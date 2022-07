Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana -così come nella precedente- chiudono con valori alternati, solo che gli Usa stavolta chiudono in rosso mentre il Canada -diversamente da quanto è accaduto nella settimana scorsa- chiudono con valori discretamente positivi. Tutto ciò conferma -ancora una volta- la forte volatilità che caratterizza le Borse internazionali, in quest’epoca post-pandemica e della attuale guerra in Ucraina. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 15.33, -0,13 (-0,84%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 25,53, -0,65 (-2,48%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 26,64, -0,12 (-0,45%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 93.40, +2,07 (+2,27%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di luglio

I migliori titoli della marijuana da acquistare sono nella vostra lista di controllo la prossima settimana? Dopo l’annuncio che Schumer avrebbe presentato formalmente la CAOA al Senato la prossima settimana, molti dei migliori titoli della cannabis da comprare hanno iniziato a mostrare slancio. In generale, l’industria della cannabis potrebbe continuare a crescere a luglio, mentre il Congresso continua a portare avanti la legislazione sulla riforma della cannabis.

Numerose società di cannabis di spicco sono attualmente scambiate a livelli di penny stock, a seguito dei forti cali delle principali azioni di marijuana. Per gli investitori che non hanno familiarità, le “penny stock” sono azioni che vengono scambiate a un prezzo inferiore a quello di riferimento di 5 dollari. Un approccio per trarre vantaggio dall’attuale volatilità del mercato è il trading a breve termine. Le azioni al centesimo della marijuana sono spesso i titoli della cannabis più volatili in cui investire.

Quando si opera in un mercato come questo, i day trader e gli swing trader guadagnano spesso la maggior parte del denaro. Alcuni investitori a lungo termine scelgono di utilizzare tattiche di trading a breve termine in aggiunta ai loro investimenti principali a lungo termine. In questo modo, possono guadagnare dalle fluttuazioni giornaliere del prezzo delle azioni. Anche se molti analisti ritengono che il settore della cannabis continuerà a diminuire, potrebbe essere il momento di iniziare a prestare attenzione alle azioni al centesimo della cannabis che stanno prendendo slancio. Poiché si prevede che nel 2022 il mercato continuerà ad essere caratterizzato da un’elevata volatilità, diamo un’occhiata più da vicino a 4 delle migliori azioni al centesimo della marijuana da inserire nella vostra lista.

Investire in titoli di marijuana a metà luglio

Analizzando le finanze e i comunicati stampa di una società, si possono trovare le prospettive più forti del settore. Prima di selezionare una posizione, è importante esaminare una società per conto proprio. Potreste essere in grado di eseguire operazioni più redditizie diventando più esperti nell’uso degli indicatori tecnici e dei modelli grafici. L’industria della cannabis è in rapida crescita sia a livello nazionale che internazionale, pertanto l’attuale situazione di mercato può essere vantaggiosa per i trader a breve termine. Imparare una serie di tattiche di trading potrebbe essere vantaggioso durante una fase di ribasso. Queste potrebbero essere alcune delle migliori azioni di marijuana da aggiungere al vostro portafoglio nel breve termine nel luglio 2022.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di luglio 2022

2. Ascend Wellness Holdings, Inc. ( OTC: AAWH )

3. Clever Leaves Holdings Inc. ( OTC: CLVR )

TerrAscend Corp.

La società di cannabis TerrAscend coltiva e vende marijuana in Canada e negli Stati Uniti per uso terapeutico e ricreativo. L’azienda è un grande coltivatore di cannabis negli Stati Uniti e possiede impianti in Pennsylvania, New Jersey e California. Gli obiettivi principali dell’azienda sono la produzione e la distribuzione di prodotti artigianali a base di cannabis e di prodotti infusi di canapa e cannabis. TerrAscend ha prodotto una serie di prodotti nel Maryland con il nome Kind Tree. Il marchio Kind Tree è ora prodotto dallo stabilimento del Maryland in 15 tipi di fiori distinti e presto aggiungerà alla sua offerta di prodotti anche vapes e pre-roll da mezzo grammo.

