Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana -così come nella precedente- chiudono con valori alternati, solo che gli Usa stavolta chiudono in rosso mentre il Canada -diversamente da quanto è accaduto nella settimana scorsa- chiudono con valori discretamente positivi. Tutto ciò conferma -ancora una volta- la forte volatilità che caratterizza le Borse internazionali, in quest’epoca post-pandemica e della attuale guerra in Ucraina. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 15.33, -0,13 (-0,84%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 25,53, -0,65 (-2,48%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 26,64, -0,12 (-0,45%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 93.40, +2,07 (+2,27%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di agosto

Le azioni della marijuana e gli investitori sono concentrati sulla crescita dell’industria della cannabis? Da qualche tempo molti dei principali titoli della marijuana da tenere d’occhio hanno mostrato una maggiore volatilità di trading. Tranne che per la continua tendenza al ribasso dopo un rapido rialzo, è stato l’unico modello sostenuto. Per la maggior parte delle società di cannabis quotate in borsa è stato difficile assistere a rialzi sostenuti. Il più delle volte, se si verifica una ripresa, è solo per un breve periodo. Ora alcuni hanno cambiato il loro stile di trading per poter trarre profitto da queste rapide operazioni.

Tuttavia, c’è chi è rimasto in attesa perché non è stato in grado di prendere profitti abbastanza velocemente. Quali sono quindi gli elementi che potrebbero innescare una ripresa sostenuta del settore? Chi fa trading attivo sui titoli della cannabis o si concentra sul settore sa che le notizie sulla riforma federale sono state il principale motore di spinta. Tuttavia, anche con la tanto attesa proposta di legge di riforma finalmente rivelata da Chuck Schumer, il balzo delle contrattazioni non è stato sostenuto. Probabilmente perché molti credono che questa legge non avrà molto successo al Senato.

Tuttavia, questo mese molte aziende produttrici di cannabis riporteranno gli utili, il che potrebbe contribuire ad aggiungere un po’ di sentimento positivo al settore. Con l’attenzione al miglioramento delle leggi e allo sviluppo dell’industria della cannabis, il trading basato sui fondamentali diventa difficile. Le speculazioni su ciò che il futuro ha in serbo per molti investitori sono un elemento che può determinare la scelta di investire o meno. Tuttavia, molte aziende produttrici di cannabis negli Stati Uniti e in parte del Canada hanno mostrato una crescita e una redditività straordinarie. Per questo motivo, alcuni continuano a tenere d’occhio il settore alla ricerca di eventuali opportunità.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di agosto 2022

1. Jushi Holdings Inc. ( OTC:JUSHF )

Jushi Holdings Inc.

Jushi Holdings Inc. è una società di cannabis verticalmente integrata, che si occupa di coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti per uso medico e per adulti. Nelle ultime 4 settimane, la società ha rilasciato diverse notizie. Il 12 luglio Jushi ha annunciato un cambiamento nel suo management. Ed Kremer si è dimesso dalla sua posizione di direttore finanziario per accettare un ruolo presso un grande operatore di cannabis multistatale concorrente.

La società ha annunciato che il presidente e fondatore, Jon Barack, assumerà l’ulteriore ruolo di direttore finanziario ad interim con effetto immediato. Inoltre, il 25 luglio l’azienda ha annunciato di aver aperto il suo 34° punto vendita a livello nazionale. Ciò è stato possibile grazie all’apertura del terzo dispensario Beyond Hello in Virginia. In una notizia più recente, Jushi Holdings ha annunciato che presenterà i risultati finanziari del secondo trimestre del 2022 il 9 agosto.

Cansortium Inc.

Cansortium Inc. attraverso le sue controllate produce e vende cannabis medica negli Stati Uniti. L’azienda si occupa di coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione. Il mese scorso la società ha annunciato di aver depositato il bilancio certificato del 2021. E il bilancio intermedio non revisionato del primo trimestre 2022.

Dati salienti dell’esercizio 2021 (rispetto all’esercizio 2020)

I ricavi sono aumentati del 25% a 65,4 milioni di dollari rispetto a 52,4 milioni di dollari.

