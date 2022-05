Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, mostrano un andamento improntato al pessimismo e chiudono entrambe in rosso. La crisi Covid prima ed ora la guerra in Ucraina hanno completamente depresso l’intero mondo borsistico internazionale, in ogni settore merceologico, canapa compresa. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 18.62, -0,44 (-2,31%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 27,12, -0,24 (-0,88%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 34,95, -1,38 (-3,80%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 125.68, -0,83 (-0,66%).

I migliori titoli di marijuana per la watchlist di maggio 2022

La scorsa settimana gli stock di marijuana hanno visto un aumento nel trading di cui c’era molto bisogno. La spinta al rialzo che ha avuto luogo proprio prima della chiusura del 6 maggio ha ripristinato la fede di alcuni investitori. Gran parte di questo rialzo può essere dovuto al fatto che Chuck Schumer ha assicurato che sta lavorando duramente per porre fine alla proibizione della cannabis negli Stati Uniti. Con questa notizia, ha portato a vedere un rally nel settore alla fine della giornata. Ora quello che preoccupa gli azionisti è se questo recupero continuerà con la negoziazione di maggio. Beh, per alcuni che sono ottimisti è possibile vedere un po’ di trading basato sulla speculazione.

Il che potrebbe mantenere vivo questo recupero. Tuttavia nell’ultimo anno una volta che gli aggiornamenti positivi sono annunciati sulla questione per il giorno stock di marijuana storicamente hanno fatto bene. Ma per il resto del mese o del tempo, la gente è in attesa della legislazione federale le scorte di marijuana potrebbe cadere di nuovo giù. Questo pullback aggiunge all’attuale incertezza di ciò che può accadere in futuro per le scorte di marijuana. Tuttavia, dà un’altra possibilità di investire trovando titoli di marijuana da comprare a livelli di entrata più bassi. Guardando oltre i titoli di marijuana, l’industria della cannabis nel suo complesso sta crescendo ad un ritmo sostenuto. Molte aziende di cannabis, sia statunitensi che canadesi, stanno realizzando diverse iniziative commerciali. Da questo, potrebbe aggiungere più entrate e innovazione all’industria della cannabis.

Investire nelle migliori azioni di marijuana 2022

Quindi per coloro che stanno cercando di investire in azioni di marijuana le opportunità esistono ancora. Si tratta solo di avere un piano di gioco e mantenere la pazienza nel processo. Le azioni di marijuana operano in un settore volatile e imprevedibile. Come la settimana scorsa ha mostrato in qualsiasi momento, le cose possono cambiare, e tanto velocemente quanto le azioni scendono è tanto veloce quanto possono salire. Imparate ancora a conoscere il settore e fate la vostra due diligence su ogni potenziale investimento. Con una nuova settimana, molti stanno tenendo gli occhi aperti per vedere quali titoli di marijuana daranno il meglio. Le aziende qui sotto sono diverse opzioni per gli stock di marijuana da guardare questa settimana che possono continuare a vedere un recupero nel trading.

Le migliori azioni di marijuana da seguire ora nel mese di maggio 2022

Sundial Growers Inc. ( NASDAQ:SNDL ) 2.

Greenlane Holdings, Inc.

Greenlane Holdings, Inc. sviluppa e distribuisce accessori per la cannabis, imballaggi a prova di bambino, soluzioni per lo svapo e prodotti lifestyle negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Nelle notizie più recenti la società ha annunciato di aver rafforzato la sua diversità di leadership e la sua esperienza nel settore. Questo è stato fatto con un nuovo Chief Accounting Officer e un nuovo direttore del consiglio di amministrazione.

La società ha nominato Darsh Dahya come Chief Accounting Officer, che è diventato effettivo il 18 aprile 2022. La società ha anche annunciato le dimissioni di Dallas Imbimbo dal consiglio di amministrazione della società. Purtroppo le azioni GNLN non hanno visto alcuno slancio dal rally di fine giornata avvenuto il 6 maggio. Tuttavia, le azioni GNLN potrebbero presto vedere un aumento se le cose cominciassero a cambiare nel settore generale.

Sundial Growers Inc.

Sundial Growers Inc. è impegnata nella produzione, distribuzione e vendita di prodotti di cannabis in Canada. L’azienda opera attraverso i segmenti Cannabis Operations e Retail Operations. Si impegna nella coltivazione, distribuzione e vendita di cannabis per i mercati dell’uso da parte degli adulti e nella vendita privata di cannabis ricreativa attraverso negozi di cannabis al dettaglio di proprietà della società e in franchising. Il 27 aprile, l’azienda ha rilasciato il suo Q4 2021 e i risultati completi. In quel momento le entrate nette dell’azienda per il 2021 erano di 56,1 milioni di dollari, un calo dell’8% rispetto all’anno precedente.

Eppure le entrate nette per il quarto trimestre del 2021 sono state di 22,7 milioni di dollari, con un aumento del 63% rispetto al quarto trimestre del 2020. Inoltre, Sundial ha visto un EBITDA rettificato record dalle operazioni continue di 32,1 milioni di dollari per l’intero anno 2021, rispetto a una perdita EBITDA rettificata di 25,6 milioni di dollari nell’anno precedente. EBITDA rettificato di 18,4 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2021, rispetto a una perdita EBITDA rettificata di 5,6 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2020.

