Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con andamento alternato, la Borsa Canapa USA chiude in negativo, la Borsa Canapa Canada chiude in positivo, il che dimostra ancora una volta quanto sia instabile il clima borsistico internazionale, soprattutto dopo aver passato a fatica l’epoca cupa del Covid per poi entrare successivamente nella ancor più indecifrabile situazione determinatasi circa la produzione e la commercializzazione mondiale delle merci derivante dall’invasione russa dell’Ucraina. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 14.36, -0,02 (-0,14%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 23,32, -0,08(-0,34%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 24,62, -0,12 (-0,49%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 94.57, +0,36(+0,38%).

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di agosto

I migliori titoli della marijuana sono attualmente sulla vostra lista di osservazione? Dopo che si è saputo che Schumer aveva formalmente proposto la CAOA al Senato, alcuni dei migliori titoli della cannabis da tenere d’occhio hanno registrato un aumento di prezzo. Il mese di agosto potrebbe vedere una crescita continua dell’industria della cannabis, dato che il Congresso continua a lavorare sulla legislazione per la legalizzazione della marijuana.

Mentre continua la battaglia per la riforma e la legalizzazione dell’industria della cannabis negli Stati Uniti, sembrano esserci dei progressi al Congresso. Il senatore Cory Booker ha recentemente dichiarato che sarebbe disposto a sostenere una legge bancaria SAFE che includa disposizioni per la riforma della giustizia penale e per le attività bancarie legate alla marijuana. In realtà, la legge bancaria SAFE è passata più volte alla Camera ma è in stallo al Senato. Grazie a questa legge, le imprese legali della cannabis potrebbero avere a che fare con il sistema bancario americano.

Numerosi trader attivi stanno attualmente aprendo posizioni in alcuni dei principali titoli della marijuana, approfittando dei prezzi più bassi. È probabile che l’industria della cannabis si stia preparando a una potenziale impennata in agosto. Esaminiamo più in dettaglio tre dei titoli di marijuana più importanti della vostra lista la settimana successiva, mentre i mercati generali continuano a salire.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di agosto 2022

1. Power REIT ( NYSE: PW )

2. Hydrofarm Holdings Group, Inc. ( NASDAQ: HYFM )

3. Canopy Growth Corporation ( NASDAQ: CGC )

Power REIT

L’obiettivo primario di Power REIT è quello di diventare un fondo di investimento immobiliare che si concentra su investimenti a lungo termine con rendimenti superiori corretti per il rischio. Altre serre e impianti di lavorazione si aggiungono attualmente al portafoglio di edifici CEA di Power REIT. In generale, i contratti di locazione degli edifici sono stati rilevati da affittuari che hanno ottenuto l’autorizzazione a coltivare marijuana medica nella proprietà. Power REIT utilizzerà il denaro per completare gli aggiornamenti necessari alle attività pronte per lo sviluppo. Power REIT possiede strutture per serre con spazio per una crescita futura.

Il 12 agosto PW ha presentato un aggiornamento aziendale che ha dimostrato un FFO trimestrale consistente con spazio per un notevole sviluppo interno. Più in dettaglio, il Trust ha riportato un Core FFO di 0,41 dollari per azione per il secondo trimestre del 2022, contro un Core FFO di 0,51 dollari per il corrispondente periodo del 2021. Il portafoglio della società comprende 112 miglia di terreno ferroviario, 7 parchi solari in leasing per un totale di 601 acri e 22 strutture agricole ad ambiente controllato (CEA) sotto forma di serre per un totale di oltre 2,2 milioni di metri quadrati.

Performance del titolo PW

Il titolo PW ha chiuso il 19 agosto a 19,61 dollari, con un aumento del 33,86% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $11,04 e $81,99 ed è sceso del 71,74% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business PW ha un obiettivo di prezzo di consenso di 44 dollari per azione. In questo caso, ciò rappresenterebbe un rialzo del 124,72% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 19,61 dollari.

Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Hydrofarm Holdings Group, Inc. è un noto rivenditore di forniture e strumenti per l’agricoltura idroponica e ad ambiente controllato. In generale, l’azienda offre un’ampia selezione di prodotti per la coltivazione della cannabis. L’azienda produce una serie di prodotti, tra cui forniture per la coltivazione, sistemi di controllo della temperatura e luci per la coltivazione ad alta intensità. Il 1° novembre, l’azienda ha annunciato di aver acquisito con successo Innovative Growers Equipment, Inc. una varietà di prodotti all’avanguardia e un marchio intelligente. Per fornire tecnologie e soluzioni all’avanguardia per il filtraggio dell’acqua a osmosi inversa, a gennaio l’azienda ha stretto una partnership con AXEON Water Technology.

