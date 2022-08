Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe con valori positivi, in modo più marcatamente chiaro nel caso della borsa canadese. Dopo settimane altalenanti e depresse, dovute alla congiuntura determinata dalla guerra in Ucraina e per il prolungato periodo post pandemico, questa settimana si mostrano evidenti segnali di ottimismo, sebbene la volatilità sia sempre dietro l’angolo. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 15.39, +0,34 (+2,26%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 24,43, +0,12 (+0,49%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 26,18, +0,52 (+2,03%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 99.06, +2,55 (+2,64%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di agosto

Investire in azioni di marijuana nel mercato azionario oggi non è più come una volta. In un certo momento, il settore della cannabis è stato in grado di mostrare un trading più sostenuto. Tuttavia, nel recente comportamento del mercato, alcune azioni di marijuana hanno iniziato a mostrare modelli di recupero. Tuttavia, quando un titolo della marijuana è in rialzo, lo rimane solo per un certo periodo di tempo. Poiché il settore non è in grado di mantenere il proprio slancio quando si verifica, può essere difficile prendere profitti. Tuttavia, anche con il trading attuale, chi vuole vedere dei guadagni dovrà adattarsi.

Tuttavia, c’è chi ritiene che la strategia buy-and-hold sia la migliore. Il motivo è che alcuni ritengono che il settore della cannabis prima o poi inizierà a vedere un aumento sostanziale del trading, ma purtroppo nessuno sa quando e nemmeno se accadrà. Questa idea deriva dalla speculazione su ciò che potrebbe accadere nel mercato e nell’industria della cannabis. Al momento alcune azioni di marijuana potrebbero non sembrare le migliori sul mercato.

Ma per quanto riguarda il mercato, un buon numero di aziende ha mostrato un aumento dei ricavi e della crescita. In effetti, quando un’azienda può mostrare profitti e progressi continui, anche se il mercato è in ribasso, la gente guarda a quell’azienda come a un titolo di marijuana da comprare. Storicamente, le aziende che mostrano il maggior successo fuori dal mercato sono spesso le prime a vedere una ripresa. Se state cercando di investire in azioni della cannabis, assicuratevi di fare prima i compiti a casa. Comprate al ribasso e vendete al rialzo per avere le migliori possibilità di ottenere il massimo rendimento.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di agosto 2022

Curaleaf Holdings, Inc. (OTC:CURLF)

Verano Holdings Corp. (OTC:VRNOF)

Green Thumb Industries Inc. (OTC:GTBIF)

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc. opera come operatore di cannabis negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Operazioni Cannabis e Operazioni Non Cannabis. Il segmento Cannabis Operations si occupa della produzione e della vendita di cannabis attraverso canali al dettaglio e all’ingrosso. Il segmento Non-Cannabis Operations fornisce servizi professionali, tra cui la coltivazione e la lavorazione.

Recentemente la società ha annunciato di aver rafforzato il suo team dirigenziale con tre assunzioni chiave. Ed Kremer entrerà a far parte del team come Chief Financial Officer, Camilo Lyon è stato nominato Chief Investment Officer e Mitch Hara sarà Chief Strategy Officer, un ruolo nuovo per l’azienda.

Le parole della società

L’amministratore delegato Matt Darin ha dichiarato: “Dal primo giorno in cui ho assunto il ruolo di amministratore delegato, mi sono concentrato senza sosta su tre aree chiave: leadership e cultura, eccellenza operativa e fornitura di prodotti e marchi di qualità su scala. Sono fermamente convinto che le fondamenta di tutte le organizzazioni di successo siano la leadership e la cultura, e sono fiducioso che queste tre assunzioni garantiranno il futuro di Curaleaf come leader globale nell’innovazione di prodotto, nei marchi, nella qualità e nella sicurezza, negli sforzi di riforma legislativa, nella CSR e, naturalmente, nel talento”.

Verano Holdings Corp.

Verano Holdings Corp. opera come operatore di cannabis multistatale integrato verticalmente negli Stati Uniti. Si occupa di coltivazione, lavorazione, distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di cannabis in tutti gli Stati Uniti. Il 5 agosto la società ha dato notizia dell’apertura del MÜV Tampa Himes. Questa nuova sede è la 54esima dell’azienda in Florida.

Punti salienti dell’attività

Il MÜV Tampa Himes è il settimo dispensario MÜV aperto dalla fine di giugno, a sottolineare i continui sforzi di espansione della società in Florida.

