Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, hanno subito forti discese in entrambi i casi, una sorta di allegoria dello stato complessivo delle Borse internazionali, non solo nel settore merceologico e commerciale della Canapa. In questa settimana, l’andamento delle curve delle due più grandi Borse Canapa mondiali, Usa e Canada, mostrano un andamento alterno. Gli USA continuano ad avere un seppur minimo valore positivo, la Borsa canadese -invece- continua nella sua discesa nel profondo rosso. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a +24.49, +0,04 (+0,16%). L’American Cannabis Operator Index chiude a +34,94, +0,21 (+0,60%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 47,84, +0,16 (+0,34%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 150.39, -0,63 (-0,42%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist di marzo

Con l’attuale stato del settore della cannabis, ora è un buon momento per trovare i migliori stock di marijuana da comprare. La ragione è dovuta alla quantità di ribassi in corso. Quando un titolo di marijuana o qualsiasi altro titolo inizia a scendere, si crea un’opportunità di acquisto. Ora, solo perché il settore è in calo, non significa iniziare a comprare qualcosa. Rimanete sulle basi e costruite una watchlist di possibili aziende in cui investire.

Dopo un’accurata due diligence e l’apprendimento di quali azioni hanno le migliori possibilità di vedere un ritorno, è il momento di eseguire. Si vuole anche guardare come il settore si sta comportando in modo da poter trovare il momento migliore per entrare. Il nome del gioco è comprare e vendere in alto. Inoltre ci sono vari settori tra cui scegliere. Per esempio, ci sono azioni di cannabis pure-play che sono aziende che trattano direttamente la cannabis. Poi ci sono gli operatori multi-stato che sono aziende di cannabis che hanno la capacità di lavorare in diversi mercati.

In questo momento molti titoli di marijuana MSO hanno mostrato il maggior rialzo in un mercato al ribasso. Poi, c’è quello che è conosciuto come titoli ancillari della marijuana, che sono aziende che offrono un prodotto o un servizio che non ha a che fare direttamente con la cannabis. Ma offrono comunque valore all’industria della cannabis. L’industria della cannabis nel suo complesso sta ancora crescendo e sviluppandosi giorno dopo giorno. Questo significa che ci sono più modi per investire e farsi coinvolgere senza temere alcuna ramificazione legale.

Le azioni di marijuana guardano a guadagnare più slancio nel 2022

Quest’anno potrebbe essere un game-changer non solo per le azioni di marijuana ma per l’intera industria. Ecco perché è cruciale essere investiti prima che le cose decollino ancora di più. L’industria della cannabis è giovane e fiorente e con la riforma federale che sta per essere approvata, c’è molta attesa per il futuro. Fino ad allora, i titoli di marijuana da tenere d’occhio qui sotto sono alcune aziende da considerare per la watchlist di questa settimana.

Le migliori azioni di marijuana da seguire ora nel mese di marzo 2022

1. Green Thumb Industries Inc. ( OTC:GTBIF )

2. Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF )

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. è impegnata nella produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Nell’ultimo mese, l’azienda ha rilasciato alcune importanti notizie. Il 1° marzo, l’azienda ha rilasciato i suoi risultati finanziari del Q4 2021. Durante questo periodo l’azienda ha visto le sue entrate aumentare del 4,2% sequenzialmente e del 37,4% su base annua a 243,6 milioni di dollari. Questo è anche l’ottavo trimestre consecutivo di flusso di cassa positivo dalle operazioni. In una notizia più recente, la società ha annunciato le dimissioni di Wes Moore dal suo consiglio di amministrazione. Moore è entrato nel consiglio di amministrazione di Green Thumb nel 2018 e ha servito nel comitato di controllo e di compensazione. Anche se le azioni GTBIF sono in calo con una nuova settimana di trading, è possibile vedere questo stock di marijuana iniziare a recuperare nel prossimo futuro

Cresco Labs Inc.

