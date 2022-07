Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con valori discordanti, bene gli USA, con una performance settimanale tutt’altro che trascurabile, visto l’andamento delle settimane precedenti. Desta qualche sorpresa la chiusura negativa della borsa canadese che evidentemente risente in modo maggiore delle asprezze del clima borsistico internazionale, fortemente impattato dalla guerra in Ucraina. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 16.73, +0,17 (+1,03%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 26,52, +1,20 (+4,74%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 29,10, +0,23 (+0,80%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 97.27, -3,19 (-3,18%).

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di luglio

I migliori titoli della marijuana da acquistare sono nella vostra lista di controllo la prossima settimana? Dopo l’annuncio che Schumer avrebbe presentato formalmente la CAOA al Senato la prossima settimana, molti dei migliori titoli della cannabis da comprare hanno iniziato a mostrare slancio. In generale, l’industria della cannabis potrebbe continuare a crescere a luglio, mentre il Congresso continua a portare avanti la legislazione sulla riforma della cannabis.

Numerose società di cannabis di spicco sono attualmente scambiate a livelli di penny stock, a seguito dei forti cali delle principali azioni di marijuana. Per gli investitori che non hanno familiarità, le “penny stock” sono azioni che vengono scambiate a un prezzo inferiore a quello di riferimento di 5 dollari. Un approccio per trarre vantaggio dall’attuale volatilità del mercato è il trading a breve termine. Le azioni al centesimo della marijuana sono spesso i titoli della cannabis più volatili in cui investire.

Quando si opera in un mercato come questo, i day trader e gli swing trader guadagnano spesso la maggior parte del denaro. Alcuni investitori a lungo termine scelgono di utilizzare tattiche di trading a breve termine in aggiunta ai loro investimenti principali a lungo termine. In questo modo, possono guadagnare dalle fluttuazioni giornaliere del prezzo delle azioni. Anche se molti analisti ritengono che il settore della cannabis continuerà a diminuire, potrebbe essere il momento di iniziare a prestare attenzione alle azioni al centesimo della cannabis che stanno prendendo slancio. Poiché si prevede che nel 2022 il mercato continuerà ad essere caratterizzato da un’elevata volatilità, diamo un’occhiata più da vicino a 4 delle migliori azioni al centesimo della marijuana da inserire nella vostra lista.

Investire in titoli di marijuana a metà luglio

Analizzando le finanze e i comunicati stampa di una società, si possono trovare le prospettive più forti del settore. Prima di selezionare una posizione, è importante esaminare una società per conto proprio. Potreste essere in grado di eseguire operazioni più redditizie diventando più esperti nell’uso degli indicatori tecnici e dei modelli grafici. L’industria della cannabis è in rapida crescita sia a livello nazionale che internazionale, pertanto l’attuale situazione di mercato può essere vantaggiosa per i trader a breve termine. Imparare una serie di tattiche di trading potrebbe essere vantaggioso durante una fase di ribasso. Queste potrebbero essere alcune delle migliori azioni di marijuana da aggiungere al vostro portafoglio nel breve termine nel luglio 2022.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di luglio 2022

2. Ascend Wellness Holdings, Inc. ( OTC: AAWH )

3. Clever Leaves Holdings Inc. ( OTC: CLVR )

TerrAscend Corp.

La società di cannabis TerrAscend coltiva e vende marijuana in Canada e negli Stati Uniti per uso terapeutico e ricreativo. L’azienda è un grande coltivatore di cannabis negli Stati Uniti e possiede impianti in Pennsylvania, New Jersey e California. Gli obiettivi principali dell’azienda sono la produzione e la distribuzione di prodotti artigianali a base di cannabis e di prodotti infusi di canapa e cannabis. TerrAscend ha prodotto una serie di prodotti nel Maryland con il nome Kind Tree. Il marchio Kind Tree è ora prodotto dallo stabilimento del Maryland in 15 tipi di fiori distinti e presto aggiungerà alla sua offerta di prodotti anche vapes e pre-roll da mezzo grammo.