Il dispensario si trova al 4820 di South Himes Avenue, in una posizione strategica rispetto a Gandy Boulevard, un’area molto frequentata.

Gandy Boulevard, un’arteria trafficata che vede un traffico giornaliero medio di 22.000 veicoli1.

Le attività di Verano si estendono su 13 Stati, con 108 dispensari e 13 impianti di coltivazione e lavorazione, con una capacità di coltivazione di oltre 1 milione di metri quadrati.

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Nelle ultime notizie, la società ha pubblicato gli utili del 2° trimestre 2022.

Risultati del 2° trimestre 2022

Il fatturato è aumentato del 4,8% su base sequenziale e del 14,6% su base annua, raggiungendo 254,3 milioni di dollari.

I ricavi del primo semestre 2022 sono aumentati del 19,4% a 496,9 milioni di dollari rispetto al primo semestre 2021.

Ottavo trimestre consecutivo di utile netto GAAP positivo, con 24,4 milioni di dollari o 0,11 dollari per azione base e 0,10 dollari per azione diluita.

L’EBITDA operativo rettificato è cresciuto del 17,4% su base sequenziale, raggiungendo 78,7 milioni di dollari, pari al 31,0% del fatturato.

Flusso di cassa dalle operazioni pari a 39,9 milioni di dollari da inizio anno.

Commento della direzione

“Siamo soddisfatti dei risultati del secondo trimestre, soprattutto in questo difficile contesto economico. La crescita del fatturato del 5% e il miglioramento di oltre 300 punti base dei margini EBITDA rettificati rispetto al trimestre precedente dimostrano i risultati della nostra attenzione. Continuiamo a mantenere un bilancio solido, che ci dà ampia flessibilità per sostenere le nostre iniziative di crescita”, ha dichiarato Ben Kovler, fondatore, presidente e amministratore delegato di Green Thumb.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 12 agosto 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 12 agosto. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

MediPharm collabora con la Scuola di Medicina Keck

L’azienda canadese di cannabinoidi MediPharm Labs Corp. ha stipulato un accordo di supporto alla ricerca con la Keck School of Medicine della University of Southern California per uno studio sulla demenza.

Quasi la metà delle persone a cui viene diagnosticato il morbo di Alzheimer o altre forme di demenza riceveranno un’assistenza in hospice alla fine della loro vita. A più del 70% di questi pazienti verranno prescritti farmaci psichiatrici per risolvere i problemi di agitazione. Questi farmaci hanno spesso i loro problemi e le formulazioni derivate dalla cannabis potrebbero essere utili come trattamento alternativo o aggiuntivo.

La Keck School of Medicine condurrà uno studio per testare l’efficacia di una combinazione orale di tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) nel trattamento dell’agitazione dei pazienti affetti da demenza che possono essere assistiti in hospice. Lo studio di fase 2, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli e controllato con placebo, recluterà circa 150 partecipanti da 20 siti di sperimentazione clinica negli Stati Uniti per un periodo di due anni.

MediPharm Labs afferma che fornirà allo studio il farmaco a base di cannabis e il placebo da utilizzare, oltre ad altre informazioni e assistenza che potrebbero essere richieste.

“La demenza e le indicazioni correlate sono difficili da trattare per i pazienti e per chi li assiste, soprattutto nella fase di fine vita”, ha dichiarato David Pidduck, CEO di MediPharm Labs. “La nostra speranza è che lo studio possa potenzialmente fornire un’opzione terapeutica migliore rispetto all’attuale standard di cura”.

Nello studio Life’s End Benefits of Cannabidiol and Tetrahydrocannabinol (LiBBY), ai pazienti verrà somministrata una dose giornaliera totale di 8 mg di THC e 400 mg di CBD disciolti in un olio digeribile. Questa formulazione sarà somministrata due volte al giorno con un massimo di 4 mg di THC e 200 mg di CBD per dose.

L’Ontario Cannabis Store sospende le consegne dei negozi dopo un cyberattacco all’appaltatore

L’Ontario Cannabis Store, il grossista monopolista di marijuana per uso adulto nel mercato più prezioso del Canada, ha sospeso le consegne ai negozi dopo un attacco informatico alla società madre del contraente Domain Logistics, che gestisce il centro di distribuzione dell’OCS.

L’attacco è avvenuto “nella tarda serata di venerdì 5 agosto”, secondo un’e-mail che l’OCS ha inviato lunedì sera ai rivenditori dell’Ontario. L’e-mail è stata ottenuta da MJBizDaily.

