentato dell’85% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 9 milioni di dollari e rappresentando il 22% del fatturato.

Solida domanda per i prodotti di marca di Canndoc ed espansione delle attività di distribuzione di cannabis medica della Società.

Record di lanci di nuovi prodotti, con oltre 10 nuove SKU GMP aggiunte al portafoglio di prodotti dell’azienda durante il trimestre.

Prima azienda a conformarsi alle nuove e severe norme di importazione dell’Agenzia israeliana per la cannabis medica, riprendendo l’importazione di cannabis medica in Israele.

Espansione della catena di farmacie dedicate alla cannabis medica dell’azienda, che ha raggiunto un totale di 25 sedi alla fine del terzo trimestre.

Continua a scalare la coltivazione e la produzione dell’impianto del Sud, che è il più grande e il più avanzato del suo genere nella regione.

Proseguire nell’esecuzione del piano di espansione globale dell’azienda.

“Sono orgoglioso del nostro team che ha realizzato l’undicesimo trimestre consecutivo di crescita redditizia con solidi risultati operativi e finanziari”, ha dichiarato Alexander Rabinovitch, CEO di InterCure. “Abbiamo continuato a realizzare i nostri piani di espansione internazionale costruendo la nostra presenza organica ed esplorando acquisizioni strategiche in mercati chiave, per soddisfare la solida domanda dei nostri prodotti di marca di alta qualità. Prevediamo che il 2022 sarà un’altra pietra miliare per InterCure, consolidando la nostra posizione di leadership nel mercato della cannabis farmaceutica”.

I risultati del terzo trimestre riflettono la nostra capacità di realizzare le nostre iniziative strategiche, che si traducono in una crescita redditizia continua”.

Amos Cohen, direttore finanziario di InterCure: “Oltre a conseguire solidi risultati finanziari, siamo anche riusciti a mantenere la nostra redditività, realizzando al contempo il piano di espansione in tutti i mercati chiave. Siamo molto soddisfatti dei progressi compiuti e rimaniamo concentrati e impegnati a costruire il valore dei nostri azionisti e a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle comunità a livello globale, continuando a vedere lo stesso slancio anche nel quarto trimestre”.

Il fatturato del terzo trimestre di Cresco scende del 4% su base sequenziale a 210 milioni di dollari

Cresco Labs Inc. (CSE: CL) (OTCQX: CRLBF) (FSE: 6CQ) (“Cresco Labs” o la “Società”), operatore multistatale verticalmente integrato e produttore n. 1 di prodotti di cannabis di marca nel settore, ha pubblicato oggi i risultati finanziari per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2022. Tutte le informazioni finanziarie presentate in questo comunicato sono riportate in conformità con i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (“U.S. GAAP”) e in dollari statunitensi, salvo diversa indicazione.

Dati finanziari salienti del terzo trimestre 2022

Il fatturato del terzo trimestre è stato di 210 milioni di dollari, in calo del 2% rispetto all’anno precedente. La crescita nei mercati emergenti è stata compensata dalla compressione dei prezzi, dall’aumento della verticalizzazione da parte dei rivenditori e dall’uscita strategica della Società dalla distribuzione di terzi in California nel quarto trimestre del 2021. Se si tiene conto della variazione dell’attività californiana dell’azienda, il fatturato non GAAP del terzo trimestre sarebbe aumentato di oltre il 2% rispetto all’anno precedente.

Profitto lordo rettificato1 di 100 milioni di dollari, pari al 47% del fatturato. EBITDA adjusted1 del terzo trimestre di 42 milioni di dollari, pari al 20% del fatturato.

Il margine lordo rettificato1 e il margine EBITDA rettificato1 sono stati influenzati dalle azioni intraprese nel trimestre per migliorare la redditività a lungo termine, tra cui la chiusura di impianti poco efficienti e le relative rettifiche delle scorte, che hanno causato una riduzione dei margini di circa 340 punti percentuali nel trimestre. Normalizzato per questi aggiustamenti non monetari e non ricorrenti, il margine lordo rettificato1 sarebbe stato del 51% e il margine EBITDA rettificato1 del 23%.

Ricavi all’ingrosso di 93 milioni di dollari, che hanno mantenuto la posizione della Società come venditore numero 1 negli Stati Uniti di prodotti di cannabis di marca nel settore, con posizioni di leadership nelle categorie fiori, concentrati e vapes2.

Mantenuta la leadership di mercato in Illinois, Pennsylvania e Massachusetts2.

I ricavi al dettaglio sono aumentati dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 118 milioni di dollari, pari a una media di 2,35 milioni di dollari per negozio aperto nell’intero trimestre.

Ha generato un flusso di cassa operativo di 26 milioni di dollari e ha chiuso il trimestre con 130 milioni di dollari di liquidità in cassa.

Il 4 novembre 2022, Cresco Labs ha annunciato la prevista cessione delle attività di Cresco e Columbia Care a New York, Illinois e Massachusetts a entità controllate da Sean Combs per un prezzo di acquisto totale fino a 185 milioni di dollari; la chiusura dovrebbe avvenire in concomitanza con la chiusura dell’acquisizione di Columbia Care, intorno alla fine del primo trimestre del 2023.