A maggio di quest’anno, la società ha annunciato un fatturato netto di 49,2 milioni di dollari per il primo trimestre del 2022. L’azienda ha registrato un margine lordo del 30,5% e un margine di profitto lordo rettificato del 38,4%. L’EBITDA rettificato dell’azienda è diminuito da 11,9 milioni di dollari nel trimestre precedente a 3,3 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021. La Gage Growth Corp. in Michigan è stata acquistata il 10 marzo e la transazione si è conclusa a settembre. Il 5 gennaio, Ziad Ghanem è stato scelto da TerrAscend come presidente e COO. L’11 aprile, la società ha annunciato di aver acquistato l’Allegany Medical Marijuana Dispensary, portando a 27 il numero totale di punti vendita. A maggio l’azienda ha introdotto le cartucce da svapo di resina viva e di resina viva liquida, vendute solo nei dispensari Apothecarium del New Jersey.

Performance del titolo TRSSF

Le azioni TRSSF hanno chiuso a 2,58 dollari il 15 luglio, con un aumento dell’11,72% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $2,17 e $9,40 ed è sceso del 57,44% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di Tip Ranks, il titolo TRSSF ha un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 6,37 dollari per azione. In questo caso, ciò rappresenterebbe un rialzo del 147,08% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 2,58 dollari.

Ascend Wellness Holdings, Inc.

Con sedi in Massachusetts, New Jersey, Ohio, Illinois e Michigan, AWH è un’azienda di cannabis integrata verticalmente. L’attività fondamentale della AWH consiste nel possedere e gestire impianti di coltivazione che forniscono varietà pluripremiate e una gamma di prodotti accuratamente selezionati. In genere, l’azienda produce e vende prodotti con il marchio Ozone. Fiori, pre-roll, concentrati, vapes, edibles e altri prodotti legati alla cannabis sono tra le categorie di prodotti dell’azienda. AWH ha 17 siti di vendita al dettaglio e vende alle aziende di cannabis autorizzate. L’11 maggio, MedMen Enterprises Inc. (OTC: MMNFF) e Ascend Wellness hanno raggiunto un accordo per aumentare il prezzo di acquisto di MedMen NY Inc. da 73 milioni di dollari a 88 milioni di dollari, subordinatamente all’inizio delle vendite per uso adulto in una struttura di MedMen NY.

Il fatturato lordo dell’intera azienda è stato di 101,2 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, con un calo dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, ma un aumento del 33,4% rispetto all’anno precedente. Se si escludono le vendite all’ingrosso intercompany, le entrate nette sono diminuite del 3,8% rispetto al trimestre precedente, ma sono aumentate del 28,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 85,1 milioni di dollari. L’azienda ha perso 27,8 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, contro i 16,5 milioni del trimestre precedente. L’EBITDA rettificato di Ascend è stato di 16,4 milioni di dollari, pari a un margine del 19,2%. Al 31 marzo 2022, l’azienda dispone di 143,8 milioni di dollari in contanti ed equivalenti e di 89,9 milioni di dollari di debito netto. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha iniziato a distribuire in Massachusetts e Michigan dopo aver raggiunto un accordo esclusivo con Lowell Smokes.

Performance del titolo AAWH

Le azioni AAWH hanno chiuso il 15 luglio a 2,55 dollari, con un aumento del 21,43% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un range di prezzo di 1,86-$15,81$, in calo del 61,16% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo AAWH ha una previsione di prezzo mediano a 12 mesi di 8,50 dollari per azione. In questo caso, ciò rappresenterebbe un rialzo del 233,32% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 2,55 dollari.

Clever Leaves Holdings Inc.