Citando “l’abbondanza di cautela”, l’OCS ha detto di aver deciso di “chiudere le operazioni di Domain Logistics fino al completamento di un’indagine forense completa”.

L’OCS ha detto che continuerà a prendere ordini durante la sua finestra giornaliera, “in quanto questo ci permetterà di avere ordini pronti da evadere una volta che il sistema sarà tornato online”.

L’e-mail ha anche sottolineato che:

Il lancio programmato di nuovi prodotti a base di cannabis sarà ritardato a causa dell’interruzione delle consegne.

L’OCS rinuncerà alle spese di consegna fino al 30 settembre e alle spese di elaborazione “per un ordine di emergenza per negozio tra il 1° settembre e il 31 marzo 2023”.

Non è chiaro quando le consegne riprenderanno, anche se in un aggiornamento pubblicato sul sito web dell’OCS si legge che “tutti gli ordini di questa settimana subiranno un ritardo di almeno 24 ore”.

Il grossista ha aggiunto che “al momento non c’è alcuna indicazione che i sistemi OCS o le informazioni dei suoi clienti siano stati presi di mira o in qualche modo compromessi a seguito di questo incidente”.

All’inizio di quest’anno, l’OCS ha subito una grave violazione dei dati commerciali sensibili dei suoi clienti.

L’OCS ha dichiarato che i dati, che includevano le cifre di vendita dei singoli punti vendita, erano stati “sottratti” e che era in corso un’indagine penale.

Stephen Verbeek, presidente e amministratore delegato del rivenditore dell’Ontario Hello Cannabis, teme che i dati possano essere stati esposti nel cyberattacco contro l’appaltatore delle consegne dell’OCS.

I prezzi del CBD si stanno stabilizzando dopo anni di declino – ma è un progresso?

La caduta dei prezzi del CBD, durata anni, sta mostrando segni di stabilizzazione.

Ma è troppo presto per dire se il mercato del CBD si stia riprendendo o se le aziende produttrici di prodotti a base di CBD abbiano semplicemente tagliato così profondamente da mantenere o aumentare i prezzi solo per sopravvivere.

La tendenza dei prezzi è stata notata di recente dal Brightfield Group, una società di analisi della cannabis con sede a Chicago che analizza i prezzi di migliaia di siti web e negozi di CBD.

“Ci sono stati tagli massicci dei prezzi durante la pandemia (COVID-19), e sembra che stiano finendo”, ha detto l’amministratore delegato di Brightfield, Bethany Gomez.

Gomez ha paragonato il panorama del mercato del CBD a quello dell’abbigliamento, dove gli sconti sono così diffusi che i consumatori resistono a pagare ciò che percepiscono come prezzo pieno.

Una storia simile si è verificata nel mercato della marijuana: I rivenditori di cannabis statunitensi e canadesi hanno praticato sconti sui loro prodotti, probabilmente a causa del rapido aumento del numero di marche e prodotti per uso adulto disponibili per i rivenditori.

Nel mercato del CBD, ha detto Gomez, gli sconti diffusi fino al 2020 “hanno davvero educato i consumatori a cercare gli sconti”.

Brightfield ha rilevato cali di prezzo del 40%-50% per i prodotti a base di CBD nel 2019 e nel 2020.

Fino al secondo trimestre del 2022, tuttavia, Brightfield ha notato che i prezzi si stanno mantenendo piuttosto stabili, secondo un’analisi dei prezzi di 100 marchi e 100 rivenditori brick-and-mortar, oltre a verifiche digitali dei menu.

La stabilizzazione dei prezzi del CBD è dovuta al fatto che gli input di CBD all’ingrosso rimangono a buon mercato, ma le pressioni inflazionistiche stanno facendo aumentare altri costi per i produttori di CBD.

Superette ridisegna lo shopping della cannabis

I nuovi concept store di Superette vendono cannabis, sì, ma non è corretto chiamarli dispensari. Soprattutto Sip ‘N’ Smoke e Stackt Supermarket, che sembrano più che altro colorate ovazioni a esperienze di acquisto quotidiane, spesso trascurate, presso negozi di alimentari, gastronomie e ristoranti.