L’utile lordo rettificato1 è aumentato del 34% a 41,9 milioni di dollari, pari al 64,1% del fatturato, rispetto ai 31,4 milioni di dollari, pari al 59,9% del fatturato.

L’EBITDA rettificato è aumentato del 90% a 19,6 milioni di dollari o 29,9% del fatturato, rispetto a 10,3 milioni di dollari o 19,6% del fatturato.

Risltati finanziari del 1° trimestre 2022 (rispetto al 1° trimestre 2021)

Il fatturato è aumentato del 30% a 19,7 milioni di dollari rispetto ai 15,1 milioni di dollari.

L’utile lordo rettificato1 è aumentato del 19% a 11,5 milioni di dollari, pari al 58,6% del fatturato, rispetto a 9,7 milioni di dollari, pari al 64,2% del fatturato.

L’EBITDA rettificato è aumentato del 42% a 6,2 milioni di dollari, pari al 31,5% del fatturato, rispetto a 4,4 milioni di dollari, pari al 29,0% del fatturato.

Prospettive per il 2022

L’azienda continua a prevedere per il 2022 un fatturato compreso tra 90 e 95 milioni di dollari, con un aumento di circa il 40% rispetto al 2021.

Cansortium prevede inoltre che l’EBITDA rettificato nel 2022 sarà compreso tra 25 e 28 milioni di dollari, con un aumento del 35% circa rispetto al 2021.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 5 agosto 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 5 agosto. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Creso Pharma acquisirà Health House International

La società australiana di cannabis Creso Pharma Limited (ASX: CPH) sta cercando di acquisire un distributore farmaceutico internazionale specializzato nella distribuzione di prodotti a base di cannabis terapeutica.

Creso Pharma ha annunciato la settimana scorsa di aver firmato un term sheet non vincolante per acquisire Health House International Ltd (ASX: HHI). L’acquisizione è subordinata al completamento di una due diligence soddisfacente – che sarà completata nell’arco di 3 settimane – e alla stipula di uno SchemeImplementation Deed formale tra le due parti, oltre ad altre condizioni standard.

L’amministratore delegato e direttore generale di Creso Pharma, William Lay, ha dichiarato che l’acquisizione offrirà una serie di vantaggi alla sua azienda, tra cui l’aumento significativo delle capacità di distribuzione globale di Creso e l’ingresso in nuovi mercati nel Regno Unito, in Europa e in Australia.

Health House International distribuisce attualmente prodotti a base di cannabis terapeutica di 14 produttori a farmacie, prescrittori, cliniche specializzate in cannabis terapeutica e ricercatori in tutta l’Australasia. Nel Regno Unito e in Europa, HHI rifornisce farmacie, ospedali, dipartimenti governativi e altri grossisti di cannabis terapeutica e prodotti farmaceutici generici. Health House ha anche una società di consulenza sulla cannabis terapeutica nell’UE, con servizi online disponibili in più lingue.

“La proposta di acquisizione di Health House da parte di Creso Pharma creerebbe un’organizzazione globale con forti capacità di produzione e distribuzione di cannabis terapeutica, oltre a un profilo di ricavi in crescita”, afferma Creso.

Creso Pharma è stata la prima azienda a importare cannabis terapeutica in Australia e ha lanciato prodotti in Svizzera: anibidiolo, un prodotto a base di canapa per animali da compagnia, e cannaQIX, un nutraceutico per gli esseri umani.

Creso ha lasciato il segno anche in Canada con l’acquisizione di Mernova, un’azienda di coltivazione di cannabis medica in Nuova Scozia. Negli Stati Uniti, l’anno scorso Creso ha acquisito l’azienda di prodotti naturali per la cura del corpo Sierra Sage Herbs, con sede in Colorado.

Moratoria dell’Oklahoma sulle licenze per la marijuana medica

Alla fine di questo mese scatterà una moratoria di due anni sulle richieste di nuove licenze per coltivatori, dispensari e trasformatori di marijuana medica in Oklahoma, questa volta per davvero.