Cresco Labs Inc. insieme alle sue filiali coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio negli Stati Uniti. Nelle ultime 4 settimane, Cresco ha fatto alcuni annunci cruciali. Il 17 febbraio, l’azienda ha annunciato l’apertura del suo 15° negozio Sunnyside in Florida, a North Miami. Questo fa di Cresco Labs la prima sede nella contea di Miami-Dade, il 15° negozio in Florida e il 49° dispensario a livello nazionale.

L’imminente negozio di Lady Lake sarà il 50° negli Stati Uniti. In seguito, l’azienda ha annunciato l’uscita di un documentario sulla giustizia sociale “The Sentence of Michael Thompson”. Questo film è il primo cortometraggio documentario sul tema della giustizia sociale, della riforma della giustizia penale e della depenalizzazione della cannabis. Inoltre, l’azienda ha annunciato che rilascerà i suoi risultati finanziari del quarto trimestre e dell’anno 2021 il 23 marzo 2022.

GrowGeneration Corp.

GrowGeneration Corp. attraverso le sue filiali possiede e gestisce negozi di giardinaggio idroponico e biologico al dettaglio negli Stati Uniti. All’inizio di marzo, la società ha rilasciato i suoi risultati record del quarto trimestre. Così come i suoi risultati finanziari dell’intero anno 2021. Alcuni punti salienti in questo momento sono i ricavi aumentati del 46% a 90,6 milioni di dollari nel quarto trimestre.

Più un aumento del 119% a 422,5 milioni di dollari per l’intero anno 2021. Inoltre, il reddito netto per l’intero anno è stato di 12,8 milioni di dollari, rispetto al reddito netto dell’anno precedente di 5,3 milioni di dollari. Successivamente, l’azienda prevede di aprire da 15 a 20 nuovi garden center GrowGeneration nel 2022.

Prospettive per l’intero anno 2022

Ricavi netti* nell’intervallo tra 415 e 445 milioni di dollari, rispetto alla base del 2021 di 422,5 milioni di dollari. EBITDA rettificato* nell’intervallo tra 30 e 35 milioni di dollari rispetto alla base del 2021 di 34,5 milioni di dollari.

Andamento borsistico aggiornato in data 18 marzo 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 18 marzo 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

L’australiana Emyria si prepara alla sperimentazione del CBD

Un’altra azienda australiana che punta al mercato del cannabidiolo a basso dosaggio e senza prescrizione è la società biotech Emyria Limited (ASX: EMD), in fase clinica. L’anno scorso abbiamo riferito che l’australiana Cann Group (ASX:CAN) ha siglato un accordo in relazione al programma di sviluppo del farmaco EMD-003 di Emyria per la potenziale registrazione di una medicina da banco (CBD) nella Schedule 3 in Australia. L’ultima notizia di Emyria non menziona affatto il Cann Group, ma è in relazione al suo studio di fase 1 EMD-RX5. L’EMD-RX5 era precedentemente indicato come il programma EMD-003. L’azienda ha annunciato di aver iniziato il reclutamento dei partecipanti, lo screening e il consenso, e si aspetta che il primo dosaggio inizi entro la fine di questo mese. La sperimentazione di EMD-RX5 valuterà la sicurezza e la biodisponibilità di EMD-RX5 rispetto a Epidyolex, che è attualmente l’unica medicina a base di solo CBD registrata presso la TGA australiana e la FDA statunitense. Con EMD-RX5, Emyria punta inizialmente alla registrazione TGA come trattamento da banco con CBD per i sintomi del disagio psicologico, che colpisce circa il 15% degli australiani – forse anche una percentuale più alta negli anni più recenti, dati i vari eventi. “Unicamente tra i programmi di registrazione del cannabidiolo, lo studio clinico di fase 1 di Emyria confronterà direttamente la biodisponibilità della formulazione di proprietà di EMD-RX5 con l’unico olio di CBD registrato e rimborsato con successo nel mercato globale fino ad oggi”, ha detto l’amministratore delegato di Emyria, il dottor Michael Winlo (nella foto sopra).