GrowGeneration Corp.

GrowGeneration Corp. attraverso le sue filiali possiede e gestisce negozi di giardinaggio idroponico e biologico al dettaglio negli Stati Uniti. Il 3 maggio GrowGen ha annunciato che rilascerà i suoi risultati finanziari del Q1 2022 martedì 10 maggio. L’annuncio sarà seguito da una conference call dal vivo sui guadagni alle 17:00 p.m. EST. Prima di questa notizia 2 mesi fa la società ha rilasciato i suoi guadagni del Q4 2021.

I punti salienti consistono in entrate aumentate del 46% a 90,6 milioni di dollari nel quarto trimestre e aumentate del 119% a 422,5 milioni di dollari per l’intero anno 2021. Il che è stato un nuovo record per l’azienda.

Il reddito netto per l’intero anno è stato di 12,8 milioni di dollari, rispetto al reddito netto dell’anno precedente di 5,3 milioni di dollari. Inoltre, la società prevede di aprire da 15 a 20 nuovi garden center GrowGeneration nel 2022.

Andamento borsistico aggiornato in data 13 maggio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 13maggio 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Le vendite di cannabis del Michigan aumentano del 27% in aprile

La Michigan Marijuana Regulatory Agency suddivide le vendite per uso medico e per adulti, con le vendite mediche che scendono del 44,2% da un anno fa a 27,0 milioni di dollari, in calo del 15,7% sequenziale, e le vendite per uso adulto che si espandono del 59,7% a 168,0 milioni di dollari, in aumento del 38,6% sequenziale.

Lo stato suddivide le vendite per categoria e fornisce il dettaglio dei prezzi per categoria, sia per l’uso medico che per quello per adulti.

Mentre l’offerta continua ad espandersi, il prezzo dei fiori per l’uso da parte degli adulti ha visto un calo drammatico, che è rimbalzato a marzo. In aprile, il prezzo medio di 2.128 dollari è sceso del 30,2% in sequenza e del 45,9% rispetto a un anno fa.

Le vendite di cannabis del Michigan si sono espanse dell’82% nel 2021 a 1,79 miliardi di dollari e sono in crescita del 27,8% finora nel 2022. Il programma dovrebbe continuare ad espandersi in avanti, man mano che l’offerta diventa più disponibile e la distribuzione si espande.

MariMed Q1 ha aumentato il reddito dell’1% in sequenza a 31,3 milioni di dollari

MariMed, Inc. (OTCQX: MRMD) (“MariMed” o la “Società”), un operatore leader di cannabis multi-stato focalizzato sul miglioramento delle vite ogni giorno, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2022.

Sono molto soddisfatto dei nostri solidi risultati finanziari di questo trimestre passato nonostante un rallentamento della nostra industria accoppiato con l’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti ha detto Bob Fireman, Chief Executive Officer di MariMed

Stiamo eseguendo il nostro piano di crescita strategica, come evidenziato dalle recenti chiusure di entrambe le nostre acquisizioni del Maryland e dell’Illinois. Continueremo a mantenere le nostre promesse ai nostri azionisti, compreso il mantenimento della nostra posizione come uno dei migliori amministratori di capitale nel nostro settore.

L’amministrazione di MariMed ospiterà una conference call mercoledì 11 maggio 2022, per discutere questi risultati alle 8:00 a.m. ora orientale. La teleconferenza può essere raggiunta attraverso il sito web delle relazioni con gli investitori di MariMed cliccando il seguente link: MariMed Q122 Earnings Call.

Le entrate del Q1 di Hydrofarm aumentano dell’1% in sequenza a 111,4 milioni di dollari

Hydrofarm Holdings Group, Inc. (“Hydrofarm” o la “Società”) (Nasdaq: HYFM), uno dei principali produttori e distributori indipendenti di attrezzature e forniture idroponiche di marca per l’agricoltura in ambiente controllato (“CEA”), ha annunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2022.

I punti salienti del primo trimestre 2022 rispetto al periodo dell’anno precedente:

Il fatturato netto è rimasto piatto a 111,4 milioni di dollari.

L’utile lordo è sceso a 16,6 milioni di dollari rispetto ai 23,2 milioni di dollari. L’utile lordo rettificato(1)(2) è stato di 22,3 milioni di dollari rispetto a 23,4 milioni di dollari.

La perdita netta è stata di (23,3) milioni di dollari, o una perdita di (0,52) dollari per azione diluita, rispetto a un reddito netto di 4,9 milioni di dollari, o 0,13 dollari per azione diluita. La perdita netta rettificata(1)(2) è stata di ($7.8) milioni, o ($0.17) per azione diluita, rispetto a un reddito netto rettificato(1) di $7.2 milioni, o $0.18 per azione diluita.

L’EBITDA rettificato(1)(2) è sceso a 3,1 milioni di dollari rispetto ai 9,9 milioni di dollari.