L’industria della marijuana medica nello Stato sta andando a gonfie vele e questo ha creato una serie di sfide per l’Autorità per la marijuana medica dell’Oklahoma (OMMA), che si trova a dover gestire il tutto. Il governatore Kevin Stitt ha firmato la legge House Bill 3208 nel maggio di quest’anno, che prevede una moratoria sulle licenze che consentirà all’OMMA di mettersi al passo.

Il 27 maggio, l’OMMA ha comunicato che la moratoria sarebbe iniziata il 1° agosto, ma sabato l’Autorità ha segnalato di aver commesso un errore nell’interpretazione della data di entrata in vigore dell’HB 3208.

“Il testo del disegno di legge afferma che la moratoria inizia il 1° agosto, ma il disegno di legge stesso non ha ottenuto abbastanza voti nella legislatura dell’Oklahoma per entrare in vigore fino al 26 agosto – lo Stato ha un requisito di due terzi di voti per i disegni di legge che entrano in vigore prima di 90 giorni dopo l’aggiornamento”, ha detto l’OMMA. “Di conseguenza, la moratoria non può iniziare finché la legge non entra in vigore”.

Ops. Senza dubbio l’OMMA si aspetta una nuova raffica di domande nelle prossime tre settimane.

L’OMMA ha dichiarato che smetterà di elaborare le domande alle 12:01 del 26 agosto 2022, ma altri dettagli rimangono invariati. Coloro che hanno già licenze di coltivatore, trasformatore e dispensario non saranno interessati e dovrebbero essere in grado di rinnovare le loro licenze alla scadenza, a patto che rispettino le linee guida del programma.

La moratoria scadrà il 1° agosto 2024, ma potrebbe scadere prima se il Direttore Esecutivo determinerà se il lavoro arretrato che l’OMMA dovrà svolgere è completo.

Nel suo ultimo rapporto sulle licenze pubblicato il 9 luglio, l’OMMA ha rilevato le seguenti licenze attive nello Stato.

Coltivatori: 7348

Dispensari: 2286

Trasformatori: 1433

Trasporto: 120

Laboratori: 27

Smaltimento dei rifiuti: 9

Ricercatori: 1

Istruzione: 3

A tutto ciò si aggiungono le 383.107 licenze per i pazienti e le 1.787 licenze per i caregiver che l’OMMA amministra: un lavoro non da poco. Tuttavia, la cannabis medica è stata una vacca da mungere per lo Stato. L’OMMA ha registrato entrate fiscali per l’SQ788 pari a 28,9 milioni di dollari nel periodo gennaio-giugno di quest’anno, e 37,5 milioni di dollari per le imposte sulle vendite statali e locali nello stesso periodo.

L’azienda di cannabis Tilray conclude un accordo di distribuzione per i prodotti a base di CBD negli Stati Uniti

La società di cannabis Tilray Brands, con sede a New York, ha dichiarato che la sua divisione benessere, Fresh Hemp Foods, ha firmato un accordo di distribuzione con Southern Glazer’s Wine & Spirits.

Il distributore di liquori, con sede a Miami, fornirà a Tilrayl’accesso alla sua rete di distribuzione, secondo un comunicato stampa di Tilray, “raggiungendo i consumatori ovunque, dai bar e ristoranti locali alle catene di alimentari indipendenti e nazionali e ai minimarket”.

Southern Glazer’s spedirà le bevande analcoliche al CBD dell’azienda.

“Southern Glazer’s sarà il partner esclusivo per la distribuzione del portafoglio di bevande al CBD di Tilray Wellness in 13 stati, con ulteriori opportunità di espansione a livello nazionale”, si legge nel comunicato.

Per l’anno finanziario conclusosi il 31 maggio, Tilray ha registrato un fatturato netto “wellness” di 59,6 milioni di dollari.

La voce “benessere” comprende gli alimenti a base di canapa e i prodotti a base di CBD.

Nel 2021, Tilray ha concluso un accordo con Great North Distributors per la distribuzione dei prodotti a base di cannabis per uso adulto dell’azienda in Canada.

Great North è stata fondata come joint venture dai proprietari di Southern Glazer’s Wine & Spirits, secondo un comunicato stampa di Tilray.

