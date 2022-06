Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, mostrano un andamento in entrambi i casi chiaramente depresso e negativo, con chiusure in rosso. I motivi sono evidenti, l’economia globale già provata da un paio d’anni di pandemia da Covid, ora si trova di fronte ad una situazione bloccata in termini di fonti di energia primaria (gas, petrolio) e derrate (grano, semi di girasole, mais) così come di altre materie commerciali importanti, quali i minerali a causa della guerra in atto in Ucraina, dopo l’invasione russa. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 18.64, -0,55 (-2,87%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 26,90, -0,93 (-3,34%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 35,50, -0,58 (-1,61%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 117.09, -1,47 (-1,24%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di giugno

Per quanto riguarda le azioni della marijuana, questa settimana potrebbe essere l’inizio di una migliore negoziazione. Nelle ultime settimane molte società di cannabis quotate in borsa hanno riportato forti guadagni. Questo ha creato ulteriore interesse nel trovare le migliori azioni di marijuana da comprare. Tuttavia, il trading di maggio è stato un po’ incerto e volatile. Per questo motivo, non tutti sono stati in grado di capitalizzare la rapida azione. Sfortunatamente, la recente volatilità del trading ha portato le azioni della marijuana a vedere un trading instabile. Questo è ciò che si è verificato per la maggior parte del mese di maggio, anche se in alcuni momenti il trading è stato in crescita. Il 2022 si sta rivelando un anno importante per l’industria della cannabis. Ci sono molte cose che potrebbero avere un impatto positivo sull’andamento del settore.

Ad esempio, ci sono diverse aziende che continuano ad aprire nuovi dispensari in tutti gli Stati Uniti. Non solo, ci sono stati anche nuovi prodotti e fusioni. Questo dimostra che anche in un mercato in ribasso c’è la possibilità di vedere dei guadagni. Prima di tutto, dovete fare le vostre ricerche e assicurarvi di scegliere la società giusta in cui investire. Il problema della maggior parte delle azioni della marijuana è che con il loro andamento imprevedibile è necessario prendersi il tempo necessario e scegliere con saggezza. I titoli della cannabis qui sotto potrebbero essere i migliori guadagnatori di giugno, se le contrattazioni inizieranno a salire di nuovo.

Azioni della marijuana da investire a giugno

Al momento molti guardano a qualsiasi rialzo per vedere i rendimenti in attesa di vedere cosa succede con la riforma federale della cannabis. Molti ritengono che il giorno in cui il proibizionismo non sarà più in vigore, si potrà verificare una corsa al rialzo. Tuttavia, non si tratta di una garanzia, ma solo di speculazioni, e da questa idea la gente compra i ribassi delle migliori azioni di marijuana. Il passato ha dimostrato che non bisogna perdere la barca e a questi livelli attuali non è il caso. Poiché giugno è ormai arrivato, si spera che porti con sé uno slancio migliore che aiuti a vedere un aumento del trading.

Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN)

OrganiGram Holdings Inc. (NASDAQ:OGI)

Red White & Bloom Brands Inc. (OTC:RWBYF)

Greenlane Holdings, Inc

Greenlane Holdings, Inc. sviluppa e distribuisce accessori per la cannabis, confezioni a prova di bambino, soluzioni per il vape e prodotti lifestyle negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Di recente, la società ha annunciato i risultati del 1° trimestre 2022. I punti salienti consistono in un aumento dei ricavi del 37% a 46,5 milioni di dollari. Questi dati si confrontano con i 34,0 milioni di dollari del primo trimestre 2021. Inoltre, la società ha concluso un accordo con Universal Distribution.

Questo accordo è stato stipulato con l’intento di distribuire Greenlane Brands in America Latina. Inoltre, l’azienda ha rafforzato la sua leadership e la sua esperienza nel settore. Ciò è avvenuto con la nomina di Darsh Dahya a Chief Accounting Officer. Oltre a Renah Persofsky come direttore del Consiglio di amministrazione. L’azienda ha inoltre completato una riduzione della forza lavoro nel marzo 2022. Si prevede un risparmio di circa 8,0 milioni di dollari sui costi di compensazione in contanti su base annua.