A maggio di quest’anno, la società ha annunciato un fatturato netto di 49,2 milioni di dollari per il primo trimestre del 2022. L’azienda ha registrato un margine lordo del 30,5% e un margine di profitto lordo rettificato del 38,4%. L’EBITDA rettificato dell’azienda è diminuito da 11,9 milioni di dollari nel trimestre precedente a 3,3 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021. La Gage GrowthCorp. in Michigan è stata acquistata il 10 marzo e la transazione si è conclusa a settembre. Il 5 gennaio, Ziad Ghanem è stato scelto da TerrAscend come presidente e COO. L’11 aprile, la società ha annunciato di aver acquistato l’Allegany Medical Marijuana Dispensary, portando a 27 il numero totale di punti vendita. A maggio l’azienda ha introdotto le cartucce da svapo di resina viva e di resina viva liquida, vendute solo nei dispensari Apothecariumdel New Jersey.

Performance del titolo TRSSF

Le azioni TRSSF hanno chiuso a 2,58 dollari il 15 luglio, con un aumento dell’11,72% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $2,17 e $9,40 ed è sceso del 57,44% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di Tip Ranks, il titolo TRSSF ha un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 6,37 dollari per azione. In questo caso, ciò rappresenterebbe un rialzo del 147,08% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 2,58 dollari.

Ascend Wellness Holdings, Inc.

Con sedi in Massachusetts, New Jersey, Ohio, Illinois e Michigan, AWH è un’azienda di cannabis integrata verticalmente. L’attività fondamentale della AWH consiste nel possedere e gestire impianti di coltivazione che forniscono varietà pluripremiate e una gamma di prodotti accuratamente selezionati. In genere, l’azienda produce e vende prodotti con il marchio Ozone. Fiori, pre-roll, concentrati, vapes, edibles e altri prodotti legati alla cannabis sono tra le categorie di prodotti dell’azienda. AWH ha 17 siti di vendita al dettaglio e vende alle aziende di cannabis autorizzate. L’11 maggio, MedMen Enterprises Inc. (OTC: MMNFF) e Ascend Wellness hanno raggiunto un accordo per aumentare il prezzo di acquisto di MedMen NY Inc. da 73 milioni di dollari a 88 milioni di dollari, subordinatamente all’inizio delle vendite per uso adulto in una struttura di MedMen NY.

Il fatturato lordo dell’intera azienda è stato di 101,2 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, con un calo dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, ma un aumento del 33,4% rispetto all’anno precedente. Se si escludono le vendite all’ingrosso intercompany, le entrate nette sono diminuite del 3,8% rispetto al trimestre precedente, ma sono aumentate del 28,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 85,1 milioni di dollari. L’azienda ha perso 27,8 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, contro i 16,5 milioni del trimestre precedente. L’EBITDA rettificato di Ascend è stato di 16,4 milioni di dollari, pari a un margine del 19,2%. Al 31 marzo 2022, l’azienda dispone di 143,8 milioni di dollari in contanti ed equivalenti e di 89,9 milioni di dollari di debito netto. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha iniziato a distribuire in Massachusetts e Michigan dopo aver raggiunto un accordo esclusivo con Lowell Smokes.

Performance del titolo AAWH

Le azioni AAWH hanno chiuso il 15 luglio a 2,55 dollari, con un aumento del 21,43% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un range di prezzo di 1,86-$15,81$, in calo del 61,16% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo AAWH ha una previsione di prezzo mediano a 12 mesi di 8,50 dollari per azione. In questo caso, ciò rappresenterebbe un rialzo del 233,32% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 2,55 dollari.

Clever Leaves Holdings Inc.

La cannabis è prodotta, estratta, fabbricata e distribuita da Clever Leaves Holdings Inc. Tra i Paesi in cui l’azienda è attualmente attiva vi sono Colombia, Portogallo, Germania, Stati Uniti e Canada. L’azienda sviluppa, produce, promuove, distribuisce e vende trattamenti omeopatici e altri trattamenti naturali, nonché prodotti per la salute e la disintossicazione. Grazie all’uso di tecniche di produzione su scala industriale, a basso costo, rispettose dell’ESG, ecologiche e convenienti, nonché delle certificazioni di grado medico più rigorose al mondo, Clever Leaves mira a sconvolgere completamente il settore della produzione di cannabis così come esiste attualmente.

