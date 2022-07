Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono convalori lievemente positivi (non tutti). Continua a pesare notevolmente la stasi pessimistica sulle piazze borsistiche internazionali dovuta principalmente all’impatto che su tutto questo esplica la guerra in Ucraina causata dall’invasione russa e dall’atteggiamento russo improntato a sequestrare alcune derrate e fonti di energia primaria come il gas ed il petrolio per avere un ruolo più rilevante in fase di trattative sui mercati internazionali e sul mondo del commercio. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 15.41, +0,05 (+0,33%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 22,23, 0,47(2,16%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 26,62, -0,36(-1,33%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 98.30, +1,91(+1,98%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di luglio

Quando si tratta di azioni di marijuana, ci sono diversi aspetti da considerare quando si investe. Attualmente, il settore della cannabis mostra ancora un andamento volatile. Questo può portare a una discreta quantità di acquisti e vendite. Con la rapidità con cui il settore può salire e scendere, è importante essere in grado di entrare e uscire da un’operazione. Non tutti gli investitori in azioni di marijuana sono stati in grado di vedere un ritorno da queste rapide impennate nel trading. Questo crea una sorta di gioco di attesa per uno slancio sostenuto. Tuttavia, non ci sono state molte operazioni al rialzo che siano state sostenute per lunghi periodi.

A meno che le società non pubblichino grandi notizie o utili solidi. Anche le notizie sulla riforma federale o su altri tipi di riforma sono state un grande motore per il settore. Anche se alcune azioni della marijuana non stanno registrando le migliori performance di mercato, l’industria della cannabis sta ancora progredendo. La crescita dell’industria della cannabis è ineguagliata da pochi settori emergenti. Il fatto che presto altri Stati decidano se legalizzarla o meno non fa che aumentare il valore.

Quando un nuovo Stato o Paese legalizza la cannabis, non solo continua la crescita ma offre nuove opportunità di investimento. Prima di investire, però, è bene fare delle ricerche per avere il vantaggio di sapere tutto quello che si può. Più riuscite a limitare il rischio, maggiori sono le possibilità di ottenere un rendimento migliore. Inoltre, con la volatilità dei modelli di rialzo e di ribasso, ogni segno di ripresa è quasi sempre un’occasione per trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare. Le società che seguono sono diverse opzioni da tenere d’occhio per iniziare il mese di luglio.

Trulieve Cannabis Corp. (OTC:TCNNF)

Green Thumb Industries Inc. (OTC:GTBIF)

Jushi Holdings Inc. (OTC:JUSHF)

Truelive Cannabis Corp.

Trulieve Cannabis Corp. insieme alle sue controllate opera come società di cannabis medica. Coltiva e produce prodotti internamente e distribuisce i suoi prodotti ai negozi (dispensari) a marchio Trulieve in Florida. Il 1° luglio la società ha annunciato l’apertura del dispensario medico di Morgantown, WV. Si tratta della quinta sede al dettaglio dell’azienda in West Virginia. Inoltre, questa nuova sede espande l’accesso dei pazienti alla cannabis medica.

Le parole dell’azienda

“Nell’ultimo anno, il programma di cannabis terapeutica della West Virginia ha aggiunto quasi 10.000 pazienti, e siamo entusiasti di servire questa fiorente comunità attraverso la nostra nuova sede”, ha detto l’amministratore delegato Kim Rivers,

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Tra le notizie più recenti della società, Innovative Industrial Properties ha annunciato di aver ampliato la partnership immobiliare con Green Thumb Industries nella sua proprietà in Pennsylvania.

La modifica del contratto di locazione a Danville, in Pennsylvania, ha previsto un rimborso di 55,0 milioni di dollari a favore di Green Thumb. Il rimborso è stato effettuato per lo sviluppo, recentemente completato, di un edificio industriale di 152.000 metri quadrati per la coltivazione e la lavorazione. Oltre a una nuova sottostazione elettrica sulla proprietà per migliorare la capacità di carico elettrico.