OrganiGram Holdings Inc.

OrganiGram Holdings Inc. attraverso le sue controllate produce e vende cannabis e prodotti derivati in Canada. L’azienda non ha pubblicato nulla di recente, a parte il mese di aprile. Il 12 aprile OrganiGram ha comunicato i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022. In quell’occasione la società ha raggiunto un fatturato lordo di 43,9 milioni di dollari. In questo modo l’azienda ha registrato una crescita del 128%.

Inoltre, OrganiGram ha continuato a registrare una crescita record delle entrate nette, raggiungendo 31,8 milioni di dollari. Si tratta della cifra più alta nella storia dell’azienda, con un aumento del 117% rispetto ai 14,6 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. Oltre al 5% rispetto ai 30,4 milioni di dollari del primo trimestre dell’anno fiscale 2022. Anche senza nuovi aggiornamenti, la società si trova in una buona posizione e potrebbe potenzialmente vedere un maggiore slancio nel prossimo futuro.

Red White & Bloom Brands Inc.

Red White & Bloom Brands Inc. si occupa della coltivazione e della vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis principalmente in Michigan, Illinois, Massachusetts e Arizona. Oltre che in California e in Florida. La società ha sede a Vancouver, Canada.

Il 17 maggio la società ha fornito un aggiornamento sullo stato dell’ordine di cessazione dell’attività di gestione concesso il 3 maggio 2022. La società ha annunciato che, per motivi resi noti nel comunicato stampa, ci sarà un ritardo nella presentazione dei bilanci. La società riferisce che la revisione contabile sta procedendo e che fornirà un ulteriore aggiornamento sui tempi di presentazione dei bilanci annuali il 31 maggio 2022 circa.

Inoltre, la società sta procedendo con il completamento del bilancio intermedio e della relativa discussione e analisi gestionale per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2022. Inoltre, fornirà un ulteriore aggiornamento entro il 31 maggio 2022. Ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche saranno forniti dalla Società, se necessario.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 3 giugno 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 3 giugno. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Cannabis chiude un’operazione di compravendita di dimensioni maggiori e migliora il bilancio di 172,5 milioni di dollari

Aurora Cannabis Inc. (“Aurora” o la “Società”) (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), l’azienda canadese che sta definendo il futuro dei cannabinoidi in tutto il mondo, ha annunciato oggi la chiusura dell’offerta di acquisto di quote della Società (le “Quote”), precedentemente annunciata, per un ricavo lordo di circa 172,5 milioni di dollari (l'”Offerta”). La Società ha venduto circa 70,4 milioni di unità al prezzo di 2,45 dollari per unità, compresi circa 9,2 milioni di unità vendute in seguito all’esercizio completo dell’opzione di sovrallocazione dei sottoscrittori.

Ogni Unità è composta da un’azione comune della Società (una “Azione comune”) e da un warrant di acquisto di azioni comuni della Società (un “Warrant”). Ogni Warrant è esercitabile per l’acquisto di un’azione comune della Società (una “Azione Warrant”) per un periodo di 36 mesi dalla data di chiusura dell’Offerta al prezzo di esercizio di 3,20 dollari per Azione Warrant, soggetto ad aggiustamenti in determinati eventi.

Canaccord Genuity e BMO Capital Markets hanno agito come bookrunner dell’Offerta.

I ricavi del primo trimestre di Cansortium aumentano del 19% su base sequenziale, raggiungendo i 19,7 milioni di dollari

Cansortium Inc. (CSE:TIUM.U) (OTCQX: CNTMF) (“Cansortium” o la “Società”), un’azienda di cannabis verticalmente integrata che opera con il marchio Fluent™, ha annunciato oggi i risultati finanziari intermedi, non sottoposti a revisione, del primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2022. Se non diversamente indicato, tutti i risultati sono presentati in dollari statunitensi.