La cannabis è prodotta, estratta, fabbricata e distribuita da Clever Leaves Holdings Inc. Tra i Paesi in cui l’azienda è attualmente attiva vi sono Colombia, Portogallo, Germania, Stati Uniti e Canada. L’azienda sviluppa, produce, promuove, distribuisce e vende trattamenti omeopatici e altri trattamenti naturali, nonché prodotti per la salute e la disintossicazione. Grazie all’uso di tecniche di produzione su scala industriale, a basso costo, rispettose dell’ESG, ecologiche e convenienti, nonché delle certificazioni di grado medico più rigorose al mondo, Clever Leaves mira a sconvolgere completamente il settore della produzione di cannabis così come esiste attualmente.

Il 12 maggio, Clever Leaves ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2022, riportando un fatturato di 5,2 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il profitto lordo di 2,0 milioni di dollari includeva una svalutazione dell’inventario di 0,8 milioni di dollari. La perdita del primo trimestre dell’azienda è stata di 16,1 milioni di dollari, mentre il margine lordo è stato del 39%. La perdita di 6,7 milioni di dollari nell’EBITDA rettificato è stata causata dall’aumento del costo del venduto, che comprendeva anche la svalutazione delle scorte. A luglio Clever Leaves ha rafforzato la sua presenza in Germania grazie all’ampliamento della partnership con Cantourage.

Performance del titolo CLVR

Il titolo CLVR è scambiato a 1,23 dollari il 15 luglio, con un aumento del 13,89% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $0,908 e $12,40 ed è sceso del 60,32% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo CLVR ha un obiettivo di prezzo di consenso di 2,70 dollari per azione. Questa previsione rappresenta un aumento del 119,51% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 1,23 dollari.

MariMed Inc.

MariMed Inc. è cresciuta fino a diventare un’azienda di cannabis multistatale con una propria linea di dispensari e punti vendita al dettaglio legalmente operativi. Dal seme alla vendita, l’azienda costruisce e gestisce strutture per la cannabis con licenza statale. Il team di gestione di MariMed vanta una storia di successi nelle divisioni aziendali gestite. Betty’s Eddies®, Nature’s HeritageTM, Bourne Baking Co. e Kalm Fusion® sono solo alcuni dei prodotti e dei marchi più venduti e premiati dell’azienda. Per celebrare il lancio del suo marchio Buddy Baked, l’anno scorso MariMed ha prodotto il più grande brownie infuso di cannabis al mondo. A maggio l’azienda ha vinto un premio per aver prodotto il brownie alla cannabis più grande del mondo. L’8 marzo l’azienda ha acquistato un dispensario a Beverly, ottenendo così una seconda presenza al dettaglio nel Massachusetts.

Le vendite sono aumentate del 27% rispetto all’anno precedente nel primo trimestre del 2022, secondo i dati dell’azienda rivelati il 10 maggio. Grazie all’apertura di un nuovo dispensario a Metropolis, Illinois, e all’aumento della popolazione di clienti in Massachusetts e Illinois, le operazioni di dispensario al dettaglio hanno registrato un aumento del 41% delle entrate nel primo trimestre del 2021. Inoltre, i ricavi delle operazioni all’ingrosso sono aumentati del 6% rispetto al primo trimestre del 2021. Inoltre, la società pubblicherà i risultati del secondo trimestre 2022 l’8 agosto dopo la campanella.

Performance del titolo MRMD

Il titolo MRMD è scambiato a 0,70 dollari il 15 luglio, con un aumento del 20,32% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $0,40 e $1,14 ed è in calo del 19,08% su base annua. Secondo gli analisti di Tip Ranks, il titolo ha un obiettivo di prezzo medio di 1,50 dollari, che rappresenterebbe un rialzo del 114,29% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 0,70 dollari.

Andamento borsistico aggiornato in data 22 luglio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 22 luglio. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Medipharm Labs vende il suo braccio australiano

L’azienda canadese di cannabinoidi MediPharm Labs Corp. intende vendere MediPharm Labs Australia a OneLife Botanicals.

OneLife Botanicals, con sede a Melbourne (Australia), sta rilevando l’azienda australiana, a parte i contratti internazionali al di fuori dell’Australia e della Nuova Zelanda, che rimarranno a MediPharm Labs Corp.

