Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con valori appena positivi, sebbene il contesto internazionale ed il quadro complessivo dell’andamento borsistico internazionale permanga alquanto incerto e fragile. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 15.56, +0,67 (+4,50%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 23,75, +1,45(+6,50%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 26,46, +0,18(+0,68%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 97.62, +4,36 (+4,68%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di luglio

Alcune azioni della marijuana stanno iniziando a vedere lenti segnali di rialzo. Tuttavia, lo stesso problema rimane il fatto che il periodo di tempo in cui un determinato titolo di marijuana continuerà la sua ascesa è così breve che non tutti gli azionisti sono in grado di trarre profitto. Questo mette alcuni azionisti nella condizione di dover aspettare una ripresa. Quando si assiste a una ripresa delle azioni di marijuana, deve esserci un motivo. Ora, il motivo principale per cui gli azionisti hanno visto i maggiori recuperi è stato dovuto alle notizie progressive sulla riforma federale.

Per l’industria della cannabis statunitense la fine del proibizionismo federale è l’atto legislativo più importante. Ciò consentirebbe di avviare molte attività che, secondo le leggi attuali, sarebbero ancora illegali a livello federale. Anche se più della metà degli Stati Uniti ha legalizzato la cannabis in qualche forma. Un’altra ragione per vedere un aumento delle contrattazioni potrebbe essere il buon andamento di una particolare società. Se un’azienda è in grado di produrre solidi guadagni e di mostrare crescita e redditività, può aiutare il trading sul mercato. Anche le notizie generali sull’industria della cannabis possono contribuire ad aumentare il volume degli scambi.

Considerazioni finali sull’investimento in azioni di marijuana

Molte società di cannabis quotate in borsa mostrano ancora oggi un trading imprevedibile. Questo va di pari passo con quanto detto sopra e con la velocità con cui una società può salire e con cui può scendere. Tuttavia, tutto ciò può mettere in difficoltà coloro che hanno acquistato le azioni a livelli di ingresso più bassi, in attesa di vedere questo rialzo, continuando ad acquistare i ribassi. Il motivo per acquistare ulteriormente i ribassi è quello di contribuire ad abbassare la posizione media degli azionisti, il che può anche aiutare a ottenere un rendimento migliore. Quindi, se state cercando di investire in azioni di marijuana oggi, queste società potrebbero essere da tenere d’occhio.

1. Clever Leaves Holdings Inc. ( NASDAQ:CLVR )

2. IM Cannabis Corp. ( NASDAQ:IMCC )

Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves Holdings Inc. opera come azienda produttrice di cannabis. L’azienda opera attraverso due segmenti, Cannabinoidi e Non-Cannabinoidi. Una notizia recente è che la società, insieme a Cantourage, ha intensificato la sua partnership strategica per la distribuzione di cannabis medica in Germania. Cantourage e Clever Leaves hanno lanciato la cultivar Wappa a marchio “IQANNA No 10”.

Il prodotto a base di fiori secchi viene coltivato nello stabilimento di Clever Leaves in Portogallo, dove l’azienda gestisce circa 25.000 m2 di serre certificate GACP per la produzione attiva. Questo è avvenuto dopo il successo dell’introduzione dei fiori di cannabis terapeutica IQANNA No 7 di Clever Leaves nel mercato farmaceutico tedesco.

Le parole dell’amministratore delegato

Caroline Kliess, amministratore delegato di Clever Leaves Germania, commenta: “Siamo entusiasti di intensificare la nostra partnership con Cantourage e di lanciare il nostro prossimo prodotto di fiori di cannabis medica con il marchio IQANNA”.

IM Cannabis Corp.

IM Cannabis Corp. si occupa di allevamento, coltivazione e fornitura di prodotti a base di cannabis medica in Israele, Germania e Canada. Offre fiori di cannabis ed estratti di cannabis specifici per ogni varietà con il marchio IMC. La società non ha rilasciato nuovi aggiornamenti nell’ultimo mese. Tuttavia, a maggio la società ha comunicato gli utili del 1° trimestre 2022.

Dati salienti del 1° trimestre 2022

I ricavi sono aumentati del 169% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 23,6 milioni di dollari.

L’utile lordo, prima degli aggiustamenti del valore equo, è stato di 6,4 milioni di dollari, con un aumento del 37% rispetto al primo trimestre del 2021 e del 67% su base sequenziale.

Completate quattro(1) acquisizioni strategiche in Israele, tra cui la più grande attività farmaceutica al dettaglio e online del Paese e un centro commerciale e di distribuzione con licenza IMC-GDP.

IMC-GDP, e ha iniziato a centralizzare le attività appena acquisite.

Il marchio WAGNERS della Società è stato esaurito in Israele in tre settimane, a testimonianza della forte domanda del marchio e della cannabis di prima qualità coltivata indoor importata dalla sua filiale canadese.