Il 12 maggio, Clever Leaves ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2022, riportando un fatturato di 5,2 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il profitto lordo di 2,0 milioni di dollari includeva una svalutazione dell’inventario di 0,8 milioni di dollari. La perdita del primo trimestre dell’azienda è stata di 16,1 milioni di dollari, mentre il margine lordo è stato del 39%. La perdita di 6,7 milioni di dollari nell’EBITDA rettificato è stata causata dall’aumento del costo del venduto, che comprendeva anche la svalutazione delle scorte. A luglio Clever Leaves ha rafforzato la sua presenza in Germania grazie all’ampliamento della partnership con Cantourage.

Performance del titolo CLVR

Il titolo CLVR è scambiato a 1,23 dollari il 15 luglio, con un aumento del 13,89% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $0,908 e $12,40 ed è sceso del 60,32% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo CLVR ha un obiettivo di prezzo di consenso di 2,70 dollari per azione. Questa previsione rappresenta un aumento del 119,51% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 1,23 dollari.

MariMed Inc.

MariMed Inc. è cresciuta fino a diventare un’azienda di cannabis multistatale con una propria linea di dispensari e punti vendita al dettaglio legalmente operativi. Dal seme alla vendita, l’azienda costruisce e gestisce strutture per la cannabis con licenza statale. Il team di gestione di MariMed vanta una storia di successi nelle divisioni aziendali gestite. Betty’s Eddies®, Nature’s HeritageTM, Bourne Baking Co. e Kalm Fusion® sono solo alcuni dei prodotti e dei marchi più venduti e premiati dell’azienda. Per celebrare il lancio del suo marchio Buddy Baked, l’anno scorso MariMed ha prodotto il più grande brownie infuso di cannabis al mondo. A maggio l’azienda ha vinto un premio per aver prodotto il brownie alla cannabis più grande del mondo. L’8 marzo l’azienda ha acquistato un dispensario a Beverly, ottenendo così una seconda presenza al dettaglio nel Massachusetts.

Le vendite sono aumentate del 27% rispetto all’anno precedente nel primo trimestre del 2022, secondo i dati dell’azienda rivelati il 10 maggio. Grazie all’apertura di un nuovo dispensario a Metropolis, Illinois, e all’aumento della popolazione di clienti in Massachusetts e Illinois, le operazioni di dispensario al dettaglio hanno registrato un aumento del 41% delle entrate nel primo trimestre del 2021. Inoltre, i ricavi delle operazioni all’ingrosso sono aumentati del 6% rispetto al primo trimestre del 2021. Inoltre, la società pubblicherà i risultati del secondo trimestre 2022 l’8 agosto dopo la campanella.

Performance del titolo MRMD

Il titolo MRMD è scambiato a 0,70 dollari il 15 luglio, con un aumento del 20,32% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $0,40 e $1,14 ed è in calo del 19,08% su base annua. Secondo gli analisti di Tip Ranks, il titolo ha un obiettivo di prezzo medio di 1,50 dollari, che rappresenterebbe un rialzo del 114,29% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 0,70 dollari.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 29 luglio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 29 luglio. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

ECS Botanics scarica il business degli alimenti alla canapa

Non ci è voluto molto: l’australiana ECS Botanics (ASX:ECS) ha trovato un acquirente per la sua divisione di alimenti e benessere alla canapa.

A giugno ECS Botanics ha reso nota la sua strategia per un importante cambiamento che la porterà a concentrare le sue attività interamente sulla cannabis terapeutica, che oggi costituisce la stragrande maggioranza delle sue vendite. L’azienda non ha perso tempo ad avviare il suo piano, indicando di aver già avviato il processo di dismissione della sua divisione di alimenti e benessere a base di canapa, oltre a prepararsi a mettere un cartello di vendita sul suo impianto di coltivazione e produzione di canapa in Tasmania.