Se l’accordo sarà approvato, MediPharm e OneLife Botanicals firmeranno anche un accordo che consentirà una transizione fluida di prodotti e servizi e sembra che le due aziende possano continuare a lavorare insieme su future opportunità commerciali. L’accordo di acquisto di azioni ha un valore minimo di 6,9 milioni di dollari australiani.

Medipharm Labs Corp. afferma che la decisione di vendere è stata presa dopo aver esaminato la sua piattaforma di produzione internazionale, che ha identificato un potenziale risparmio significativo nello spostamento di tutta la produzione nazionale e internazionale verso la sua struttura in Canada.

“Poiché cerchiamo di mantenere il nostro forte equilibrio di cassa, questa transazione, unita alla ristrutturazione aziendale completata nel giugno 2022, dovrebbe consentirci di ridurre il nostro tasso di consumo trimestrale grazie al miglioramento delle vendite”, ha dichiarato l’amministratore delegato David Pidduck.

Un altro accordo con la cannabis medica in Germania per Little Green Pharma

L’australiana Little Green Pharma ha concluso un altro accordo di fornitura di cannabis medica con un’azienda in Germania.

La LGP, con sede a Perth, ha annunciato l’accordo con il grossista farmaceutico Ilios Santé GmbH, con sede a Francoforte, che è una sussidiaria interamente controllata dall’azienda tedesca di cannabis medica, The Bloomwell Group.

L’accordo prevede la fornitura di un prodotto a marchio bianco di LGP a base di cannabis terapeutica per un periodo iniziale di due anni; il termine decorre dalla consegna della prima spedizione. Little Green Pharma afferma che, date le quantità minime annuali che devono essere acquistate da Ilios Santé, l’accordo ha un valore di 2 milioni di dollari e Ilios Santé deve effettuare ordini minimi di 20 kg per spedizione dopo i primi 6 mesi.

“Non vediamo l’ora di collaborare con Ilios Santé per aiutare a servire il nostro numero in rapida crescita di pazienti affetti da cannabis terapeutica in Germania”, ha dichiarato Fleta Solomon, CEO di Little Green Pharma.

La fornitura del prodotto white-label non esclusivo ad alto tenore di THC avverrà dagli impianti della LGP in Danimarca, che l’azienda ha acquisito nel giugno dello scorso anno.

Un altro accordo tedesco relativamente recente risale ad aprile, quando LGP ha annunciato un accordo con Demecan, che prevede l’acquisto da parte di quest’ultima di almeno 450 kg all’anno di ciascuno dei tre ceppi, dopo un periodo di avviamento di 6-12 mesi.

Le vendite internazionali di Little Green Pharma, escluse quelle locali in Australia e Danimarca, hanno registrato un’ottima crescita. Nella relazione annuale pubblicata all’inizio del mese e relativa alla fine di marzo di quest’anno, la società ha rilevato che le vendite internazionali di LGP sono aumentate del 72% rispetto all’anno finanziario precedente e del 114% rispetto al precedente periodo comparativo di 9 mesi, 1° luglio 2020 – 31 marzo 2021.

In patria, LGP ha registrato un aumento dei prescrittori australiani del 21% rispetto all’anno finanziario precedente di 12 mesi e del 64% rispetto all’anno finanziario comparativo di 9 mesi. Il numero di pazienti locali è aumentato del 12% rispetto al precedente esercizio finanziario di 12 mesi e del 63% rispetto a un esercizio finanziario comparativo di 9 mesi.

Il gel transdermico al CBD fornisce risultati positivi nel controllo delle convulsioni

Uno studio australiano/neozelandese “in prima mondiale” sul gel di CBD transdermico in adulti con epilessia focale ha visto la riduzione delle crisi nella maggior parte dei pazienti.