Le parole dell’amministratore delegato

“Continuiamo a progredire sulla strada della redditività e abbiamo raggiunto un altro trimestre di ricavi record, con una crescita del 169% rispetto all’anno precedente nel primo trimestre”, ha dichiarato Oren Shuster, Amministratore Delegato di IMC. “Abbiamo messo in atto iniziative chiave che favoriscono l’espansione dei margini in ciascuno dei nostri segmenti di mercato e in tutta la nostra struttura operativa, che riflettono i vantaggi dell’integrazione del nostro modello globale”.

Andamento borsistico aggiornato in data 14 luglio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 14 luglio. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il gel transdermico al CBD fornisce risultati positivi nel controllo delle convulsioni

Uno studio australiano/neozelandese “in prima mondiale” sul gel di CBD transdermico in adulti con epilessia focale ha visto la riduzione delle crisi nella maggior parte dei pazienti.

L’epilessia focale è una condizione in cui il sintomo principale è rappresentato da crisi ricorrenti che colpiscono una metà del cervello. È la forma più comune di epilessia negli adulti e in un terzo di questi pazienti la condizione è resistente al trattamento.

Uno studio di fase 2A guidato dal professor Terry O’Brien della Monash University ha esaminato la sicurezza del gel transdermico di cannabidiolo (CBD) negli adulti con epilessia focale. Lo studio è stato condotto in 14 centri di sperimentazione sull’epilessia in Australia e Nuova Zelanda con 188 pazienti di età compresa tra 18 e 70 anni.

Alcuni di questi pazienti hanno ricevuto uno dei due trattamenti con olio di CBD (195 mg e 390 mg di cannabidiolo), gli altri un gel placebo. Nelle prime 12 settimane dello studio – il periodo di trattamento in doppio cieco – non è stata riscontrata una differenza significativa nelle crisi epilettiche tra i gruppi. Tuttavia, in uno studio di estensione in aperto si è registrata una riduzione delle crisi di almeno il 50% in più della metà dei pazienti entro il sesto mese.

Inoltre, i risultati dello studio indicano che il gel è ben tollerato.

“Questo studio rappresenta un’importante pietra miliare a livello internazionale per costruire una base di prove a sostegno della disponibilità e dell’uso di trattamenti a base di cannabis terapeutica per gli adulti con forme comuni di epilessia”, ha detto il professor O’Brien.

Ulteriori informazioni sulla sperimentazione e i risultati sono stati pubblicati sul Journal of the American Medical Association (JAMA Open).

Neurotech pubblica i risultati dello studio sulla cannabis terapeutica per l’ASD

L’australiana Neurotech International Limited (ASX: NTI) ha annunciato i risultati positivi della sua formulazione di cannabis terapeutica sui principali problemi comportamentali dei bambini affetti da autismo.

Lo studio clinico della NTI ha utilizzato la NTI164 nel trattamento del disturbo dello spettro autistico (ASD) in età pediatrica. La varietà NTI164 contiene un alto livello di acido cannabidiolico(CBDA) e altri cannabinoidi minori, che combinati insieme creano un “effetto entourage” più potente del CBD isolato, secondo l’azienda.

Il CBDA è uno dei molti cannabinoidi presenti nella canapa che è stato oggetto di poche ricerche rispetto al cannabidiolo (CBD) e al tetraidrocannabinolo (THC). Il CBDA è un precursore del CBD. L’NTI164 contiene meno dello 0,3% di THC, che è il cannabinoide associato agli effetti intossicanti.

I risultati dello studio clinico che ha coinvolto 20 pazienti di età compresa tra 8 e 17 anni con ASD di livello II e III indicano che il 93% dei pazienti ha mostrato un miglioramento dei sintomi dopo 28 giorni di trattamento quotidiano con NTI164. Tuttavia, pur avendo coinvolto 20 pazienti, sembra che i pazienti “attivi” siano stati solo 14.

Cannatrek ottiene un finanziamento a debito per un’impresa vittoriana nel settore della cannabis

L’australiana Cannatrek afferma che sarà in grado di accelerare la costruzione del suo impianto di cannabis terapeutica vicino a Shepparton, nello stato di Victoria, dopo aver ottenuto un finanziamento a debito.

Cannatrek ha ottenuto il permesso di pianificazione per la struttura nel 2019 e l’anno successivo il progetto ha ottenuto lo status di Grande Progetto dal governo federale. La costruzione doveva iniziare nel 2020, ma poi è arrivato il COVID. Solo verso marzo di quest’anno la costruzione ha potuto finalmente iniziare.Poi, in aprile, il governo dello Stato di Victoria ha annunciato il finanziamento dell’impianto attraverso il Regional Jobs Fund.All’inizio di questo mese, Cannatrek ha annunciato che la Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha concesso alla società una linea di credito approvata, un voto di fiducia al progetto e alla società.”Avere una banca di livello 1 come la CBA che sostiene i nostri progetti a Shepparton è un segnale estremamente positivo di crescita per la nostra industria e per il settore sanitario in generale”, ha dichiarato Brett Schwarz, direttore finanziario di Cannatrek. “Dovrebbe dare fiducia al pubblico australiano che stiamo portando avanti una strategia di crescita per rilanciare l’economia locale e offrire terapie di qualità della vita a molti australiani”.La prima fase del nuovo impianto prevede un’area di coltivazione all’aperto di 1,5 ettari, che avrà la capacità di produrre tra le 5 e le 10 tonnellate di fiori essiccati all’anno. In questa fase verranno creati più di 70 posti di lavoro locali. Quando l’impianto sarà pienamente operativo, avrà la possibilità di espandersi in una serra di 16 ettari, che comprenderà una coltivazione indoor e un impianto di post-raccolta. Si prevede che, al termine dei lavori, verranno creati fino a 400 posti di lavoro locali.

