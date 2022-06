Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana -come nella precedente- chiudono in rosso. L’unica differenza è legata al fatto che i valori sono ancora più negativi. La complessità della situazione scatenatasi a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina con tutto ciò che ne è derivato sulle rotte commerciali più importanti del Pianeta e sulle conseguenze che tutto questo ha avuto sul commercio di merci e derrate, stanno determinano una certa cristallizzazione dell’atteggiamento depressivo delle Borse internazionali, ciò che più temono tutti gli operatori professionali del settore. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 17.37, -0,78 (-4,30%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 25,74, -0,53 (-2,02%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 33,54, -1,69 (-4,80%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 111.41, -2,36 (-2,07%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di giugno

I principali titoli della marijuana hanno iniziato giugno con un certo slancio dopo aver raggiunto nuovi minimi a maggio. Molti esperti definiscono questo recente rialzo come un rally del mercato orso, dal momento che i mercati più ampi hanno recuperato parte delle perdite subite il mese scorso. Quando il mercato si trova in una fase di ribasso, ha un rimbalzo di sollievo prima di continuare a scendere. Molti analisti e grandi investitori prevedono attualmente un nuovo calo del mercato nel 2022. Questo potrebbe avere un impatto sui titoli leader del mercato della cannabis. Tuttavia, il Congresso potrebbe fornire alcuni possibili catalizzatori per il mercato della cannabis nei prossimi mesi.

I ritardi nella legalizzazione federale della marijuana hanno avuto un ruolo fondamentale nel crollo dell’industria della cannabis. Poiché Chuck Schumer presenterà la sua legislazione CAOA in agosto, quest’estate potremmo assistere a un altro tentativo di riforma federale della cannabis. Le azioni della marijuana medica sono un settore che ha dimostrato maggiore stabilità. Le azioni della marijuana medica stanno diventando grandi investimenti farmaceutici che potrebbero ripagare gli investitori in cannabis nel lungo periodo. Le principali azioni di marijuana, per la maggior parte, non sono un rifugio sicuro per gli investitori a lungo termine in questo momento. In generale, la notevole volatilità del mercato e il fatto che la maggior parte delle società non paghi dividendi agli azionisti le rendono più adatte al trading a breve termine.

La cannabis nel mondo farmaceutico

Le vendite globali di cannabis terapeutica dovrebbero passare da 16,7 miliardi di dollari nel 2022 a 46,18 miliardi di dollari nel 2027, secondo un’analisi di gennaio di Market Data Forecast. Con l’espansione dell’industria globale della cannabis, un numero sempre maggiore di nazioni permette l’uso della cannabis medica come terapia per individui che soffrono di una varietà di disturbi e malattie. Molti medici ora prescrivono la cannabis per alleviare la nausea causata dalla chemioterapia e da altre terapie. Inoltre, il Medical Marijuana Research Act è stato approvato dalla Camera, offrendo alla riforma della cannabis una seconda opportunità nel 2022.

Trovare i migliori investimenti a lungo termine nella cannabis

Prima di investire in azioni della cannabis, è importante effettuare una ricerca personale su una società. È possibile identificare le migliori società in cui investire esaminando i loro guadagni e i loro comunicati stampa. Anche seguire l’andamento di un titolo sul mercato può aiutarvi a determinare le opportunità di ingresso ideali. Alcuni investitori amano stratificare i loro investimenti a lungo termine, effettuando incrementi fino a raggiungere il loro livello target. Questo permette loro di ottenere il prezzo medio più alto quando completano una transazione. Queste potrebbero essere le due migliori azioni della cannabis medica da aggiungere al vostro portafoglio a lungo termine. I possibili catalizzatori continuano a dare slancio ai titoli della cannabis e a quelli farmaceutici.

2. Jazz Pharmaceuticals plc ( NASDAQ: JAZZ )

AbbVie Inc.

AbbVie Inc. continua a creare farmaci innovativi per combattere i problemi di salute globale. Concentrandosi sul settore farmaceutico, l’azienda è cresciuta fino a diventare una delle maggiori società mediche quotate in borsa per capitalizzazione di mercato. AbbVie fornisce soluzioni mediche in settori quali l’immunologia, il cancro, la neurologia, l’oculistica, la virologia, la salute delle donne e l’apparato gastrointestinale. Marinol, un farmaco a base di cannabinoidi che è stato uno dei primi trattamenti con cannabis approvati dalla FDA, è stato acquisito dalla linea di prodotti di AbbVie.