Epidyolex è indicato per l’uso come terapia aggiuntiva delle crisi associate alla sindrome di Lennox Gastaut (LGS) o alla sindrome di Dravet (DS), piuttosto che per il disagio psicologico. Oltre a questo studio di fase 1, un protocollo di studio clinico di fase 3 richiesto per la registrazione è già stato sviluppato e si prevede che inizi immediatamente dopo questo studio di fase 1, supponendo che le approvazioni etiche appropriate siano assicurate. Emyria crede di poter saltare un trial di Fase 2 dato che i suoi “dati del mondo reale” di proprietà hanno informato la selezione dell’indicazione di destinazione. Emyria ha ricevuto l’approvazione etica per il suo studio clinico di fase 1 di EMD-RX5 solo un paio di settimane fa. Sarà confrontato con Epidyolex in un disegno crossover con 12 volontari sani. L’azienda dice che un brevetto provvisorio è stato depositato per coprire EMD-RX5, e oltre il disagio psicologico Emyria crede che EMD-RX5 abbia il potenziale per diventare un trattamento registrato per indicazioni multiple.

L’innovazione del suolo organico rende la cannabis medica più green

Il suolo fa molto di più che tenere in piedi le piante. Fornisce alle piante un posto dove far crescere le radici e trattiene le sostanze nutritive. Filtra e regola la quantità d’acqua, mantiene un’aerazione adeguata per le piante, immagazzina grandi quantità di materiale organico e fornisce una casa per i microbi. Un terreno sano può produrre raccolti con una resa maggiore e proteggere le piante dallo stress. L’azienda australiana Easy As Organics è il primo produttore organico certificato di substrati viventi in Australia. L’azienda sta stabilendo un approccio innovativo alla produzione di cannabis medicinale autorizzata insieme alla neozelandese Trichome Medical, la prima struttura di cannabis medicinale autorizzata in Nuova Zelanda a coltivare la cannabis usando un terreno organico vivo in un ambiente di serra indoor. Tradizionalmente, i coltivatori indoor eviterebbero di usare terreni vivi a favore di altri mezzi di coltivazione sterili come lana di coltura, perlite, vermiculite e fibra di cocco, perché i terreni organici introducono variabili sconosciute e parassiti nell’operazione. Easy As Organics ha progettato il terreno su misura formulato con un profilo fisico, biologico e nutritivo ideale che può essere usato con successo nei contenitori con applicazioni minime di modifica per un intero ciclo di crescita. L’azienda ha anche presentato a Trichome Medical un sistema di gestione dell’irrigazione secondo le migliori pratiche, oltre a una guida alla gestione delle sostanze nutritive basata sui dati, utilizzando emendamenti organici e vermicast per aiutare a garantire una produzione di colture di alta qualità. Il direttore di Easy As Organics, Matt Barnes, ha detto che il terreno specializzato permette di ottenere fiori di alta qualità e rendimenti elevati con requisiti di input ridotti, costi di gestione ridotti e zero sprechi. “Siamo entusiasti di collaborare con il team di Trichome Medical e di far parte di una produzione leader nel settore della cannabis medicinale biologica autorizzata”, ha detto Matt. “Testiamo il terreno al momento del raccolto per garantire un’accurata applicazione di emendamenti per il successivo ciclo colturale, in modo da fornire un accurato fabbisogno di nutrienti per la cannabis per una fertilità ottimale del suolo e una buona resa delle piante. “Con questo metodo si possono realizzare più cicli di coltura nello stesso terreno, con l’ulteriore vantaggio che tutta l’acqua d’irrigazione usata in una coltura su suolo vivo viene trattenuta nel terreno e non viene sprecata, eliminando qualsiasi deflusso di nutrienti nell’ambiente”. Matt afferma che il terreno vivo è stato miscelato con vermicast e compost maturi che hanno fornito una popolazione altamente diversificata di microbi benefici del suolo, mentre le qualità specializzate della biologia del suolo hanno creato un ecosistema vivente che ha promosso una migliore qualità del raccolto e la resistenza a malattie e parassiti.

