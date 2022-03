Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dopo settimane alterne in apertura d’anno, proseguono in caduta libera. La settimana scorsa era in rosso, questa, a causa della avvenuta invasione dell’Ucraina da parte della Russia, lo è ancora di più. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 27.68, -0,63 (-2,23%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 39,53, -1,18(-2,90%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 50,59, -0,89(-1,73%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 165.64, -6,15(-3,58%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist di marzo

A marzo il settore della cannabis riporterà dei guadagni che potrebbero essere un catalizzatore per le migliori azioni di marijuana da comprare nel 2022. Al momento, con il settore della cannabis che sta raggiungendo nuovi minimi per iniziare il 2022, le azioni della cannabis potrebbero avere un potenziale di rialzo dagli attuali livelli di trading. In generale, le aziende statunitensi di cannabis hanno continuato ad espandersi rapidamente nel 2021. Inoltre, sono diventate la più grande società di cannabis produttrice di entrate a livello globale. Diamo un’occhiata a 4 migliori aziende di cannabis e società ausiliarie da tenere d’occhio mentre riportano i risultati finanziari questa settimana di marzo.

I migliori titoli di marijuana da guardare circa i rapporti sui guadagni di marzo

Con alcune società di cannabis che si preparano a rilasciare i guadagni, potremmo vedere un maggiore slancio risuonare nel settore. Inoltre, diciamo che la riforma federale passa il disegno di legge di Schumer in particolare questo creerebbe un grande ponte che non è stato in grado di essere attraversato a causa delle restrizioni federali. Per non parlare del fatto che quando la proibizione della cannabis non ci sarà più, alcuni ritengono che questo potrebbe portare a vedere una grande ripresa. Ma per ora, il settore ha bisogno di un catalizzatore che possa aiutare a sostenere alcuni di questi scambi al rialzo. Mentre il trading continua a febbraio, le azioni di marijuana da tenere d’occhio qui sotto potrebbero essere buone opzioni per il vostro portafoglio. Assicuratevi solo di fare sempre la vostra ricerca in anticipo. Più si sa su ciò in cui si sta investendo, maggiori sono le probabilità di vedere rendimenti migliori.

Le migliori azioni di marijuana da seguire ora nel mese di marzo 2022

1. Green Thumb Industries Inc. ( OTC: GTBIF )

3. Village Farms International, Inc. ( NASDAQ: VFF )

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. è uno dei principali attori dell’industria dei beni di consumo di cannabis (CPG) negli Stati Uniti. L’azienda ha attualmente 75 sedi in 15 stati, una delle quali nel New Jersey. La GTI ha attualmente 111 licenze di vendita al dettaglio e prevede di espandersi. GTI ha stabilito un negozio sulla Strip di Las Vegas nel 2021 come parte di un accordo unico con il marchio privato Cookies. Green Thumb ha annunciato il suo ingresso nel mercato della cannabis in Virginia, dopo il completamento dell’acquisizione di Dharma Pharmaceuticals. La compagnia ha acquisito la Leafline Industries, dando loro accesso al mercato del Minnesota.

Questa mattina Green Thumb ha riportato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2021 con un fatturato di 243,6 milioni di dollari, in crescita del 37,4% rispetto all’anno precedente. In effetti, questo segna il sesto trimestre consecutivo di utile netto GAAP positivo con 22,8 milioni di dollari o 0,10 dollari per azione. L’EBITDA rettificato della società è stato di 76 milioni di dollari o il 31,2% delle entrate. Le entrate dell’intero anno 2021 sono state di 893,6 milioni di dollari, con un aumento del 60,5% rispetto all’anno precedente. L’utile netto annuale GAAP è stato di 75,4 milioni di dollari o 0,34 dollari per azione.

Parole del CEO

“Continuiamo a tenere la testa bassa mentre ci concentriamo sull’esecuzione del piano aziendale. Voglio esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento al nostro team, ai clienti e alle comunità che continuano a sostenerci e a posizionarci bene per il futuro. Tutto ciò che abbiamo realizzato nel 2021 è stato specificamente progettato per costruire un valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder. La cannabis è un business complesso, ma potete contare su di noi per continuare la nostra strategia Enter, Open, Scale per guidare il valore”.

