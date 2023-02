Borsa: canapa, USA e Canada entrambe in lieve positivo

Le due principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, chiudono entrambe con un andamento positivo, bisogna però, anche annotare che si tratta di chiusure positive alquanto timide, mostrano ancora una persistente volatilità e difficoltà nel decifrare il medio e lungo termine, così come si è pressati attualmente nel breve termine, nel valutare lo sviluppo del commercio, dei costi delle derrate e delle merci, stante la complessa situazione impattata dalla invasione russa dell’Ucraina e da altri numerosi fattori concorrenti. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 10.67, +0,39 (+3,79%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 16,04, +0,17 (+1,07%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 17,44, +0,70 (+4,18%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 86.66, +1,68 (+1,98%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire nel mese di febbraio 2023

Molte azioni di marijuana stanno ancora lottando per raggiungere livelli di trading più elevati. L’anno scorso una buona parte degli investitori in azioni di cannabis si è preparata per il 2023. Gran parte dell’anno scorso è stato molto volatile e imprevedibile per alcuni azionisti. Alcuni sono riusciti ad agire rapidamente e a trarre profitto dalla volatilità delle contrattazioni. Tuttavia, con tutte le oscillazioni che si sono verificate, è arrivato il momento di trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare.

Per coloro che hanno comprato e tenuto, l’inizio del 2023 potrebbe essere un momento per prendere profitto. Tuttavia, il nuovo anno è appena iniziato e ci sono diversi possibili catalizzatori che possono aiutare le azioni della marijuana a fare trading. Quest’anno assisteremo a un continuo sforzo per legalizzare la cannabis a livello federale, oltre all’approvazione di una legislazione bancaria sulla cannabis. Inoltre, potremmo vedere presto altri Stati unirsi alla corsa verde.

Tutto ciò potrebbe essere un mezzo per far reagire il settore in modo positivo, creando un trading migliore per le azioni della marijuana. Per chi vuole investire nella cannabis, non è troppo tardi. Poiché il settore sta ancora mostrando la sua volatilità, ciò significa che al momento giusto ci si può trovare in un’opportunità di acquisto. Basta fare delle ricerche in anticipo e avere un piano di gioco pronto. Quando si cercano titoli di marijuana da tenere d’occhio, si vuole essere in grado di adattarsi alle reazioni del settore. Questa è stata una delle tante strategie che hanno permesso agli azionisti di trarre profitto nel 2022. Le società che seguono sono diverse azioni della cannabis da tenere sotto controllo nel 2023.

1. Green Thumb Industries Inc. ( OTC:GTBIF )

2. Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF )

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Di recente, l’azienda ha pubblicato il suo primo rapporto sull’impatto sociale.

Il rapporto fornisce una panoramica delle iniziative più recenti dell’azienda. Il rapporto si articola nei suoi quattro pilastri “Growing for Good”: Impegno nella comunità; Diversità, equità e inclusione; Giustizia riparativa e Gestione ambientale.

Le parole dell’azienda

“Creare un impatto positivo nelle comunità è stata una parte fondamentale della missione di Green Thumb fin dalla nostra fondazione. La cannabis ha il potere di diffondere positività in infiniti modi e il nostro obiettivo è quello di amplificare questo impatto attraverso il nostro programma Growing for Good”, ha dichiarato Ben Kovler, fondatore, presidente e amministratore delegato di Green Thumb.

Cresco Labs Inc.

Cresco Labs Inc. insieme alle sue filiali coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio negli Stati Uniti. Recentemente la società ha annunciato l’apertura del nuovo dispensario Sunnyside a Daytona Beach, in Florida. Sunnyside Daytona Beach segna il 23° dispensario della Società nello Stato e il 58° a livello nazionale.

Le parole dell’amministratore delegato

“Espandere la nostra presenza al dettaglio e ampliare la portata del nostro portafoglio di prodotti di marca in un mercato di punta come la Florida continuerà ad essere una delle nostre aree di interesse principali nel 2023″, ha dichiarato Charles Bachtell, CEO e co-fondatore di Cresco Labs. Abbiamo scelto questa sede perché si trova su un’arteria trafficata vicino all’Interstate 95 e di fronte alla Daytona International Speedway, sede della Daytona 500, il che crea molti punti di accesso per i pazienti ai nostri prodotti di cannabis di alta qualità per le loro esigenze”.

Greenlane Holdings, Inc.