I risultati del secondo trimestre 2022 dell’azienda, pubblicati il 9 agosto, hanno mostrato un calo del fatturato netto a 97,5 milioni di dollari da 133,8 milioni. Inoltre, l’utile lordo è sceso da 29,6 a 7,3 milioni di dollari. Dopo le correzioni, l’utile lordo è aumentato da 9,1 a 30,2 milioni di dollari. A fronte di un guadagno netto di 2,3 milioni di dollari, pari a 0,05 dollari per azione diluita, Hydrofarm ha registrato una perdita netta di 203,3 milioni di dollari, pari a un valore negativo di 4,53 dollari per azione diluita. Di conseguenza, nella perdita netta del secondo trimestre del 2022 sono stati inclusi una riserva di magazzino di 10,2 milioni di dollari e un onere non monetario per la svalutazione dell’avviamento di 189,6 milioni di dollari. Per l’intero anno si prevede un fatturato netto compreso tra 330 e 347 milioni di dollari. Con un EBITDA rettificato tra i (25) e i (16) milioni di dollari.

Performance del titolo HYFM

Il titolo HYFM ha chiuso il 19 agosto a 4,25 dollari, con un aumento del 10,39% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $2,27 e $56,31 ed è sceso dell’84,98% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo HYFM ha un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 3,88 dollari per azione. In questo caso, si tratterebbe di un calo dell’8,82% rispetto all’ultimo livello di negoziazione di 4,25 dollari.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth si è costruita una solida reputazione come uno dei principali produttori e distributori canadesi di cannabis e di prodotti da essa derivati. In generale, l’azienda commercializza i suoi prodotti a base di cannabis e canapa principalmente in Canada, Stati Uniti e Germania. Le bevande al CBD saranno introdotte negli Stati Uniti nel 2021 grazie a una partnership tra Canopy e Southern Glazers Wine & Spirits. Per aumentare la varietà di prodotti distribuiti in Canada, Canopy ha acquisito Supreme Cannabis Company, Inc, un’azienda di cannabis premium. La filiale Martha Stewart CBD ha aumentato la sua fornitura di Tropical CBD Wellness Gummies a marzo.

I risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2023 sono stati resi pubblici il 5 agosto. I dettagli mostrano che il fatturato netto, pari a 110 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023, è diminuito del 19% rispetto all’anno fiscale 2022. Una transizione aziendale pianificata per concentrarsi su prodotti a più alto margine, premium e mainstream. Purtroppo, il risultato è stato un calo delle vendite di fiori di valore nel mercato canadese della cannabis ricreativa. Questo ha contribuito ai 66 milioni di dollari di ricavi netti totali globali della cannabis nel primo trimestre del 2023. Il che rappresenta un calo del 29% rispetto al primo trimestre del 2022 ed è stato in parte responsabile di questo declino. La perdita netta di 2.088 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023, con un aumento di 2.478 milioni di dollari rispetto al primo trimestre dell’anno fiscale 2022, è dovuta principalmente ad aggiustamenti non monetari del valore equo e a una svalutazione dell’avviamento per 1.725 milioni di dollari.

Per l’anno fiscale 2023, l’azienda intende migliorare la propria posizione nelle industrie canadesi di fascia alta. L’azienda intende inoltre pubblicizzare i propri prodotti all’estero, in particolare nel settore del tempo libero in Canada. La società stima che queste operazioni forniranno un EBITDA rettificato positivo nell’anno fiscale 2024, ad eccezione dei costi relativi al THC statunitense.

Performance del titolo CGC

Il titolo CGC ha chiuso a 3,82 il 19 agosto, con un aumento del 46,36% nell’ultimo mese di contrattazioni. Attualmente, il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra 2,13 e 18,00 dollari, con un calo del 56,24% rispetto all’anno precedente. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo CGC ha un obiettivo di prezzo mediano a 12 mesi di 2,50 dollari per azione. In questo caso, la stima sarebbe un calo del 34,73% rispetto al suo ultimo prezzo di negoziazione di 3,82 dollari.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 26 agosto 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 12 agosto. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Bod Australia ottiene la certificazione del prodotto CBD negli Stati Uniti

Bod Australia (ASX:BOD) ha annunciato la scorsa settimana di aver ottenuto la certificazione della US Hemp Authority per i suoi estratti di cannabidiolo e prodotti a base di CBD venduti negli Stati Uniti.