Come evidenziato nell’ultima relazione trimestrale del 2 maggio, il primo trimestre ha evidenziato una crescita continua a livelli record in tutte le nostre attività.

I nostri recenti miglioramenti colturali e l’aumento della capacità produttiva ci hanno fornito il prodotto necessario per ottimizzare la produttività dei nostri negozi. Con i ricavi e l’EBITDA rettificato che hanno raggiunto livelli record e i livelli di raccolta della biomassa raddoppiati rispetto al 2021, siamo entusiasti di portare questo slancio nel resto dell’anno, mentre aggiungiamo nuovi negozi, aumentiamo il numero di pazienti, incrementiamo la coltivazione e continuiamo a ottimizzare la qualità dei nostri fiori.

Risultati finanziari del 1° trimestre 2022 (rispetto al 1° trimestre 2021)

I ricavi sono aumentati del 30% a 19,7 milioni di dollari rispetto ai 15,1 milioni di dollari.

I ricavi della Florida sono aumentati del 26,6% a 16,6 milioni di dollari rispetto ai 13,1 milioni di dollari.

L’utile lordo rettificato1 è aumentato del 19% a 11,5 milioni di dollari, pari al 58,6% del fatturato, rispetto a 9,7 milioni di dollari, pari al 64,2% del fatturato.

L’EBITDA rettificato è aumentato del 42% a 6,2 milioni di dollari, pari al 31,5% del fatturato, rispetto a 4,4 milioni di dollari, pari al 29,0% del fatturato.

Al 31 marzo 2022, la Società disponeva di circa 7,7 milioni di dollari di liquidità ed equivalenti, 67,5 milioni di dollari di debito totale e circa 252,3 milioni di azioni completamente diluite in circolazione (in base al metodo delle azioni proprie e al prezzo delle azioni al 27 maggio 2022).

Harborside finalizza le misure iniziali di integrazione necessarie per diventare Statehouse Holdings a giugno

Harborside Inc. (“Harborside” o la “Società”) (CSE: HBOR) (OTCQX: HBORF), un’azienda californiana di cannabis verticalmente integrata, ha fornito oggi i dettagli dell’integrazione delle sue attività con quelle delle tre società acquisite dalla Società a partire dal terzo trimestre dello scorso anno. Il 2 luglio 2021, la Società ha acquisito Sublimation Inc. (“Sublime”), seguita dall’acquisizione di UL Holdings Inc. (“Urbn Leaf”) il 1° marzo 2022 e di LPF JV Corporation (“Loudpack”) il 4 aprile 2022 (insieme, le “Acquisizioni”). Tutti gli importi del presente comunicato stampa sono espressi in dollari statunitensi.

L’integrazione delle acquisizioni con Harborside è ben avviata e la Società prevede di completare la prima fase del processo entro la fine di giugno 2022. La direzione prevede che queste misure genereranno circa 10,3 milioni di dollari di risparmi sui costi annui.

La Società sta già beneficiando dell’utilizzo dei processi e delle procedure migliori della categoria da parte delle quattro società. Ad esempio, i rendimenti delle coltivazioni nell’aprile 2022 sono stati 2,5 volte superiori a quelli dell’aprile 2021, grazie a miglioramenti in tutte le aree di coltivazione. I rendimenti del mese di maggio 2022 si attestano su livelli simili e l’azienda prevede che questa tendenza sia sostenibile. Anche le operazioni di vendita al dettaglio stanno beneficiando della conoscenza reciproca dell’azienda e delle migliori informazioni di mercato. Harborside prevede che i suoi margini lordi al dettaglio aumenteranno a oltre il 60% entro la fine del 2022(1)(2).