La Società ha registrato una riserva di inventario di 3,2 milioni di dollari durante il trimestre, che non è stata trattata come una rettifica.

Prospettive per l’intero anno 2022:

Vendite nette di circa 480 milioni di dollari a 520 milioni di dollari.

EBITDA rettificato(1) da 46 a 54 milioni di dollari, ovvero circa il 10% del fatturato netto.

L’utile lordo rettificato, il margine di profitto lordo rettificato, il reddito netto (perdita) rettificato, le SG&A rettificate, le SG&A rettificate come percentuale del fatturato netto e l’EBITDA rettificato sono misure non GAAP. Per le riconciliazioni di GAAP alle misure non-GAAP vedere la “Riconciliazione delle misure non-GAAP” che accompagna il comunicato.

Come risultato della riserva d’inventario di 3,2 milioni di dollari, l’utile lordo rettificato, il reddito netto rettificato e l’EBITDA rettificato hanno subito un impatto negativo.

Le entrate del Q1 di GrowGeneration diminuiscono del 10% in sequenza a 81,8 milioni di dollari

GrowGeneration Corp. (NASDAQ: GRWG) (“GrowGen” o la “Società”), la più grande catena di centri specializzati in giardinaggio idroponico e biologico con 63 sedi in 13 stati, ha comunicato oggi i risultati finanziari del primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2022.

I punti salienti del primo trimestre 2022 rispetto al periodo dell’anno precedente

Il fatturato netto è diminuito del 9,2% a 81,8 milioni di dollari a causa di una domanda più debole del settore

Le vendite dei negozi comparabili per il trimestre sono diminuite del 35,5%.

Perdita netta di 5,2 milioni di dollari rispetto all’utile netto di 6,1 milioni di dollari dello scorso anno

Perdita per azione di $0,09 nel trimestre

Perdita EBITDA rettificata di 0,7 milioni di dollari

Darren Lampert, co-fondatore e amministratore delegato di GrowGeneration, ha dichiarato: “Il team di GrowGen ha affrontato a testa alta importanti perturbazioni del settore e abbiamo superato le nostre aspettative interne nel primo trimestre nonostante un ambiente macro molto difficile. Il primo semestre dell’anno scorso è stato eccezionalmente forte, con vendite dello stesso negozio in aumento di circa il 60% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel primo trimestre del 2022, su base biennale, le nostre vendite dello stesso punto vendita sono aumentate del 7,3% rispetto al primo trimestre del 2020.”

Lampert ha continuato: “Ci aspettiamo che i venti contrari di ricavi e profitti lordi nel primo trimestre diventino più pronunciati nel secondo trimestre, e che il resto del 2022 debba affrontare una pressione maggiore di quella inizialmente prevista.”

Mentre l’industria sta vivendo un periodo prolungato di domanda più morbida, rimaniamo fiduciosi nell’opportunità a lungo termine che esiste nel settore idroponico. GrowGen rimane su solide basi finanziarie, e crediamo fermamente di essere ben posizionati per emergere più forti quando il mercato si trasformerà.

Le entrate di Cronos Group Q1 diminuiscono del 3% in sequenza a 25 milioni di dollari

Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) (TSX: CRON) (“Cronos Group” o la “Società”), annuncia oggi i risultati del primo trimestre 2022.

“Ho fondato Cronos a causa dell’opportunità unica nella vita di aiutare a costruire e modellare un’industria che ha il potenziale di migliorare innumerevoli vite. Come CEO, sono impegnato a reinstaurare una cultura di start-up con una mentalità da fondatore a tutti i livelli dell’organizzazione”, ha detto Mike Gorenstein, Presidente, Presidente e CEO, Cronos Group. “Il riallineamento strategico che abbiamo annunciato nel primo trimestre del 2022 ha reimpostato l’organizzazione su questa mentalità e stiamo vedendo i benefici che ne derivano nelle nostre prestazioni”.

La nostra esecuzione nello sviluppo del prodotto, nella produzione e nella strategia di commercializzazione ha portato a una forte crescita sia del fatturato netto che dell’utile lordo nel primo trimestre del 2022, dimostrando che siamo diretti nella giusta direzione. Il nostro marchio Spinach® è uno dei marchi più ricercati nel mercato canadese dell’uso per adulti, noto per portare al consumatore prodotti di alta qualità e differenziati. Stiamo anche vincendo con i prodotti di marca in Israele, con Peace Naturals® che guida una crescita significativa delle entrate nel primo trimestre del 2022.

Mike Gorenstein, Presidente e CEO di Cronos Group

Mentre eseguiamo il nostro riallineamento strategico, sono incoraggiato dai progressi che stiamo facendo aumentando la nostra quota di mercato sia in Canada che in Israele, e continuando a portare sul mercato prodotti di marca dirompenti. In combinazione con il nostro bilancio leader del settore, i nostri prodotti senza frontiere, come SOURZ by Spinach™ vincente in Canada, è uno dei modi migliori per essere preparati alla legalizzazione negli Stati Uniti.