Quando si tratta di prodotti a base di CBD, gli Stati Uniti sono ancora in una certa misura il selvaggio west, poiché il controllo della qualità è un problema continuo in assenza di linee guida della FDA per l’industria del cannabidiolo. Istituito nel 2018, il programma di certificazione U.S. Hemp Authority è un’iniziativa ispirata dall’industria che cerca di rassicurare i consumatori e i rivenditori sul fatto che i prodotti a base di CBD con l’approvazione sono ciò che dicono sull’etichetta e sono stati prodotti rispettando le migliori pratiche.

Bod Australia vende da tempo prodotti a base di CBD negli Stati Uniti attraverso il suo marchio CBII e tramite la società madre di Swisse Vitamins, Health and Happiness Group Limited. L’estratto di CBII di Bod è prodotto dalla canapa in Svizzera.

Per un periodo di 12 mesi, Bod si è sottoposto al processo di certificazione della US Hemp Authority, che prevedeva l’esame da parte di un ente terzo di alcuni aspetti, tra cui le analisi di laboratorio dei prodotti Bod per verificare la presenza di diversi contaminanti e limiti di THC, la presenza di cannabinoidi sintetici, le pratiche di etichettatura e la tracciabilità.

Commentando il conseguimento della certificazione, Jo Patterson, amministratore delegato di Bod Australia, ha dichiarato:

“L’ottenimento della certificazione della US Hemp Authority fa seguito a un lungo e rigoroso processo di analisi, condotto da terzi su tutti gli aspetti dell’estratto e dei prodotti Bod. Il superamento di questo processo convalida la qualità superiore dell’estratto, delle operazioni e delle iniziative di sviluppo dei prodotti dell’azienda”.

L’azienda afferma che la certificazione fornisce a Bod un ulteriore vantaggio competitivo negli Stati Uniti.

Più vicino a noi, Bod Australia è anche tra le aziende in corsa per essere la prima, o una delle prime, a offrire un prodotto a basso dosaggio di cannabidiolo da banco in Australia.

Mentre gli Stati Uniti possono essere il selvaggio west del cannabidiolo, l’Australia si trova all’altra estremità dello spettro, con regolamenti governativi molto severi.

Via libera alla sperimentazione di fase 3 sul CBD OTC di Emyria

L’azienda australiana di cannabis terapeutica Emyria (ASX:EMD) ha ricevuto il via libera per una sperimentazione di fase 3 della sua formulazione di cannabidiolo da banco.

A marzo avevamo riferito che Emyria si stava preparando per uno studio di fase 1 della sua formulazione EMD-RX5, sviluppata per affrontare il disagio psicologico. Martedì scorso la società ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione del Comitato Etico per la Ricerca Umana (HREC) per l’avvio di uno studio clinico di Fase 3 sull’EMD-RX5.

Che fine ha fatto la sperimentazione di Fase 2? Come abbiamo detto in precedenza, Emyria ha dichiarato che durante la sperimentazione di Fase 1 avrebbe raccolto dati reali sufficienti a far saltare uno studio di Fase 3. Secondo l’azienda, lo studio di Fase 1 ha indicato che EMD-RX5 ha dimostrato un’eccellente sicurezza e tollerabilità, senza disturbi gastrointestinali o eventi avversi preoccupanti alla dose di prova di 150 mg. Questo livello di dosaggio è il massimo consentito giornalmente dalle linee guida per il cannabidiolo senza ricetta in Australia.

Emryia è una delle numerose aziende in corsa per essere la prima, o tra le prime, a poter offrire un farmaco a base di cannabidiolo da banco Schedule 3 (solo per le farmacie), quindi questo studio è particolarmente importante.

“Il completamento con successo della sperimentazione di fase 3 sosterrà la registrazione di EMD-RX5 presso la TherapeuticGoods Administration (TGA) come trattamento da banco (OTC) per i sintomi del disagio psicologico”.

Si presume che questo prodotto avrà un nome un po’ più elegante se arriverà sugli scaffali dei farmacisti.