I residui di semi di canapa sono un potenziale toccasana per la salute umana

Invece di essere trattati come rifiuti, i gusci dei semi di canapa contengono composti che potrebbero essere benefici per la salute umana. I semi di canapa acquistati per scopi alimentari sono stati spesso “decorticati”, cioè è stato rimosso il loro guscio esterno per lasciare solo il “cuore” – la parte gustosa. I gusci sono di solito smaltiti come rifiuti, anche se ci sono varie iniziative in corso per farne un uso migliore. L’azienda statunitense Brightseed, che identifica i composti nascosti nelle piante usando un sistema di intelligenza artificiale (AI), dice che due studi preclinici pubblicati sulla rivista Nature peer-reviewed Cell Death and Disease (qui e qui), hanno indicato che i composti N-trans-caffeoyltyramine (NCT) e N-trans-feruloyltyramine (NFT) hanno mostrato il potenziale per eliminare il grasso dal fegato dei topi e nelle cellule umane. Entrambi questi composti sono presenti nella canapa, dice Brightseed. “La canapa è una delle colture più sostenibili e versatili del pianeta, e i cuori di canapa sono celebrati per il loro denso profilo nutrizionale”, ha detto Sofia Elizondo, co-fondatrice e COO della Brightseed. “L’ironia è che l’industria ha gettato i gusci dei semi, o l’involucro esterno dei cuori di canapa, senza rendersi conto che sono una potenziale miniera d’oro per la salute umana. Armati di nuove conoscenze, possiamo fare un uso migliore di questa risorsa sostenibile”. La malattia del fegato grasso è una delle principali cause di morbilità e mortalità. Tra i principali fattori di rischio ci sono l’obesità e il diabete di tipo 2, ma è anche associato ad un eccessivo consumo di alcol. La malattia del fegato grasso è incredibilmente comune e colpisce fino a un quarto della popolazione mondiale. Questa non è la prima volta che la cannabis è stata collegata al potenziale di prevenzione della malattia del fegato grasso. Nel 2017 abbiamo riferito di uno studio che indicava che la cannabis può avere un effetto protettivo contro la malattia non alcolica del fegato grasso (NAFLD). Ma in quel caso, si pensava che il cannabidiolo (CBD) potesse avere un ruolo. C’è molto poco CBD nel seme – che si trova principalmente nel fiore di canapa. Il cuore dei semi di canapa (che tecnicamente sono una noce) sono pieni di nutrimento e considerati un superalimento. E’ bello pensare che anche il guscio potrebbe avere degli usi per sostenere la salute, e un altro uso potenziale per il guscio è come fonte di fibre alimentari. La tecnologia AI di base della Brightseed è nota come Forager, che secondo l’azienda ha mappato 1,5 milioni di composti vegetali – oltre dieci volte di più di quelli conosciuti in precedenza.

ECS Botanics “Sulla buona strada” per un altro trimestre record

L’azienda australiana di canapa e cannabis medica ECS Botanics (ASX:ECS) è fiduciosa di essere sulla buona strada per 2 milioni di dollari di entrate per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2022.

Se raggiunto, questo rappresenterebbe un aumento del 39% circa rispetto al trimestre precedente. Alla fine del mese scorso, ECS ha rilasciato il suo rapporto finanziario semestrale che copre la fine di dicembre dell’anno scorso che ha indicato un reddito di $2.418.713 – un aumento del 312% sul precedente periodo corrispondente.