ECS Botanics ha messo sul mercato le sue attività di cannabis nelle Northern Midlands della Tasmania all’inizio di luglio e sembra che ci sia stato un notevole interesse per la vendita; quindi potremmo sentire notizie di un acquirente in un futuro non troppo lontano.

La scorsa settimana la società ha anche annunciato di aver accettato di vendere la sua attività di alimenti e benessere a base di canapa per 250.000 dollari (più le azioni valutate) ad Ananda Food, una filiale di Ecofibre Limited (ASX:EOF). Se i processi di due diligence passeranno, il completamento del contratto è previsto per l’inizio di agosto.

Ananda Food afferma di essere già da tempo un fornitore white label di ECS e dichiara che l’acquisizione rafforzerà ulteriormente i rapporti di fornitura di Ecofibre con Coles e Woolworths, fornirà nuove relazioni con i clienti e una gamma di prodotti ampliata.

“L’industria alimentare della canapa in Australia sta cambiando rapidamente e le nostre capacità integrate verticalmente, a partire dalla nostra banca di semi genetici, stanno posizionando l’azienda per una crescita redditizia”, ha dichiarato Kieren Brown, amministratore delegato di Ananda Food.

I proventi dell’operazione di dismissione di ECS saranno investiti principalmente nell’espansione della produzione di cannabis terapeutica. A proposito di ECS Botanics e di altre notizie recenti, la società ha anche annunciato alla fine della settimana scorsa di aver stipulato un prestito commerciale garantito di 2 milioni di dollari con la National Australia Bank (NAB).

“Credo fermamente nella strategia di ECS di investire in nuove capacità per soddisfare la domanda assicurata”, ha dichiarato Nan-Maree Schoerie, amministratore delegato di ECS. “La Società sta per iniziare la fase 3 dell’espansione, che prevede il raddoppio dell’area di coltivazione protetta e l’installazione di una maggiore capacità di coltivazione protettiva, sfruttando i fondi disponibili”. “

Via libera alla sperimentazione di CBD + HCQ di Incannex

L’australiana Incannex (ASX: IHL) ha ottenuto il via libera per uno studio clinico su una formulazione contenente cannabidiolo(CBD) e idrossiclorochina (HCQ).

Il Comitato etico per la ricerca umana di Bellberry ha concesso l’approvazione per uno studio clinico di fase 1 su IHL-675A, un farmaco antinfiammatorio multiuso.

“C’è una tendenza crescente per cui i pazienti usano il CBD per trattare o integrare i trattamenti esistenti per i disturbi infiammatori”, ha dichiarato Joel Latham, CEO e amministratore delegato di Incannex. “Abbiamo osservato in modelli consolidati di infiammazione che IHL-675A è un farmaco antinfiammatorio a base di cannabinoidi più forte del CBD somministrato da solo, quindi siamo lieti ed entusiasti di portare IHL-675A in clinica per la prima volta”.

Lo studio, che sarà condotto presso la CMAX Clinical Research di Adelaide, nell’Australia meridionale, consisterà in 3 coorti di 12 partecipanti che riceveranno IHL-675A, CBD (Epidiolex) o HCQ (Plaquenil). Verranno confrontati i profili di sicurezza, tollerabilità e farmacocinetica di ciascuno di essi.

Secondo il dottor Mark Bleackley, Chief Scientific Officer di Incannex, gli obiettivi dello studio includono la dimostrazione di pochi o nessun effetto collaterale aggiuntivo dalla combinazione di CBD e HCQ rispetto all’uso di uno dei due da solo, e che l’assorbimento e il metabolismo dei due composti non interferiscono in modo sostanziale l’uno con l’altro.

Incannex prevede che il reclutamento dei pazienti inizierà il mese prossimo.

In caso di successo della Fase 1, seguiranno gli studi di Fase 2 e 3, che saranno condotti nell’ambito delle domande di autorizzazione per nuovi farmaci in fase di sperimentazione (IND) della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e saranno condotti negli Stati Uniti.

L’obiettivo iniziale di Incannex per IHL-675A è il trattamento di patologie polmonari infiammatorie, artrite reumatoide e malattie infiammatorie intestinali. Lo sviluppo della formulazione di IHL-675A è stato completato e il primo lotto di prodotto è stato prodotto sotto forma di capsule di gel, con studi di stabilità per stabilire la durata di conservazione attualmente in corso.