Tilray ha registrato una perdita netta di 457,8 milioni di dollari per il quarto trimestre e una perdita di 434 milioni di dollari per l’anno fiscale 2022.

Le azioni della società sono quotate al Nasdaq e alla Borsa di Toronto come TLRY.

I saloni per il consumo di cannabis in California sono pronti a decollare

Il tanto atteso debutto di sale per il consumo di cannabis in tutta la California sembra essere arrivato, e gli esperti del settore prevedono che questi locali si espanderanno in modo esponenziale nei prossimi anni.

Questo segnerebbe un grande cambiamento. Finora, l’aumento dei saloni della marijuana è stato modesto in California e in tutta la nazione, rallentato dalla pandemia di coronavirus.

Le sale attualmente aperte in California sono raggruppate principalmente a San Francisco e Oakland. La maggior parte sono sale per fumatori di marijuana.

Ma diverse sale stanno finalmente ottenendo il via libera da altri comuni della California meridionale e della Central Valley.

Di conseguenza, si prevede che il numero di lounge per il consumo di cannabis raddoppierà – o addirittura triplicherà – nel corso del prossimo anno o due rispetto alla dozzina di lounge attualmente in funzione.

L’apertura di nuove sale è prevista a:

National City, nella contea di San Diego.

Coalinga, nella Central Valley.

Port Hueneme, nella contea di Ventura.

Desert Hot Springs e Palm Springs, nella contea di Riverside.

Desert Hot Springs, in effetti, ha fatto un passo avanti – dando il via libera alle strutture di intrattenimento con cannabis e alle vendite al dettaglio negli hotel.

L’anno scorso i coltivatori canadesi hanno distrutto la cifra record di 425 milioni di grammi di cannabis

I produttori canadesi autorizzati hanno distrutto una quantità crescente di cannabis ogni anno dalla legalizzazione dell’uso per adulti quasi quattro anni fa, con la quantità record del 2021 che supera di gran lunga il prodotto venduto quell’anno, secondo un’analisi di MJBizDaily.

Gli ultimi dati segnalano che alcuni produttori canadesi di massa potrebbero dover ridurre ulteriormente la produzione per allinearla alle vendite previste, dopo anni di tentativi di ridimensionare la capacità produttiva per evitare di coltivare più di quanto siano in grado di vendere.

Complessivamente, l’anno scorso i produttori canadesi di marijuana con licenza federale hanno distrutto la cifra record di 425 milioni di grammi – o 468 tonnellate – di cannabis secca non confezionata e invenduta, secondo i dati di Health Canada forniti a MJBizDaily.

Il totale dello scorso anno è aumentato di oltre il 50% rispetto ai 279 milioni di grammi di cannabis essiccata distrutti nel 2020. Gli LP hanno distrutto 155 milioni di grammi nel 2019.

La società di analisi Headset, con sede a Seattle, stima che le vendite di cannabis essiccata e di pre-roll siano state pari a 293 milioni di grammi l’anno scorso in quattro province chiave, indicando che le scorte distrutte hanno nuovamente superato la produzione venduta.

Headset monitora le vendite in Alberta, British Columbia, Ontario e Saskatchewan, che insieme rappresentano circa i tre quarti di tutte le vendite legali di prodotti di marijuana per uso ricreativo in Canada.

Oltre alla distruzione della cannabis secca non confezionata, nel 2021 sono stati inviati alla distruzione più di 7 milioni di prodotti confezionati di cannabis in tutto il Paese, secondo i dati di Health Canada.

Le quantità di cannabis distrutte comprendono:

3.576.232 confezioni di cannabis essiccata.

1.118.148 confezioni di estratti, compresi i vapes.

2.421.823 confezioni di edibili, comprese le bevande.

15.359 confezioni di prodotti topici.

Headset ha monitorato le vendite di cannabis di 104 milioni di unità confezionate nel 2021 – indicando che, a differenza della cannabis secca non confezionata, le vendite di merce confezionata superano di gran lunga la quantità distrutta.

I dati di Health Canada non includono il peso della produzione confezionata.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database