L’epilessia focale è una condizione in cui il sintomo principale è rappresentato da crisi ricorrenti che colpiscono una metà del cervello. È la forma più comune di epilessia negli adulti e in un terzo di questi pazienti la condizione è resistente al trattamento.

Uno studio di fase 2A guidato dal professor Terry O’Brien della Monash University ha esaminato la sicurezza del gel transdermico di cannabidiolo (CBD) negli adulti con epilessia focale. Lo studio è stato condotto in 14 centri di sperimentazione sull’epilessia in Australia e Nuova Zelanda con 188 pazienti di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Alcuni di questi pazienti hanno ricevuto uno dei due trattamenti con olio di CBD (195 mg e 390 mg di cannabidiolo), gli altri un gel placebo. Nelle prime 12 settimane dello studio – il periodo di trattamento in doppio cieco – non è stata riscontrata una differenza significativa nelle crisi epilettiche tra i gruppi. Tuttavia, in uno studio di estensione in aperto, si è registrata una riduzione delle crisi di almeno il 50% in più della metà dei pazienti entro il sesto mese.

Inoltre, i risultati dello studio indicano che il gel è ben tollerato.

“Questo studio rappresenta un’importante pietra miliare a livello internazionale per costruire una base di prove a sostegno della disponibilità e dell’uso di trattamenti a base di cannabis terapeutica per gli adulti con forme comuni di epilessia”, ha detto il professor O’Brien.

Ulteriori informazioni sullo studio e i risultati sono stati pubblicati sul Journal of the American Medical Association (JAMA Open).

“Sebbene i gruppi di trattamento attivo non si siano separati dal placebo durante il trattamento in cieco, i tassi di crisi a lungo termine nei partecipanti trattati con cannabidiolo sono stati ridotti rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare in una popolazione di adulti con crisi focali”, si legge nelle conclusioni dello studio. “Di conseguenza, ulteriori studi clinici randomizzati e ben controllati con dosi più elevate di cannabidiolo transdermico in questa popolazione di pazienti sembrano essere giustificati”.

Il professor O’Brien è direttore del Dipartimento di Neuroscienze della Monash University e ha descritto lo studio come il primo randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo di un cannabidiolo in questo gruppo di pazienti.

L’accordo con la Cannasouth in Europa per la cannabis terapeutica

La prima società di cannabis a quotarsi in borsa in Nuova Zelanda ha firmato un importante accordo con una società farmaceutica tedesca.

Cannasouth Bioscience Ltd, una sussidiaria di Cannasouth (NZX: CBD), ha annunciato giovedì scorso la conclusione di un accordo con WEECO Pharma GMBH, uno dei principali importatori tedeschi di cannabis medica.

Per un periodo di tre anni, WEECO riceverà fiori dalla struttura di coltivazione e lavorazione della cannabis di Cannasouth a Waikato, che è stata completamente messa in funzione alla fine dell’anno scorso. L’impianto è situato su un terreno di 45 ettari e comprende due serre ibride sigillate e un impianto di lavorazione GMP. Cannasouth ha precedentemente indicato una strategia di espansione graduale che consentirà di costruire fino a 8 serre identiche nel sito di Waikato.

Il valore totale dell’accordo potrebbe aggirarsi tra i 12 e i 15 milioni di dollari neozelandesi nel secondo e terzo anno. Per quanto riguarda i volumi potenziali coinvolti, Cannasouth afferma che il volume minimo da acquistare è “commercialmente sensibile e non può essere rivelato in questo momento”.

Commentando l’accordo, l’amministratore delegato di Cannasouth Mark Lucas ha dichiarato:

“Il nostro accordo con WEECO significa che Cannasouth può ora andare avanti con fiducia con il nostro programma di coltivazione e iniziare la prossima fase di imbarco e sviluppo delle nostre cultivar”.

Durante il periodo di validità dell’accordo, Cannasouth sarà il fornitore esclusivo di fiori neozelandesi per la WEECO, tranne nei casi in cui l’azienda non sia in grado di fornire fiori che soddisfino particolari specifiche o requisiti richiesti. Cannasouth e WEECO lavoreranno insieme anche per sviluppare cultivar di cannabis che si adattino al meglio alle esigenze del mercato europeo.