I ricavi del primo trimestre di Entourage Health sono aumentati del 17% su base sequenziale, raggiungendo 12,4 milioni di dollari

Entourage Health Corp. (TSX-V: ENTG) (OTCQX: ETRGF) (FSE:4WE) (“Entourage” o la “Società”), produttore e distributore canadese di prodotti a base di cannabis pluripremiati, ha annunciato oggi i risultati finanziari per i tre mesi conclusi il 31 marzo 2022. L’azienda ha registrato un fatturato totale di 15,8 milioni di dollari (un fatturato lordo di 17,4 milioni di dollari, prima delle accise e degli sconti), con un aumento sequenziale del 17% rispetto al quarto trimestre del 2021. Martedì 31 maggio 2022, alle ore 10.00 (ora della costa orientale), la Società terrà una conferenza telefonica per discutere i risultati finanziari e commerciali.

“I risultati del primo trimestre riflettono la nostra performance operativa più forte fino ad oggi, soprattutto grazie all’evasione di alcuni dei più grandi ordini di acquisto nella storia della nostra azienda, con tassi di consegna esemplari, e alla produzione costante di cannabis di qualità superiore con una maggiore efficienza. Tutto ciò ha contribuito a un notevole aumento delle vendite di cannabis per uso medico e per adulti, con un incremento di oltre il 35% rispetto allo scorso anno. Da quando abbiamo implementato le nostre iniziative di trasformazione strategica, abbiamo ottenuto una crescita sequenziale dei ricavi e un miglioramento dei costi. Queste iniziative continuano a produrre benefici tangibili, tra cui un’espansione del margine lordo del 22% nel trimestre. Grazie al miglioramento della nostra posizione di liquidità e alla flessibilità finanziaria ottenuta grazie all’ampliamento delle nostre linee di credito e al sostegno dei nostri finanziatori, abbiamo le risorse per continuare a creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder”.

I prezzi dei produttori canadesi di cannabis crollano

Che settimana! Per coloro che osservano l’andamento del mercato canadese della cannabis, questa è stata una settimana da tenere d’occhio ed eventualmente da agire. I prezzi delle azioni delle grandi LP canadesi sono crollati e le relazioni finanziarie sono state inferiori alle aspettative.

Continuiamo a vedere il futuro di Canopy Growth e Tilray come una sfida. Entrambe le società devono incrementare notevolmente la redditività e le loro recenti relazioni trimestrali hanno aumentato le nostre preoccupazioni. Aurora Cannabis è scesa del 42% proprio la scorsa settimana, ma il suo calo eccessivo era legato a un’offerta di azioni che ha fatto apparire la società molto più attraente (liquidità in aumento, alto livello di liquidità rispetto a quello di consumo). Non abbiamo intrapreso alcuna azione, ma a nostro avviso le dinamiche favoriscono Aurora Cannabis.

Sono passati circa cinque anni dal lancio di Treez, una piattaforma cloud di punti vendita e commercio per l’industria della cannabis. Il nucleo della sua piattaforma è un’offerta di punti vendita. Tuttavia, offre anche gestione dell’inventario, soluzioni di pagamento integrate, analisi dei dati e strumenti per l’esecuzione delle vendite. New Cannabis Ventures ha intervistato il cofondatore e CEO di Treez, John Yang, su come funziona la piattaforma dell’azienda, sulla sua crescente diffusione sul mercato e sul recente round di Serie C.

Statistics Canada ha riferito che le vendite al dettaglio di marzo sono aumentate del 10,7% su base sequenziale, raggiungendo 358,8 milioni di dollari. Le vendite sono aumentate del 20% rispetto a un anno fa, in calo rispetto al tasso di crescita del 24% di febbraio. L’aumento del numero di negozi e il calo dei prezzi dei fiori, che hanno portato via i consumatori dal mercato illegale, sono stati attribuiti all’incremento delle vendite.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database