C’è stato un grande cambiamento in cui l’azienda sta accumulando vendite. Durante il periodo Q3 dello scorso anno finanziario, ECS dice che tutte le sue entrate provenivano dalle vendite di cibo e benessere di canapa, ma si aspetta che l’attuale trimestre risulti in circa il 20% delle sue entrate provenienti dalla canapa. “Questo riflette la strategia della compagnia e la transizione verso un business dominante della cannabis medicinale, che fornisce margini maggiori e valore a lungo termine per gli azionisti”. In altre notizie da ECS, l’azienda ha annunciato la nomina di Jason Overfors come responsabile della produzione post-raccolta nel suo stabilimento di Victoria. Il sig. Overfors è stato in precedenza Harvest Manager per un’importante azienda canadese di cannabis, la Hexo Corp. dove ha contribuito a ridurre il costo per grammo della Hexo durante la coltivazione. “Mentre le vendite continuano ad aumentare, rimaniamo concentrati sulla gestione dei costi, sulla qualità del prodotto, sul raccolto e sull’ottimizzazione della produzione. Per aiutare questo, è un piacere dare il benvenuto a Jason Overfors nella squadra”, ha detto l’amministratore delegato di ECS, Alex Keach. Le operazioni di ECS Botanics in Victoria provengono dall’acquisizione da parte della società del coltivatore di cannabis medica Murray Meds, che è stata completata nel marzo dello scorso anno. L’impianto si trova su un sito di sette acri sul fiume Murray nel nord-ovest dello stato ed è un’operazione all’aperto, che utilizza principi di agricoltura biologica e rigenerativa. Le pratiche dell’impianto includono il dissodamento conservativo, la permacultura, le colture di copertura, la rotazione delle colture, il compostaggio e il pascolo. È stato riportato altrove che i suoi costi di produzione sono bassi come 60c per grammo. ECS ha anche pubblicato di recente un paio di nuovi video, che danno uno sguardo alle operazioni e alle pratiche di produzione dell’azienda.

Moxie fa causa ai finanziatori di Green Growth legati al crollo della fusione

L’operatore californiano di marijuana Moxie sta facendo causa alla famiglia miliardaria che sostiene l’insolvente Green Growth Brands, sostenendo la frode in relazione a un accordo di fusione da 310 milioni di dollari nel 2019 che è stato scartato. Moxie, come MXY Holdings, ha intentato la causa questa settimana presso la Chancery Court del Delaware contro il fondatore della società di marijuana e CBD con sede in Ohio, Joseph Schottenstein, i suoi familiari e altri, ha riferito Law360. La causa sostiene che gli imputati hanno fraudolentemente travisato le loro intenzioni, persuaso Moxie a prestare 5 milioni di dollari a Green Growth Brands, poi hanno annullato l’accordo di fusione diversi mesi dopo senza rimborsare il prestito o una tassa di terminazione delle azioni di 10 milioni di dollari. Gli imputati “si sono arricchiti travasando il lavoro, le risorse e l’avviamento di Moxie – il tutto mentre soffocavano la capacità di Moxie di impegnarsi in attività commerciali competitive e portare avanti i suoi piani di crescita strategica”, secondo la denuncia ottenuta da Law360. Schottenstein e gli altri imputati non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento di Law360. La famiglia Schottenstein è una delle famiglie più ricche degli Stati Uniti, derivando la sua ricchezza da negozi di alimentari e partecipazioni nelle industrie di abbigliamento e scarpe. Green Growth una volta aveva operazioni di marijuana in Florida e Nevada. La società possedeva anche una catena di chioschi nei centri commerciali che si concentravano sulla cura personale e sui prodotti di bellezza infusi di CBD e aveva accordi all’ingrosso con Greg Norman, Seventh Sense e Green Lily, secondo i documenti normativi. MJBizDaily ha riferito che l’allora CEO di Green Growth Peter Horvath ha citato il cambiamento dell’ambiente dell’industria della cannabis per terminare l’accordo con Moxie e che GGB ha accettato di rimborsare un “anticipo” di 5 milioni di dollari e di rimborsare a Moxie 4 milioni di dollari di spese di accordo entro il 1 luglio 2020.

