Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, proseguono nell’avere un andamento negativo anche questa settimana. Il clima pessimistico, difficilmente perscrutabile, determinato dall’andamento della invasione russa in territorio ucraino, impone un clima oscuro e negativo un po’ in tutte le piazze borsistiche mondiali. Anche la Canapa ne risente. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 25.81, -0,56 (-2,12%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 35,35, -0,66 (-1,83%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 47,86, -0,53 (-1,10%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 158.30, -1,52 (-0,95%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist di aprile

Gli stock di marijuana sono in grado di vedere uno slancio migliore. Ora, questo si basa su diversi fattori di speculazione. Attualmente, molti investitori in azioni di marijuana sono concentrati sul futuro dell’industria della cannabis e sul comportamento del mercato. Anche se le azioni di marijuana sono scambiate ad un livello inferiore rispetto a questo periodo dell’anno scorso, si sono verificati più rialzi. Molti stanno usando una particolare strategia che consiste nell’acquistare i minimi e tenere fino ad una salita ottimale. Tuttavia, la maggior parte delle volte in cui si è verificato un rialzo sostanziale è stato dovuto a notizie positive sulla riforma federale.

Le azioni della marijuana da seguire nel mese di aprile 2022

Con 3 possibilità di far passare la riforma federale della cannabis, quest’anno la gente la sta usando come mezzo per approfittare di qualsiasi ripresa. Tuttavia, una grande quantità di progressi è avvenuta. Dalle aziende che continuano ad espandere le operazioni. Durante questo periodo le aziende hanno aperto nuovi punti vendita e altre strutture. Con il successo al di fuori del mercato, alcuni ritengono che questo dovrebbe essere visto come un mezzo per vedere una migliore negoziazione complessiva. Quindi, con il settore che sta ancora vedendo un po’ di pullback, ora c’è un’altra possibilità di trovare i migliori stock di marijuana da comprare.

Tuttavia, fate sempre la vostra ricerca in anticipo e imparate in quali aziende è meglio investire. Fare anche un’accurata due diligence può anche aiutare a mitigare qualsiasi rischio. Anche sapere quale tipo di azioni di marijuana comprare può essere un vantaggio. La ragione di questo è che non tutti i titoli di marijuana hanno la stessa quantità di volatilità. Per esempio, alcuni MSO e stock di marijuana ausiliari sono stati in grado di sostenere un trading migliore rispetto ad altri stock di cannabis del settore.

Investire nelle migliori azioni della marijuana in questo momento

Con molto ancora da vedere nel 2022 gli stock di marijuana e l’industria della cannabis nel suo complesso sono in grado di vedere molto potenziale. Si spera che da ciò derivi uno slancio sostenibile per il settore. I titoli di marijuana da tenere d’occhio qui sotto sono solo alcune opzioni da considerare questo mese

Le migliori azioni di marijuana da seguire ora nel mese di aprile 2022

Planet 13 Holdings Inc. ( OTC:PLNHF ) 1.

Trulieve Cannabis Corp. ( OTC:TCNNF ) 2.

Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF ) 3.

Planet 13 Holdings Inc.

La Planet 13 Holdings Inc. una società integrata di cannabis, è impegnata nella coltivazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di cannabis e prodotti infusi di cannabis per i mercati della cannabis medica e al dettaglio in Nevada, Stati Uniti. L’azienda ha anche rilasciato i suoi guadagni del Q4.

Punti salienti del Quarto Trimestre

Q4 2021 entrate di 29,9 milioni di dollari, in aumento del 48% rispetto al Q4 2020. Così come la perdita netta del Q4 2021 di 5,1 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 18,2 milioni di dollari nel Q4 2020. Inoltre, Q4 2021 EBITDA rettificato [1] di 1,9 milioni di dollari. Il fatturato dell’intero anno 2021 di 119,5 milioni di dollari, in crescita del 70% rispetto all’intero anno 2020. La perdita netta dell’intero anno 2021 di 19,5 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 25,0 milioni di dollari nell’intero anno 2020. L’EBITDA rettificato dell’intero anno 2021 di 16,9 milioni di dollari.

Trulieve Cannabis Corp.

Planet 13 Holdings Inc. una società integrata di cannabis, si occupa della coltivazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di cannabis e prodotti infusi di cannabis per i mercati della cannabis medica e al dettaglio in Nevada, Stati Uniti. Il 28 marzo l'azienda ha rilasciato i suoi risultati del Q4 e dell'intero 2021. I punti salienti sono le entrate del Q4 2021 di 29,9 milioni di dollari, in crescita del 48% rispetto al Q4 2020. Poi, le entrate dell'intero anno 2021 di 119,5 milioni di dollari, in crescita del 70% rispetto all'intero anno 2020.

In seguito, per l’intero anno 2021, i profitti lordi hanno raggiunto 66,0 milioni di dollari o 55,2% rispetto a 35,1 milioni di dollari o 49,8%. Tuttavia, in sviluppi più recenti, la società ha annunciato di aver ricevuto un’esenzione per il deposito di relazioni finanziarie intermedie restated. Nelle ultime 3 settimane di trading il titolo PLNHF ha iniziato a sostenere un trading migliore a tutto tondo. Dal 15 marzo alla chiusura del 1° aprile, questo titolo di marijuana è salito del 38%. Con una nuova settimana che sta per iniziare, è possibile che le azioni PLNHF continuino a scambiare al rialzo.