Adelaide apre una clinica per la cannabis medica

Quella che si dice essere la prima clinica dedicata alla cannabis medica nella capitale dell’Australia Meridionale ha recentemente aperto i battenti.

La IvyMed Clinics si trova nel sobborgo meridionale di Adelaide, Pasadena, ed è composta da due medici indipendenti.

La dottoressa Hsin-Pei Lin (Ellen) è un medico generico con esperienza di lavoro con pazienti che possono richiedere trattamenti alternativi come la cannabis terapeutica, ed è un prescrittore autorizzato dal governo australiano. Parla correntemente inglese e mandarino e si è laureata in medicina nel 2011.

La dottoressa Sheng-Wen Cheng, che parla correntemente mandarino, taiwanese e inglese, esercita dal 2012 ed è anch’essa un prescrittore autorizzato di cannabis terapeutica.

Secondo il sito web della clinica:

“La clinica IvyMed esiste per fornire ai pazienti l’accesso a consulenze e trattamenti specializzati sotto la guida del loro medico di base abituale”.

Oltre a fornire prescrizioni, se del caso, la clinica ha un dispensario in loco, che la rende uno sportello unico per le esigenze di cannabis medica.

Anche se ottenere un appuntamento non è così semplice come organizzarne uno con il proprio medico di famiglia, è ragionevolmente semplice:

I potenziali pazienti devono innanzitutto sottoporsi al test di idoneità della clinica IvyMed, che si può trovare qui.

Compilare un modulo per i nuovi pazienti e poi discutere con il personale la procedura di appuntamento.

Verrà fornito un pacchetto di benvenuto con informazioni sia per il paziente che per il suo medico di base abituale.

Il paziente dovrà poi recarsi dal proprio medico di base per ottenere un referto e un riassunto della propria salute.

Dopo aver fornito il tutto a IvyMed, verrà fissato un appuntamento.

Per questo motivo, è ancora necessaria la collaborazione del medico di famiglia abituale del paziente, cosa che per alcuni può risultare impegnativa. Altre cliniche richiedono solo il riassunto dello stato di salute, che il medico è obbligato a fornire. Tuttavia, se possibile, è bene che il proprio medico di famiglia sia d’accordo e il modo in cui IvyMed presenta le informazioni al medico di famiglia potrebbe essere fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Il completamento di tutti questi passaggi non garantisce ovviamente una prescrizione, anche se il processo di screening prima dell’appuntamento dovrebbe ridurre la potenziale delusione. La clinica fa notare che la cannabis terapeutica dovrebbe essere presa in considerazione solo quando i pazienti non sono riusciti a trovare sollievo con altre opzioni.

Al momento della pubblicazione, una prima consultazione costa 200 dollari, con 75,05 dollari richiedibili a Medicare per i possessori di carta. Gli appuntamenti successivi costano 85 dollari, con 39,10 dollari a carico di Medicare. Per quanto riguarda i farmaci, i costi non sono indicati e variano a seconda della loro natura.

Il NIH esamina gli ostacoli alla ricerca sulla cannabis

Il National Institutes of Health degli Stati Uniti ha pubblicato una richiesta di informazioni (RFI) riguardante l’interesse e gli ostacoli alla ricerca sugli effetti della cannabis e dei suoi componenti sulla salute.

Sebbene la ricerca sulla cannabis terapeutica si sia sviluppata negli ultimi anni, ci sono ancora molte lacune nelle conoscenze. E più impariamo a conoscere questa pianta, più ci rendiamo conto che non conosciamo né i benefici né i rischi. Queste lacune potrebbero permanere fino a quando saranno presenti barriere normative e di altro tipo che ostacoleranno gli sforzi di ricerca.

L’NIH è l’agenzia statunitense per la ricerca medica, che sostiene gli studi scientifici che “trasformano la scoperta in salute”.

L’NIH, in particolare il National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), afferma di voler raccogliere informazioni dalla comunità scientifica riguardo agli ostacoli, agli interessi scientifici e alle esigenze legate alla ricerca sulla cannabis terapeutica o sui cannabinoidi.

L’organizzazione vuole sentire i ricercatori che conducono o sono interessati a condurre ricerche sulla cannabis, sui cannabinoidi e sui composti correlati, come i terpeni. I terpeni sono composti aromatici presenti in molte piante che conferiscono loro un profumo caratteristico. Mentre i cannabinoidi tendono a rubare la scena, si pensa che anche i terpeni possano avere un ruolo importante nella medicina legata alla cannabis.