Le parole dell’amministratore delegato

“Siamo grati per la continua collaborazione con IIP nel nostro stabilimento di Danville”, ha dichiarato Ben Kovler, fondatore e amministratore delegato di Green Thumb. “Dopo aver negoziato il contratto di locazione e le condizioni l’anno scorso, siamo lieti di aver aspettato a prelevare i fondi rimanenti fino ad ora, quando la struttura sarà completata. Siamo entusiasti del futuro della cannabis in Pennsylvania”.

Jushi Holdings Inc.

Jushi Holdings Inc. è una società di cannabis verticalmente integrata, che si occupa di coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti per uso medico e per adulti. Nelle ultime due settimane, la società ha rilasciato diverse notizie. Il 27 giugno la società ha annunciato un acquisto di azioni da parte dell’amministratore delegato e presidente e fondatore Jim Cacioppo.

Azioni di marijuana Jushi

L’amministratore delegato, presidente e fondatore, Jim Cacioppo, ha acquistato 100.000 azioni a voto subordinato di classe B della società sul mercato aperto. Cacioppo detiene complessivamente circa il 16,9% delle azioni a voto subordinato emesse e in circolazione.

Parole della Società

Jim Cacioppo, Amministratore Delegato, Presidente e Fondatore di Jushi, ha dichiarato: “Sono fiducioso nella nostra strategia di crescita e nelle nostre prospettive a lungo termine e ho aumentato la mia partecipazione in Jushi per sfruttare quella che considero un’eccezionale opportunità di mercato. Sono fermamente convinto che ci sia un significativo scollamento tra i nostri solidi fondamentali di business e la nostra attuale valutazione di mercato”.

Andamento borsistico aggiornato in data 8 luglio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 8 luglio. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’espansione del THC in Minnesota guida una serie di nuove leggi per gli estratti di canapa

Una legge unica nel suo genere che consente la vendita di THC in punti vendita diversi dai dispensari di marijuana medica entra in vigore venerdì in Minnesota, uno dei tanti stati in cui le leggi cambieranno le regole per i prodotti derivati dalla canapa come il delta-8 THC.

La legge del Minnesota limita le vendite di CBD e THC delta-8 agli adulti di età superiore ai 21 anni e stabilisce nuovi requisiti per i test sugli estratti di canapa.

Ma lo statuto consente anche la vendita di questi prodotti in drogherie e minimarket, rendendo il Minnesota il primo Stato a consentire la vendita di cannabinoidi intossicanti nella grande distribuzione.

Le nuove leggi sugli estratti di canapa entreranno in vigore venerdì 1° luglio, primo giorno di un nuovo anno fiscale in molti Stati e data comune di inizio della legislazione.

Altre modifiche alla canapa dovevano entrare in vigore in:

Oregon, dove gli intossicanti derivati dalla canapa saranno limitati ai dispensari di marijuana.

Maryland, dove i prodotti contenenti THC delta-8 o THC delta-10 non possono essere venduti ai minori di 21 anni.

La Carolina del Nord, dove una misura che rimuove in modo permanente la “canapa o i prodotti a base di canapa” dall’elenco delle sostanze controllate è stata firmata giovedì dal governatore Roy Cooper.

Quest’anno più di una dozzina di Stati hanno preso in considerazione leggi per vietare o regolamentare la conversione degli estratti di canapa in cannabinoidi intossicanti.

Ma la maggior parte delle proposte non è riuscita ad arrivare al traguardo.

Il rivenditore di THC Delta-8 fa causa al Kansas per il sequestro del prodotto

Un rivenditore di THC delta-8 in Kansas sta facendo causa ai funzionari statali per aver detto alle forze dell’ordine che gli intossicanti derivati dalla canapa sono droghe illegali.