Ben Kovler, fondatore e amministratore delegato di Green Thumb

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc., un rivenditore di cannabis in più stati con 113 punti vendita negli Stati Uniti, vende prodotti di cannabis confezionati. Adven GmbH, una filiale interamente controllata da Curaleaf International, ha iniziato le operazioni in Germania, dando accesso ai prodotti di cannabis terapeutica. Il marchio Select della Curaleaf è uno dei più noti negli Stati Uniti. La Curaleaf ha esteso le sue operazioni ad altri tre stati dopo aver acquistato la Tryke Companies in novembre. L’attuale portafoglio della compagnia include proprietà in Arizona, Nevada e Utah. La partnership di Curaleaf con B Noble si è estesa a dieci stati, compreso il settore medico di New York.

A novembre, Curaleaf ha riportato 317 milioni di dollari di vendite per il terzo trimestre del 2021, in aumento del 74 per cento rispetto all’anno precedente. L’EBITDA rettificato dell’anno è stato di 71 milioni di dollari, in crescita del 69 per cento rispetto all’anno precedente. Nel terzo trimestre 2021, il flusso di cassa di Curaleaf dalle operazioni è stato di 52 milioni di dollari, o il 16% delle entrate. Di conseguenza, le entrate totali delle vendite di cannabis sono aumentate del 61% rispetto all’anno precedente, fino a 144 milioni di dollari nel Q3 2021. Anche Los Suenos Farms è stata acquisita, portando la capacità totale di coltivazione della società a 4,4 milioni di miglia quadrate. Dopo la chiusura del mercato il 3 marzo, l’azienda rilascerà i suoi guadagni del Q4 e di fine anno fiscale 2021.

Village Farms International, Inc

In Nord America, Village Farms International, Inc. e le sue filiali coltivano, vendono e distribuiscono pomodori, peperoni e cetrioli coltivati in serra. Inoltre, le attività di cannabis e CBD della società sono centrate in Canada e negli Stati Uniti. Pure Sunfarms, una filiale interamente controllata da Village Farms, è una delle più grandi aziende di cannabis del Nord America. Pure Sunfarms ha ottenuto una licenza di produzione di cannabis per una serra delta 2, aumentando la sua capacità di produzione del 50%. All’inizio di quest’anno, Village Farms ha presentato una nuova identità aziendale e un nuovo sito web.

A novembre, Village Farm ha annunciato i suoi risultati del terzo trimestre 2021, mentre Pure Sunfarms ha riportato un altro trimestre da record. Balanced Health Botanicals era responsabile di 3,8 milioni di dollari dei 31,2 milioni di dollari di vendite di marijuana, mentre Pure Sunfarms era responsabile di 27,4 milioni di dollari. Queste due attività hanno rappresentato il 43% delle entrate totali di Village Farms. La società ha dichiarato il 15 novembre di aver acquisito il 70% di ROSE LifeScience, una società con sede in Quebec. Con una concentrazione sul Quebec, ROSE è un’azienda integrata verticalmente, con marchio e fornitore di terze parti. Prima dell’apertura del mercato il 1° marzo, l’azienda rilascerà i suoi risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno per il 2021.

GrowGeneration Corp.

Negli Stati Uniti, GrowGeneration Corp. è un noto proprietario e gestore di attività di giardinaggio idroponico e biologico al dettaglio. Organici, illuminazione e attrezzature idroponiche sono solo alcuni dei beni venduti ai produttori di cannabis dall’azienda. GrowGen gestisce attualmente 63 centri di giardinaggio organico in tutto il paese. Dall’introduzione di GrowGeneration.com, l’azienda si è concentrata sulla sua presenza su Internet. Con oltre 10.000 prodotti che vanno dalla nutrizione alla tecnologia di illuminazione, il sito web si è trasformato in una destinazione e-commerce one-stop. Nei prossimi cinque anni, l’azienda prevede di aprire oltre 100 siti in tutti gli Stati Uniti. Durante il terzo trimestre, l’azienda ha annunciato l’apertura della più grande struttura di giardini idroponici della contea di Los Angeles.