AbbVie ha ottenuto risultati contrastanti nel primo trimestre del 2022. Gli utili rettificati sono aumentati di oltre il 9% a 3,16 dollari per azione, superando le stime di 2 centesimi nonostante un calo di 8 centesimi dovuto a restrizioni contabili. Tuttavia, su base strettamente contabile, i ricavi sono saliti solo del 4,1% a 13,54 miliardi di dollari, al di sotto delle previsioni. In aprile, la società ha annunciato un EPS diluito per il primo trimestre di 2,51 dollari, con un aumento del 26,1% su base GAAP, e un EPS diluito rettificato di 3,16 dollari, con un aumento del 9,3%. Il fatturato netto dell’azienda per il primo trimestre è ora di 13,538 miliardi di dollari, con un aumento del 4,1% su base GAAP e del 5,4% su base operativa. AbbVie ha aggiornato la guidance per l’EPS diluito rettificato per il 2022 da 14,00 a 14,20 dollari a 13,92-14,12 dollari, che include un effetto negativo di 0,08 dollari per azione. Il 17 febbraio AbbVie ha annunciato un dividendo trimestrale di 1,41 dollari per azione.

Il titolo ABBV ha chiuso il 3 giugno a 147,17 dollari, in calo dell’1,62% nell’ultimo mese. Il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $105,56 e $175,91 ed è in crescita dell’8,69% su base annua. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo ABBV ha un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 168 dollari per azione. Attualmente, questo rappresenterebbe un aumento del 14,15% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 147,17 dollari.

Jazz Pharmaceuticals plc

Jazz è un’azienda biofarmaceutica che sviluppa, commercializza e trova soluzioni farmaceutiche per esigenze mediche insoddisfatte negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni del mondo. La linea di prodotti dell’azienda si concentra principalmente sui settori delle neuroscienze, tra cui la medicina del sonno e i disturbi del movimento. Nel 2021 Jazz ha acquisito GW Pharmaceuticals, un’azienda leader nel settore della cannabis medica che produce EPIDIOLEX, un farmaco derivato dalla cannabis. L’Epidiolex è un farmaco che alcuni medici utilizzano per trattare le crisi epilettiche causate da una serie di gravi condizioni negli Stati Uniti e in tutto il mondo. L’Epidiolex è uno dei pochi farmaci attualmente approvati dalla FDA per uso medico negli Stati Uniti e nell’Unione Europea.

Jazz ha annunciato a maggio gli utili del primo trimestre 2022, con un fatturato totale di 813,7 milioni di dollari, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021. Inoltre, l’azienda ha aumentato le previsioni per il 2022, con ricavi totali compresi tra 3,5 e 3,7 miliardi di dollari. Su base proforma, le vendite nette di Epidiolex sono aumentate del 6%, raggiungendo 157,9 milioni di dollari nel 1° trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Epidyolex è già commercialmente accessibile e completamente rimborsato in quattro dei cinque principali mercati europei: Regno Unito, Germania, Italia e Spagna, con un lancio in Francia previsto per il 2022.

Il titolo JAZZ ha chiuso a 151,67 dollari il 3 giugno, con un calo del 2,90% nell’ultimo mese. Il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $117,64 e $189,00 e ad oggi è in calo del 19,05%. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo JAZZ ha un obiettivo di prezzo mediano a 12 mesi di 200 dollari per azione. In sostanza, questo rappresenterebbe un aumento del 31,88% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 151,67 dollari.

Andamento borsistico aggiornato in data 10 giugno 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 10 giugno. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Le vendite di Cannabis crescono del 5% su base sequenziale a 1,68 miliardi di dollari

New Cannabis Ventures offre ai lettori questo riassunto esclusivo, di facile lettura, dei dati mensili della BDSA sulle vendite di cannabis in 11 stati.

Il 20 maggio, la BDSA ha annunciato miglioramenti ai suoi dati di settore. La nostra copertura di aprile include dettagli più precisi nella segnalazione di categorie, marchi e prodotti, un perfezionamento del processo di articoli altamente scontati e una rideterminazione delle dimensioni totali del mercato californiano per allinearsi meglio ai dati pubblicati dallo stato.