Murray Dines, proprietario della Terpene Distribution e del Guardian Cannabis THC Recreational Dispensary, sostiene nella sua causa che il Procuratore Generale del Kansas Derek Schmidt si è sbagliato quando ha emesso un parere lo scorso dicembre in cui affermava che i prodotti a base di THC delta-8 sono sostanze controllate illegali, anche se derivate dalla canapa.

Dopo quella nota, il suo negozio di Topeka è stato perquisito e sono stati sequestrati prodotti delta-8 per un valore di 120.000 dollari.

Dines sottolinea che gli Stati, in base alla legge federale, “non sono autorizzati ad alterare la definizione di canapa”, il che significa che anche i prodotti ottenuti da estratti di canapa legali sono legali.

Egli sottolinea anche che la legge del Kansas che consente la produzione di canapa stabilisce che i regolamenti “devono essere condotti nel modo meno restrittivo consentito dalla legge federale”.

Dines chiede alla corte di dichiarare che la legge sulle sostanze controllate del Kansas è pretermessa dalla legge federale sulla canapa.

I funzionari statali non hanno ancora risposto alla causa, che è stata riportata per la prima volta da Law360.

InterCure e Cookies aprono un negozio di CBD in Austria

La società israeliana InterCure e la società Cookies di San Francisco hanno aperto il primo negozio Cookies a Vienna.

Il negozio offrirà un menu composto da prodotti a base di CBD e da accessori come abbigliamento e prodotti lifestyle, hanno dichiarato le società in un comunicato stampa di martedì.

“In futuro, con l’evolversi delle normative, la cannabis medica di grado farmaceutico sarà disponibile per i pazienti austriaci, compresi i prodotti Cookies EU-GMP THC”, si legge nel comunicato.

Le aziende hanno definito la mossa come la prima “di un’espansione in altri Paesi europei, dopo il successo della collaborazione tra le due aziende nei mercati globali della cannabis medica di grado farmaceutico, compreso Israele”.

L’amministratore delegato di InterCure, Alexander Rabinovitch, ha detto che l’azienda mira a vendere prodotti a base di cannabis in ogni territorio che abbia un quadro normativo favorevole.

“Portare il marchio Cookies e i suoi prodotti a Vienna è una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale”, ha dichiarato in un comunicato il presidente di Cookies Parker Berling.

“Collaborando con un partner globale come InterCure, possiamo condividere la medicina e la cultura a base di cannabis dalla California all’Europa”.

Le azioni di InterCure sono quotate al Nasdaq (INCR), alla Borsa di Toronto (INCR.U) e alla Borsa di Tel Aviv (INCR).

L’industria neozelandese Greenfern si assicura un contratto di esportazione di cannabis medica

La neozelandese Greenfern Industries (GFI) afferma di aver concluso un accordo biennale per l’acquisto della cannabis terapeutica coltivata a Taranaki.

L’acquirente e la destinazione non sono stati nominati, ma l’amministratore delegato Dan Casey ha dichiarato che l’accordo potrebbe valere oltre 1,6 milioni di dollari neozelandesi nel corso della durata del contratto, a seconda dei chemiotipi forniti.

“È un’altra grande pietra miliare per Greenfern e per i nostri azionisti”, ha dichiarato Casey. “Mentre andiamo di bene in meglio in quello che è un settore in piena ascesa qui in Nuova Zelanda, i progressi che stiamo ottenendo testimoniano le solide basi che abbiamo gettato fino ad oggi”.

Casey ha dichiarato che la GFI sta preparando una partita da sottoporre a test per soddisfare gli standard minimi di qualità della Nuova Zelanda. Una volta terminato, il primo lotto sarà pronto per la spedizione.

Tra le altre notizie recenti di Greenfern Industries, la scorsa settimana l’azienda ha annunciato di aver ottenuto la certificazione GACP (Good Agriculture and Collection Practice) per il suo impianto di coltivazione a Normanby, Taranaki. Le linee guida GACP sono state sviluppate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2003 nel tentativo di migliorare la qualità delle piante medicinali/sostanze vegetali utilizzate a livello commerciale.