Il 13 gennaio, GrowGen ha rilasciato le sue previsioni di vendita del quarto trimestre e dell’intero anno, prevedendo un fatturato record nel 2021. Complessivamente, le entrate per l’anno sono state di 420-422 milioni di dollari, un aumento del 118% rispetto all’anno precedente. Inoltre, le vendite dello stesso negozio sono cresciute di 24,4 dollari nel 2021. Dopo la chiusura del 1 marzo, l’azienda annuncerà i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2021.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 4 marzo 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 4 marzo 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

I legislatori di Washington valutano il divieto del delta-8 e di altri prodotti derivati dalla canapa

I legislatori dello stato di Washington stanno considerando un divieto dell’ultimo minuto sui prodotti inebrianti derivati dalla canapa come il THC delta-8. Secondo l’Associated Press, il disegno di legge recentemente introdotto è stato stimolato dal boom dell’industria della canapa. Molte imprese si sono rivolte all’industria della canapa dello stato di Washington per ottenere biomassa più economica al fine di produrre prodotti di cannabis inebrianti che, a causa delle loro origini di canapa, possono anche essere venduti nelle stazioni di servizio e in altri punti vendita. Tali prodotti sono stati venduti ai minori, hanno detto i legislatori, che sperano di fermare questa pratica. La questione su cosa si dovrebbe fare riguardo ai cannabinoidi come il THC delta-8 e altri derivati dalla canapa ha diviso l’industria della cannabis dello stato di Washington, ha riferito l’AP. Molti operatori radicati dell’industria della marijuana stanno approfittando del fiore di canapa – che è tipicamente molto più economico del fiore di marijuana – per produrre e vendere prodotti che competono direttamente con i prodotti MJ degli agricoltori autorizzati. Se Washington dovesse andare avanti con un divieto sui prodotti di canapa inebrianti, si unirebbe ad almeno altri 17 stati che hanno emanato divieti simili nell’ultimo anno, ha notato l’AP. New York, per esempio, ha vietato il THC delta-8 la scorsa primavera.

Flora Growth chiude l’acquisizione da 30 milioni di dollari del produttore della Florida JustCBD

La società di cannabis Flora Growth Corp., con sede a Toronto, dice di avere in mente gli Stati Uniti, la Germania e il Messico quando chiude un’acquisizione di 30 milioni di dollari in contanti e azioni della JustCBD, con sede a Miami. L’accordo annunciato lunedì include 16 milioni di dollari in contanti e altri 9,5 milioni di azioni ordinarie Flora emesse privatamente per le società che possiedono e gestiscono JustCBD, Just Brands e High Roller Private Label. L’amministratore delegato di Flora Growth, Luis Merchan, ha detto che l’acquisizione rafforzerà la posizione della società nel mercato statunitense del CBD e darà alla società una “incredibile opportunità di sfruttare la nostra coltivazione economicamente vantaggiosa per sostenere l’espansione del marchio JustCBD nel mercato globale”. Flora Growth ha menzionato Colombia, Germania e Messico come obiettivi di espansione perché permettono la vendita di CBD. Flora Growth dice che prevede di sfruttare il CBD che coltiva a Cosechemos, Colombia, per ridurre i costi di produzione dei prodotti JustCBD, che includono tinture, commestibili, prodotti topici e per animali domestici. L’acquisizione arriva quattro mesi dopo che Flora ha mediato un accordo di licenza con Tonino Lamborghini, un marchio italiano di lifestyle di lusso con interessi in cibo e bevande, per vendere bevande infuse di CBD in Nord America e Colombia. Inoltre, Flora Growth ha acquistato il produttore californiano di vape Vessel Brand lo scorso novembre in un altro accordo stock-and-cash del valore di 30 milioni di dollari. L’amministratore delegato di JustCBD, Hussein Rakine, lavorerà sulla strategia di espansione di Flora negli Stati Uniti, hanno detto le società. Flora Growth Corp. è quotata al Nasdaq come FLGC.