Se si considera l’andamento giornaliero, le vendite di aprile, secondo la società di analisi dei dati sulla cannabis BDSA, sono aumentate sequenzialmente in 10 degli 11 Stati. Rispetto a un anno fa, le vendite sono diminuite in 7 mercati, soprattutto a causa del calo della crescita dei concentrati. In questa rassegna, esamineremo i mercati uno per uno, iniziando da quelli orientali e concludendo con quelli occidentali. In totale, le vendite negli 11 mercati hanno totalizzato 1,68 miliardi di dollari nel mese.

Mercati orientali

BDSA copre Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan e Pennsylvania. Ad aprile, la crescita su base annua variava dal -7,3% del Maryland al 25,2% del Michigan. Si noti che la Florida, il Maryland e la Pennsylvania sono mercati esclusivamente medici.

Vendite di cannabis in Florida

In aprile, le vendite sono aumentate del 4,9% rispetto a marzo, raggiungendo 184 milioni di dollari, con un aumento del 23,6% rispetto a un anno fa. Le vendite di fiori sono cresciute del 22%, mentre i pre-roll sono aumentati del 31%. I concentrati sono calati del 39%. Gli ingeribili sono aumentati del 10%.

Le azioni della cannabis diventano interessanti dopo il ritiro di questo partecipante al mercato

Con un valore di 18,69 dollari, il Global Cannabis Stock Index, che rappresenta il mercato complessivo quotato in borsa per il settore della marijuana medica e legale dal 2013, è sceso di un incredibile 43% nel 2022 e ha perso il 79% dal picco di 92,48 dollari del 2021. L’American Cannabis Operators Index, che rappresenta le aziende che si occupano di cannabis negli Stati Uniti, è in calo del 35% nel 2022.

Stiamo assistendo a un’ampia gamma di espansioni e l’imminente aumento del numero di dispensari dell’Illinois ci entusiasma. Anche i mercati in espansione in Oriente, di cui parleremo in una prossima esclusiva, sono entusiasmanti. Con i titoli della cannabis sotto pressione e i fondamentali di molte aziende che probabilmente miglioreranno, stiamo diventando più rialzisti.

Dopo poco più di 15 mesi dall’intervista di Ross Gerber a Yahoo Finance, sette giorni prima dell’inizio del rally dei titoli della cannabis del 2021, sembra che Gerber abbia annunciato la sua capitolazione il 28 maggio, quando ha twittato di aver rinunciato alla legalizzazione della cannabis. Gli investitori contrarian dovrebbero prendere nota!

Il fondatore e CEO di Backbone Rajesh Chandran ha un background nell’apprendimento automatico. Unendo il suo amore per i dati e il nascente settore della cannabis, l’azienda ora serve a unificare i dati della catena di approvvigionamento e a consentire alle aziende di cannabis di operare in modo efficiente. In un’intervista esclusiva con NCV, Chandran parla di come Backbone serve i suoi clienti e di come l’azienda continuerà a espandersi.

Ogni mese riassumiamo le principali società di cannabis quotate in borsa che producono ricavi e reddito. Il mese scorso, 38 società si sono qualificate per la nostra lista senior e 16 per la lista junior. La maggior parte degli investitori conosce le aziende più importanti, come Trulieve, Curaleaf, Green Thumb Industries e Cresco Labs, ma noi ci spingiamo oltre per esplorare anche le aziende emergenti.

Le vendite di cannabis per adulti in Illinois sono diminuite dell’1,5% su base sequenziale a 129,8 milioni di dollari a maggio

Le vendite di cannabis per uso adulto dell’Illinois, pari a 129,8 milioni di dollari, sono diminuite dell’1,5% su base sequenziale a maggio. Rispetto a un anno fa, la crescita è scesa dal 14,6% di aprile all’11,5%.

Le vendite per uso adulto del 2021, pari a 1,38 miliardi di dollari, sono aumentate del 106% rispetto al 2020, e le vendite dell’anno scorso, pari a 623,8 milioni di dollari, sono aumentate del 22,3% fino ad ora nel 2022. Nel mese di maggio, le vendite ai non residenti sono aumentate al 31,6%.

Lo Stato rilascia separatamente le vendite del suo programma medico, che pubblicheremo o aggiorneremo in questo articolo in un secondo momento.