“Tali informazioni saranno utili al NIH per affrontare le esigenze dell’infrastruttura di ricerca e identificare le aree di interesse in questo campo”, afferma il NIH.

Gli argomenti trattati dall’RFI includono (in sintesi):

Argomenti di ricerca di interesse/importanza legati ai cannabinoidi/alla cannabis.

Infrastrutture scientifiche esistenti o necessarie per condurre ricerche correlate.

Ostacoli all’avvio e alla conduzione della ricerca.

Quali attività coordinate dal NIH potrebbero aiutare in questa ricerca.

Metodi, strumenti o risorse necessari per incrementare la ricerca correlata.

Accesso alle informazioni normative, cliniche e scientifiche sulla cannabis.

Le risposte all’RFI saranno accettate fino al 15 ottobre 2022. Le informazioni fornite possono essere condivise pubblicamente o apparire in rapporti, ma l’NCCIH chiarisce che non è obbligato a pubblicare nulla. Ulteriori informazioni sulla RFI sono disponibili qui.

In passato l’NCCIH ha fornito sostegno finanziario alla ricerca sulla cannabis medica. Ad esempio, nel 2019 ha finanziato borse di studio per indagini sulle potenziali proprietà antidolorifiche delle sostanze fitochimiche della cannabis – e sul loro funzionamento.

Le aziende di cannabis della Virginia espandono le strutture mediche in mezzo all’incertezza sulle vendite per uso adulto

Gli operatori multistatali della cannabis in Virginia sono concentrati sulla costruzione delle loro strutture per la marijuana medica, mentre aspettano di vedere se il programma per uso adulto del Commonwealth sarà effettivamente lanciato nel 2024 come previsto, ora che i repubblicani controllano gran parte del governo statale.

L’anno scorso i legislatori della Virginia hanno approvato la legge che legalizzava quello che sarebbe stato il primo mercato commerciale della marijuana a uso ricreativo nel Sud. All’epoca i democratici controllavano il governo statale.

Ma un lancio nel 2024 è tutt’altro che certo, hanno riferito le fonti a MJBizDaily, dopo che lo scorso novembre i repubblicani hanno riconquistato la Camera dei delegati e la carica di governatore, mettendo in dubbio l’imminente mercato ricreativo e la sua struttura.

Nel frattempo, i rappresentanti della Jushi Holdings, con sede in Florida, e della Columbia Care, con sede a New York, che hanno licenze MMJ in Virginia, dicono di essere concentrati sull’apertura dei sei dispensari totali consentiti dalla legge statale.

Stanno anche costruendo le infrastrutture connesse, come le growroom e gli impianti di produzione.

“Stiamo lavorando febbrilmente alla costruzione di tutte le nostre grow room”, ha dichiarato Trent Woloveck, direttore commerciale di Jushi, che ha aggiunto che l’azienda ha recentemente aperto il suo terzo negozio a luglio, ad Alexandria.

Jushi ha anche dispensari in funzione a Manassas e Sterling, e tutti e tre si trovano nell’area metropolitana di Washington DC.

“Il nostro negozio di Fairfax sarà aperto entro la fine del mese”, ha aggiunto Woloveck. “Abbiamo appena iniziato la costruzione del nostro quinto negozio ad Arlington e stiamo ultimando il nostro sesto sito a Woodbridge, dove stiamo costruendo la struttura”.

Il motivo di questa attenzione è triplice:

La legislatura della Virginia ha apportato quest’anno importanti modifiche al programma statale di marijuana medica, tra cui la semplificazione delle domande dei pazienti, in modo che i consumatori possano acquistare i prodotti il giorno stesso in cui ricevono la raccomandazione del medico. Si prevede un aumento della domanda.

Il programma medico continua a crescere e c’è molta infrastruttura da costruire prima che inizi il mercato della cannabis ricreativa.

Quest’anno la legislatura non è riuscita a reintrodurre due leggi necessarie per lanciare il mercato della marijuana per uso adulto nel gennaio 2024. Ciò significa che aziende come Jushi possono contare solo sulle vendite di MMJ per il prossimo futuro.

I cambiamenti per l’accesso dei pazienti sono particolarmente notevoli.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database