“Si tratta di una pietra miliare per la quale il team ha lavorato per un certo periodo di tempo, da quando ha iniziato la coltivazione, la ricerca e lo sviluppo nel nostro impianto pilota di fase uno”, ha dichiarato Casey.

Tra i precedenti successi della GFI in termini di certificazione, c’è quello di essere la prima azienda neozelandese di cannabis terapeutica ad aver ottenuto la certificazione B Corp all’inizio di quest’anno. L’anno scorso è diventata la prima azienda di cannabis terapeutica e canapa industriale certificata Toitū carbonzero del Paese. Un fattore significativo nell’ottenimento della certificazione carbonzero è la centrale idroelettrica dell’azienda sul fiume Waingongoro a Taranaki, che si trova accanto alla ricerca, alla coltivazione indoor e all’impianto di lavorazione di Greenfern.

Greenfern è attiva sul mercato australiano attraverso la GFI Pharma, che, secondo il signor Casey, continua ad acquisire pazienti mese dopo mese attraverso la vendita di tinture con prescrizione medica. A marzo di quest’anno, l’azienda ha dichiarato di voler registrare in Australia un prodotto a base di cannabidiolo da banco (Schedule 3 – Pharmacist-Only).

L’Università A&M del Texas ha incassato per la ricerca sul calcestruzzo di canapa

Nell’ambito di un progetto finanziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, i ricercatori della Texas A&M University stanno lavorando per stampare in 3D edifici utilizzando il cemento di canapa.

Il calcestruzzo di canapa è stato usato per migliaia di anni per le costruzioni e non è cambiato molto nella miscela durante questo periodo. Questo versatile materiale da costruzione è composto principalmente da canapa, il nucleo legnoso della pianta di canapa, calce e sabbia.

Il calcestruzzo di canapa offre una serie di vantaggi nell’edilizia, tra cui la traspirabilità, l’alto valore di isolamento, l’elevata resistenza al fuoco, la resistenza agli insetti e alle muffe e una buona capacità di smorzamento del suono.

Inoltre, mentre la produzione di calcestruzzo convenzionale è ad alta intensità di energia e di emissioni di carbonio, il calcestruzzo di canapa ha un effetto ambientale netto negativo sul carbonio. Ciò significa che il calcestruzzo di canapa può assorbire dall’atmosfera una quantità di carbonio superiore a quella rilasciata durante la produzione e la costruzione.

Il lavoro della Texas A&M University sulla stampa 3D del cemento di canapa è supportato da una sovvenzione di 3,74 milioni di dollari del Dipartimento dell’Energia nell’ambito del programma HESTIA. Questo programma mira a sostenere lo sviluppo di tecnologie che annullino le emissioni incarnate trasformando gli edifici in strutture di stoccaggio netto del carbonio.

Il team della Texas A&M University è guidato da Petros Sideris, professore assistente presso il Dipartimento Zachry di Ingegneria civile e ambientale. Tra gli altri membri del team figurano ManishDixit, professore associato di scienza delle costruzioni, Wei Yan, professore di architettura, Maria Koliou, professore assistente di ingegneria, il professor Zachary Grasley e Anand Puppala, professore di ingegneria. .

Hestia era la dea greca del focolare, della casa e dell’ospitalità, ma in questo caso sta per Harnessing Emissions into StructuresTaking Inputs from the Atmosphere. Qualcuno al Ministero della Difesa ha pensato bene di far funzionare questo acronimo.

“Si tratta di un’opportunità unica per i ricercatori di far progredire i materiali per l’energia pulita per affrontare uno dei settori più difficili da decarbonizzare, responsabile di circa il 10% delle emissioni totali annue negli Stati Uniti”, ha dichiarato il mese scorso il Segretario all’Energia Jennifer M. Granholmannunciando le sovvenzioni.

Il DOE ha stanziato un totale di 39 milioni di dollari per 18 progetti. Il progetto della Texas A&M University è stata l’unica iniziativa legata alla canapa a ottenere un premio.