Sebbene le attività di esportazione facciano parte della strategia di Cannasouth, l’azienda afferma che manterrà una riserva di fiori sufficiente a rifornire il mercato locale neozelandese. Nel maggio di quest’anno, i primi prodotti della Cannasouth hanno ricevuto il via libera dalla Medical Cannabis Agency della Nuova Zelanda. Non è stato un risultato da poco, viste le linee guida incredibilmente severe della Nuova Zelanda in materia di qualità.

La cannabis australiana e neozelandese sembra essere molto popolare in Germania e, più in generale, in Europa. In altre notizie recenti, la settimana scorsa l’australiana Little Green Pharma ha rivelato di aver concluso un altro accordo di fornitura di cannabis medica con un’azienda in Germania.

Neurotech pubblica i risultati dello studio sulla cannabis terapeutica per l’ASD

L’australiana Neurotech International Limited (ASX: NTI) ha annunciato i risultati positivi della sua formulazione di cannabis terapeutica sui principali problemi comportamentali dei bambini affetti da autismo.

Lo studio clinico della NTI ha utilizzato la NTI164 nel trattamento del disturbo dello spettro autistico (ASD) in età pediatrica. La varietà NTI164 contiene un alto livello di acido cannabidiolico (CBDA) e altri cannabinoidi minori, che combinati insieme creano un “effetto entourage” più potente del CBD isolato, secondo l’azienda.

Il CBDA è uno dei molti cannabinoidi presenti nella canapa che è stato oggetto di poche ricerche rispetto al cannabidiolo (CBD) e al tetraidrocannabinolo (THC). Il CBDA è un precursore del CBD. L’NTI164 contiene meno dello 0,3% di THC, che è il cannabinoide associato agli effetti intossicanti.

I risultati dello studio clinico che ha coinvolto 20 pazienti di età compresa tra 8 e 17 anni con ASD di livello II e III indicano che il 93% dei pazienti ha mostrato un miglioramento dei sintomi dopo 28 giorni di trattamento quotidiano con NTI164. Tuttavia, pur coinvolgendo 20 pazienti, sembra che ci siano stati solo 14 pazienti “attivi”. Tra questi:

il 64% ha avuto un miglioramento globale di “molto migliorato”

Il 29% ha registrato un miglioramento globale di “poco”.

Il 7% dei pazienti non ha registrato alcun cambiamento.

Gli aspetti comportamentali valutati nello studio comprendevano ansia, partecipazione, irritabilità, iperattività, umore e autostimolazione.

L’NTI164 è stato anche ben tollerato, senza eventi avversi gravi registrati a tutte le dosi (5, 10, 15 e 20 mg/kg) e senza cambiamenti nelle analisi del sangue o nei test di funzionalità epatica. Secondo Neurotech, l’NTI164 si posiziona positivamente rispetto ad altri studi pediatrici su CBD e/o THC recentemente conclusi.

“Siamo incoraggiati dall’efficacia dimostrata dall’NTI164 in questo studio e attendiamo con ansia l’estensione di questo studio, oltre al previsto avvio di uno studio di Fase II/III, per valutare ulteriormente la sicurezza e l’efficacia a lungo termine dell’NTI164, con la possibilità di arrivare alla registrazione del farmaco”, ha dichiarato il ricercatore capo Professor Fahey, del Monash Children’s Hospital.

Pur essendo uno studio (molto) piccolo, si tratta di una notizia incoraggiante per quanto riguarda il potenziale della cannabis medica di migliorare la vita dei pazienti ASD e delle loro famiglie. Tuttavia, va sottolineato che devono essere condotte molte altre ricerche e che i benefici terapeutici e gli effetti collaterali (se ci sono) possono variare notevolmente da un individuo all’altro.