Greenlane Holdings, Inc. sviluppa e distribuisce accessori per la cannabis, confezioni a prova di bambino, soluzioni per il vape e prodotti lifestyle negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Opera attraverso due segmenti, Beni di consumo e Beni industriali.

Durante la prima settimana di febbraio, l’azienda ha annunciato di aver dato priorità all’innovazione di prodotto, a una famiglia di marchi. nonché le partnership strategiche per accelerare la crescita e il successo dell’azienda. Greenlane prevede di presentare altri nuovi prodotti al CHAMPS di Las Vegas a partire dall’8 febbraio. I prossimi lanci includono:

Groove: Glass Line, Bolt 510 Battery, Ripster Electric Grinder, Pivot Aluminum 2 Piece Knob Grinder, Acrylic Grinder, Hi-Pop One Hitter e Spark Butane Torch.

DaVinci: Vaporzier MIQRO-C, il successore del MIQRO

Eyce: Grinder in policarbonato e ORAFLEX Shorty & ORAFLEX Rig

Standard più elevati: Ha collaborato con il partner di lunga data Banana Bros. per lanciare il Pearl White Otto.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 17 febbraio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 17 febbraio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il fatturato del secondo trimestre di iPower scende del 26% su base sequenziale a 19,3 milioni di dollari

iPower Inc. (Nasdaq:IPW) (“iPower” o la “Società”), leader nella vendita al dettaglio e nella fornitura online di prodotti per la casa e il giardino, ha annunciato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale conclusosi il 31 dicembre 2022.

Risultati del secondo trimestre fiscale 2023 rispetto al trimestre precedente (se non diversamente indicato)

Il fatturato totale è aumentato del 12% a 19,3 milioni di dollari.

L’utile lordo è aumentato del 5% a 8,0 milioni di dollari, con un margine lordo del 41,4% rispetto al 44,1%.

La perdita netta attribuibile a iPower è stata di 3,3 milioni di dollari o 0,11 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 0,8 milioni di dollari o 0,03 dollari per azione.

Al 31 dicembre 2022, l’indebitamento netto (debito totale meno liquidità) è stato ridotto del 42% a 8,2 milioni di dollari rispetto all’indebitamento netto di 14,2 milioni di dollari al 30 giugno 2022.

Commento del management

“Abbiamo generato una crescita dei ricavi a due cifre durante il secondo trimestre fiscale, grazie al nostro impegno strategico nelle vendite e nel marketing per scaricare le scorte in eccesso accumulate negli ultimi trimestri”, ha dichiarato Lawrence Tan, CEO di Power. “Nel secondo trimestre fiscale, i nostri prodotti interni hanno rappresentato la maggior parte del nostro mix di ricavi, a dimostrazione della forte e costante domanda di prodotti iPower. Prevediamo che i nostri continui investimenti nello sviluppo dei prodotti garantiranno che il nostro catalogo di prodotti sia fornito di offerte leader di mercato per guidare la crescita e la redditività future”.

iPower Q2 Revenue Falls 26% Sequentially to $19.3 Million – New Cannabis Ventures

Le vendite di cannabis in Michigan sono diminuite a gennaio

Le vendite di cannabis del Michigan sono scese del 6,5% a gennaio rispetto a dicembre e sono aumentate del 35,9% rispetto a un anno fa, raggiungendo la cifra record di 207,3 milioni di dollari. Si tratta di una crescita un po’ più rapida rispetto al 32,0% annuo di dicembre e la più rapida dal febbraio 2022.

La Michigan Marijuana Regulatory Agency suddivide le vendite per uso medico e per uso adulto, con le vendite mediche che sono scese del 59,6% rispetto a un anno fa a 11,3 milioni di dollari, in calo del 15,8% su base sequenziale, e le vendite per uso adulto che sono aumentate del 57,3% su base annua a 196,0 milioni di dollari, in calo del 5,9% su base sequenziale.

Lo Stato suddivide le vendite per categoria e fornisce i dettagli dei prezzi per categoria, sia per uso medico che per uso adulto.

Mentre l’offerta continua ad espandersi, i prezzi dei fiori per uso adulto hanno subito un drastico calo. A gennaio, il prezzo medio di 1282 dollari per libbra è sceso dell’11,6% su base sequenziale e del 47,5% rispetto a un anno fa.

Le vendite di cannabis del Michigan sono cresciute dell’82,1% nel 2021 a 1,79 miliardi di dollari e sono aumentate del 27,9% nel 2022 a 2,29 miliardi di dollari. Il programma dovrebbe continuare ad espandersi in futuro, man mano che l’offerta diventa più disponibile e la distribuzione si espande.