Parole della società

“Siamo entusiasti di offrire un’esperienza più elevata per i clienti e i pazienti di Trulieve”, ha detto Kim Rivers, amministratore delegato di Trulieve. “Questa è una pietra miliare enorme nella crescita di Trulieve nel Nord-Est, e non vediamo l’ora di fornire un servizio clienti eccezionale a una varietà di pazienti e clienti con i nostri prodotti di alta qualità”.

Cresco Labs Inc

Cresco Labs Inc. insieme alle sue filiali coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio negli Stati Uniti. Recentemente l’azienda ha annunciato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2021 con entrate record. In questo momento la società ha visto un fatturato record del quarto trimestre di 218 milioni di dollari, in aumento del 34% rispetto all’anno precedente. Record anche l’EBITDA adjusted1 del quarto trimestre di 57 milioni di dollari, o il 26% delle entrate, con un aumento del 90% rispetto all’anno precedente.

Più le entrate all’ingrosso di 101 milioni di dollari, ha mantenuto la posizione di venditore n. 1 di prodotti di cannabis di marca negli Stati Uniti insieme alla quota leader nelle categorie di fiori, concentrati e vape. Le entrate al dettaglio sono aumentate del 10% sequenzialmente, a 117 milioni di dollari, una media di 2,8 milioni di dollari per negozio. Le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 28% su base annua e dell’1% su base sequenziale. Escludendo la California, il fatturato è cresciuto del 6% su base sequenziale. Flusso di cassa record dalle operazioni di 38 milioni di dollari. Più recentemente l’azienda ha annunciato che Cresco parteciperà a diverse conferenze.

Parole del CEO

“Questo è stato un anno incredibile di crescita ed espansione dei margini per Cresco Labs. Abbiamo generato 822 milioni di dollari di entrate annuali, che rappresentano il 73% di crescita annuale. L’EBITDA rettificato1 è più che triplicato, dato che gli investimenti che abbiamo fatto nel business iniziano a dare i loro frutti. Abbiamo chiuso l’anno con 46 negozi al dettaglio, più del doppio di dove eravamo alla fine dello scorso anno. La famiglia Cresco Labs è passata da circa 2.300 dipendenti a circa 3.500, grazie alla crescita organica e all’integrazione di cinque acquisizioni”, ha dichiarato Charles Bachtell, cofondatore e amministratore delegato di Cresco Labs.

Uno sguardo contestualizzato alla data del 15 aprile 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Corte federale: Il produttore di farmaci CBD GW Pharmaceuticals non ha violato il brevetto di estrazione

Un tribunale del Texas ha respinto una causa che accusava il produttore di CBD farmaceutico GW Pharmaceuticals di aver violato il metodo brevettato da un’altra società per l’estrazione del cannabidiolo per il suo farmaco per l’epilessia Epidiolex.

La causa del 2020 del produttore canadese di cannabis Canopy Growth sosteneva che la GW, ora parte della Jazz Pharmaceuticals, aveva usato consapevolmente un metodo di estrazione della cannabis brevettato dalla Canopy.

Il giudice distrettuale Alan D. Albright ha deciso in favore della GW il 25 febbraio. La sua sentenza lascia al Canopy la possibilità di appellarsi alla decisione.

Nel corso del caso, la GW ha prodotto “documenti tecnici confidenziali” sul loro processo di produzione, ha scritto Albright.

Successivamente, la corte ha interpretato il significato di un termine tecnico specifico nel brevetto di Canopy, “CO2 in forma liquefatta in condizioni di pressione e temperatura subcritiche”.

Alla luce dei documenti di GW e dell’interpretazione del tribunale di quel termine, la sentenza ha notato, Canopy ha determinato che “non può prevalere sulla questione della violazione”.

Smiths Falls, con sede a Ontario, Canopy ha il diritto di appellarsi all’interpretazione della corte del termine del brevetto in questione.

GW, con sede nel Regno Unito, è stata acquisita da Jazz Pharmaceuticals nel 2021.

In una telefonata agli investitori di martedì, l’amministratore delegato di Jazz, Bruce Cozadd, ha detto che l’azienda era “soddisfatta della sentenza finale del tribunale nella controversia con Canopy”.

Manitoba Harvest stringe un accordo per espandere l’offerta di polvere di canapa in Whole Foods

Il produttore di alimenti di canapa Manitoba Harvest prevede di lanciare la sua nuova linea di polveri di canapa mescolate con foglie di tè verde e altri verdi attraverso la catena di alimentari Whole Foods Markets.

Un accordo di distribuzione annunciato mercoledì accoppia la proteina di canapa macinata con altri “ingredienti vegetali di tendenza” come il matcha, una polvere fatta da foglie di tè verde.