Questi negozi canadesi sembrano espressioni pop art di come può apparire la normalizzazione della cannabis. Ogni negozio non è un semplice dispensario, e non sentirete l’amministratore delegato e cofondatore Mimi Lam o il materiale di marketing di Superette usare quel termine. “È una scelta molto consapevole”, dice. “Nel nostro cuore, siamo un rivenditore – siamo un rivenditore che vende erba, ma siamo prima di tutto e soprattutto un rivenditore”.

L’identità del marchio Superette è stata costruita sulla base di una visione condivisa tra Lam e il cofondatore Drummond Monro, che hanno lavorato insieme a Tokyo Smoke, un’azienda canadese di cannabis. Entrambi condividono lo stesso rispetto per gli spazi di vendita al dettaglio e l’esperienza del cliente, ed entrambi hanno visto una lacuna nel mercato: I fondamenti e i progressi della vendita al dettaglio non erano ancora stati pienamente implementati nell’industria della cannabis.

In un momento in cui le startup della cannabis desideravano diventare l’Apple Store dell’erba o brandizzare i dispensari con nomi come CannaThis o GreenThat, il duo ha ideato un approccio diverso: Superette, un nome che significa “mini supermercato”, e un logo che è semplicemente la rosa di una bodega.

Il Sip ‘N’ Smoke, lanciato nell’agosto 2021 a Toronto, funziona come una caffetteria, con gli ospiti che prendono i vassoi e si muovono lungo la fila mentre fanno le loro scelte. Si trova, luminoso e invitante, in Dundas Street, affacciato sul Trinity Bellwoods Park, dove il consumo di cannabis è parte integrante della vita (il consumo pubblico di cannabis è legale nella maggior parte degli spazi pubblici dell’Ontario).

Pensato per essere un punto di riferimento sulla strada per il parco, il Sip ‘N’ Smoke vende teli da picnic, coperte, altoparlanti portatili e accendini, oltre a una selezione di pre-roll e bevande infuse accuratamente curata e pronta per il consumo al parco. I clienti possono anche usare il loro Munchie Phone (un telefono fisso con cavo progettato per assomigliare a un panino) per ordinare al Lambo’s Deli, l’amato negozio di sottomarini locale.

Il sen. Booker è aperto a una legge sulla cannabis ibrida

Il senatore democratico Cory Booker ha detto la scorsa settimana di essere “aperto a compromessi” sulla riforma federale della politica della cannabis, indicando che sosterrebbe un disegno di legge ibrido che abbini disposizioni di equità sociale con una legislazione che fornisca servizi bancari tradizionali alle imprese legali della cannabis. Il suggerimento di un compromesso segue le precedenti affermazioni di Booker, che ha dichiarato di voler bloccare l’approvazione del Secure and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act prima che venga firmata una legge che depenalizzi la marijuana e affronti i danni causati dalla guerra alla droga.

In un’intervista rilasciata a NJ Spotlight Newsposted online il 29 luglio, il senatore junior del New Jersey ha dichiarato che la SAFE Banking è una legge “molto importante” e che lui ne è un “sostenitore”. Ha aggiunto, tuttavia, che vuole che la legge sia “bilanciata con una giustizia riparativa”.

Il discorso di Booker sulla legislazione di compromesso è arrivato solo pochi giorni dopo che lui, il senatore Chuck Schumer di New York e il presidente della Commissione Finanze del Senato Ron Wyden dell’Oregon, entrambi democratici, hanno presentato il Cannabis Administration and Opportunity Act (CAOA), una legge per legalizzare la cannabis a livello federale. In base a questa legge, la marijuana verrebbe rimossa dall’elenco delle droghe vietate dalla legge sulle sostanze controllate, lasciando agli Stati la possibilità di stabilire le proprie politiche di regolamentazione della cannabis. Il testo comprende anche disposizioni per tassare le imprese di cannabis regolamentate, con entrate destinate a finanziare programmi di sviluppo economico e di giustizia riparativa.

Booker ha dichiarato a NJ Spotlight News che la CAOA è una “legge standard” per la legalizzazione nazionale della marijuana. Ma ha aggiunto che è anche ricettivo a un ritmo più misurato di riforma della politica sulla cannabis.

“Sono aperto a compromessi che permettano di raggiungere i miei obiettivi di sicurezza, di opportunità di investimento che siano uguali per le comunità imprenditoriali e, infine, di assicurarci di fare qualcosa per tutte le persone che in questo momento sono accusate di possesso di marijuana e che meritano un po’ di sollievo dall’impatto che sta avendo sul loro benessere economico e familiare”, ha detto Booker.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database