Il prossimo Farm Bill dovrebbe includere la cannabis ad alto THC, dice il leader della Camera

Il prossimo Farm Bill dovrebbe includere la marijuana ad alto THC, non solo la canapa a basso THC, secondo il più alto funzionario dell’agricoltura alla Camera degli Stati Uniti. Il rappresentante David Scott della Georgia, presidente della commissione agricoltura della Camera, ha fatto il commento la settimana scorsa dopo aver visto la testimonianza di Amber Littlejohn della Minority Cannabis Business Association in un’altra commissione. “Eccoci qui, il prodotto agricolo in più rapida crescita, tra canapa e cannabis”, ha detto il democratico nei commenti riportati da Roll Call. “Stiamo anche andando nel nostro Farm Bill. Dobbiamo affrontare questo problema. Non possiamo più nasconderlo”. Littlejohn ha detto ai legislatori giovedì che le aziende di marijuana piccole e di proprietà delle minoranze probabilmente non sopravviveranno senza un aiuto dal Congresso. Il Farm Bill del 2018 ha legalizzato la coltivazione della cannabis a livello nazionale, ma solo per le piante di cannabis sotto lo 0,3% di THC. Molti sostenitori delle industrie della canapa e della marijuana sostengono che la cannabis dovrebbe essere legale indipendentemente dal contenuto di THC.

BevCanna raggiunge l’acquisizione di 21 milioni di dollari della società di estrazione

BevCanna, un produttore canadese di bevande CBD in bianco e bevande THC di Keef Brands, ha completato la sua acquisizione di 21 milioni di dollari in azioni di Embark Health, una società di estrazione senza solventi con sede a Toronto. L’azienda di Vancouver, British Columbia, ha annunciato la chiusura venerdì. Il CFO di BevCanna John Campbell ha detto che l’acquisizione include 11 milioni di dollari in attrezzature e un impianto di estrazione a Delta, British Columbia. L’accordo include anche la proprietà di maggioranza di ProteinQuest, che produce cibo dal grano di canapa. BevCanna è quotata al Canadian Securities Exchange come BEV.

Vilsack celebra la canapa durante l’annuncio dell’investimento di 1 miliardo di dollari dell’USDA per il clima

La canapa è stata lodata come un prodotto intelligente per il clima per il suo uso come materiale da costruzione dal segretario all’agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack questa settimana, quando ha evidenziato nuove opportunità di finanziamento per gli agricoltori. Parlando ad un’università del Missouri, Vilsack ha indicato la canapa lunedì quando ha annunciato che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti investirà 1 miliardo di dollari in prodotti di base climaticamente intelligenti. Il nuovo fondo Partnerships for Climate-Smart Commodities andrà ad agricoltori, allevatori e proprietari terrieri forestali che usano pratiche climaticamente intelligenti, ha detto Vilsack. “Per troppo tempo nell’America rurale, abbiamo preso i prodotti della terra e dalla terra, li abbiamo spediti da qualche altra parte, dove l’opportunità viene creata da qualche altra parte, dove la ricchezza viene creata da qualche altra parte”, ha detto Vilsack. “Con questa opportunità, ora abbiamo la possibilità di cambiarla da uno sforzo di estrazione a uno sforzo circolare. L’abilità di creare essenzialmente materie prime climaticamente intelligenti, l’opportunità di convertire i rifiuti in un’ampia varietà di materiali bio-based. Ne ho visti alcuni oggi – canapa in materiale da costruzione, per esempio”. “Questi impianti di lavorazione possono essere situati proprio dove vengono coltivate le colture. “Possono essere prodotti in modo sostenibile; possono avere un valore più alto; possono creare posti di lavoro nelle comunità rurali; possono aumentare il reddito delle fattorie; possono espandere i centri di popolazione nei luoghi rurali, togliendo la pressione dai nostri centri urbani; possono ridare vita e vitalità alle nostre piccole città. “Questo è il lato dell’opportunità – dobbiamo solo capire l’opportunità che abbiamo, e dobbiamo coglierla appieno”. L’USDA definisce un prodotto di base “climate-smart” come un prodotto di base prodotto utilizzando pratiche che riducono le emissioni di gas serra o sequestrano il carbonio.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database