Le polveri Hemp+ Matcha di Manitoba Harvest saranno in 348 luoghi, e le polveri Hemp+ Superfoods saranno disponibili in 382 negozi in tutto il Nord America. Dopo 90 giorni, le polveri saranno vendute in altri canali alimentari.

Manitoba Harvest è un’azienda di Winnipeg che produce alimenti dal grano di canapa, tra cui cuori di canapa, proteine di canapa, olio di semi di canapa ed estratto di canapa.

È diventata una filiale del produttore di marijuana newyorkese Tilray Brands nel 2019.

Il CEO di Whole Foods John Mackey ha previsto un forte futuro per il CBD e altri prodotti di canapa nella vendita al dettaglio di generi alimentari. Il dirigente della drogheria ha detto in un discorso alla MJBizCon nel 2020 che c’è ancora spazio per unirsi all’affollato mercato del CBD, ma che i produttori devono produrre prodotti coerenti.

Le azioni Tilray sono scambiate come TLRY sul Nasdaq e TSX.

Florida CBD franchiser accusato di pratiche commerciali ingannevoli in una causa

Il produttore di prodotti CBD e franchisor SunFlora è stato accusato di pratiche commerciali ingannevoli da diversi partner commerciali in Pennsylvania, secondo una nuova causa presentata contro l’azienda in tribunale federale.

La causa, presentata venerdì da Joseph Gradwell, Christopher Miller, Greg Muiter e Melanie Vaughan, sostiene che la società con sede in Florida li ha ingannati nel 2019 firmando documenti che li hanno resi “affiliati” invece di “franchisee”, in violazione della legge statale e federale.

Law360 ha riferito che il quartetto ha accettato di gestire i Your CBD Stores – una catena nazionale in franchising di SunFlora – nella Pennsylvania occidentale, ma non è stato detto loro che sarebbero stati addebitati prezzi superiori a quelli del mercato all’ingrosso per i prodotti fatti da SunFlora, cosa che i querelanti sostengono abbia cancellato i loro margini di profitto.

La causa sostiene inoltre che SunFlora si è vendicata quando i querelanti hanno preso in considerazione la vendita di altri prodotti di marca, e che la società ha minacciato di terminare i loro accordi di franchising.

La causa richiede danni non specificati e un ordine del tribunale che dichiari gli accordi di franchising illegali e inapplicabili.

Il Minnesota approva tracce di THC nei prodotti a base di canapa

I regolatori del Minnesota hanno votato per permettere piccole quantità di THC nei prodotti di canapa da banco.

Il voto, tenuto mercoledì dal Minnesota Board of Pharmacy, segue una decisione alla fine del 2021 di una corte d’appello statale, che ha detto che la distinzione tra marijuana e canapa si ferma alla pianta. Quella sentenza ha messo in discussione la legalità dei prodotti contenenti un po’ di THC – ma non più dello 0,3% di THC, il limite federale per la canapa.

Il chiarimento di questa settimana da parte dei regolatori delle farmacie è stato cruciale, secondo il fondatore della Minnesota Cannabis Association Steven Brown.

“L’industria della canapa è salva grazie alla decisione del Consiglio della farmacia”, ha detto Brown alla (Minneapolis) Star-Tribune.

Il consiglio della farmacia ha anche espresso il suo sostegno mercoledì per l’istituzione di un ufficio statale per la cannabis e per la creazione di un percorso per permettere il CBD in cibi e bevande, ha riferito il giornale.

Nel frattempo, i legislatori del Minnesota stanno considerando una legge per regolare gli isomeri del THC derivati dalla canapa, come il delta-8 THC.

Il nuovo consorzio di ricerca sulla canapa attira finanziamenti dai giganti della tecnologia e dell’agricoltura

La potenza della strumentazione Agilent Technologies sta unendo le forze con una delle aziende più importanti dell’agricoltura per finanziare uno sforzo di ricerca pubblico-privato sulla canapa volto ad aumentare la redditività della canapa.

I membri del nuovo Hemp Research Consortium doneranno 5 milioni di dollari per la ricerca agronomica sulla canapa presso la Cornell University, la North Carolina State University e la University of Kentucky, hanno annunciato martedì.

Un altro contribuente del consorzio è la U.S. Sugar, comunemente chiamata Big Sugar, una società con sede in Florida che è il più grande produttore di canna da zucchero della nazione per volume.

La metà del denaro, 2,5 milioni di dollari, proviene dalla Fondazione federale per la ricerca alimentare e agricola, un braccio di ricerca del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Gli altri membri includono:

Scotts Miracle-Gro

CANAPA IND

Oregon CBD

Canapa internazionale

La ricerca e i dati del consorzio saranno disponibili al pubblico, ha detto il gruppo.

“La canapa è una coltura versatile con il potenziale di diversificare il portafoglio agricolo degli Stati Uniti se possiamo sviluppare mercati stabili per i prodotti di canapa”, ha detto il professore di agricoltura del Kentucky Bob Pearce nell’annuncio del finanziamento.

“Questi mercati richiederanno uno sforzo di ricerca coordinato attraverso l’intera catena di approvvigionamento per realizzare il potenziale della canapa”.