Michigan Cannabis Sales Soften in January – New Cannabis Ventures

Forian esce dall’industria della cannabis

Forian Inc. (Nasdaq: FORA), fornitore di soluzioni tecnologiche, analitiche e basate sulla scienza dei dati, ha annunciato oggi la vendita della filiale di software per la cannabis di Forian, Bio-Tech Medical Software, Inc. (d/b/a BioTrack), ad Alleaves, Inc. fornitore di soluzioni software ERP per l’industria della cannabis, con effetto dal 10 febbraio 2023, per un prezzo d’acquisto totale di 30 milioni di dollari in contanti, di cui 20 milioni pagati alla chiusura e 10 milioni pagati in dodici rate mensili uguali e obbligatorie, fatte salve eventuali rettifiche del capitale circolante. Forian manterrà una licenza per alcuni dati basati sui cannabinoidi per migliorare la propria offerta di informazioni sanitarie. A seguito della transazione, Forian si concentrerà sulla sua attività di informazione sanitaria e non fornirà più soluzioni software all’industria della cannabis.

L’acquisizione da parte di Alleaves aggiunge alla suite di offerte di Alleaves™ le piattaforme per i punti vendita e la tracciabilità leader nel settore della cannabis, tra cui BioTrack™ e Cannalytics®.

“L’aggiunta di BioTrack e Cannalytics accelererà la nostra missione di fornire soluzioni ERP di alto livello all’industria della cannabis”, ha dichiarato Mike Beedles, fondatore di Alleaves. “Sono particolarmente incoraggiato per i nostri clienti attuali e futuri che beneficeranno dell’accesso a due organizzazioni di software leader nel settore della cannabis, entrambe dedicate alla necessità dei nostri clienti di migliorare il controllo, la coesione, la chiarezza e la conformità in questo settore vasto e in evoluzione”.

Contemporaneamente alla transazione, Daniel Barton ha lasciato la carica di Amministratore Delegato e Presidente di Forian a partire dal 10 febbraio 2023. Max Wygod, cofondatore e presidente esecutivo di Forian, è stato nominato amministratore delegato e presidente ad interim. “A nome del Consiglio di Amministrazione, desidero ringraziare Dan per la sua dedizione e la sua leadership in Forian”, ha commentato Max Wygod.

Forian Exits Cannabis Industry – New Cannabis Ventures

Uno sguardo a 5 titoli con ribassi a due cifre

Abbiamo usato questa newsletter di recente per avvertire i nostri lettori che il rally di inizio anno era sospetto, e il grande declino dell’indice New Cannabis Ventures Global Cannabis Stock di questa settimana, pari all’8,6%, lo lascia in crescita solo del 4,3% da un anno all’altro. Questo dato è peggiore del guadagno del 6,5% dell’S&P 500. I nostri motivi di preoccupazione sono stati i volumi di negoziazione molto bassi e i riscatti dell’ETF più grande, nonché l’opinione che la debolezza del mercato più ampio potrebbe pesare sugli investitori in cannabis.

Mentre l’indice è in crescita da un anno all’altro, ci sono 5 membri che hanno perso più del 10%:

Village Farms si è risollevata dal recente minimo, ma si è tirata un po’ indietro. A nostro avviso, il titolo è un valore estremo. La ragione della flessione è stata un’offerta di azioni con warrant, e il titolo ora viene scambiato a soli 0,5 volte il valore contabile tangibile. L’azienda non è interamente focalizzata sulla cannabis, ma riteniamo che il solo business della cannabis valga molto di più della valutazione attuale. L’attuale capitalizzazione di mercato, pari a 118 milioni di dollari, è appena 4,9 volte l’EBITDA rettificato previsto per il 2024. Sembra che il divario di prezzo sopra indicato nel grafico verrà colmato.

Siamo preoccupati per Trulieve, in quanto i suoi margini previsti sono molto più elevati rispetto ai suoi concorrenti. Gran parte dei suoi margini elevati è dovuta alla grande esposizione alla Florida, il suo Stato di origine, che è integrato verticalmente. Se lo Stato si orienta verso l’autorizzazione alla vendita all’ingrosso, i margini potrebbero subire una pressione. L’azienda sta affrontando anche una maggiore concorrenza nello Stato. Il titolo, con un valore d’impresa di 1,6 miliardi di dollari, viene scambiato ad appena 3,7 volte l’EBITDA rettificato previsto per il 2023. Anche se il margine fosse inferiore del 20% rispetto alle previsioni, il rapporto, pari a 4,6X, sarebbe uno sconto rispetto ai suoi concorrenti più grandi.