I contenitori Calyx portano sostenibilità e sicurezza nel confezionamento della cannabis

Chiunque gestisca un’attività di cannabis legale sa quanto velocemente il settore possa cambiare. Dal rispetto delle norme di sicurezza e di etichettatura all’aggiornamento sulle ultime leggi in materia di licenze, gli operatori sono quasi sempre all’erta. Le leggi sull’imballaggio non fanno eccezione, ed è per questo che semplificare l’attività con un fornitore affidabile può essere un tale sollievo. Calyx Containers, un produttore di imballaggi per la cannabis con sede a Boston, offre ai suoi partner un unico punto di contatto con sede negli Stati Uniti, specializzato nel mercato normativo di ogni Stato. Il suo team di esperti di packaging e design del settore della cannabis lavora con i clienti dall’inizio alla fine per soddisfare le loro esigenze di conformità.

Avere un packaging affidabile per la cannabis può fare la differenza quando si tratta di avere una catena di dispensari o di coltivazioni fiorente. Un imballaggio efficiente non solo dà alle aziende di cannabis la fiducia necessaria per svolgere le loro attività quotidiane, ma semplifica anche il riempimento e la pesatura, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione dell’inventario.

Calyx Containers offre barattoli di vetro all’avanguardia per il confezionamento di fiori, edibili e concentrati, creati per massimizzare la ritenzione dei terpeni e la conservazione del prodotto. Il barattolo di vetro Calyx, richiudibile, prolunga la durata di conservazione dei prodotti a base di cannabis e offre quattro lati uniformi per i dispensari e i grossisti, in modo da massimizzare le proprietà del marchio. Il barattolo è a prova di bambino e può essere reso evidente con l’uso di una fascetta termoretraibile o di un adesivo.

Per il confezionamento degli estratti, il contenitore per concentrati da 7 ml di Calyx presenta un design compatto e quadrato, adatto per estratti e prodotti topici di peso compreso tra 1 e 1,5 grammi. I suoi esclusivi tappi pinch-and-pull sono resistenti ai bambini e offrono un facile accesso ai consumatori con destrezza limitata. Il contenitore trasparente per concentrati più piccolo, da 4 ml, è più adatto per prodotti di peso compreso tra 0,5 e 1 grammo. Grazie alla sua geometria interna più piccola, quando viene richiuso il barattolo rimane intrappolata meno aria e la freschezza del prodotto viene mantenuta.

Il contenitore per concentrati da 7 ml di Calyx è disponibile in vetro trasparente lucido, opalino opaco o in un elegante colore nero rivestito. Tutti e tre i colori offrono protezione e conservazione dei terpeni di alta qualità.

Le tasse sulla cannabis in California sono state ridotte; i prezzi probabilmente rimarranno invariati

Dopo anni di appelli sempre più disperati per ottenere un sollievo dalle onerose tasse sulla cannabis in California, che mettono a rischio l’intero esperimento di legalizzazione della marijuana, l’industria della cannabis dello stato – il più antico e ancora il più grande mercato della marijuana negli Stati Uniti – ha finalmente ottenuto una pausa a fine giugno. Tuttavia, i consumatori potrebbero non accorgersene, dato che la maggior parte delle tasse sulla cannabis in California rimane in vigore.

In una sessione notturna, come parte di un pacchetto di altre riforme dell’ultimo minuto, la legislatura dello Stato della California ha votato per approvare l’AB 195, una legge che eliminerebbe la “tassa sulla coltivazione” dello Stato. Il governatore Gavin Newsom dovrebbe firmare la legge.

Una tassa regressiva, per oncia, prima della vendita, sulle piante di cannabis appena raccolte, che in alcune situazioni equivaleva a un prelievo prima della vendita fino al 77%, la tassa di coltivazione è stata accusata dai piccoli coltivatori artigianali di rendere il loro prodotto non competitivo con il persistente mercato illegale e di aver reso la coltivazione legale indipendente di cannabis un’attività insostenibile.

“È un buon primo passo verso una vera riforma”, ha detto Amy Jenkins, una lobbista di Sacramento che ha lavorato all’approvazione della legge. “Ma c’è ancora molto lavoro da fare”.

L’eliminazione dell’odiata tassa sulla coltivazione è effettivamente una vittoria, hanno detto diversi osservatori a Cannabis Now. Ma è una vittoria limitata. La maggior parte delle imprese continuerà a reclamare sgravi fiscali e normativi tra un anno, ammesso che durino così a lungo.

Peggio ancora, i consumatori si accorgeranno a malapena dell’approvazione della legge, ammesso che se ne accorgano.