IHL-675A non è l’unica formulazione nel portafoglio dell’azienda. Altri farmaci a base di cannabinoidi in fase di sviluppo includono IHL-42X per l’apnea ostruttiva del sonno (OSA), una condizione in cui le vie aeree superiori di una persona si restringono durante il sonno e interferiscono con la respirazione. Un altro è IHL-216A, che mira al trattamento della commozione cerebrale e delle lesioni cerebrali traumatiche (TBI).

I democratici della Camera degli Stati Uniti chiedono al Senato di approvare la propria legge bancaria sulla marijuana

Con le elezioni di midterm alle porte e il Congresso degli Stati Uniti che ha fretta di risolvere le questioni in sospeso, un gruppo bipartisan di legislatori è sempre più frustrato dal fatto che i democratici del Senato continuino a rifiutare il SAFE Banking Act già approvato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Inoltre, il Senato non ha ancora tenuto una votazione sul SAFE Banking Act – o su qualsiasi altra proposta di riforma della marijuana – che potrebbe aprire la strada ai negoziati tra Camera e Senato.

Il capo della commissione bancaria del Senato, nel frattempo, dice di avere le mani legate dal leader della maggioranza del Senato americano Chuck Schumer, anche se il tempo stringe verso le elezioni di midterm di novembre.

In breve, la legge bancaria sulla cannabis sembra aver incontrato un altro muro e le probabilità che raggiunga la scrivania del Presidente Joe Biden quest’anno sono molto alte.

Tuttavia, alcuni legislatori stanno lottando per farla passare. I legislatori della Camera, in particolare, chiedono l’intervento delle loro controparti del Senato.

“La frustrazione è presente da molto tempo. Devono capire cosa vogliono e cosa possono approvare. Queste due cose non sono necessariamente la stessa cosa, quindi devono solo parlare tra di loro – Democratici e Repubblicani – laggiù”, ha detto a MJBizDaily il rappresentante degli Stati Uniti Ed Perlmutter, democratico del Colorado.

Perlmutter – il principale sponsor della legge bancaria SAFE – sta nuovamente guidando i suoi colleghi democratici verso una soluzione a due vie:

Sta lavorando per includere la misura che permette alle imprese della cannabis di accedere al sistema bancario statunitense come emendamento al National Defense Authorization Act (NDAA), che la Camera ha approvato giovedì. La riforma consentirebbe alle istituzioni finanziarie di servire le imprese di marijuana legali nello Stato senza timore di essere punite.

Ma Perlmutter sta anche aspettando di vedere la legge di riforma della marijuana promessa da tempo – e perennemente rinviata – da Schumer, che dovrebbe includere elementi di giustizia penale, come la cancellazione delle condanne passate per cannabis. Secondo alcuni media, la legge potrebbe essere presentata questa settimana.

I membri della Camera sono stati pazienti con i Democratici del Senato per tutto l’anno.

Ma ora stanno aumentando le pressioni sulla camera alta per far passare qualsiasi cosa relativa alla marijuana, in modo che i due organi possano risolvere le loro differenze in un comitato formale di conferenza.

Rhode Island, Mississippi, Maryland guidano la legalizzazione della marijuana nel 2022 attraverso le legislature

I sostenitori della legalizzazione della marijuana hanno avuto un successo misto quest’anno negli stati di tutto il paese.

Hanno ottenuto vittorie legislative in Rhode Island, Mississippi e Maryland, gettando le basi per centinaia di milioni di dollari di vendite combinate per le aziende di cannabis ricreativa e medica in questi Stati.

Allo stesso tempo, però, i sostenitori dell’industria hanno subito sconfitte in diversi Stati, tra cui Kansas, North Carolina e South Carolina.

Queste sconfitte sottolineano gli ostacoli che i sostenitori dell’industria della cannabis devono affrontare negli Stati in cui i repubblicani controllano una o entrambe le camere della legislatura e/o il palazzo del governatore.