Innovative Industrial Properties, un REIT, ha annunciato alcuni problemi con alcuni affittuari a fine gennaio e ha fatto crollare il prezzo a un nuovo minimo recente. Il divario di prezzo è ancora aperto e il titolo viene scambiato ad appena 1,3X il valore contabile tangibile e a 10,2X i fondi operativi rettificati previsti per il 2023.

La debolezza di Curaleaf non ci ha sorpreso, dato che nel 2022 ha subito una flessione molto inferiore a quella dei concorrenti, con un calo del 52,3%. La valutazione è molto superiore a quella dei suoi concorrenti, con un valore d’impresa pari a 7,6 volte l’EBITDA rettificato previsto per il 2023. È la seconda maggiore partecipazione dell’AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (NYSE Arca: MSOS) con il 20,7%, e l’ETF ha registrato continui rimborsi. MSOS ha ridotto la sua partecipazione in Curaleaf dell’1,5% nel 2023.

Siamo grandi estimatori del titolo Cronos Group, che ha toccato un minimo pluriennale. L’azienda dispone di molta liquidità e non ha debiti, i suoi ricavi sono in crescita e la sua redditività sta migliorando. Il titolo viene scambiato ad appena 0,74X il valore contabile tangibile. Continuiamo a credere che il grande detentore di azioni, Altria, possa acquistare la società.

Rimaniamo ottimisti sulle azioni della cannabis e pensiamo che questi cali dovrebbero essere generalmente acquistati. Troviamo molte scelte superiori a Curaleaf, e Innovative Industrial Properties non sembra particolarmente tempestiva rispetto ad altri titoli della cannabis. Includo Cronos Group, Trulieve e Village Farms nel mio portafoglio modello Beat the Global Cannabis Stock Index.

A Look at 5 Stocks with Double-Digit Declines – New Cannabis Ventures

Ayr Wellness esce dal mercato della cannabis in Arizona

Ayr Wellness Inc. (CSE: AYR.A, OTCQX: AYRWF) (“Ayr” o la “Società”), un operatore di cannabis multistatale statunitense verticalmente integrato (“MSO”), ha firmato un accordo definitivo per la vendita di Blue Camo, LLC, (“Blue Camo”), che comprende le attività in Arizona, ad AZ Goat, che ne detiene il controllo. multistatale di cannabis (“MSO”), ha firmato un accordo definitivo per la vendita di Blue Camo, LLC, (“Blue Camo”), che comprende le attività della Società in Arizona, ad AZ Goat, LLC (“AZ Goat” o “Acquirente”), un gruppo composto principalmente dagli ex proprietari di Blue Camo, che hanno venduto l’attività ad Ayr nel primo trimestre del 2021. La vendita comprende tre dispensari a marchio Oasis nell’area di Phoenix, un impianto di coltivazione e lavorazione di 10.000 piedi quadrati a Chandler, un impianto di coltivazione di 80.000 piedi quadrati a Phoenix e Willcox OC, LLC, una joint venture che sta sviluppando un impianto di coltivazione all’aperto.

Ayr riceverà un corrispettivo di 20 milioni di dollari in contanti, con ulteriori proventi in contanti derivanti dal capitale circolante netto da ricevere entro sei mesi dalla chiusura della transazione. Inoltre, l’acquirente intende assumere obblighi di locazione che porteranno all’eliminazione di circa 15 milioni di dollari di debiti di locazione a lungo termine per Ayr. In un accordo separato, tutti i potenziali corrispettivi di earn-out e il debito in essere relativo all’acquisto di Blue Camo nel primo trimestre del 2021 saranno eliminati, riducendo il debito a lungo termine di Ayr di 22,5 milioni di dollari. La vendita è soggetta a determinate condizioni di chiusura e ad approvazioni normative, con una chiusura prevista per il primo semestre del 2023.

Quando Ayr ha acquisito Blue Camo nel primo trimestre del 2021, il corrispettivo totale dell’acquisto comprendeva circa 9,5 milioni di dollari in contanti, 4,6 milioni di azioni Ayr e 22,5 milioni di dollari in titoli di credito netti rettificati del venditore.

Ayr Wellness Exits Arizona Cannabis Market – New Cannabis Ventures

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database