Aurora Cannabis riduce il debito con il riacquisto di note convertibili per 20 milioni di dollari

Aurora Cannabis Inc. (“Aurora” o la “Società”) (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), l’azienda canadese che sta definendo il futuro dei cannabinoidi in tutto il mondo, ha annunciato oggi di aver riacquistato un importo complessivo di circa 25,3 milioni di dollari (20 milioni di dollari) di capitale delle sue obbligazioni senior convertibili (“Notes”) a un costo totale, compresi gli interessi maturati, di 24,3 milioni di dollari (19,2 milioni di dollari) in contanti.

Lo scopo dell’operazione, che rappresenta il riacquisto di una parte delle obbligazioni con uno sconto del 5,25% sul valore nominale, era quello di ridurre il debito della Società e i costi annuali degli interessi in contanti. I risparmi annuali in termini di interessi in contanti derivanti dai riacquisti di titoli obbligazionari effettuati a partire dal terzo trimestre del 2022 ammontano ora a 9,5 milioni di dollari (7,5 milioni di dollari).

Il bilancio di Aurora è tra i più solidi del settore, con circa 455 milioni di dollari in contanti, compresa la transazione annunciata oggi, e la Società ribadisce la sua aspettativa di raggiungere un tasso di esecuzione positivo dell’EBITDA rettificato entro la prima metà dell’anno fiscale 2023.

Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli e non costituirà un’offerta, una sollecitazione o una vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegale.

Informazioni su Aurora

Aurora è un leader globale nell’industria della cannabis, che serve sia il mercato medico che quello dei consumatori. Con sede a Edmonton, Alberta, Aurora è un pioniere della cannabis globale, che si dedica ad aiutare le persone a migliorare la propria vita. Il portafoglio di marchi per uso adulto della Società comprende Aurora Drift, San Rafael ’71, Daily Special, Whistler, Being e Greybeard, oltre ai marchi di CBD, Reliva e KG7. I marchi di cannabis medica includono MedReleaf, CanniMed, Aurora e Whistler Medical Marijuana Co. Guidati dalla scienza e dall’innovazione, e con un’attenzione particolare ai prodotti di cannabis di alta qualità, i marchi di Aurora continuano a imporsi come leader del settore nei mercati della medicina, della performance, del benessere e della ricreazione per adulti, ovunque vengano lanciati.

Le azioni ordinarie di Aurora sono quotate al NASDAQ e al TSX con il simbolo “ACB” e fanno parte dell’indice S&P/TSX Composite.

Il marchio californiano di cannabis Shryne Group riceve un prestito a termine garantito senior da 170 milioni di dollari, co-condotto da Silver Spike

Silver Spike Investment Corp. (NASDAQ: SSIC) (“Silver Spike”) ha annunciato oggi di aver cointestato un prestito a termine senior garantito fino a 170 milioni di dollari a Shryne Group Inc. (“Shryne”). Shryne coltiva, produce, distribuisce e vende al dettaglio prodotti di cannabis di marca su scala, e possiede e gestisce marchi pluripremiati, tra cui Stiiizy, il primo marchio in California e il terzo a livello nazionale, secondo BDS Analytics.

“Siamo entusiasti di sostenere i piani di crescita di Shryne e la sua visione strategica di portare prodotti innovativi e di alta qualità ai consumatori di cannabis in diversi stati”, ha dichiarato Frank Kotsen, responsabile del credito di Silver Spike Capital. “Questo sostanziale impegno finanziario da parte di Silver Spike e degli altri membri del sindacato, tra i più grandi finanziamenti mai forniti a una società privata di cannabis, esemplifica la capacità della nostra azienda di fornire soluzioni di finanziamento personalizzate per sostenere i leader del settore della cannabis, come Shryne”.

“Il successo di Shryne fino ad oggi è il risultato di una leadership operativa di livello mondiale con decenni di esperienza combinata nella coltivazione, produzione, branding e vendita al dettaglio della cannabis”.

Informazioni su Silver Spike Investment Corp.

Silver Spike Investment Corp. (“SSIC”) è una società finanziaria specializzata costituita per investire nell’ecosistema della cannabis attraverso investimenti sotto forma di prestiti diretti alle aziende del settore. SSIC ha scelto di essere trattata come una società di sviluppo aziendale ai sensi dell’Investment Company Act del 1940, come modificato. SSIC è gestita da Silver Spike Capital, LLC, un gestore di investimenti focalizzato sulla cannabis e sui settori alternativi della salute e del benessere.