Ora che altre legislature statali si sono aggiornate per l’anno, ecco un riepilogo delle vittorie dell’industria mentre la prima metà del 2022 volge al termine:

Il Rhode Island è diventato il 19° Stato a legalizzare la marijuana a scopo ricreativo. Il lancio del mercato è previsto per il 1° dicembre, con gli operatori di cannabis terapeutica che avranno la possibilità di vendere per primi.

Il Mississippi è diventato il 39° Stato a legalizzare la marijuana medica, un anno dopo che la corte suprema dello Stato aveva annullato un referendum approvato dagli elettori. Lo Stato ha aperto il processo di richiesta di licenza all’inizio di questo mese ed è sulla buona strada per iniziare le vendite entro la fine dell’anno o all’inizio del 2023.

I legislatori del Maryland hanno sottoposto la questione della marijuana a scopo ricreativo agli elettori, che dovrebbero approvare un’iniziativa di legalizzazione a novembre. Se il provvedimento passa, i legislatori dovranno concordare una struttura di licenze e di regolamentazione. Le vendite dovrebbero iniziare nel 2024 o 2025.

Altrove, la legislatura della Pennsylvania è ancora in sessione e lo Stato si trova ad affrontare crescenti pressioni per legalizzare le vendite per uso adulto, in modo da eguagliare il vicino New Jersey.

Ma i repubblicani del Senato in Pennsylvania rimangono un ostacolo formidabile, e la legalizzazione quest’anno sarebbe una grande sorpresa.

Sette amministratori delegati statunitensi della marijuana hanno visto i loro compensi superare i 4 milioni di dollari nel 2021

I massimi dirigenti delle maggiori società statunitensi di marijuana quotate in borsa hanno ricevuto ciascuno fino a 2,6 milioni di dollari di stipendio e bonus nell’anno fiscale 2021, mentre i premi in azioni e opzioni hanno fatto lievitare il compenso totale individuale fino a 16 milioni di dollari, secondo quanto riportato nei documenti normativi.

Sette amministratori delegati di questi operatori multinazionali della marijuana hanno superato i 4 milioni di dollari di compenso totale nel 2021, rispetto a uno solo nell’anno fiscale precedente.

Come nel 2020, l’amministratore delegato di Trulieve, Kim Rivers, era l’unica donna a capo di uno dei 15 principali operatori di marijuana. Gli altri sono guidati da uomini bianchi.

Anche diversi dirigenti di MSO di marijuana al di sotto del grado di CEO hanno ricevuto compensi multimilionari, tra cui uno di 14 milioni di dollari.

Nel 2021, i due dirigenti di MSO di marijuana con i compensi più alti sono stati amministratori delegati ricompensati per la quotazione in borsa delle loro società: Verano Holdings, con sede in Illinois, e Ascend Wellness Holdings, con sede a New York.

“Continua ad esserci un alto tasso di turnover dei dirigenti e di transazioni M&A nel settore”, ha osservato Fred Whittlesey, esperto di compensi per la marijuana e fondatore del Compensation Venture Group vicino a Seattle.

“Ogni volta che c’è un’assunzione, un licenziamento o una fusione, i numeri vengono distorti in quanto i dirigenti ricevono indennità di licenziamento, bonus di assunzione, sovvenzioni di azioni per i nuovi assunti”, ha scritto in un’e-mail a MJBizDaily.

Inoltre, nel caso delle fusioni, l’acquirente spesso paga un premio rispetto al prezzo di mercato corrente.

Il cofondatore di Columbia Care e amministratore delegato di lunga data Nicholas Vita aveva un pacchetto di compensi totale di 4,1 milioni di dollari nel 2021.

Ma potrebbe ottenere più di 100 milioni di dollari in contanti e azioni a seguito dell’acquisizione da parte di Cresco Labs dell’operatore di marijuana multistatale con sede a New York – un premio del 16% al momento dell’annuncio.

Il pacchetto include un potenziale beneficio di 12,2 milioni di dollari per il cambio di controllo.

“È importante conoscere la storia dietro i numeri, dato che il settore continua ad attraversare tempi tumultuosi”, ha scritto Whittlesey.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database